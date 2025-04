Seni Lady Slim Mini to produkty przeznaczone dla aktywnych kobiet, które mają problemy urologiczne. Dzięki cieńszej i oddychającej powierzchni, świetnie poradzą sobie z kropelkowym nietrzymaniem moczu. Pochłaniają mocz oraz nieprzyjemny zapach. Doskonale dopasowują się do ciała, nie powodują podrażnień i reakcji alergicznych, a także zachowują pełną dyskrecję. Wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie dużej wygody w trakcie korzystania z wkładek urologicznych. Sprawdź! Suchość i większa pewność siebie są w zasięgu ręki!

100% testujących kobiet potwierdza skuteczność wkładek Seni Lady Slim Mini przy lekkim nietrzymaniu moczu

Wyniki testu wkładek Seni Lady Slim Mini

Osoby zmagające się z lekkim nietrzymaniem moczu doskonale wiedzą, jak krępująca może być ta przypadłość. Ciągła niepewność, brak możliwości pełnego rozluźnienia się w obawie przed przykrą niespodzianką, towarzyszący cały czas dyskomfort – w pozbyciu się tych odczuć mogą pomóc wkładki urologiczne. O przetestowanie tych marki Seni Lady poprosiłyśmy czytelniczki serwisu Polki.pl. Jak oceniły ich skuteczność?

Czy wkładki urologiczne Seni Lady Slim Mini neutralizują nieprzyjemny zapach? Opinie Recenzentek

Powstawanie nieprzyjemnego zapachu to jeden z kluczowych skutków nietrzymania moczu. By nie musieć się nim przejmować, warto sięgnąć po odpowiednie wkładki. Aż 99% naszych Recenzentek przyznaje, że Seni Lady Slim Mini zapobiegają powstawaniu krępującej woni.

Wkładki są cienkie, ale chłonne, dobrze radzą sobie z problemem kropelkowego nietrzymania moczu. Mają jeszcze dodatkową właściwość - nie uwalniają nieprzyjemnego zapachu moczu. Jak dla mnie jak najbardziej na plus. Polecam! – podkreśla pani Joanna.

Czy wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini skutecznie zapobiegają przeciekaniu?

Ochronę przed bocznym wyciekaniem moczu potwierdza aż 97% kobiet biorących udział w teście! Seni Lady Slim Mini są tak skuteczne dzięki bocznym, fioletowym osłonkom, które nie pozwalają płynowi wydostać się poza obszar wkładki. 99% Testerek zaznacza, że oprócz skuteczności, wkładki są również bardzo wygodne i wyjątkowo miękkie.

Wkładki Seni Lady Slim Mini to produkt, który spełnia swoją funkcję w 100%. Są skuteczne, dyskretne, bardzo miękkie i chłonne, mają boczne osłony, które doskonale zabezpieczają. Polecam każdemu, kto ich potrzebuje. – rekomenduje pani Sylwia.

Czy wkładki urologiczne Seni Lady Slim Mini są godne polecenia?

Wiarygodna opinia po teście to jeden z najważniejszych wyznaczników jakości danego produktu. Czy nasze Czytelniczki chciałyby polecić wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini przyjaciółce? Aż 99% z nich deklaruje, że tak! Niewiele mniej, bo 97% Recenzentek zapewnia również, że chętnie sięgnie po wkładki Seni Lady ponownie.

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini są unikatowe, stworzone z myślą o kobietach, dobrze zaprojektowane (chronią przed wyciekaniem), dlatego je uwielbiam i polecam wszystkim przyjaciółkom i znajomym - mówi pani Krystyna.

Czy Ty również sięgniesz po wkładki Seni Lady Slim Mini?

Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 77 kobiet w maju 2020 r.

masias | 5 lata temu

Dobrze że o nas myślicie.

Produkt Seni jest doskonały dla kobiet z problemem nietrzymania moczu. Wkładki są dopasowane do ciała .Dają swobodę i komfort Cena trochę za wysoka

qotek | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini - możesz je kupić

Seni Lady Slim Mini - idealnie się sprawdziły w codziennym użytkowaniu - są komfortowe i wygodne.

