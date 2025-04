Płyn antybakteryjny YOPE to idealny sposób na skuteczne odświeżenie blatów, mebli czy klamek. Środek oparty jest na kwasie mlekowym, który hamuje rozwój bakterii. Dzięki jego działaniu pozbędziesz się nawet 99,9% z nich! Ten płyn do dezynfekcji nie zawiera sztucznych składników, jest bezpieczny dla dzieci, zwierząt i alergików.

100% RECENZENTEK POTWIERDZA, ŻE PŁYN ANTYBAKTERYJNY YOPE SKUTECZNIE CZYŚCI POWIERZCHNIE W DOMU

Wyniki testu YOPE płynu antybakteryjnego rozmaryn i bergamotka

Czystość w domu to nie tylko odkurzone powierzchnie. Decydują o niej również higieniczne blaty, półki czy stół, przy którym na co dzień jemy posiłki. Płyn antybakteryjny to skuteczny produkt, który pomoże zadbać o bezpieczny dom. Jaki wybrać? Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny YOPE ROZMARYN I BERGAMOTKA zyskał doskonałe opinie testujących. Zobacz, za co szczególnie go doceniły.

Płyn antybakteryjny YOPE nadaje się do sprzątania różnych powierzchni w domu

Nasze Recenzentki sprawdzały działanie płynu na różnych domowych powierzchniach, również w kuchni i w łazience. Aż 99% wyraziło opinie, że YOPE płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA rzeczywiście nadaje się do używania w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu. Preparat skutecznie czyści i pomaga pozbyć się drobnoustrojów ze wszystkich powierzchni, a jednocześnie jest bezpieczny, nie szkodzi ludziom i środowisku.

Uniwersalny płyn antybakteryjny YOPE na stałe zagości w moim domu. Można nim wyczyścić dosłownie wszystko: meble, okna, blaty kuchenne, kuchenkę, a nawet piekarnik (…) – Blondiewoman.

Czy płyn do dezynfekcji skutecznie czyści? Zobacz opinie

100% testujących zgadza się ze stwierdzeniem, że uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA skutecznie czyści powierzchnie w domu. To ważna opinia, gdyż z detergentem YOPE nie ma potrzeby kupowania wielu różnych preparatów, bo do posprzątania i odkażenia całego domu wystarczy tylko jedna, wygodna butelka.

Płyn antybakteryjny Rozmaryn i Bergamotka doskonale sprawdził się w moim domu przy dezynfekcji i czyszczeniu powierzchni w kuchni, łazience i w innych pomieszczeniach. Powierzchnie były czyste i pięknie pachnące (…) – katodo.

Uniwersalny płyn antybakteryjny YOPE ma przyjemny, odświeżający zapach

Ziołowy zapach płynu antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA doceniło aż 98% testujących. Płyn nie zostawia po sobie żadnego przykrego, chemicznego zapachu, a jego aromat jest wyczuwalny przez długi czas, co sprawia, że jego używanie jest naprawdę przyjemne.

(…) Jestem mocno uczulona na zapachy, a sprzątanie z tym płynem, to sama przyjemność. Nic mnie nie drapie w gardle ani nie szypie w oczy (…) – Magda.

Czy płyn antybakteryjny nadaje się dla alergików?

Bardzo istotne jest również to, by płyn do dezynfekcji nie drażnił, nie uczulał i nie szkodził alergikom. Uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA jest odpowiedni dla alergików – potwierdziły to wszystkie Testerki.

(…) Mój syn jest alergikiem, co mnie cieszy - nie odnotowałam u niego żadnych negatywnych reakcji na płyn. Jestem bardzo zadowolona i myślę że jeszcze po niego sięgnę – monisskaaa.

Czy płyn YOPE nie szkodzi zwierzętom? Opinie

Okazuje się, że można bezpiecznie używać go w domu, w którym mieszkają zwierzęta. Naturalny skład płynu antybakteryjnego YOPE sprawia, że nie musimy martwić się o zdrowie naszych pupili.

(...) Jest przyjazny dla zwierząt. Uważam że to wspaniałe połączenie(choć zaskakujące) skuteczności z naturalnością - Amazing woman.

Jak Recenzentki oceniają produkty do sprzątania YOPE?

Oprócz płynu antybakteryjnego Testerki miały okazję sprawdzić działanie YOPE naturalnego żelu do czyszczenia toalet limonka i mięta żelu do wc. Oba produkty do sprzątania YOPE spełniły oczekiwania 100% testujących je czytelniczek. Dziewczyny zadeklarowały, że polecą wypróbowane przez siebie naturalne produkty do sprzątania marki YOPE swoim przyjaciółkom i rodzinie, a 98% ponownie sięgnie po nie już po zakończeniu testowania.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 92 osób w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

madi.krzempek | 4 lata temu

Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA

Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA przede wszystkim produkt bezpieczny, na bazie naturalnych składników. Może być używany w obecności dzieci, alergików. Pięknie pachnie, świeżo, łagodnie. Posiada wydajne opakowanie. Łatwy w zastosowaniu.

Niepowiemijuz25 | 4 lata temu

Bergamotka I sprzątanie to błahostka

Polecam każdemu kto ceni sobie idealny zapach w domu . Kto nie lubi się zmęczyć przy sprzątaniu .

Wszystko jest OK. Będę polecać każdemu z Wielką przyjemnością

sanderkaj | 4 lata temu

Fajny produkt

Bardzo dobry środek! Skutecznie czyści wszelkie powierzchnie i jest bardzo wydajny, a to kluczowa kwestia. W dodatku zapach unosi się w całym domu, co jest bardzo na plus. Myślę, że zagości w moim domu na dłużej :)

angela_angi | 4 lata temu

Super, że jest antybakteryjny

Płyn dobrze czyści. Dzięki temu, że jest antybakteryjny jest idealny na panujące czasy. Nie ma odrzucającego zapachu, co jest dla mnie bardzo ważne.

stoonooga | 4 lata temu

Zapach nr 1

Płyn zachwycił mnie swoim zapachem. Dezynfekcja nim to czysta przyjemność. Płyn mimo to, że nie posiada właściwości czyszczących bardzo świetnie sobie dawał radę z lekkimi zanieczyszczeniami. Czyściłam nim wszystkie powierzchnie od łazienki po stół w salonie i klamki. Przyjemny zapach na powierzchniach utrzymuje się bardzo długo.

