Problem nietrzymania moczu dotyczy co trzeciej kobiety na świecie. Może on dotknąć każdej z nas - niezależnie od wieku czy stopnia aktywności. Na szczęście jest możliwość, by sobie z nim poradzić. Sprawdź wkładki Seni Lady Slim Normal. To dyskretne i oddychające produkty, przeznaczone dla samodzielnych i aktywnych kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu. Dzięki większej powierzchni i chłonności zapewniają wysokie poczucie suchości i wygodę, redukując nieprzyjemny zapach. Specjalna warstwa zewnętrzna wkładek na nietrzymanie moczu umożliwia przepływ powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, co sprawia, że skóra może oddychać. Wkładki urologiczne Seni Lady Slim Normal posiadają też osłonki boczne, które zapobiegają przeciekaniu. Efekt? Brak podrażnień, komfort i pewność siebie!

Reklama

99% Testerek uważa, że wkładki urologiczne Seni Lady Slim Normal zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu

Wyniki testu wkładek Seni Lady Slim Normal

Nietrzymanie moczu to krępujący i bardzo męczący problem, który może dotknąć kobiet w każdym wieku. Bez względu na to, na jaki rodzaj nietrzymania moczu cierpisz (pooperacyjne, wysiłkowe czy neurogenne), warto sięgnąć po odpowiednią ochronę. Wkładki Seni Lady mogą znacząco poprawić komfort życia osób zmagających się z tym problemem. O przetestowanie tych marki Seni Lady poprosiłyśmy czytelniczki serwisu Polki.pl. Jak oceniły ich skuteczność?

Czy wkładki urologiczne Seni Lady Slim Normal są chłonne i wygodne?

Większość kobiet biorących udział w teście potwierdza działanie wkładek Seni Lady Slim Normal. Produkt spełnił oczekiwania aż 97% z nich, a tylko dwa procent mniej twierdzi, że wkładki dopasowują się do ciała, są wygodne i zapewniają poczucie suchości i świeżości .

Te wkładki są bardzo chłonne i doskonale zabezpieczają przed przykrymi niespodziankami. Nikt nawet nie domyśli się, że możesz mieć problem tego typu ;) – podsumowuje pani Aleksandra.

Czy wkładki dają ochronę przed przeciekaniem? Opinie o Seni Lady Slim Normal

Dyskomfort powodowany ciągłą obawą przed przeciekaniem wkładek czy podpasek towarzyszy wszystkim kobietom zmagającym się z nietrzymaniem moczu. Dzięki specjalnym fioletowym osłonkom zastosowanym we wkładkach Seni Lady Slim Normal ten problem przestaje istnieć! Aż 99% Testerek potwierdza, że są one skuteczne i chronią przed bocznymi wyciekami moczu.

Wkładki cechuje wysoka jakość. Bardzo długo utrzymują suchość, nie ma żadnych możliwości, aby coś się przedostawało bokami. Są delikatne i przyjemne w użytkowaniu. Całkowicie niwelują zapach, dopasowują się do ciała i bielizny zapewniając dyskrecję i komfort użytkowania – podkreśla pani Krystyna.

Czy poleciłabyś wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal?

96% kobiet biorących udział w teście deklaruje, że z chęcią poleci wkładki swojej przyjaciółce, która również walczy z problemem nietrzymania moczu. 92% Recenzentek jest na tyle zadowolonych ze skuteczności wkładek, że sięgnie po nie ponownie.

Wkładki Seni Lady Slim Normal są komfortowe i spełniają swoje zadanie tak, jak powinny. Używając ich czuję się komfortowo i bezgranicznie im ufam. Są wygodne i dyskretne. Nie zawiodłam się jak dotąd na produktach tej marki i śmiało polecam je wszystkim – deklaruje pani Natalia

Czy Ty również sięgniesz po wkładki anatomiczne Seni Lady Slim Normal?

Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 77 kobiet w maju 2020.

masias | 5 lata temu

Dobrze że o nas myślicie.

Produkt Seni Lady to doskonała pomoc dla kobiet z problemem nietrzymania moczu Jest chłonny zapobiega wyciekom i nieprzyjemnemu zapachowi Za drogi

qotek | 5 lata temu

Seni Lady Slim Normal - kup

Seni Lady Slim Normal - bardzo polecam kobietom które chcą się czuć komfortowo z zmagają się z dużym problemem na nietrzymanie moczu.