Mogę zapewnić że nie ma przyjemnego zapachu.

Jednak dla mnie powinien być mocniejszy klej.

agawa2908 | 5 lata temu

sprubój sama

polecane wkładki dla każdej kobiety,delikatne,wygodne,doskonale układają się podczas uzytkowania,doskonale chronią przed zabrudzeniem bielizny,polecane dla wszystkich.

Lirika | 5 lata temu

bardzo dobra jakość i przyjemny komfort. Jeden z najlepszych

Lubię te codzienne czynności. Są bardzo wysokiej jakości, mają przyjemną miękką powierzchnię, nie podrażniają skóry. Nie wiem dlaczego, ale są bardziej wygodne, oddychają lepiej i są przyjemniejsze dla skóry. Nie mają perfum - dla mnie to ogromny plus, ostatnio trudno było znaleźć uszczelki bez efektu dezodoryzującego.

Koronawirus | 5 lata temu

Wkładki

Wkładki można polecić innej kobietom bez żadnego oporu tylko i wyłącznie dlatego że skoro mnie odpiwiadaja i spełniają wymagania to innej kobiety tez spelnia

astokrotka1111 | 5 lata temu

Optymistyczna pani domu

Wkładki Seni Lady Slim Mini są produktem godnym polecenia. Świetnie chronią przed wilgocią, przeciekaniem i niemiłym zapachem,dzieki czemu aktywny tryb życia nie stanowi problemu. Są wygodne i elastyczne, nie uczulają i są bardzo

dyskretne. Świetny produkt.

Kryst1951 | 5 lata temu

seni lady slim mini

Idealne dla osób lekkiej budowy ciała z lekkim kropelkowym nietrzymaniem moczu.Ich anatomiczny kształt sprawia że wkładki dopasowują się do ruchów ciała i są niewidoczne że się z nich korzysta, Przy lekkim nietrzymaniu moczu zapewniają poczucie suchości i nie czuć zapachu moczu.

Nela_rekomenduje | 5 lata temu

Bardzo dobry produkt

Wkładki otrzymałam w ramach testu i od razu po otrzymaniu paczki, zaczęłam testowanie. Wkładki sprawdziły się przy delikatnym nietrzymaniu moczu. Boczne osłonki które zostały zastosowane w tych wkładkach, dobrze chronią przed bocznym wyciekaniem moczu. Dzięki temu wkładki dodają dodatkowo komfortu i pewności siebie. W trakcie noszenia nie krępują ruchów, są miękkie i wygodne. Nie powodują dyskomfortu ani podrażnień.

sunflower51 | 5 lata temu

MINI- wkładka odpowiednia do lekkiego problemu NTM. Możliwa do użytku zarówno dziennego jak i nocnego.

Wkładki MINI SLIM są odpowiednim produktem higienicznym w zastosowaniu do lekkiego problemu NTM. Zapewniają dyskrecję i właściwą chłonność - dają poczucie komfortu zarówno w dzień jak i w nocy.

Dwienca84 | 5 lata temu

Strzał w 10

Jeżeli wkładka micro seni lady slim to za mało, to śmiało można użyć innego produktu z tej serii, a jest nim właśnie seni lady slim mini. Z pewnością mogę polecić właśnie te produkty kobietom ze swojego otoczenia. Poczucie komfortu, super chłonności, wielkość oraz neutraluzacja nieprzyjemnego zapachu moczu to flagowe zalety produktu.

frelcia82 | 5 lata temu

Świetny

Jestem bardzo zaskoczona jakością wkładek Wkładki bardzo dobrze spełniają swoją funkcję , są wytrzymałe, dyskretne i bardzo chłonne ,są pokryte delikatną powłoką , która nie uczula.

Podczas noszenia nie muszę sie martwic o nieprzyjemny zapach i czy coś przecieknie bo doskonale chroni przed takimi sytuacjami.

Podoba mi się to w jaki sposób są zapakowane - każda oddzielanie , można schować do torebki czy kieszeni, nic sie nie zabrudzi .