kate1980 | 4 lata temu

Pachnie i jest skuteczny

Do tej pory firma Yope znana mi była tylko z opowiadań znajomych. Słyszałam na jej temat wiele pozytywnych opinii, a mimo to był to mój pierwszy kontakt. Dzięki całej tej akcji sama mogłam przekonać się o jej zaletach. Pierwsze na co zwróciłam uwagę to butelka. Bardzo wygodna w trzymaniu, z higienicznym rozpylaczem i z wesołą oraz przyjemną kolorystyką. Atomizer działa bez zarzutu, nie zacina się i za każdym razem dozuje odpowiednią ilość produktu. Płyn cudownie pachnie, tak świeżo i z nutą ziół. Podoba mi się, że dość długo jest wyczuwalny w powietrzu. Dzięki temu sam moment aplikacji jest mega przyjemny. Płyn znakomicie nadaje się do różnych powierzchni o czym natychmiast się przekonałam. Świetnie czyści deskę, zlew, kosz na śmieci, a nawet kuwetę dla kota. Wszystko pozostaje błyszczące, czyste i mam nadzieję, że również zdezynfekowane. Płyn nie uczula i nie podrażnia. Pomimo tego, że podczas sprzątania nie włożyłam rękawiczek, na moich dłoniach nie zauważyłam czerwonej wysypki. Bardzo mi się podoba, że skład płynu jest całkowicie bezpieczny dla środowiska, jako zagorzała fanka ochrony doceniam te fakt. Płyn jest wydajny, ponieważ już niewielka ilość przynosi zadowalające efekty.

carola2286 | 4 lata temu

Czary mary hokus pokus

Produkt miałam okazję testować dzięki akcji na portalu polki.pl. Produkt posiada piękna szatę graficzną na butelce co przyciąga uwagę, Płyn posiada wygodny atomizer dzięki któremu łatwiej się go rozpyla, zapach jest bardzo świeży co jest jego bardzo wielka zaletą, naturalność i działanie antybakteryjne sprawia że jest bezpieczny, można go używać na prawie każdej powierzchni, nie zostawia smug i dobrze doczyszcza trudne plamy, jest bardzo wydajny i na długo starcza.

Baśkabarbara | 4 lata temu

Uniwersalny i naturalny

Nigdy nie pomyślałabym, że naturalne kosmetyki mogą tak świetnie radzić sobie w wielu sytuacjach. Jestem miło zaskoczona skutecznością czyszczenia. Płyn świetnie poradził sobie zarówno w kuchni jak i w łazience pozostawiając po sobie niezwykle subtelny zapach, który od samego początku przypadł mi do gustu. Co ważne nie zostawiał śladów na mytych powierzchniach. Produkt jest naprawdę mega wydajny.

justaswitaj | 4 lata temu

Płyn antybakteryjny na 5

Uniwersalny płyn antybakteryjny Rozmaryn i Bergamotka powinien znaleźć się w każdym domu. Pozwala zadbać o czystość naszego gospodarstwa domowego. Bezpieczny dla otoczenia, wydajny, o przyjemnym zapachu.

jojoan | 4 lata temu

Bardzo dobry

Opakowanie płynu ma ładny niebieski kolor. Podoba mi się to, że dozownik ma przekręcany przód, dzięki któremu można zablokować dozownik przed przypadkowym naciśnięciem. W zapachu głównie wyczuwam rozmaryn, ale i tak czuję go tylko podczas używania - po umyciu zapach znika. Płyn świetnie się nadaje do mycia wszelkich powierzchni - moje koty uwielbiają siedzieć na parapetach, które się przez to szybko brudzą, zależało mi na produkcie naturalnym, który potem im nie zaszkodzi i nie spowoduje alergii/podrażnienia i do tego płyn sprawdza się naprawdę świetnie, dobrze doczyszcza. Świetnie też się sprawdza do czyszczenia płytek (nawet tych na balkonie). Jest to dobry, uniwersalny płyn, którym wszystko można wyczyścić, a co najważniejsze - nie niszczy czyszczonych powierzchni.

mag_da13 | 4 lata temu

Świetny produkt !

Reasumując, płyn antybakteryjny firmy YOPE zdały u mnie egzamin na 5 +. Jest bardzo wydajny. Fajnie pachnie. Jestem bardzo zadowolona. Będę polecać znajomym.

magdawesolek | 4 lata temu

świetne środki czystości

świetnie czyśći a zapach to po prostu bajka. z pewnością na długo zagości w moim domu.nie drażni podczas czyszczenia. sprawdził się w domu pełnym alergików.

ElzbietaGos | 4 lata temu

Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA

Uniwersalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA składa się w 99% ze składników pochodzenia naturalnego i to właśnie jest jego głównym atutem. Ponadto posiada lekki ziołowy zapach, przez co nie ma właściwości drażniących i jest przyjemny w użyciu. Po jego zastosowaniu na przedmiotach codziennego użytku i powierzchniach w pomieszczeniu unosi się delikatny zapach świeżości. Korzystanie z Uniwersalnego płynu antybakteryjnego ROZMARYN I BERGAMOTKA czyni sprzątanie przyjemną czynnością.

wadera61 | 4 lata temu

Naturalna dezynfekcja o zapachu ROZMARYNU I BERGAMOTKI

Wyprofilowana butelka dobrze leży w dłoni i ułatwia spryskiwanie różnych powierzchni. Dzięki temu, że butelka jest lekko przeźroczysta widzę ile mi jeszcze pozostało produktu - brawo! Nie tylko dezynfekuje i także myje czyszczone powierzchnie, nie niszcząc ich przy tym. Zapach przyjemny choć dla mnie zbyt intensywny. Muszę uważać na stosowanie w pomieszczaniach ze słabszą wentylacją.

Brawa za butelkę, którą mogę spokojnie wyrzucić do kosza z plastikami.

Plusem jest także to, że mogę go kupić w pobliskiej drogerii ROSSMANN.

99% składników płynu jest pochodzenia naturalnego lub o niskim stopniu przetworzenia, dlatego też jest

Podsumowując jestem zadowolona z tego uniwersalnego, antybakteryjnego płynu z kwasem mlekowym o zapachu rozmarynu i bergamotki.

domi199491 | 4 lata temu

Polecam!

Według mnie idealny płyn do czyszczenia umywalki, brodzika oraz wanny. Poradził sobie z plamami i zaciekami na kranach, a także z uporczywym osadem kamienia w umywalce, czy wannie. Do tego pięknie pachnie rozmarynem i nie zawiera drażniącego chloru.

natalia_8711 | 4 lata temu

Płyn antybakteryjny do wszystkich powierzchni pięknu zapach i czystość w jednym

Płyn antybakteryjny YOPE rozmaryn i bergamotka używałam do przeróżnych powierzchni, nawet podłóg że względu na małe dziecko w domu, płyn spisał się rewelacyjnie, bardzo dobrze również czyści, co mnie naprawdę miło zaskoczyło, do tego jest przyjazny środowisku i pozostawia przyjemny zapach.