Seni Lady Slim Normal są wygodne, chłonne i z nimi masz pewność swojeh higieny.

agawa2908 | 5 lata temu

znakomite

doskonale chronią kobiete z problemami niedotrzymywania moczu,delikatne,wygodne,chłonne doskonale eliminują zapach moczu,zapewniają wysokie poczucie suchości i wygodę, fioletowe osłonki boczne zastosowane we wkładkach Seni Lady Slim Normal skutecznie zapobiegają bocznym wyciekom moczu.

Lirika | 5 lata temu

bardzo dobra jakość i przyjemny komfort. Jeden z najlepszych

Cudowne wkładki! Naprawdę pomagają, gdy musisz wyjść na cały dzień, a zwykłe cienkie codzienne to za mało. No lub w drodze. Doskonale neutralizują zapach, powierzchnia jest miękka i delikatna, są mocno przyklejone do ubrania, mając całkowitą pewność, że nie zawahają się i nie drgną. Używam ich, w tym w pierwszych i ostatnich dniach menstruacji bardzo dużo wchłaniają. Ale oczywiście będą musiały być częściej zmieniane. Cóż, co chcę powiedzieć o miejscu przejęcia. W aptekach są bardzo drogie.

Koronawirus | 5 lata temu

WkladkiSupe

Super chłonne wkladki bez problemu można było zalozyc biale spodnia i i tak nic nie widac bez oporów można je polecił nie uczulaja nic nie swedz i nie pachnie brzydki

astokrotka1111 | 5 lata temu

Optymistyczna pani domu

Wkładki Seni Lady Slim Normal są produktem,który można polecić. Są elastyczne, chłonne, nie uczulają,dobrze dopasowują się do kształtu ciała. Chronią przed wilgicią, przeciekaniem i przykrym zapachem. Można czuć się dzieki nim wygodnie i bezpiecznie,są bardzo dyskretne.

Kryst1951 | 5 lata temu

seni lady extra

Skuteczna i dyskretna ochrona przy lekkim nietrzymaniu moczu.Wkładki zawierają granulki które po wycieku moczu wiążą w żel zapewniając, że wierzchnia powłoka wkładki zapewnia poczucie suchości.Wkładki nie ulegają deformacji od ich korzystania. Kształt anatomiczny wkładki zachowany jest przez cały dzień z jej korzystania.Osłonki boczne zapobiegają wyciekom bocznym.

Nela_rekomenduje | 5 lata temu

Bardzo dobry produkt

Wkładki otrzymałam w ramach testu i zaraz po otrzymaniu paczki zaczęłam testowanie. Wkładki od razu przypadły mi do gustu, dzięki bocznym osłonkom, które skutecznie chronią przed wyciekiem. Dobrze wchłaniają mocz, zapewniają uczucie suchości. Nie przesuwają się podczas noszenia, dobrze przylegają do bielizny. Są bardzo wygodne, bardzo często zapominałam że w ogóle je mam.

sunflower51 | 5 lata temu

SLIM NORMAL - świetne rozwiązanie dla nawet znacznego problemu NTM

Wkładki SLIM NORMAL są świetnym produktem wspomagającym nawet znaczny problem NTM. Używane głównie ( tak sądzę ) do zastosowania nocnego, dając poczucie spokojnego, bezstresowego wypoczynku- mogą być także używane w sytuacji dłuższej np. podróży lub braku dostępu do toalety.

Dwienca84 | 5 lata temu

Strzał w 10

Podsumowując, bo dotyczy to wszystich 3 przesyłanych do mnie produktów seni lady slim, jestem bardzo zadowolona, spełniają swoją rolę i sprawiają, że zminimalizowano się uczucie dyskomfortu z powodu nietrzymania moczu. Tak jak przy poprzedniej recenzji w 100% mogę polecić go najbliższym kobietom.

Wykonane z bardzo przyjemnego materiału.

Dodatkowo opakowanie też jest duża zaletą.

frelcia82 | 5 lata temu

Świetny

Jestem bardzo zaskoczona jakością wkładek Wkładki bardzo dobrze spełniają swoją funkcję , są wytrzymałe, dyskretne i bardzo chłonne ,są pokryte delikatną powłoką , która nie uczula.

Podczas noszenia nie muszę sie martwic o nieprzyjemny zapach i czy coś przecieknie bo doskonale chroni przed takimi sytuacjami.