Dobrze "trzyma sie" bielizny

monika_ka24 | 5 lata temu

Test wkładek seni lady mini

Wkładki seni lady mini są idealne na co dzień. Skutecznie wchłaniają wilgoć , lecz popracowałabym nad funkcja zatrzymywania zapachów . Wkładki są niewyczuwalne podczas chodzenia a to jest duży plus , nic nie uwiera i można w nich ćwiczyć bez obaw , że coś się odklei bądź przesunie. Minusem jest to , że nie posiadają skrzydełek

Domitianus | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini dla młodych aktywnych

Idealnie sprawdzają się przy kropelkowym nietrzymaniu moczu. Polecam każdej młodej kobiecie która ma z tym problem. Nie przeszkadzają przy aktywnym trybie życia. Dopasowują się do ciała. A jednocześnie zabezpieczają w trudnych sytuacjach. NIe powodują podrażnień i naprawdę się sprawdzają. Nie ma nieprzyjemnego zapachu, oraz są bardzo chłonne. Można być w 100 % zabezpieczonym i nie zdziwić się nieprzyjmną sytuacją

Agela | 5 lata temu

Bardzo dobre wkładki

Bardzo dobre wkładki, dzięki nim czułam się komfortowo, dobrze wchłaniają i nie przeciekają. Nie przepuszczają nieprzyjemnego zapachu. Są miękkie i wygodne, dopasowane do ciała, dyskretne (można nawet założyć legginsy i będą niezauważalne). Boczne osłonki zapobiegają wyciekom moczu.

MRozen | 5 lata temu

Dobra chłonność, przy i niezawodność przy maksymalnej wygodzie

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini doskonale przylegją do bielizny, z czego jestem bardzo zadowolona. Dobra chłonność, przylepność i niezawodność przy maksymalnej wygodzie. Polecam.

Beaataaa | 5 lata temu

idealne na co dzień

Wkładki są bardzo ładne i miękkie, cienkie i wygodne. Zapewniają niezawodną ochronę nawet wtedy gdy biegam za dzieciakami. Zdarza się już, że zapominam o moim problemie.

bbo | 5 lata temu

Dla każdej z nas!

Kiedy najcieńsze wkładki higieniczne okazują się niewystarczające, trzeba sięgnąć po kolejny z produktów. Te najdelikatniejsze i najbezpieczniejsze to Seni Lady MIni. Najlepiej sprawdzają się w przypadku lekkiego nietrzymania moczu. Gwarantują ochronę przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i wilgocią. Producent zastosował w nich technologię, dzięki której super cienka wkładka zostaje super chłonną bohaterką.

Bardzo lubię ich asymetryczny kształt, który świetnie dopasowuje się do ciała i sprawia, że dzięki swobodzie ruchu zapominam, że mam coś na sobie. Bo zapomnieć jest bardzo łatwo. Przyczynia się do tego również delikatna powierzchnia podpaski, jej miękkość i suchość. Wszelka wilgoć jest zasysana do środka i już nie ma żadnych szans by się stamtąd wydostała. Nie wydostaje się z niej również przykry zapach, towarzyszący nietrzymaniu moczu.

Dla mnie to pewność, bezpieczeństwo i zaufanie każdego dnia i… każdej nocy.

szeszunia11 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Mini

Wygodne, miękkie i chłonne. Boczne paski ochronne idealnie zapobiegają wyciekaniu płynu na boki. Dobrze trzymają się bielizny, są dyskretne i dobrze chłoną zapachy. Są idealne na dłuższy czas używania, kiedy nie mamy możliwości zmiany wkładki. Przypadła mi do gustu i mogę gorąco polecić.

ewelcia753 | 5 lata temu

Dobry produkt

Wkładki Seni Lady Slim Mini to bardzo dobry produkt, który spełnia swoje zadanie. Są chłonne, dzięki czemu gwarantują komfort zarówno fizyczny jak i psychiczny. Są cienkie, dzięki czemu nie widać ich pod ubraniem. Każda wkładka jest spakowana osobno, dzięki czemu można bez problemu schować ją do kosmetyczki. Jedynym minusem jest wysoka cena.