Nyxxomi | 4 lata temu

Super!

Bardzo dobry płyn. Przydał mi się podczas świątecznego sprzątania. Świetnie sprawdził się również co do czyszczenia luster co mnie bardzo zdziwiło. Bardzo polecam produkt.

magda_drap | 4 lata temu

Uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA - moc czystości i 100% skuteczności - naturalnie!

Uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA ma cudowny, świeży zapach, a przy tym skutecznie czyści zabrudzenia - tak w kuchni, jak i w łazience i innych miejscach (np. parapety, okna). A także świetnie sobie radzi z zabrudzeniami po psiaku :) Zdecydowanie jestem na TAK, TAK, TAK :) To płyn, którym może czyścić wszelkie zabrudzenia moje dziecko (a Jej biurko to codzienny wysyp nowych plam i kleksów), bez strachu o alergię czy jakiekolwiek nieprzyjemne konsekwencje. Przy tym jest poręczny, ma fajną grafikę przemawiającą tak do mnie, jak i do moich dzieci :)

ewelka25 | 4 lata temu

Dobry płyn

Płyn ma świeży zapach mocno wyczuwalny zapach tymianku. Świetnie się sprawdził do czyszczenia powierzchni takich jak blaty czy stoły w kuchni, łazience czy pokoju . Wyczyścić codzienne zabrudzenia pozostawił powierzchnię gładkie i pachnące

93nadia | 4 lata temu

Miły zapach

Bergamotka i rozmaryn wprowadzają ożywcze zapachy, które pozostają na mytych powierzchniach. Płyn wspaniałe myje, nie pozostawia smug , przy tym jest ekologiczny i bezpieczny

Angelika0110 | 4 lata temu

Zaczaruj swój dom pięknym zapachem rozmarynu i bergamotki.

Każda kobieta marzy o świeżości w swoim domu, uzyska to dzięki naturalnemu uniwersalnemu płynowi antybakteryjnemu o zapachu rozmaryn i bargamotka. Preparat ma bardzo przyjemny zapach ,czyści powieszchnię oraz jest antybakteryjny. Bardzo dużym plusem jest że jest wykonany ze środków naturalnych. Preparat nie przeszkadza w żadnym stopniu kobietom w ciąży.

ada13- | 4 lata temu

Bergamotka i rozmaryn czynią cuda.

Płyn antybakteryjny Rozmaryn i Bergamotka to zupełna nowość na rynku.

Bardzo miłe mnie zaskoczył. A ponieważ jestem alergiczką, jest dla mnie wręcz idealny. A do tego jeszcze sprawdza się idealnie przy sprzątaniu.

olaaniolek | 4 lata temu

Rozmaryn i bergamotka

Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA to produkt zamknięty w plastikową butelkę ze spryskiwaczem, który skutecznie pomaga zachować czystość czyszczonych powierzchni. Jego receptura oparta jest na aż 99% składników pochodzenia naturalnego. Płyn doskonale sprawdził się w łazience czyszcząc i dezynfekując powierzchnię. Płyn antybakteryjny poradził sobie również z czyszczeniem powierzchni w kuchni. Blaty lśnią czystością i pięknym zapachem. Produkt ma bardzo ciekawą grafikę, która przykuwa uwagę. Jest to jeden z tych produktów, które z pewnością zagoszczą w moim domu na dłużej. Opakowanie jest niebieskiej barwy ale z łatwością można zobaczyć ile znajduje się w niej produktu. Dodatkowym plusem jest również to, że jest to produkt wydajny. Co ważne jest to produkt przyjazny dla alergików.

Sarusiaczek | 4 lata temu

Środki czystości yope Sarusiaczek

Środki naprawdę świetne. Spełniają zdecydowanie swoją rolę. Powierzchnię po ich użyciu są dobrze wyczyszczone, odświeżone i zdezynfekowane. Ich naturalny skład zdecydowanie również przemawiają na ich korzyść. Polecam i z chęcią sięgnę po te produkty nie jeden raz!

Madziaa_p | 4 lata temu

Świetny produkt

Płyn bardzo przypadł mi do gustu. Świetne poręczne opakowanie o ciekawym kolorze. Bardzo przyjemny, dość oryginalny zapach. Uniwersalny płyn sprawdził mi się niemal do każdej sprzątanej nawierzchni. Jest bardzo wydajny i na pewno w niedalekiej przyszłości zakupię go ponownie. Ogromny plus, że marka tworzy naturalne środki czyszczące.

emergency95 | 4 lata temu

Piątka z plusem

Świetny płyn do stosowania na każdej z możliwych powierzchni w domu. Stosowałam w kuchni, salonie i łazience. Sprawdził się znakomicie, doczyszcza każde zabrudzenia a przy tym pięknie i świeżo pachnie. Nie podrażnia skóry dłoni.

Sylwja18 | 4 lata temu

Polecam serdecznie produkty marki yope

Polecam wszystkim serdecznie produkty marki yope. Piękny zapach, dał radę z meblami kuchennymi, płyta indukcyjna, czyściłam zlewy w łazience, wannę. Już zakupiłam kolejne produkty tej marki.

WiktoriaGacek | 4 lata temu

polecam, miłe zaskoczenie

Płyn uniwersalny YOPE bardzo miło mnie zaskoczył. Z pewnością 'inna' etykieta sprawia, że jako pierwszt rzuca się na sklepowej półce. Dzięki temu, ze nadaje się do wielu powierzchni, sprzątanie jest szybsze. Po sprzątaniu mój dom nie śmierdzi jak do tej pory ciężką chemią. Po zastosowaniu płynu YOPE długo utrzymuję się lekki, przyjemny zapach. Zaraz po sprzątaniu można śmialo gotować w kuchni. Jedyną trudność miałam przy myciu luster, płyn pozostawiał smugi, jednak wystarczyło więcej razy przetrzeć ręcznikiem papierowym.