Podoba mi się to w jaki sposób są zapakowane - każda oddzielanie , można schować do torebki czy kieszeni, nic sie nie zabrudzi .

Dobrze "trzyma sie" bielizny

monika_ka24 | 5 lata temu

Test wkładek seni lady normal

Wkładki seni lady normal są idealne , gdy ktoś ma duży problem z nietrzymaniem moczu Skutecznie wchłaniają wilgoć , lecz popracowałabym nad funkcja zatrzymywania zapachów . Są też dosyć grube. Minusem jest to, że nie posiadają skrzydełek. Wtedy sprawdziły by się nawet w czasie miesiączki .

Domitianus | 5 lata temu

Seni Lady Slim Normal dla młodych nocą

Seni Lady Slim Normal dla mnie to wkładki idealnie zabezpieczające nocą przy kropelkowym nietrzymaniu moczu.

Oddychające z bocznymi osłonkami nie powodują podrażnień i otarć. Idealne uczucie suchości.

Agela | 5 lata temu

Produkt godny uwagi

Bardzo dobre wkładki, dzięki nim czułam się komfortowo, dobrze wchłaniają i nie przeciekają. Nie przepuszczają nieprzyjemnego zapachu. Są miękkie i wygodne, dopasowane do ciała, dyskretne (można nawet założyć legginsy i będą niezauważalne). Boczne osłonki zapobiegają wyciekom moczu.

MRozen | 5 lata temu

Idealne dla pełnego bezpieczeństwa

Mówią, że przezorny zawsze ubezpieczony i tak jest z wkładkami Seni Lady Slim Normal. Odpowienia grubość, wielkość i chłonność sprawiają, że każda kobieta poczuje się w pełni zabezpieczona.

Beaataaa | 5 lata temu

idealne do sportu

Dzięki nim wróciłam do aktywności fizycznej. Mogę biegać i jeździć na rowerze. Mogę także dźwigać dzieciaki i mieć pewność, że nie zdarzy mi się żadna przykra niespodzinka.

bbo | 5 lata temu

Kobieta zasługuje na to, co najlepsze!

Lekkie i średnie nietrzymanie moczu to już nie problem. W takim przypadku polecam podpaski Seni Lady Slim Normal. Odrobinę grubsze niż w przypadku wersji Mini. Doskonale sprawdzają się przy średnim nietrzymaniu moczy, a także w ciągu nocy, kiedy wkładki czy cienkie podpaski mogą okazać się niewystarczające.

Wersja Normal posiada wszystkie zalety swojej „cieńszej” siostry, a do tego możliwość wchłonięcia większej ilości wilgoci. Przy tym wciąż zachowuje cienki i wyprofilowany kształt, dzięki któremu jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Jest to szczególnie ważne dla osób bardzo aktywnych ruchowo.

Produkt jest testowany dermatologicznie, a więc mam pewność, że stosuję podpaski w stu procentach bezpieczne dla skóry i wrażliwych okolic intymnych. Uwielbiam to uczucie suchości, które zapewnia mi Seni. Podpaska jest bardzo chłonna, a wszelką pochłoniętą wilgoć zatrzymuje w swoim wnętrzu. Jej powierzchnia jest zawsze sucha i pozwala na odczuwanie świeżości. Dodatkowym atutem jest brak przykrego zapachu, dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii.

To wszystko sprawia, że Slim Normal jest prawdziwą „perełką” wśród podpasek. Bo kobieta zasługuje na to, co dla niej najlepsze!

szeszunia11 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Normal

Wygodne, chłonne, delikatne. Boczne osłonki zapobiegają wypływaniu płynu na boki. Niestety ale dla mnie trochę za duże, nie potrzebuję takiej wielkości wkładek na moją przypadłość. Ale pewnie kobiety z intensywniejszym problemem nietrzymania moczu będą bardziej zadowolone.

ewelcia753 | 5 lata temu

Dobry produkt

Wkładki Seni Lady Slim Normal to bardzo dobry produkt, który spełnia swoje zadanie. Są chłonne, dzięki czemu gwarantują komfort zarówno fizyczny jak i psychiczny. Są cienkie, dzięki czemu nie widać ich pod ubraniem. Każda wkładka jest spakowana osobno, dzięki czemu można bez problemu schować ją do kosmetyczki. Jedynym minusem jest wysoka cena.