Iwsurawska | 5 lata temu

Wkladki Seni Lady Slim Mini

Wkladki dla osob z troche wiekszym nietrzymaniem moczu,albo do uzycia na silowni czy przy wiekszym wysilku,boczne oslonki zapobiegaja wyciekaniu,bardzo miekkie i wygodne.

drewix | 5 lata temu

POLECAM !!!!

Wkładki Seni Lady Slim Mini dyskretnie pozwalają funkcjonować z problemem nietrzymania moczu. W pełni polecam!!!!

Użycie wkładek pozwala zapomnieć o tym problemie!

- serdecznie dziękuje za możliwość udziału w teście.

Cherry266 | 5 lata temu

Idealna chłonność i dyskretność

Zajmują bardzo mało miejsca i są bardzo dyskretne dzięki zapakowaniu każdej wkładki osobno w malutkich torebeczkach, dzięki czemu nie ma się co bać jakby przypadkiem wypadła z torebki. Oprócz dobrej chłonności idealnie wchłaniają zapach. Dodatkowo nie drażnią, są cienkie (nie odznaczają się) i nie są sztucznie nasycone zapachem.

Masza1313 | 5 lata temu

Wkladki Seni Lady Slim Mini

Z przyjemnoscia uzywalam wkladek Seni Lady Slim Mini. Zapewniaja komfort i dyskrecje noszenia. Sa delikatne i nie podrazniaja skory. Dobre mocowanie, oslonki boczne i neutralizacja zapachu zapeniaja bezpieczenstwo podczas uzytkowania.

Skarby | 5 lata temu

Bardzo dobra jakość

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini doskonale spełniają swoje przeznaczenie, zgodnie z zaleceniami producenta. Mają wysoką chłonność, nie przeciekają, są niezawodne, praktyczne na co dzień i skuteczne. Suchość i świeżość jest zapewniona oraz zadowolenie użytkowania.

jolunia559 | 5 lata temu

Brawo.

Wiele jest kobiet /nie tylko w wieku po menopauzie/,których problem nietrzymania moczu dotknął.Te wkładki są bardzo pomocne by czuć się komfortowo w każdej sytuacji.Pochłaniają wilgoć i niewygodne zapachy .Godne polecenia.

tomik19 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Wkładki do nietrzymania moczu Seni Lady Slim Micro są bardzo chłonne, zapewniają poczucie suchości, są dobrze wyprofilowane. Są wygodne, dobrze dopasowują się do bielizny. Duży plus za to że powstrzymują nieprzyjemny zapach dzięki temu zapewniają komfort. Mogły by być troszkę cieńsze ale poza tym produkt jest bardzo dobry, godny polecenia.

hommen | 5 lata temu

Godne polecenia!

Wkładki Seni Lady Slim Min są bardzo wygodne przy lekkim nietrzymaniu moczu. Czułam się bezpiecznie używając ich w codziennym użyciu, pakowane pojedynczo, niezbyt grube, chłonne i łatwe w użyciu. Super pochłaniają wilgoć, pozbawiają zapachu. Są komfortowe i dlatego będę ich używała na co dzień.

XXKadia | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini dobrze spełniają swoje zadanie. Są wygodne w użyciu, są bezpieczne i można na nich polegać że nie sprawią przykrej niespodzianki.

counatki | 5 lata temu

Polecam

Jestem na tak! Używam i będę używała, a co więcej polecam każdemu, kto potrzebuje tego rodzaju środków. Wiem, że tej marce mogę zaufać bezgranicznie i że spełni moje oczekiwania. Póki co nawet nie zastanawiam się nad inną marką tylko od razu sięgam po Seni Lady. Zawsze jest to trafny wybór.

majusia0 | 5 lata temu

Komfort i zabezpieczenie

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini dają poczucie komfortu i zabezpieczenia oraz zapobiegają bocznym wyciekom moczu (duży plus za to). Są bardzo delikatne i miękkie, fantastycznie zapakowane pojedynczo, dzięki czemu można schować do torebki. Jestem z nich zadowolona i czuję się z nimi bezpiecznie.

martynabrys | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Mini

Zdecydowanie ulubiony produkt!

Wkładki są bardzo przyjemne w noszeniu, nie uwierają, nie przesuwają się. Dzięki fioletowym osłonką przy mocniejszym popuszczeniu majtki nie są pomoczone.

