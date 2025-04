Smartfon, który pozwala uchwycić niesamowite kadry bezpośrednio z wideo albo zegarek, dzięki któremu odczytujemy powiadomienia z social mediów bez konieczności sięgania po smartfona. Jeśli masz w swoim gronie osobę, która nie może żyć bez nagrywania, robienia zdjęć i podglądania „konkurencji”, koniecznie sprawdź nasze propozycje prezentowe na święta!

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Z Samsung Galaxy Z Flip3 5G nagrywanie wideo i robienie zdjęć będzie łatwiejsze, niż kiedykolwiek. Można złożyć go pod dowolnym kątem i ustawić, gdzie chcemy (koniec ze statywami!). Świetne selfie zrobimy bez trzymania smartfonu w dłoni. Przypadkowe zalanie urządzenia nie będzie stanowiło problemu, jego konstrukcja jest wodoodporna.

Smartfon Samsung Galaxy S21 5G

Świetnie sprawdzi się też telefon Samsung Galaxy S21 5G. To prawdziwa rewolucja na rynku! Dzięki niemu można robić niesamowite zdjęcia bezpośrednio z wideo. Rozdzielczość 8K sprawia, że każdy z nas może poczuć się, jak profesjonalista. Co ważne, ogromna bateria starczy na cały dzień nagrań. Nic tylko próbować swoich sił!

Tablet z rysikiem Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Inny przydatny gadżet? Tablet Galaxy Tab S7 FE 5G (bardzo komfortowo trzyma się go w dłoni) z rysikiem, który zapewnia doświadczenie realistycznego pisania! Przestronny ekran urządzenia pozwala korzystać do woli z nawet trzech aplikacji jednocześnie. Podczas rozmowy wideo, przedni aparat trzyma nas w centrum ekranu, a nasz głos jest przejrzyście rejestrowany przez 3 mikrofony.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4

Dzięki Samsung Galaxy Watch4 możemy odczytywać powiadomienia z social mediów bez konieczności sięgania po smartfona. Dzięki temu zawsze jesteśmy na bieżąco. Urządzenie cały czas dba też o nasze samopoczucie. Kiedy wyczuwa, że mamy za wysoki poziom stresu, proponuje nam ćwiczenia oddechowe, sprawdza też jakość naszego snu. Kiedy wie, że przez dłuższy czas jesteśmy bezruchu, nakłania nas z kolei do odrobiny aktywności. Dobrze mieć go przy sobie!

Galaxy Watch4 pozwala również zadbać o siebie na co dzień – z jego pomocą sprawdzimy EKG czy poziom ciśnienia, ale również dokonamy pomiaru składu ciała! Kiedy zapomnimy portfela, Galaxy Watch4 poratuje nas funkcją Google Pay, dzięki której bez problemu zapłacimy za zakupy wprost z nadgarstka. Dobrze mieć go przy sobie! Wygląd tarcz można bez trudu zmieniać, więc Galaxy Watch4 pasować będzie do każdej stylizacji.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds2

Idealnym dopełnieniem zestawu Galaxy są słuchawki Galaxy Buds2. Żeby odebrać połączenie lub przełączyć na nowy utwór wystarczy dotknąć słuchawek. Mają wbudowane mikrofony. Kiedy słuchamy muzyki w smartfonie, a ktoś do nas zadzwoni, automatycznie przełączą się w tryb rozmowy. Łączą się wygodnie ze smartfonami i smartwatchem Galaxy, więc ulubionej muzyki możemy słuchać nawet z zegarka. Bo liczy się nasza wygoda!

Szminka

Każda miłośniczka social mediów powinna mieć pod ręką dobrą szminkę. Podkreślone usta podczas nagrywania to podstawa! Pamiętaj, że niektóre pomadki bardzo szybko się „zjadają”, przez co trzeba co chwilę poprawiać makijaż. Postaw na taką, która wytrzyma cały dzień i wiele godzin nagrań. Na rynku kosmetycznym znajdziesz wiele odcieni szminek (od naturalnego nude aż po wyrazistą czerwień) w wersji matowej, błyszczącej i ze świecącymi drobinkami.

Designerska maseczka

Pomysłowym prezentem będzie też designerska maseczka. Przyda się do zdjęć i nagrań w miejscach, gdzie trzeba ją mieć na sobie. Coraz więcej marek ma w swojej ofercie kolorowe, oryginalne modele. Maseczki z różnymi chwytliwymi hasłami, w paski, kropki, czy z wizerunkiem bohaterów ulubionych seriali będą idealnie uzupełniać każdą stylizację.

Świece

Naturalnego światła mamy zimą niewiele, a przecież to ono w dużej mierze odpowiada za finalny efekt nagrań i zdjęć. Na szczęście istnieje pewne rozwiązanie. Świece i lampki ocieplą kadry i stworzą niepowtarzalny nastrój w domu. Jeśli dobrze wybierzesz, te pierwsze będą też obłędnie pachnieć. Postaw na świece naturalne, wykonane w pełni z surowców organicznych (będą bezpieczne dla ciebie i środowiska) i palą się dłużej niż te z parafiny.

Rośliny

Monstery, fikusy, paprotki zdziałają więcej niż niejedna stylizacja! Zanim dokonasz zakupu, przemyśl jednak kilka kwestii. Czy mieszkanie, do którego trafi roślina, jest jasne, czy ciemne? Czy osoba, której chcesz ją podarować, ma „rękę do kwiatów” czy najlepiej mają się u niej kaktusy? Będzie pamiętać o regularnym podlewaniu? Czy ma jakieś zwierzęta, dla których pewne rośliny mogłyby być trujące? Dla każdego znajdzie się odpowiedni kwiat.

Kubek na kawę

Zdjęcie kawy to prawdziwy must-have. Jeśli chcemy być eco-friendly (w dzisiejszych czasach nie ma już innej opcji!), powinnyśmy zapomnieć jednak o jednorazowych kubkach. Miłośniczce mediów społecznościowych podaruj kubek na wynos wielokrotnego użytku. Mały, ale niezbędny gadżet jest wyjątkowo modny. Nie dość, że używając go, pomagamy planecie, to jeszcze prezentuje się bardzo stylowo.