Na pewno dużym atutem jest jego naturalny skład. Do tej pory myjąc innymi środkami, moje ręce bardzo cierpiały, były suche i potrzebowały dodatkowej pielegnacji. Po używaniu płynu YOPE nie czułam żadego dyskomfortu.

mvgda | 4 lata temu

Efektywność i naturalność idzie ze sobą w parze

Osoby wrażliwe na mocne i chemiczne zapachy środków czystości powinny w pierwszej kolejności sięgnąć po płyn Yope. Zniewala przyjemnym zapachem, ale co najważniejsze - swoim działaniem. Niewiele produktów naturalnych jest w stanie dać połysk bez smug, dodatkowo radząc sobie z zanieczyszczeniami, a płyn Yope sprawdza się w 100%. Dodatkowy, ogromny plus za szatę graficzną, która wybija się na tle innych środków czystości.

titifm | 4 lata temu

multiunkcyjny naturalny idealny do czyszczenia

płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA multifunkcyjny plyn do dezynfekci i czyszcenia roznego typu powierzchni bezpieczny i wydajny, idealnie sprawdzi sie przy malych dzieciach czy zwierzetach.cudowny zapach rozposciera sie po calym domu, produkt bezpieczny dla srodowiska.naturalny sklad ktoremu mozna zaufac.utwierdza mnie w poczuciu dobrego wybory, wysoka jakosc za rozsadna cene.

Patqueenka | 4 lata temu

Godny polecenia!

Płyn jest niesamowice wielozadaniowy i radzi sobie z każdego rodzaju brudem i zanieczyszczeniami. Jego naturalny skład, nie podrażnia i świetnie nadaje się do stosowania przez alergików. Sprawdził się w mojej kuchni, dokładnie czyszcząc zaschnięty tłuszcz, zabrudzone naczynia, blaty i metalowy zlew. To nie koniec jego wspaniałych właściwości. Radzi sobie również z czyszczeniem prysznica, luster, płytek, a nawet obuwia. Zapach jest delikatny, a zarazem długo się utrzymuje i świeżo pachnie. Zawiera wygodne opakowanie z atomizerem, który ułatwia sprzatanie i rozpryskuje idealną ilość produktu. Cenia płynu jest bardzo atrakcyjna w porównianiu do jakości.

Koosmenatka | 4 lata temu

Chętnie kupię go kolejny raz

Ten płyn ma fenomenalny zapach. Jest bardzo przyjemny i czuć go przez długi czas w całym domu. I co ważne, nada się do każdej powierzchni! Mogę nim spokojnie wytrzeć zarówno blaty kuchenne jak i wszystkie klamki, czy każde inne miejsce, które jest często dotykane, ponieważ ma właściwości dezynfekujące. Lubię mieć jeden produkt, którym mogę umyć więcej różnych powierzchni. Polecam go spróbować w swoim domu chociażby ze względu na nieziemski zapach. Sprzątając nim cały dom, spokojnie można zrezygnować z odświeżacza powietrza. Jestem zadowolona, że na rynku jest taki produkt, delikatny ale skuteczny w czyszczeniu.

monisskaaaa | 4 lata temu

Pięknie odświerza i świetnie czyści

Uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA bardzo ale to bardzo przypadł mi do gustu. Odniosę się w pierwszej kolejności do zapachu...jak dla mnie świetne połączenie, gdyż nie przytłacza a zarazem jest to zapach świeży, przyjemny.

Przetestowałam płyn na różne powierzchnie i za każdym razem spisał się naprawdę super. Zastąpił mi aktualnie nawilżane chusteczki które to często używałam do sprzątania. Fajnie czyści i odświeża zarazem sprzątane pomieszczenie za sprawą zapachu. Mój syn jest alergikiem, co mnie cieszy nie odnotowałam u niego żadnych negatywnych reakcji na płyn. Jestem bardzo zadowolona i myślę że jeszcze po niego sięgnę.

cleaner | 4 lata temu

Bezpieczny, a zarazem bardzo skuteczny

Największą zaletą owego płynu jest nie tylko jego naturalny, bezpieczny dla zdrowia i środowiska tak bardzo doceniony przeze mnie skład, ale i jego uniwersalność, pozwalająca na wykorzystanie do oczyszczania niemalże wszystkich powierzchni w mieszkaniu. W ramach testu stosowałam go zarówno w łazience, jak i w kuchni i wszędzie sprawdzał się wzorowo, pozostawiając wszystkie mające z nim kontakt, zarówno duże, jak i najmniejsze powierzchnie oraz przedmioty czystymi i dokładnie zdezynfekowanymi.

Stosowanie płynu ze względu na jego ziołowy, odświeżający zapach, czyni sprzątanie o wiele przyjemniejszym.

zuzali | 4 lata temu

Najlepszy płyn antybakteryjny.

Płyn jest fantastyczny, pięknie pachnie i spełnia swoją rolę. Dezynfekuje i jest przyjazny dla alergików oraz dzieci i zwierząt. Polecam..............

MamaMikiego | 4 lata temu

Polecam płyn uniwersalny do wszystkich powierzchni

Produkty marki YOPE są dobrymi produktami. Mimo delikatnego, naturalnego składu są porównywalne z jakością z ciężką chemią. Też potrafią domyć wikszasc powierzchni. Przy tym ładnie, delikatnie pachną co można używać produktu przy małych dzieciach. Plusem jest, że żel jest uniwersalny. Sprawdzi się w łazience jak również w kuchni. Dzięki temu nie potrzeba kilka preparatów.

JoannaD. | 4 lata temu

Bardzo skuteczny płyn w sprayu!

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona działaniem uniwersalnego płynu! Bardzo fajna forma aplikacji - lubię płyny w sprayu, fajny, świeży zapach i czystość! Wręcz błysk. Jestem pewna że ten produkt na stałe zostanie w naszym domu. Lubię czystość i poczucie bezpieczeństwa a antybakteryjny płyn mi to zapewni

efcia_g | 4 lata temu

świetny produkt

Atuty to skład i zapach ale koniecznie jeszcze trzeba wspomnieć o ładnym opakowaniu, rysunek zwierząt powoduje że dzieci są od razu zainteresowane produktem i myślą że to coś dla ich ( i od razu chcą sprzątać, co przy płynie antybakteryjnym jest możliwe bo środek jest bezpieczny a dzieci uczą się dobrych nawyków). Rozmaryn i bergamotka to bardzo dobre połączenie - przyjemne i uspokajające gdy wokół dużo sprzątania

alergik_recenzuje | 4 lata temu

Ziołowy płyn antybakteryjny.