Cena również w porządku, polecam!

Moniczkasia | 5 lata temu

Wkładki dobrej jakości i skuteczności

Wkładki Seni Lady Slim Mini przeznaczone są dla kobiet z kropelkowym i lekkim nietrzymaniem moczu. Spełniają swoja funkcję, a do tego mamy poczucie ciągłej suchości wkładki. Czujemy się w nich wygodnie, są miękkie, cienkie więc nie widać ich przez ubranie. Bardzo dużym atutem jest redukcja nieprzyjemnego zapachu. Mają one osłonki boczne, które zapobiegają ewentualnym wyciekom. Dopływ powietrza przez zewnętrzna warstwę zapobiega podrażnieniom. Bardzo dobry produkt.

slomka20 | 5 lata temu

Super produkt

Wkładki Seni Lady Slim Mini to doskonały prodrukt. Dobrze dopasowuje się do ciała, pozwala skórze oddychać i zapewnia komfort i świeżośc przez wiele godzin. Wkładki są chłonne i nie powodują podrażnień. Można je stosować codziennie gdyż są delikatne dla skóry.

Alinab35 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini świetny produkt

Seni Lady Slim Mini wkładki na nietrzymanie moczu są świetne!

Zapewniają doskonałe zabezpieczenie, idealnie dopasowują się do ciała, zdecydowanie bardziej chłonne od zwykłych podpasek.

Seni Lady Slim Mini zagoszczą u mnie na stałe ponieważ jest to najlepszy produkt, jestem pozytywnie zaskoczona skutecznością

b.buler11 | 5 lata temu

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini w pełni spełniają swoje zadanie. Są chłonne, fioletowe osłonki boczne zastosowane we wkładkach Seni Lady Slim Mini skutecznie zapobiegają bocznym wyciekom moczu ,wkładki zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, są miękkie i przyjemne.

LuuizkaB | 5 lata temu

Wkładki urologiczne Seni - komfort życia

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady spełniły moje oczekiwania. Produkt jest wyjątkowo miękki, cieniutki, nie widoczny nawet w najbardziej obcisłych spodniach. Zapewnia gwarancję dyskrecji. Ich kształt dostosowuje się do ciała. Wkładki są bardzo chłonne, zapewniają poczucie suchości a co najważniejsze zapobiegają przykremu zapachowi. Pakowane są w pojedyncze saszetki. Z nimi każda kobieta może czuć się pewnie i komfortowo! Ja podzieliłam się wkładkami z mamą i przyjaciółką i obie są zadowolone z produktu Seni. Także, jeżeli w waszym otoczeniu jest kobieta, która boryka się z problemem nietrzymania moczu w pełni możecie jej polecić wkładki Seni Lady!

9ac1f25db0d012d50ef4890a426b4ee3bb219a9e | 5 lata temu

Dobre ...

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini są wykonane ze świetnej jakości materiałów, przekłada się to oczywiście na komfort noszenia. Mimo, że nieduże są chłonne i wytrzymałe. Niwelują nieprzyjemny zapach. Polecam.

jaulia | 5 lata temu

Mogą byc

Wkładki są higieniczne zapakowane, można po jednej wrzucić do torebki i mieć na zmianę. Chronią przed zamoczeniem bieliznę, gwarantują dyskrecję, niweluja nieładne zapachy. Odpowiednia długość, klej utrzymuje je w miejscu. Jedyny minus to nawet te najciensze są za grube. Mogłyby być dac dużo cieńsze i mieć skrzydełka dla ochrony brzegów bielizny.

colinne | 5 lata temu

Wygoda i komfort

Wkłądki Seni są bardzo chłone, wygodne i co również ważne w bardzo wygodnych, poręcznych opakowaniach. Bardzo fajne jest to, że są w różnych rozmiarach co pozwala na dopasowanie wkładek do własnych potrzeb w zależnowści od natężenia nietrzymania moczu.