Iwsurawska | 5 lata temu

Wkladki Seni Lady Slim Normal

Wkladki bardzo chlonne,zdecydowanie bardziej polecane paniom z wiekszym problemem,miekkie i bezpieczne.Skutecznie pochlaniaja wilgoc i zapach .Dobrze trzymaja sie bielizny.

jolunia559 | 5 lata temu

Bądź zawsze zabezpieczona

W każdej chwili w każdym momencie możesz, się czuć pewnie, zadbana i spokojna dzięki wkładkom Seni Lady.To przyjaciółki kobiety z kłopotami zdrowotnymi.

drewix | 5 lata temu

Polecam!!!!

Wkładki Seni Lady Slim Normal dyskretnie pozwalają funkcjonować z problemem nietrzymania moczu. W pełni polecam!!!!

Użycie wkładek pozwala zapomnieć o tym problemie!

- serdecznie dziękuje za możliwość udziału w teście.

Cherry266 | 5 lata temu

Idealna chłonność i dyskretność

Zajmują bardzo mało miejsca i są bardzo dyskretne dzięki zapakowaniu każdej wkładki osobno w malutkich torebeczkach, dzięki czemu nie ma się co bać jakby przypadkiem wypadła z torebki. Oprócz dobrej chłonności idealnie wchłaniają zapach. Dodatkowo nie drażnią, są cienkie (nie odznaczają się) i nie są sztucznie nasycone zapachem.

Masza1313 | 5 lata temu

Wkladki Seni Lady Slim Normal

Wkladki Seni Lady Slim Normal spelnily moje oczekiwania. Noszenie ich to komfort i wygoda. Dobrze dopasowuja sie do ciala i neutralizuja nieprzyjemny zapach. Miekka powloczka nie podraznia skory. Dobrze trzymaja sie bielizny a dodatkowe boczne oskonki to jeszcze wieksza pewnosc przed przeciekaniem. Oddzielne opakowanie zapewnia jeszcze wieksza higiene.

Skarby | 5 lata temu

Godne polecenia

Wkładki Seni Lady Slim Normal nie ograniczają ruchów, dobrze sprawdzają się w nocy, jak i w dzień. Nie przeciekają, nie uczulają, gwarantują wygodę, suchość i komfort podczas użytkowania oraz dyskrecję. Skutecznie chronią bieliznę przed moczem, skóra może swobodnie oddychać i zapobiegają nieprzyjemnemu zapachowi.

tomik19 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Wkładki do nietrzymania moczu Seni Lady Slim Micro są bardzo chłonne, zapewniają poczucie suchości, są dobrze wyprofilowane. Są wygodne, dobrze dopasowują się do bielizny. Duży plus za to że powstrzymują nieprzyjemny zapach dzięki temu zapewniają komfort. Mogły by być troszkę cieńsze ale poza tym produkt jest bardzo dobry, godny polecenia.

hommen | 5 lata temu

Godne polecenia!

Wkładki Seni Lady Slim Normal są wygodne, czułam się bezpiecznie używając ich na co dzień. Pakowane są pojedynczo, niezbyt grube, chłonne i łatwe w użyciu. Nie mają warstwy niekomfortowej ceraty. Super pochłaniają wilgoć, pozbawiają zapachu. Są komfortowe i dlatego będę ich nadal używała.

XXKadia | 5 lata temu

Seni Lady Slim Normal

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal dobrze spełniają swoje zadanie. Są wygodne w użyciu, są bezpieczne i można na nich polegać że nie sprawią przykrej niespodzianki.

counatki | 5 lata temu

Dostaje wszystko czego potzrbuję

Wszystko co napisane o tym produkcie przez producenta jest prawdą. Wkładki są dyskretne, komfortowe i spełniają swoje zadanie. Ze mną na pewno zostaną na długo i śmiało będę je polecać. Nie zawiodłam się ani razu, świetnie radzą sobie w codziennych warunkach. Jednym słowem- polecam!

majusia0 | 5 lata temu

Komfort i zabezpieczenie

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal spełniają oczekiwania w 100%. Świetnie zabezpieczają przed wyciekom a wszystko to dzięki bocznym osłonkom. Z nimi ma się poczucie suchości i czystości, dają duży komfort. Jestem zadowolona i śmiało polecam je innym

kryswey | 5 lata temu

Spotkanie

Mimo pandemii musiałam iść na spotkanie Społecznej Rady Powiatu do spraw osób niepełnosprawnych. trzeba było zatwierdzić podział środków z PRON

Wielka sala a w niej 5 członków Rady i jedna ze Starostwa.