Uniwersalny płyn antybakteryjny rozmaryn i bergamotka marki Yope ma bardzo przyjemny ziołowy zapach. Bardzo dobrze odkaża wszelkie powierzchnię i nadaję im blasku.

meggi992 | 4 lata temu

Czysty i bezpieczny dom

Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA jest idealny zarówno do kuchni jak i lazienki. Skutecznie zabija wszystkie baterie i odświeża oczyszczone powerzchnie. Teraz mam pewność, że mój dom jest czysty i bezpieczny dla mojej rodziny.

lapigrowskawiktoria | 4 lata temu

Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA

Uniwersalny płyn antybakteryjny rozmaryn i bergamotka to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o codzienne sprzątanie w domu. Piękny zapach i skuteczność sprawiły że jest moim numerem jeden.

petitka77 | 4 lata temu

Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA

Produkty Yope to klasa sama w sobie. Uniwersalny płyn antybakteryjny to doskonała odpowiedź na potrzeby osób, które dbają o czystość oraz higienę swojego otoczenia, a jednocześnie unikają silnej i nieprzyjaznej środowisku chemii. Piękne opakowanie dopełnia dzieła.

shaitan13 | 4 lata temu

Brutalny dla bakterii, delikatny dla powierzchni

Pierwsza rzecz - zapach. Płyn nie ma tak ziołowego zapachu jak można przypuszczać, pachnie bardzo świeżo i ładnie. W jego składzie znajdziemy kwas mlekowy, który działa skutecznie i delikatnie, zaletą dla mnie jest cały

jego skład ze względu na jego minimalizm. Płyn dostaniemy w praktycznej butelce z rozpylaczem, a do tego wygląda tak ładnie, że aż chce się go wystawić w łazience. Sama czyściłam z jego pomocą wiele powierzchni takich jak: klawiatura laptopa, szafki łazienkowe, umywalka, kierownica samochodu. Spryskiwałam nim też deskę i muszlę podczas mycia toalety oraz profilaktycznie dywanik łazienkowy. Na wszystkich tych powierzchniach sprawdził się dobrze, niczego nie odbarwił, nie przeszkadzał też mojemu kotu, który rezyduje w każdym miejscu w domu. W erze wszechobecnej dezynfekcji jest bardzo przydatnym środkiem, który jednocześnie nie jest preparatem alkoholowym.

Paaulii_G | 4 lata temu

Świetny naturalny, delikatny płyn do czyszczenia

Bardzo fajny uniwersalny płyn. Bardzo świetne rozwiązanie, że nie trzeba mieć pełno płynów do różnych powierzchni, pomieszczeń. Ten płyn nadaje się zarówno do kuchni, łazienki czy nawet pokoju. Świetnie, że jest naturalny, bezpieczny, delikatny, nie wywołuje podrażnień czy alergii, a jednocześnie skuteczny i świetnie sobie radzi z różnymi zabrudzeniami. Nie pozostawia smug, dobrze czyści. Wykorzystywałam go do różnych zabrudzeń, świetnie czyścił klamki i blaty. A dodatkowo bardzo ładnie pachnie. Jestem pozytywnie zaskoczona.

148ce96d6296c494e7d814463e5ce8f8c389bef9 | 4 lata temu

Czyści,odświeża,dezynfekuje

Jak wiadomo czystość i przede wszystkim bezpieczeństwo moich bliskich jest u mnie na pierwszym miejscu,bo pewne drobnoustroje mogą powodować alergie i choroby.Powierzchnie odkażam regularnie,więc udział w teście środków do sprzątania od Yope bardzo mnie ucieszyły.Markę tą poznałam już jakiś czas temu,dzięki ofercie kosmetycznej i nawet nie wiedziałam,że firma poszerzyła ofertę na środki do sprzątania.

Płyn antybakteryjny bardzo przydał mi się do codziennego stosowania.Tego typu produkty staram się używać regularnie,choć miejsca takie jak blaty kuchenne czy miejsca blisko jedzenia odkażam tylko octem.

Płyn ten wyróżnienia się ze względu na skład,ponieważ w 99% jest naturalny lub o niskim stopniu przetworzenia.Jest bezpieczny dla zdrowia,środowiska i nie niszczy czyszczonych powierzchni.Choć i tak na opakowaniu również zawarto informacje,że działa drażniąco.

Można go stosować ,gdy są w domu zwierzęta,dzieci czy alergicy.

Duża, pojemna butla z atomizerem to dla mnie dobre rozwiązanie,dzięki niemu nanoszę preparat równomiernie i nie marnuję produktu.

Specyfik przyjemnie pachnie ,świeżo i ziołowo ,nie trąci alkoholem co w zwyczaju mają środki zabijające bakterie.W zadowalający sposób czyści powierzchnie i nie pozostawia żadnych plam.

Produkt jest bardzo wydajny,ale jego cena jest wyższa niż standardowych środków jakie używam.

Pavlovska | 4 lata temu

Warto mieć w domu

Płyn antybakteryjny rozmaryn i bergamotka począwszy od wyglądu opakowania, przez piękny orzeźwiający zapach, po samo jego działanie jest fantastyczny. Płyn faktycznie nadaje się do wszystkich powierzchni, myłam nim i w kuchni, w łazience zarówno blaty jak i zlewy i radzi sobie z nimi bardzo dobrze. Dodatkowo ma działanie antybakteryjne co jest wielkim plusem.

beatars | 4 lata temu

YOPE mój przyjaciel

Jestem bardzo mile zaskoczona skutecznością uniwersalnego płynu antybakteryjnego ROZMARYN I BERGAMOTKA, czyści wszelkie zabrudzenia bez problemu. Zapach rewelacja, osobiście bardzo mi odpowiada i wyjatkowo długo się utrzymuje. Wykorzystałam go w łazience, super się sprawdził , nawet na kaflach w kabinie prysznicowej. Oczywiście kuchnię też nim potraktowałam. Jestem mega zadowolona, że poznałam YOPE i będę uzywać detergentów tej firmy, bo zależy mi także, na działaniu antybakteryjnym, przy niepełnosprawnej mamie.

Kinfal78 | 4 lata temu

Uniwersalny środek nr 1

Idealnie sprawdza się w całym domu oraz na powierzchniach typu kuchennych. Kafle na ścianach są bez zacieków, blaty błyszczą, zlew i kran, jak nowy. Umywalki i kabina wyglada cudnie. Świeżo i czysto w domu. Szybkie sprzątanie i cudny efekt

Iwona891 | 4 lata temu

Świetny płyn antybakteryjny

Uniwersalny płyn antybakteryjny rozmaryn i bergamotka to idealne połączenie składników ma delikatny zapach i świetnie nadaje się do każdej powierzchni zdecydowanie spełnia moje oczekiwania

b3trusia | 4 lata temu

Uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA to moje odkrycie roku

Jestem zachwycona uniwersalnym płynem antybakteryjnym ROZMARYN I BERGAMOTKA, od pierwszego użycia zachwycił mnie delikatny świeży zapach. Podczas sobotnich porządków używałam go głównie w kuchni i łazience, dokładnie myje blaty w kuchni, nawet płytę indukcyjną więc zdecydowanie będę go używać jako środek myjący w kuchni. posiadam kota, który siedział blisko gdy myłam różne powierzchnie w domu i nie uciekał, jak w przypadku innych płynów, więc jestem pewna ze jest w 100% bezpiecznym i niedrażniący dla zwierząt. Mój kot lubi pospacerować się po blacie w kuchni więc ten płyn zagości u mnie na stałe by przecierać powierzchnie i zabijać bakterie. Jest delikatny dla rąk, nie wysusza mojej skóry. Jest to moje odkrycie roku i każdej osobie go polecę.