MRozen | 5 lata temu

wkładki przyjazne kobiecie

Seni Lady Slim Mini to wkładki przyjazne kobiecie, pozwalającej na poczucie bezpieczeństwa i swobody. Nie przeszkadzają w żaden sposób nie są widoczne ani odczuwalne.

felicite20 | 5 lata temu

bardzo chłonne

Bardzo chłonne wkładki umożliwiające poczucie komfortu. Doskonale trzymają się bielizny. Niewidoczne, nieprzeszkadzające w codzinnnym życiu. Dobrane idealnie.

kropka010 | 5 lata temu

super wkładki

Dzięki zastosowaniu specjalistycznych wkładek Seni Lady moge uniknąć niekomfortowych okoliczności. Podpaski Seni Lady zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, cechują się niezwykle wysoką chłonnością i pozwalają na zachowanie uczucia suchości na długi czas, jednocześnie nie powodując podrażnień. Już nigdy więcej nie będe musiała martwić się wstydliwymi plamami na odzieży!

ewa6767 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini

Te wkładki są dosyć grube i moim zdaniem nie zapewniają takiego komfortu Lady Slim Micro. Każda wkładka jest zapakowana oddzielnie dzięki czemu można schować ją w torebce. Opakowanie zawiera 10 wkładek plus 4 gratis. Moim zdaniem mają za bardzo perfumowany zapach.

krysiao | 5 lata temu

Ulubione wkładki.

Produkt wysokiej jakości, w pełni spełnia moje oczekiwania. Wkładki wykonane z bardzo delikatnego i przyjemnego materiału co znacznie podnosi komfort użytkowania. Są dyskretne i świetnie harmonizują zarówno z ciałem jak i bielizną. Zapach w ogóle nie wyczuwalny. Bardzo chłonne.

Kawowagosia | 5 lata temu

Rewelacyjnie

Wkładki Seni Lady Slim Mini rewelacyjnie spełniły swoją funkcję. Spodobało mi się w nich to, że są cienkie, niesłychanie chłonne, posiadają fantastycznie osłonki boczne, które wspaniale zapobiegają przeciekaniu wilgoci na zewnątrz wkładki. Cudowne w nich jest to, że posiadają miękkie włóknina wierzchnie, które są wyjątkowo delikatne i nie podrażają mojej skóry. Podpaski umożliwiły mi poczucie świeżości oraz komfortu przez wiele godzin. Polecam.

171951f | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Wkładki urologiczne mini są wygodne w użyciu,zapewniają bezpieczną i skuteczną ochronę,pozbawione lateksu pozwalają skórze oddychać dzięki temu czuję się komfortowo.wysoka chłonność

helenka7878 | 5 lata temu

Zapewniają komfort na długo

Seni Lady Slim Mini to idealne, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo. Ich rozmiar jest mniejszy niż podpaski w rozmiarze normal. Wykonane są z delikatnej powłoki, która nie podrażnia skóry. Świetnie trzymają się bielizny i dopasowują do kształtu ciała. Są chłonne, maskują zapachy, a przy tym zapewniają dyskrecję. Świetnie się sprawdzają.

magdziak | 5 lata temu

Musisz je mieć

Seni Lady Slim Mini idealnie sprawdził się w codziennym użytkowaniu dając mi bezpieczeństwo. Produkt jest delikatny dla skóry, chłonny i niweluje zapach.

nikola60 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini zapewniają dyskrecję, wygodę, komfort i lepsze dopasowanie do ciała. Wkładki na nietrzymanie moczu są wyjątkowo miękkie i wygodne. Seni Lady Slim Mini są dobrym zabezpieczeniem przy lekkim nietrzymaniu moczu.

rycerzyk6 | 5 lata temu

Slim Mini

Wkładki Seni lady Slim Mini są dla mnie dobrym zabezpieczeniem przed lekkim nie trzymaniu moczu.Doskonale zabezpieczyły mnie przed nieprzyjemnym zapachem.Nic nie umknęło bokiem podczas poroszania się ,wiec nie musiałam się martwić ,zę coś przecieknie niespodziewanie i bede sie czuła nieprzyjemnie.Okazały się bardzo miękkie i wygodne w noszeniu.Myslę że zdecydowanie kupię produkt bo spawdził się w trudnych sytuacjach intymnych.Polecam wszystkim kobietkom z problemami nietrzymania moczu,bo warto:)

karolinamaria | 5 lata temu

Pełen komfort i bezpieczeństwo podczas dnia

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini to idealne rozwiązanie dla osób z problemem nietrzymania moczu. Są bardzo chłonne, a skrzydełka zapewniają brak przecieków. Ważne dla mnie jest również maskowanie nieprzyjemnego zapachu, który w tych wkładkach jest bardzo skuteczne.

