Dyskretna bielizna chłonna TENA Lady Pants to wyjątkowa ochrona przy nietrzymaniu moczu. Miękki, oddychający materiał z wkładem idealnie dopasowuje się do kobiecego ciała. Potrójna ochrona przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa. TENA Lady Pants to bielizna chłonna na nietrzymanie moczu, która nie różni się znacznie od tej klasycznej, przez co możesz czuć się pięknie w każdej sytuacji.

TENA Lady Pants dostępne są w dwóch rozmiarach: M oraz L.

100% RECENZENTEK DOCENIA TENA LADY PANTS NOIR ZA SKUTECZNĄ OCHRONĘ PRZED PRZECIEKANIEM

Wyniki testu bielizny chłonnej na nietrzymanie moczu TENA Lady Pants Noir!

Bielizna chłonna TENA Lady Pants chronią potrójnie – przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i poczuciem wilgoci. A przy tym tylko nieznacznie różnią się od zwykłej bielizny – są wykonane z miękkiego materiału, a chłonny wkład idealnie dopasowuje się do ciała. Nasze Recenzentki bardzo wysoko oceniły ten produkt. Przekonajcie się same.

TENA Lady Pants Noir dopasowują się do ciała? Opinie Recenzentek

Wygoda jest tym, co cenimy sobie każdego dnia, szczególnie w przypadku dolegliwości intymnych, takich jak nietrzymanie moczu. Aż 96% testujących bieliznę chłonną TENA Lady Pants Noir wydało opinię, że niezależnie od rozmiaru bielizna doskonale dopasowuje się do ciała.

Dyskretna bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir chroni przed przeciekaniem? Przeczytaj opinie!

W tym przypadku testujące były absolutnie jednomyślne. Wszystkie użytkowniczki (100%!) potwierdziły, że przy codziennym użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, z bielizny chłonnejTENA Lady nie wydostała się nawet kropla moczu.

(...) Z TENA Lady Pants Noir czuję, że mogę bezpiecznie wychodzić z domu. Nie obawiam się, że bielizna zacznie przeciekać w najmniej oczekiwanym momencie. (…) – alafik1967

Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir skutecznie chroni przed nieprzyjemnym zapachem

Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem to rzecz równie ważna, jak ochrona przed przeciekaniem. 99% testujących kobiet oceniło, że dzięki bieliźnie chłonnej TENA Lady Pants Noir brzydki zapach wcale nie wydostawał się na zewnątrz i był skutecznie neutralizowany przez chłonny wkład.

(…) Majtki są bardzo chłonne, a dodatkowo neutralizują zapach. Doskonale sprawdzają się w swojej roli - nie przesiąkają, nie przeciekają. Gwarantują bezpieczeństwo, komfort i swobodę ruchów (…) – Helenka 7878.

Według Recenzentek bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir wyglądają jak zwykła bielizna

TENA Lady Pants Noir to bielizna do zadań specjalnych. Majtki są wysoko zabudowane, wykonane z miękkiego materiału, który dobrze przylega do ciała. Mają też chłonną wkładkę, która docelowo musi zatrzymać nawet duże ilości moczu. Mimo to 89% recenzentek wydało opinię, że TENA Lady Pants Noir wyglądają prawie tak samo, jak zwykła bielizna.

Majtki wyglądają elegancko niczym zwykła bielizna. Czuję się w niej kobieco, a nie jak osoba starsza. Idealnie dopasowują się do ciała i nic nie odstaje, a co za tym idzie? Żadnych luzów = brak przeciekania. Jestem bardzo zadowolona z tego testu! – MamaAntosia.

TENA Lady Pants Noir nadaje się do noszenia na co dzień, jak i na specjalne okazje.

TENA Lady Pants Noir są wygodne, miękkie i nie krępują ruchów, a w dodatku wyglądają jak zwykła bielizna. Dlatego aż 89% recenzentek uważa, że można je nosić zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. I nadal czuć się w pełni swobodnie i kobieco.

(…) Polecam kobietom, które chcą czuć się komfortowo i kobieco przez cały dzień. Nie tylko w domu, ale i w pracy czy w towarzystwie - Moniczkasia.

Czy bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir spełniła oczekiwania Recenzentek?

Producent obiecuje, że bielizna spełnia swoje funkcje wtedy, gdy problem nietrzymania moczu jest umiarkowany i natężony. Bielizna chłonna TENA Lady są przy tym dyskretne i wygodne. Dlatego 97% testerek potwierdziło, że produkt spełnił wszystkie pokładane w nim nadzieje.

Czy Recenzentki polecą bieliznę chłonną TENA Lady osobom z nietrzymaniem moczu?