Dzięki wkładkom nie musiałam przed sprawdzać gdzie jest WC, ani siadać najbliżej drzwi wyjściowych. Byłam spokojna,zrelaksowana.

martynabrys | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Normal

Produkt podarowałam mamie która w wyniku choroby ma problem z utrzymaniem moczu. Odkąd zaczęła używać owy produkt czuje się bardziej komfortowo, jest bardziej żywa i radosna!

Moniczkasia | 5 lata temu

Wkładki dobrej jakości i funkcjonalności

Wkładki Seni Lady Slim Normal są polskim produktem przeznaczonym dla kobiet z kropelkowym i lekkim nietrzymaniem moczu. Anatomiczny kształt ładnie dopasowuje się do ciała, dzięki czemu są niezauważalne i komfortowe w użytkowaniu. Dobrze redukują nieprzyjemny zapach, jaki zapewniają poczucie suchości przez włókninę, która rozprowadza wilgoć po całości wkładki. Specjalne osłonki zabezpieczają przed wyciekami bocznymi. Polecam kobietom ten skuteczny produkt.

slomka20 | 5 lata temu

Super produkt

Wkładek na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal to komfort, świeżości i wygoda przez cały dzień. Utrzymują naturalne ph skóry, nie krępują ruchów. Dobrze dostosowują się do ciałą i bielizny. Zapewniają suchośc i poczucie bezpieczeństwia przez wiele godzin.

Alinab35 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Normal są świetne

Seni Lady Slim Normal są świetne! Zdecydowanie dużo bardziej lepsze od zwykłych podpasek, super radzą sobie z nieprzyjemnym intymnym zapachem, podczas korzystania z Seni Lady Slim Normal nie było żadnych niemiłych niespodzianek z wyciekaniem,

Lepsze dopasowanie do ciała

b.buler11 | 5 lata temu

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal dla mnie są za grube i za duże, być może ,że takich jeszcze nie potrzebuję. ogólnie są dobre ,ale jak wspomniałam na większe nietrzymanie moczu

LuuizkaB | 5 lata temu

Wkładki urologiczne Seni - komfort życia

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady spełniły moje oczekiwania. Produkt jest wyjątkowo miękki, cieniutki, nie widoczny nawet w najbardziej obcisłych spodniach. Zapewnia gwarancję dyskrecji. Ich kształt dostosowuje się do ciała. Wkładki są bardzo chłonne, zapewniają poczucie suchości a co najważniejsze zapobiegają przykremu zapachowi. Pakowane są w pojedyncze saszetki. Z nimi każda kobieta może czuć się pewnie i komfortowo! Ja podzieliłam się wkładkami z mamą i przyjaciółką i obie są zadowolone z produktu Seni. Także, jeżeli w waszym otoczeniu jest kobieta, która boryka się z problemem nietrzymania moczu w pełni możecie jej polecić wkładki Seni Lady!

9ac1f25db0d012d50ef4890a426b4ee3bb219a9e | 5 lata temu

Polecam

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal doskonale spełniają swoją funkcję, do której zostały stworzone. Są chłonne, wykonane ze świetnej jakości materiałów, miękkie i doskonale się noszą. Nie musimy się obawiać, że przydarzy nam się jakiś nieprzyjemny wypadek.

jaulia | 5 lata temu

Dobre przy większych probkemach

Wkładki są higieniczne zapakowane, można po jednej wrzucić do torebki i mieć na zmianę. Chronią przed zamoczeniem bieliznę, gwarantują dyskrecję, niweluja nieładne zapachy. Odpowiednia długość, klej utrzymuje je w miejscu. Jedyny minus to nawet te najciensze są za grube. Mogłyby być dac dużo cieńsze.

colinne | 5 lata temu

Wygoda i komfort

Wkłądki Seni są bardzo chłone, wygodne i co również ważne w bardzo wygodnych, poręcznych opakowaniach. Bardzo fajne jest to, że są w różnych rozmiarach co pozwala na dopasowanie wkładek do własnych potrzeb w zależnowści od natężenia nietrzymania moczu.