Teresa_Teresa | 5 lata temu

mój numer dwa

Są to wkładki, które wybieram do uprawiania sportu, bo posiadają osłonki boczne. Wygodne i dyskretne. Dobrze tolerowane przez skórę. Nie powodują otarć i odparzeń.

Sylwuniax3 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini

Wkładki Seni Lady Slim Mini to produkt, który spełnia swoją funkcję w 100%. Są skuteczne, dyskretne, bardzo miękkie i chłonne, mają boczne osłony, które doskonale zabezpieczają. Polecam każdemu, kto ich potrzebuje.

majaa00 | 5 lata temu

Bardzo dobre

Wkładki Seni Lady Slim Mini śmiało mogę polecić panią borykająm się z nietrzymaniem moczu podczas prac domowych, typowo wysiłkowych, wtedy one bardzo dobrze się sprawdzają i chronią bardzo dobrze przed plamami. Wkładki bardzo dobrze się trzymią bielizny.

krystyna.grz | 5 lata temu

Must-have dla każdej z nas!

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Mini są unikatowe, stworzone z myślą o kobietach, dobrze zaprojektowane (chronią przed wyciekaniem), dlatego je uwielbiam i polecam wszystkim przyjaciółkom i znajomym.

Capricci0sa | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini - wkładki dla aktywnych kobiet

Seni Lady Slim Mini to wkładki urologiczne, które z czystym sumieniem mogę polecić każdej kobiecie borykającej się z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Testowałam je podczas uprawiania Nordic Walking i ćwiczeń fizycznych. Długo pozostają suche, dając możliwość pełnego relaksu. Neutralizują nieprzyjemny zapach, dzięki czemu przyjemność z aktywnego wypoczynku jest stuprocentowa.

miskimo12 | 5 lata temu

Ideał

Jestem zachwycona kształtem i chłonnością wkładki. Bardzo miękka, dobrze trzyma się bielizny. Nie zwija się podczas użytkowania, każda sztuka zapakowana w osobne opakowanie co sprawia że jest dyskretna i bez problemu można ją schować do torebki. Polecam!

Jaga1888 | 5 lata temu

Wkładki

Nie mam porównania ponieważ pierwszy raz się spotkałam ze specjalistycznymi wkładkami ale są na pewnno lepsze niż zwykłe podpaski. Przewidziane na takie sytuacje. Zapobiega powstawaniu przykrego zapachu

olinx-2301 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Minu- idealne dla kobiety w każdym wieku. Zdecydowanie polecam!

Wkładki to produkt zarówno dla dojrzałych kobiet z problem nietrzymania moczu jak i dla młodych matek,które po porodzie borykają się z tym problemem

moniskar | 5 lata temu

Seni lady slim mini twój wybór

Wkładki pomagają ukryć nieprzyjemny zapach, są chłonne, wygodne, delikatne i nie przemieszczają się. Zaletą jest ich rozmiar niezbyt duży, który wpływa na komfort psychiczny osób je noszących. Boczne osłonki wspaniałe się sprawdzają przy każdych pacjentach.

Babciaidealna | 5 lata temu

Godne polecenia

Myślę, że to właśnie wkładki urologiczne marki Seni staną się numerem "1" na naszym rynku. Wystarczy, że ich użyjesz i już nie wrócisz do innych. Ja wybieram SENI

JagoJa78 | 5 lata temu

Bardzo pomocne

Sprawdziły się przy moich problemach z nietrzymaniem moczu, bo są naprawdę chłonne, komfortowe podczas użytkowania i nie przesuwają się na bieliźnie.

mamag1 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Mini

Wkładki są nei tylko idealne na nietrzymanie moczu, ale także dla osób borykających sięz infekcjami intymnymi i upławami. Doskonale chronią, sa prawie neiwyczuwalna i sprawwiają że drobne "wpadki" nie stanowią problemu. Idealnei sprawdzają się dla aktywnych fizycznie. Są także idealne na dłuższe trasy. Należę do osób które maja problem z pęcherzem i musze cżęśto szukać miejsca do postoju z wkładkami to nei problem i nie musze martwić się wpadką

uskat | 5 lata temu

Polecam !