Bielizna TENA Lady Pants Noir zasłużyła na wyłącznie entuzjastyczne opinie, dlatego aż 99% testujących majtki chłonne poleciłaby je wszystkim kobietom, które zmagają się z nietrzymaniem moczu.

Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir spełniły moje oczekiwania w 100%, zaczęłam odzyskiwać swoją pewność siebie, nareszcie mogę wyjść bez strachu że zdarzy się niemiła dla mnie sytuacja – sylwia_mc.

d.aga | 4 lata temu

Moje pantsy Tena

Ogólnie to jestem zadowolona. Na co dzień nie noszę tak zabudowaej bielizny, raczej. Jest lato więc nie mogłam założyć jasnych spodni, cienkich bluzek, bo majtki przykrywały mi pępek, krótkie spodenki też nie wchodziły w rachubę. Za to doskonale sprawdzają się w podróży i na całodziennych wycieczkach, np w góry. Niestety zauważyłam, że w dni upalne bardzo się w nich pociłam, nawet dostałam uczulenia na brzuchu, w miejscu " gumki". Jak również niestety czułam nieprzyjemny zapach. W chłodniejsze dni sprawdzały się. Mogłyby zajmować mniej miejsca, np w placaku czy torebce, być pakowane pojedyńczo, być w różnych kolorach, może sprawdziłyby się lekko zapachowe?

krawcik | 4 lata temu

Nieznane? Trzeba poznać!

Nie ukrywam, że z ogromnym... Nie wiem, niepokojem? Obawą? Niezdecydowaniem podeszłam do majtek chłonnych TENA Lady Pants Noir. Wszystkie wątpliwości wynikały z nieznajomości produktu. Czy oby na pewno się sprawdzi? Czy nie nastąpi jakaś ,, katastrofa"? Czy to normalne, aby chodzić w takich majtkach? I... Trzeba sprawdzić! Już po pierwszym użyciu moje wątpliwości mogła sobie schować! Majtki TENA Lady Pants Noir są rewelacyjne! Wyglądają jak zwykłe, zakłada się je jak zwykłe, ale ich działanie jest magiczne! Komfort, świeżość, pewność i brak wszelkich obaw! Przekonałam się sama! I kolejny raz potwierdziły się słowa, że jeżeli czegoś nie znasz, to się boisz... Po przetestowaniu majtek TENA Lady Pants Noir wiem, że mogę używać, że mogę polecić i na pewno każda potrzebująca kobieta będzie zadowolona!-

Olcik30 | 4 lata temu

świetnie chroni i zapewnia świeżość na długo

Jestem nią zachwycona, wygląda jak bielizna a chroni lepiej niż podpaski.

Dzieki niej czuje się komfortowo przez cały dzień , nie muszę się stresować ,że ktoś coś zauwazy a do tego chroni przed wilgocią i neutralizuje nieprzyjemny zapach

Wikusia 2611 | 4 lata temu

Serdecznie polecam

Serdecznie polecam

Majtki Chłonne Tena Lady Pants Noir idealnie nadają się pod każdą kreacje czy codzienna czy wieczorową świetnie się dopasowują i układają. Są bardzo Chłonne i w pełni komfortowe. Po przetestowaniu zakupiłam odrazu drugą paczkę. Są wspaniałe. Polecam z całego serca

alu.bw | 4 lata temu

Fajne, ale niekoniecznie to czego szukam

Nadają się do codziennego noszenia - w tym się zgodzę. Niestety dość mocno odznaczają się przy cieńszych materiałach, leginsy, spodnie z lyocelu, wyjściowe sukienki. Jeansy czy "zwykłe" spodnie jak najbardziej. Na plus zdecydowanie to, że można je nosić latem, i w trakcie upałów nie tworzą dodatkowego dyskomfortu.

jadzia43213 | 4 lata temu

Polecam majtki chłonne tena lady pants noir😊

Polecam majtki chłonne tena lady pants noir....są świetne bardzo chłonne.wyggladaja jak zwykle majtki więc śmiało można je nosić na codzień jak i od święta pod wyjściowa sukienkę.polecam wszystkim kobietom

BarMat | 4 lata temu

Komfort na co dzień.

Majtki chłonne TENA LadyPants Noir to komfort dla kobiet, pomocne w różnych sytuacjach . Super spełniają się przy nietrzymanie moczu, w podróży oraz w trudnych dniach dla kobiet (opinia mojej synowej). Kobieta czuje się komfortowo i bezstresowo .

PoliteAlelsandra | 4 lata temu

Komfort na co dzień.

