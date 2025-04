8 z 11

8. Solnisko Uyuni (Salar de Uyuni), Boliwia, Altiplano

To pozostałość (wraz z jeziorami Titicaca i Poopó) po wyschniętym olbrzymim słonym jeziorze Lago Ballivian (z okresu plejstocenu) na płaskowyżu Altiplano w Andach. Położone na wysokości 3653 m n.p.m. na powierzchni ponad 10 tys. mkw. jest największym solniskiem świata.

Jezioro to było kiedyś morzem, którego dno zostało wypiętrzone ok. czterech kilometrów w górę. Pod solną skorupą o grubości od kilkunastu centymetrów na brzegach do 7 metrów w centrum kryje się solanka bogata w lit. Szacuje się, że zawiera ona 50–70 proc. światowych zasobów tego minerału.

Salar de Uyuni jest jednym z najbardziej płaskich obszarów na Ziemi, różnica wysokości na całej jego powierzchni wynosi maksymalnie 40 cm (z wyjątkiem nielicznych wysp).

Oślepiająca i nieskazitelna biel jeziora ciągnąca się aż po horyzont jest fascynująca o wschodzie słońca. A w porze deszczowej, od grudnia do maja, można podziwiać jeden z najwspanialszych fenomenów świata – tafla zalanego wodą Salar de Uyuni działa jak lustro.