Koma120 | 4 lata temu

Test uniwersalnego płynu antybakteryjnego firmy Yope

Miałam przyjemność przetestowania uniwersalnego płynu antybakteryjnego firmy Yope. Płyn posiada bardzo poręczne opakowanie, butelkę z atomizerem , który bardzo ułatwia nanoszenie go na każdą powierzchnię zarówno poziomą jak i pionową. Doskonale czyści, pozostawia bardzo przyjemny ziołowy zapach, nie pozostawia żadnych smug, jest wydajny. Na pewno sięgnę po niego kolejny raz, chcę mieć go zawsze pod ręką .

cyssiaa | 4 lata temu

Naturalny i super skuteczny!

Uwielbiam rozwiązania uniwersalne - czasem jednak produkt traci przy tym na stateczności. Tu jednak było inaczej, płyn nadaje się do wszystkich powierzchni i jest zarazem bardzo skuteczny! Pięknie pachnie, ale zapach nie jest drażniący i nie pozostaje na powierzchniach. Używam do codziennych porządków - spisuje się na medal! Zdecydowanie polecam!

Juliaw | 4 lata temu

Nowy ulubieniec

Bardzo dobry się cieszę,że mogłam przetestować produkty YOPE. Powaliły mnie na kolana. Uniwersalny płyn antybakteryjny nadaje się do wszystkich powierzchni. Można czyścić nim wszystko, dzięki temu oszczędzam miejsce w szafce. Płyn dobrze czyści i zabija bakterie, a przy tym pieknie pachnie. Pozostawia uczucie świeżości na długo.

kociczka24 | 4 lata temu

Super efekt

Bardzo się cieszę że mogłam poznać nowe produkty czystości z naturalnym składem. Duże opakowanie, wydajny świetnie czyści nie rozmazuje a myje, na szybach nie pozostawia smug. Przyjemny zapach, blaty kuchenne czy łazienkowe nie tylko umyte ale zdezynfekowane, nie niszczy żadnych powierzchni, a efekt czystości widoczny.

Magda😘 | 4 lata temu

Szybkie, bezpieczne porządki

Duży plus za to, że produkt został wykonany na bazie naturalnych składników czyszczących, dzięki czemu są bezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia alergików. Jestem mocno uczulona na zapachy, a sprzątanie z tym płynem, to sama przyjemność. Nic mnie nie " drapie" w gardle, nie szypie w oczy. Wypróbowałam płyn do czyszczenia łazienki- urządzenia sanitarne, armatura i ceramiki łazienkowej, do blatu kuchennego oraz mycia tarasu Nadaje się do czyszczenia wielu powierzchni. Uniwersalny charakter. Wszystko jest czyściutkie, bez smug i pięknie pachnie - wyczuwalna lekko ziołowa nuta, naturalny zapach.Opakowanie- bardzo praktyczne, lekkie- mimo 750 ml pojemności.Wygodna butelka z dozownikiem, co pozwala z łatwością spryskać czyszczoną powierzchnię, nawet tę trudno dostępną .Jestem bardzo zadowolona z testu, na pewno kupię go ponownie.

Xanaxox | 4 lata temu

Uniwersalny płyn do każdego domu

Płyn sprawdzi się z pewnością przy wiosennych porządkach. Stosować można go praktycznie na każdą powierzchnię(marmur, piaskowiec, granit raczej nie jest zalecany, ew. po wcześniejszym sprawdzeniu na niewidocznej powierzchni). Posiada delikatny nie drażniący zapach, dzięki czemu sprzątanie nie przyprawia o ból głowy. Opakowanie i etykieta są bardzo estetyczne i minimalistyczne. Psikacz posiada dodatkowo zabezpieczenie przed niechcianym użyciem. Krótki skład i naturalne składniki to jego wielka zaleta

GosiaSzw | 4 lata temu

Wart polecenia płyn antybakteryjny YOPE

Miałam przyjemność testować płyn antybakteryjny marki Yope przez kilka dni, jestem bardzo zadowolona z jego działania! Płyn uniwersalny nadaje się do czyszczenia wielu powierzchni, przetestowałam go praktycznie w całym domu. Dodatkowo na korzyść działa naturalność produktów i bezpieczeństwo stosowania w domu z czworonogami i małymi dziećmi.

Pimpula | 4 lata temu

Pogromca bakterii

Płyn jest bardzo wydajny. Do tego pięknie i naturalnie pachnie. Czyszczę nim wszystkie powierzchnie, nie zostawia smug a plamy ładnie schodzą. Do tego ma naturalny skład i jest odpowiedni dla alergików. Dzieciakom też krzywdy nie robi. Ja jako fanka naturalnych środków czyszczących jestem bardzo zadowolona. Zdecydowanie polecam.

paula54555 | 4 lata temu

Doskonale czyści wszystkie powierzchnie

Uniwersalny płyn antybakteryjny ma zapach rozmarynu i bergamotki, który jest delikatny i nie dusi. Płyn mieści się w sporej butelce ze spryskiwaczem. Produkt ma działanie czyszczące i antybakteryjne, dzięki niemu wyczyściłam prawie całe mieszkanie. Można nim czyścić różne powierzchnie. Płyn super poradził sobie z zanieczyszczeniami i bakteriami. Dodatkową zaletą płynu jest to, że można go stosować przy alergikach i dzieciach. Produkt ma naturalny skład- aż 99% składników pochodzenia naturalnego. Płyn jest mega wydajny - po dwukrotnym wysprzątaniu całego mieszkania, nawet nie widać żeby go cokolwiek ubyło.

Wikusia274 | 4 lata temu

Recenzja płyn antybakteryjny

Polecam bardzo serdecznie płyn nie wybiela powierzchni, ładnie pachnie. Dobrze rozprowadza się po powierzchni. Zapach nie jest groźny dla alergików. Nie dusi, nie uczula jest super :)

Monikakrzysica | 4 lata temu

Siła, skuteczność, odświeżający zapach. Produkty YOPE skradły moje serce.