MRozen | 5 lata temu

poczucie pewności

Seni Lady Slim Normal to wkładki na nietrzymanie moczu pozwalające czuć się pewnie przy największym nawet nasileniu problemu przy jednoczesnym zachowaniu wygody.

felicite20 | 5 lata temu

pełne zabezpieczenie

Wkładki są bardzo chłonne i w pełni zabezpieczą każdą kobietę. Wysoka chłonność, większy rozmiar i grubość powoduje, że kobiety zmagające się z większym nietrzymaniem moczu poczują się pewnie w każdej sytuacji.

kropka010 | 5 lata temu

super

To były nie tylko testy wkładek. To był wielki sprawdzian, który udowodnił mi, że nie muszę całe życie borykać się ze wstydem i niepewnością. I że - choć ciało robi mi różne psikusy - mogę funkcjonować normalnie - w spodniach, spódnicy, leginsach - bez obaw, że cokolwiek zdemaskuje moje kłopoty. Do tej pory takiej pewności mieć nie mogłam. Seni mi ją ofiarowało - a to znacznie cenniejsze niż kilka paczek wkładek za darmo. To komfort i swoboda, których długo mi brakowało!"

ewa6767 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Normal

Te wkładki są bardzo grube i moim zdaniem nie zapewniają takiego komfortu Lady Slim Micro. Każda wkładka jest zapakowana oddzielnie dzięki czemu można schować ją w torebce. Opakowanie zawiera 12 wkładek plus 4 gratis. Nie są perfumowane dzięki czemu są bardziej naturalne

Kawowagosia | 5 lata temu

Rewelacyjnie

Podpaski Seni Lady Slim Normal bardzo dobrze dopasowują się do mojego ciała, posiadają boczne osłonki, które z powodzeniem zapobiegają przeciekaniu wilgoci. Mają oddychającą powłoczkę dzięki czemu nie podrażnią mojej skóry. Podpaski są niezwykle chłonne, redukują nieprzyjemny zapach dając mi poczucie świeżości i komfortu przez wiele godzin. Polecam.

krysiao | 5 lata temu

Komfortowe wkładki.

Wkładki cechuje wysoka jakość. Bardzo długo utrzymują suchość, nie ma żadnych możliwości, aby coś się przedostawało bokami. Są delikatne i przyjemne w użytkowaniu. Całkowicie niwelują zapach, dopasowują się do ciała i bielizny zapewniając dyskrecję i komfort użytkowania. Zapach w ogóle niewyczuwalny.

171951f | 5 lata temu

Seni Lady Normal

Wkładki urologiczne normal zapewniają wysoki komfort który w codziennym stosowaniu sprawia że czuję się bezpiecznie,niwelując nie pożądany zapach spełniają swoje zadanie.

helenka7878 | 5 lata temu

Zapewniają bezpieczeństwo.

Seni Lady Slim Normal są największe z serii wkładek Seni Lady. Chociaż jest to największy rozmiar wkładek są dość cienkie i dyskretne. Doskonale trzymają się bielizny, są delikatne i miękkie. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa, a osłonki boczne stanowią dodatkową ochronę. Świetnie maskują zapachy, dają uczucie suchości, a przy tym nie podrażniają skóry. Doskonale sprawdzą się u osób starszych.

magdziak | 5 lata temu

Rewelacyjne

Seni Lady Slim Normal to hit wśród produktów dedykowanych dla kobiet z problem nietrzymania moczu. Najważniejszą zaletą produktu jest jego delikatność dla skóry, chłonność i niwelowania zapachów. Dzięki temu produktowi czuję się komfortowo.

nikola60 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Normal

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal zapewniają dyskrecję, wygodę, komfort i lepsze dopasowanie do ciała. Wkładki na nietrzymanie moczu są wyjątkowo miękkie i wygodne. Seni Lady Slim Normal są dobrym zabezpieczeniem przy lekkim nietrzymaniu moczu.

rycerzyk6 | 5 lata temu

Slim Normal

Wkładki Seni Lady Slim Normal dobrze sprawdziły się przy nietrzymaniu moczu w każdej sytuacji.Odczułam duże uczucie suchości i wygodę poczas codziennych prac i obowiązków ,nie czuła się skrępowana ,ani bezradna,ochroniły mnie przed nieprzyjemnym zapchem ,którego tak nie lubię.Osłonki bardzo dobrze zabezpieczyły przed wyciekaniem moczu,poczułam w końcu ulgę ,ze nie muszę się nikomu tłumaczyć i rumienić ,za każdym razem ,gdy to się działo wczesniej.Jestem zadowolona ,kupię i polecam innym z takim problemem jak mój :)

karolinamaria | 5 lata temu

Pełen komfort i bezpieczeństwo podczas dnia

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal to bardzo dobre wkładki dla osób w dość dużym nietrzymaniem moczu. Są bardzo miękkie, nie przemieszczają się. Chłonność jest na bardzo wysokim poziomie, nie trzeba ich zmieniać tak często jak zwykłe wkładki.