Wkładki spełniają swoją zadanie . Jestem mile zaskoczona ich dyskrecją i chłonnością. Należę do osób , które mają problemy z alergią kontaktową w przypadku tych wkładek problem alergii nie występuje.Naprawdę dobry produkt. Przyjemne w noszeniu a przykry zapach nie występuje.

Scyzoryk81 | 5 lata temu

Jak najbardziej polecam!

Wkładki są cienkie ale chłonne, dobrze radzą sobie z problemem kropelkowe go nietrzymania moczu. Mają jeszcze dodatkowa właściwość i nie uwalniają nieprzyjemnego zapachu moczu. Jak dla mnie jak najbardziej na plus. Polecam

basiulka1 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Mini są świetne.

Te wkładki to bardzo dobry produkt- stosując je czuję się komfortowo i bezpiecznie. Wkładki pochłaniają zapach, zapewniając dobre samopoczucie przez cały dzień.

irena66 | 5 lata temu

Testowanie wkładek seni mini

Wkładki seni mini doskonale na kłopoty z lekkim nietrzymanie moczu dla wszystkich kobiet niezależnie od wieku.potrafia doskonale zapobiegać przykrego zapachowe.i powodują,że kobiety czyja się pewnie w każdym miejscu i o każdej porze.moga swobodnie się poruszać i pracować.sa zadowolone i szczęśliwe.

mxx | 5 lata temu

skuteczna ochrona

Podobnie jak macro spelniaja swoja funkcje doskonale zapewniajac mi komfort i poczucie bezpieczenstwa.Ladnie i higienicznie zapakowane.Maja dobra chlonnosc i nie przepuszczaja brzydkiego zapachu.

paulina2424 | 5 lata temu

Idealne wkładki

Wkładki w 100% spełniają swoje funkcje czyli idealnie chronią, są dyskretne, opakowanie super. Dzięki wkładką czuję się pewnie, dyskretnie i w końcu znalazłam produkt idealny. Polecam każdemu z problemami nietrzsymania moczu. Produkt super. Polecam :)

hostessadorota | 5 lata temu

Bardzo dobre. Super

Pozytywnie mnie zaskoczyły. Nie spodziewałam się że tak cienkie mini wkładki są niezawodne. Zapewniają pełny komfort podczas użytkowania. Idealnie trzymają się bielizny. Eliminują nieprzyjemny zapach. Dyskretne.

anna1313@ | 5 lata temu

Wkładki

Idealne wkładki,są pomocne i komfortowe.

Zapewniają pełną dyskrecję i spokój w te trudne dni, chłonność i oddychający materiał są jak najbardziej na plus.

Godne polecenia.

Porcelanowa | 5 lata temu

Wkładki seni Lady mini

Wkładki seni Lady mini są bardzo mięciutkie i komfortowe w noszeniu, świetnie chłonne, bezpieczne, przyjemne. Polecam je każdej kobiecie. Są tego warte

ormen | 5 lata temu

prudkt na plus

Bardzo miło zaskoczyły mnie wkładki Seni Lady Slim Mini, znakomicie chroniące przed nieprzyjemnymi efektami nietrzymania moczu. Wilgoć i zapach zamknięte i poskromione. Produkt godny polecenia.

gucia9 | 5 lata temu

Idelnie dopasowane wkładki

Dla kobiet, które żyją w pośpiechu i długo pracują a mają dość duże problemy z nietrzymaniem moczu ale mogą wymienić wkładkę co kilka godzin idealne są Seni Lady Slim MIni. Ja je stosowałam w pracy i na wyjeździe w pociągu. Są wygodne, delikatne i nie podrażniają skóry a osłonki boczne sprawiają, że czuję się pewniej.