Jestem mile zaskoczona produktem YOPE, uniwersalny płyn antybakteryjny rozmaryn i bergamotka. Używalam do różnych powierzchni od frontów mebli kuchennych po klamki, lustro w łazience jak i umywalki. Nie zostawia smug, pięknie pachnie i czyszczone powierzchnię wyglądały niesamowicie czysto i co najważniejsze działanie antybakteryjne płynu jest tu najważniejsze. Kupię na pewno kolej w opakowania.

Magia91 | 4 lata temu

Cudowna natura

Co tu dużo mówić, to środek niemal idealny. Uroczy design opakowania, przyzwoita cen, cudowny ziołowy zapach. A co najważniejsze duża efektywność. Dzięki niemu nie muszę się martwić że mój 3 latek jak odstawi jakieś jedzenie na szafkę to zje ją potem z całą tablicą Mendelejewa ze środków czyszczących

maXaXladyXdi | 4 lata temu

Świeżość ziół

Płyn jest bardzo dobry, czyści i odświeża powierzchnię. Ma przyjemny zapach. Ma bardzo ładny deseń, który przykuwa uwagę. Minusem jest to, że podczas rozpylania ciekło od spodu i zalewało mi dłoń i powierzchnię.

MamaAntosia | 4 lata temu

Idealny spray przy dziecku :)

Sprawdza się u nas na 100 % - po każdym śniadaniu czy obiedzie na szybko czyszczę i odświeżam fotel dziecka a także nasz stół. Zapach jest przyjemny i rześki. A kiedy trzeba wytrzeć zabawki, płyn robi to w mig! A wiadomo przy piesku trzeba to robić często. Pozdrawiam :)

E. Ślązak | 4 lata temu

Idealny płym antybakteryjny

Polecam serdecznie płyn antybakteryjny rozmaryn i bergamotka, który ma odświeżający, delikatny zapach. Świetnie czyści każdą powierzchnię, począwszy od drewnianych mebli, na szkle skończywszy. Nie pozostawia smug, nie trzeba kilku pryśnięć płynem, by czyszczona powierzchnia była idealnie czysta. Wystarczy prysnąć raz i jest czysto. Płyn nie uczula więc jest idealny dla osób borykających się z problemami alergicznymi.

matcha | 4 lata temu

Delikatny i skuteczny jednocześnie

Uniwersalny płyn antybakteryjny o zapachu rozmarynu i bergamotki pozwolił mi umyć 90% mieszkania i poradził sobie z większością tego, co chciałam usunąć z różnych powierzchni. Działa czyszcząco i antybakteryjnie, a jego skład jest w 99% pochodzenia naturalnego, co jest ważne z niespełna dwuipółlatkiem na stanie, który wszystkiego dotyka. Zapach jest delikatny, nie dusi, nie drażni, można ogarnąć cały dom bez problemów z oddychaniem. Jest niesamowicie wydajny, wypsikałam go tylko trochę, a posprzątałam wszystko. Problemem jest dla mnie samo opakowanie, które jest niestabilne i cała góra przekręca się w trakcie naciskania, więc trzeba wszystko trzymać dwoma rękami.

katodo | 4 lata temu

Doskonała ochrona

Płyn antybakteryjny Rozmaryn i Bergamotka doskonale sprawdził się w moim domu, przy dezynfekcji i czyszczeniu powierzchni w kuchni, łazience i w innych pomieszczeniach. Powierzchnie były czyste i pięknie pachnące. I oczywiście nie uczula.

koliber31 | 4 lata temu

Bardzo skuteczny i uniwersalny płyn

Płyn jest skuteczny,dobrze i dokładnie czyści. Jest skuteczny ale delikatny i uniwersalny. Dobrze sprawdza się w łazience, kuchni, toalecie. Pachnie delikatnie i nie niszczy skóry dłoni. Jestem bardzo zadowolona bo ułatwił mi codzienne sprzątanie.

lala555 | 4 lata temu

Świetny!

Na początku duży plus za funkcjonalne, wygodne i ekonomiczne opakowanie - z łatwością można aplikować płyn na różne powierzchnie. Ma przyjemny zapach, bez obaw można go stosować na wszelkiego rodzaju powierzchnie. Bezpieczeństwo płynu dla alergików to kolejny plus. Z pewnością zostanie w naszym domu na długo :)

Amazing woman | 4 lata temu

Delikatność i siła w jednym.

Produkt ma piękny zapach, bardzo naturalny. Mimo to jego aromat nie jest szkodliwy dla alergików. Jest przyjazny dla zwierząt.Uważam że to wspaniałe połączenie(choć zaskakujące) skuteczności z naturalnością.

wera2897 | 4 lata temu

Ciekawa propozycja do wielu powierzchni

Płyn ma bardzo orzeźwiający, przyjemny zapach, który przez chwilę unosi się w powietrzu - bardzo mi przypasował. Produkt nie pozostawia po sobie lepkiej warstwy na meblach i przedmiotach, więc to na plus. Minusem jest wydajność, dokładne wyczyszczenie całego pokoju z małą ilością mebli zużyło trochę dużo tego płynu. Oczyszcza fajnie, nie pozostawia smug, ładnie pachnie, czego chcieć więcej ? Polecam serdecznie, chętnie sięgnę po niego lub inne wersje zapachowe, bo jest sztosem.

piegus_ | 4 lata temu

Płyn do zadań specjalnych

Płyn ten ma piękny zapach, który nie gryzie i nie szczypie w czy oraz nie powoduje podrażnień na skórze przy pracy bez rękawiczek . Jest to płyn który dobrze czyści różne powierzchnie.

Blondiewoman | 4 lata temu

Super produkt

Uniwersalny płyn antybakteryjny YOPE na stałe zagości w moim domu. Można nim wyczyścić dosłownie wszystko: meble,okna,blaty kuchenne,kuchenkę a nawet piekarnik. Produkt ma bardzo przyjemny,świeży zapach który znakomicie odświeża każdą powierzchnię. Na co dzień jestem alergikiem. Od zawsze po sprzątaniu moja skóra dłoni piekła a nawet pękała.Płyn nie wywołuje żadnego z tych efektów. Polecam każdemu.

jagna1978 | 4 lata temu

uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA

Super sie z nim sprzata. Czysci nie zosatwiajac zaciekow i smog.Zapach moglby byc mocniejszy ale i tak jest przyjemny. Mozana nim wyczyscic powierzchnie szklane,drewniane i metalowe .Poreczne opakowanie i bardzo fajna etykieta produktu. Najwazniejsze ,ze jest naturalny i nie uczula.