Teresa_Teresa | 5 lata temu

wygodne i chłonne

Polecam przy nieco większym niż mój problemie nietrzymania moczu. Niwelują nieprzyjemny zapach. Boczne osłonki zapobiegają wyciekom i gwarantują niezawodną ochronę w każdej sytuacji.

Sylwuniax3 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Normal

Wkładki Seni Lady Slim Normal to bardzo dobry produkt, zapewniają dyskrecję, są skuteczne, chłonne, miękkie, miłe w dotyku i doskonale zabezpieczają. Polecam.

majaa00 | 5 lata temu

Na ekstremalne wpadki

Wkładki Seni Lady Slim Normal polecam kobietą z trochę większym nie trzymanie moczu lub podczas choroby gdy dostwiera uciążliwy kaszel czy często kochamy, wtedy problem z nietrzymaniem moczu narasta i jest bardzo kłopotliwy, te wkładki sprawdzają się idealnie i też tak chronią.

krystyna.grz | 5 lata temu

Na szóstkę z plusem!

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Normal będą mi już odtąd zawsze towarzyszyć, bo okazały się być niezastąpione. Chronią skutecznie i z klasą, neutralizują zapach i są przez cały czas na swoim miejscu. Mam wrażenie, że problem nietrzymania moczu przestał być już moim problemem!

Capricci0sa | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Normal - mały produkt na duży kłopot

Wkładki Seni Lady Slim Normal mogą sprawić, że znowu zaczniesz korzystać z życia, jak wtedy, gdy nie musiałaś rezygnować z podbiegnięcia do autobusu, czy tańczyłaś szalonego rock and rolla. Stosując ten produkt możesz być pewna, że jeśli ktoś się za Tobą obejrzy, to tylko dlatego, że jesteś bardzo atrakcyjna.

miskimo12 | 5 lata temu

Niezastąpione

Polecam. Jestem zachwycona kształtem i chłonnością wkładki. Bardzo miękka, dobrze trzyma się bielizny. Nie zwija się podczas użytkowania, każda sztuka zapakowana w osobne opakowanie. Skutecznie zapobiega wyciekom dzięki specjalnym bocznym oslonkom. Zapewnia wysokie poczucie suchości.

Jaga1888 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Normal

Przy aktywnym trybie życia, regularnych treningach i bardzo forsownych ćwiczeniach są niezastapione. Jogging nie jest już powodem do stresu, że co się stanie jak się stanie. Dodały pewności siebie, Na pewno będę je mieć zawsze pod ręką a jak nie to na pewno w torebce. Warto

olinx-2301 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Normal- idealne dla kobiety w każdym wieku. Zdecydowanie polecam!

Te wkładki są bardzo chłonne i doskonale zabezpieczą przed przykrymi niespodziankami. Nikt nawet nie domyśli się, że możesz mieć problem tego typu ;)

moniskar | 5 lata temu

Slim normal..

Seni lady slim normal najmniej przypadł nam do gustu, ponieważ rozmiar wkladek jest nieco za duży. Nasz problem jest dużo mniejszy, więc wkladek nie zużyłyśmy do końca. Pewnie zaletą tych wkladek jest wysoka chłonność i neutralizacja nieprzyjemnych zapachów.

Babciaidealna | 5 lata temu

Godne polecenia

Polecam wszystkim kobietom, które muszą już używać wkładek o większej chłonności, bo Seni są komfortowe w użyciu w porównaniu z innymi markami. Ja nie wrócę do innych.

JagoJa78 | 5 lata temu

Świeżość każdego dnia

Wkładki są wygodne, chłonne i zatrzymują nieprzyjemny zapach. Dają 100% pewności i bezpieczeństwa i nic już nie ogranicza, dzięki czemu można czuć się świeżo i pewnie każdego dnia.

mamag1 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Normal

Wkładki są nei tylko idealne na nietrzymanie moczu, ale także dla osób borykających sięz infekcjami intymnymi i upławami. Doskonale chronią, sa prawie neiwyczuwalna i sprawwiają że drobne "wpadki" nie stanowią problemu. Idealnei sprawdzają się dla aktywnych fizycznie. Sa idealne dla osób które kocahja aktywnośc ale cenią sobie komfort

uskat | 5 lata temu

Polecam !

Wkładki spełniają swoją zadanie . Jestem mile zaskoczona ich dyskrecją i chłonnością. Należę do osób , które mają problemy z alergią kontaktową w przypadku tych wkładek problem alergii nie występuje.Naprawdę dobry produkt. Przyjemne w noszeniu a przykry zapach nie występuje.

Scyzoryk81 | 5 lata temu

Jak najbardziej polecam!

Wkładki są chłonne, dobrze radzą sobie z problemem kropelkowe go nietrzymania moczu nawet w bardziej nasilonej formie.

Mają jeszcze dodatkowa właściwość i nie uwalniają nieprzyjemnego zapachu moczu. Jak dla mnie jak najbardziej na plus. Polecam

irena66 | 5 lata temu

Testowanie wkładek seni normal

Wkładki seni normal spełniają swoje zadanie w 100%.i są wspaniałym prezentem dla wszystkich kobiet aby w pełni mogła korzystać z uroku życia nie izolujac się od towarzystwa..dzieki tym wkładkami mogą czuć się bezpiecznie i pewnie w pracy.i w życiu codziennym.Ich mały intymny świat jest pod najlepsza opieka.

basiulka1 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Normal - skuteczny produkt.

Wkładki spełniają swoją funkcję. Chronią przed zmoczeniem bielizny oraz przed przykrym zapachem, ponieważ doskonale go pochłaniają. Zapewniają komfort i bezpieczeństwo. Dla mnie trochę zbyt grube.

mxx | 5 lata temu

dobra ochrona

Podobnie jak macro i mini spelniaja swoja funkcje doskonale zapewniajac mi komfort i poczucie bezpieczenstwa.Ladnie i higienicznie zapakowane.Maja dobra chlonnosc i nie przepuszczaja brzydkiego zapachu.Prawdzaja sie w najbardziej kryzysowej sytuacji.

ormen | 5 lata temu

pordukt na plus

Bardzo miło zaskoczyły mnie wkładki Seni Lady Slim Normal, znakomicie chroniące przed nieprzyjemnymi efektami nietrzymania moczu. Wilgoć i zapach zamknięte i poskromione. Produkt godny polecenia.

hostessadorota | 5 lata temu

Bardzo dobre. Super

Wspaniałe, bezpieczne wygodne i komfortowe. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Utrzymują wilgoć na miejscu.. idealnie trzymają się bielizny. Polecam je z całego serca.

anna1313@ | 5 lata temu

Wkładki

Przede wszystkim są komfortowe i testowane dermatologicznie.

Mają warstwy oddychające przez co człowiek czuje się komfortowo i nie musi pamiętać o szybkiej wymianie na nową.

paulina2424 | 5 lata temu

Idealne wkładki

Wkładki w 100% spełniają swoje funkcje czyli idealnie chronią, są dyskretne, opakowanie super. Dzięki wkładką czuję się pewnie, dyskretnie i w końcu znalazłam produkt idealny. Polecam każdemu z problemami nietrzsymania moczu. Produkt super. Polecam :)

Porcelanowa | 5 lata temu

Wkładki seni Lady normal

Wkładki seni Lady normal chlona lepiej niż mniejsze wkładki i nadają się dla osoby która już w jakimś większym stopniu popuszcza. Są delikatne jak wszystkie wkładki seni Lady slim i jak na takie zadanie do wykonania cienkie

gucia9 | 5 lata temu

Reklama

Wkładki na duże problemy

Idealne wkładki, bezpieczne, dobrze dopasowane i wygodne. Mocz szybko się wchłania co sprawia, że nie odczuwam dyskomfortu. Dodatkowo utrzymują nieprzyjemny zapach wewnątrz dlatego w pracy również mogę czuć się bezpieczna. Wkładki dobre także na problemy nocne z nietrzymaniem moczu.