Kasiaka0696 | 4 lata temu

Warto

Ma piekny świeży zapach. Sklad jest bardzo dobry. A i działanie niczego sobie. Świetnie radzi sobie z czyszczeniem wszelakich powierzchni w kuchni czy łazience.

damazprowincji | 4 lata temu

Naturalny płyn antybakteryjny

Ten płyn to moje odkrycie. Jest bardzo wydajny. Ma ładny zapach. Nie podrażnia skóry. Bardzo dobrze sprawdza się na różnych powierzchniach zarówno w kuchni jak i łazience.

aga2113 | 4 lata temu

Uniwersalny płyn do czyszczenia

Płyn nada się idealnie do codziennego czyszczenia różnych powierzchni. Przyjemnie pachnie i jest bardzo wydajny. Ma naturalny skład więc nawet osoby z alergiami, takie jak ja będą z niego bardzo zadowolone :) Polecam wypróbować!

Yoaska35 | 4 lata temu

Uniwersalny, skuteczny i naturalny

Płyn bardzo skutecznie czyści czyści powierzchnie zarówno w kuchni jak i w łazience. Jest wygodny i szybki w użyciu. Niestety ma dość długo utrzymujący się nieprzyjemny zapach.

Marialena | 4 lata temu

Godny polecenia.

Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny Rozmaryn i Bergamotka oceniam bardzo dobrze. Doskonale nadaje się do czyszczenia w kuchni i łazience, ma bardzo przyjemny delikatny zapach, nie podrażnia skóry ani oczu.Bardzo estetyczne opakowanie jest dodatkową zaletą. Polecam.

gvntle | 4 lata temu

Fajna alternatywa dla chemicznych płynów.

Płyn ładnie pachnie, nie czuć w nim alkoholu jak w pozostałych płynach, co jest dla mnie ważne. Dobrze czyści blaty, stoły, powierzchnie w kuchni, jedyne co mi się nie podoba to jak okropne smugi zostawia na przedmiotach ze stali nierdzewnej. Nie nadaje się do takich powierzchni, a szkoda bo takie przedmioty tez potrzebują antybakteryjnego sprayu. Dlatego po nim używam innego środka do mycia i wtedy jest ok.

katarzyna.kaczorek4@wp.pl | 4 lata temu

Płyn antybakteryjny rozmaryn i bergamotka

Fajny nowoczesny płyn który będę polecać z czystym sumieniem L. Pomieszczenie na długo świeżo pachnie, płyn łatwo się rozprowadza wystarczy tylko przetrzeć szmatką nie pozostawiając smug. Przy moim polrocznym dziecku spełnił moje oczekiwania..

Azzowa | 4 lata temu

Rewelacja

Polecam ten płyn, gdyż pięknie pachnie i dobrze czyści powierzchnie. Mocny, intensywny zapach, bezpieczny dla nosa. Bla bla bla bla rtfbsftfhthtrhtrhtrtrhtrjtrj

Werkalala | 4 lata temu

Płyn antybakteryjny

Płyn antybakteryjny jest bardzo wydajny ładnie pachnie dobrze czyści i dezynfekuje produkty są wykonane na bazie naturalnych składników czyszczących, dzięki czemu są bezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia użytkowników.

Klaudia2106 | 4 lata temu

Opinia o naturalnym uniwersalnym płynie antybakteryjnym ROZMARYN I BERGAMOTKA

Bardzo serdecznie polecam naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA. Jestem bardzo zadowolona z produktu i chętnie sięgnę po niego ponownie.

Karina2626 | 4 lata temu

Wszechstronny płyn uniwersalny

Uniwersalnym płynem do czyszczenia umyłam blaty w kuchni, zewnętrzną część toalety oraz podłogi w domu. Powierzchnie pozostają po nim świeże, domyte i pachnące. Jestem bardzo zadowolona z efektów. W tak czystym domu chce się przebywać. Polecam każdemu.

Olczi8312 | 4 lata temu

Świetny płyn antybakteryjny który każda Pani domu powinna posiadać w swoich środkach czystości!!

Uniwersalny płyn antybakteryjny ROZMARYN I BERGAMOTKA zdecydowanie spełnił moje oczekiwania. Bardzo dobrze czyści oraz dezynfekuje powierzchnie w kuchni oraz łazience. Ma przyjemny zapach ziół. Bardzo dużym plusem jest to, że jest on pochodzenia naturalnego co jest dla mnie bardzo ważne. Chętnie jeszcze raz sięgnę po ten produkt.

lisekk13 | 4 lata temu

Przy dzieciach super

Nie wierzyłam w działanie tych naturalnych cudów a tu proszę ! Miłe zaskoczenie , pięknie pachnie i dobrze czyści . Nie uczula i jest megaaa wydajny , na pewno skorzystam nie raz z tych produktów tym bardziej przy dzieciach i zwierzętach w domu 👌

evi900422 | 4 lata temu

Polecamy z czystym sumieniem

Pięknie pachnie,dobrze działa. Cena też fajna dostępność w większości sklepach. Dobrze działa szczególnie w kuchni na tłuste rzeczy . Nie zostawia smogl

pandusiax3 | 4 lata temu

Super!

Płynu używałam dosłownie do mycia wszystkiego i sprawdzał się doskonale. Ma ładny zapach, ale nie wszystkim może się on spodobać. Oprócz tego ma wygodne i ŁADNE opakowanie - lubię zwracać uwagę również na takie rzeczy. Myślę, że na pewno do niego jeszcze wrócę i to nie jeden raz.

Uleczkaa1 | 4 lata temu

Doskonały wybór dla osób, które cenią skuteczność.

Polecam każdemu alergikowi oraz rodzicowi, bo produkt spełnia wszystkie wymagania a jest bezpieczniejszy od innych popularnych środków i pachnie na tyle przyjemnie, że codziennie porządki mogą stać się przyjemniejsze.

E-lina | 4 lata temu

Naturalne i skuteczne czyszczenie

Płyn pozostawia czyste i lśniące powierzchnie. Ma przyjemny ziołowy zapach. Nie podrażnia skóry i nie szczypie w oczy. Nadaję się do różnych powierzchni. Sprzątanie z nim to czysta przyjemność. Płyn jest wydajny i wystarczy niewielka ilość by dobrze działał.

Natalia.michalik | 4 lata temu

Polecam bardzo

Nie śmierdzi chemią a to dla mnie jest najważniejsze! Poradził sobie w brudem i kamieniem na toalecie w kilka minut. Jestem z niego bardzo zadowolona.

zielonykoralik1 | 4 lata temu

IDealnie czyszczą łazienkę :D

Dziekuje bardzo za mozliwosc testowania produktow do sprzatania domu. Ale ładnie pachną :D IDealnie czyszczą łazienkę :D Napewno jeszcze je kupię normalnie w sklepie :D