Majtki TENA Lady Pants Noir to komfort dla kobiet które mają problem z nietrzymanie moczu ale nie tylko. Pokazałam moim koleżankom i synowej dałem po 3 sztuki i co wszystkie zachwycone , super w podróży, na imprezie a moja synowa stwierdziła że na te trudne dni są niezastąpione. Tak więc każda kobieta poczuje się komfortowo i bezstresowo.Polecam wszystkim kobietom .

aniolek152 | 4 lata temu

Dobre, ale nie dla mnie

Majtki chłonne Tena Lady Pants Noir spełniają wymagania ochrony przed przeciekaniem dla osób które zmagają się z nietrzymaniem moczu. Oczekiwałam, że będą wyglądać bardziej jak zwykła bielizna, dzięki czemu będzie można je nosić do każdego ubioru. Uważam, że majtki chłonne Tena są stworzone dla kobiet starszych lub takich którym nie przeszkadzają odznaczająca się bielizna.

GaGa 83 | 4 lata temu

BARDZO MIŁE ZASKOCZENIE

Testując bielizne chłonna Black noir Tena Lady był bardzo pozytywnie zaskoczona.

Nie spodziewałam się że majteczki da tak wygodne można nosić je cały dzień a mimo tego nic nie czuć.

Świetna sprawą mega dopasowanie.

Rozmiar M który wybrałam był idealny można powiedzieć że pasował ale też nie wbijał się nie wrzynał nie powodał odparzeń a do testów dostałam się gdy ma dworze było mega gorąco.

Jestem bardzo zadowolona z tego testowania

Napewno kupię Kolejne opakowanie bo to super produkt.

dolcia78 | 4 lata temu

Ciekawa opcja

Nie spodziewałam się że zamiast specjalnych wkładek czy podpasek można używać jednorazowych majtek które naprawdę mogą zastąpić zwykłą bieliznę i do tego są w kolorze czarnym!! Naprawdę fajna alternatywa dla kobiet które mają problemy z nietrzymaniem moczu i szczerze polecam z tym że rozmiar jest moim zdaniem trochę zawyżony więc warto sprawdzać dokładnie sprawdzić wymiary - sporo się naciąga.

Dagmara_89 | 4 lata temu

Tena Lady

Majtki spełniają swoje zadanie, są wygodne, dobrze dopasowują się do kształtu ciała. Nie odznaczają się pod ubraniem. Komfortowe jak zwykle majtki

Rozmiar L jest idealny dla kobiet noszących L/XL.

Katarzynamer | 4 lata temu

Bielizna chłonna Tena Lady Pants Noir

Bielizna chłonna Tena Lady Pants Noir całkowicie spełniła moje oczekiwania. Majtki są bardzo eleganckie i wygodne, bardzo chłonne. Od tej pory czuję się komfortowo wszędzie, zupełnie nie czuję, iż mam je na sobie.

alamaloda@wp.pl | 4 lata temu

polecam wszystkim kobietom majtki chłonne TENA LADY PANTS NOIR

SUPER chłonne , miękkiem miłe w dotyku, najlepsza ochrona i niezawodnosc, polecam wszystkim kobietom do spania i do chodzenia na codzien, nawet pod sukienkę , dopasowuja sie do ciała, oddychaja. Super produkt. 100 % zadowolenia i satysfakcji.

jaulia | 4 lata temu

Skuteczne ale malo dyskretne

Majteczki okazały sie super chłonne, leżą na ciele doskonale. To są plusy a przy mojej przypadłości duże zalety.

Jednakże bielizna ta jest w rozmiarach M i L i ja używałam L, który pasował ale był jednak chyba za duży bo miałam wrażenie że mam na sobie pieluche. Podejrzewam, że mniejszy rozmiar byłby lepiej dopasowany i mniej wyczuwalny. Na pewno kupię.

zaradna102 | 4 lata temu

To moja bielizna

Tena Lady Pants Noir to bielizna SZYTA na mnie. Jej noszenie to całkowity komfort. Zaletą jest i funkcyjność w tym

pełne 100 procentowe zabezpieczenie i kolor. Łatwość obsługowa. Prosta zasada : kupuję , zakładam, używam, zdejmuje i do pojemnika. Ta prostota czynności - powoduje , że codzienna higiena stanowi margines pochłanialności czasu. Eliminuje używanie beilizny tradycyjnej. Chociaż to wynalazek 20-wieczny - to wrózę mu długowieczna przyszłość.

Martynecka24 | 4 lata temu

TENA Lady Pants

TENA Lady Pants to godny polecenia produkt. Bardzo wygodny i dyskretny. Po przetestowaniu jestem nimi zachwycona i że spokojem mogę je polecić każdemu kto szuka pomocy w rozwiązaniu problemu.

pitusia | 4 lata temu

super wygodne

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir są bardzo wygodne w ogóle nie odczuwałam że mam je na sobie nadają się świetnie zarówno pod spodnie jak i spódnicę. Są to pierwsze jakie używam i jestem bardzo z nich zadowolona. Obawiałam się że będą jakieś przecieki ale nic z tych rzeczy wszystko jest ok. Żadnych nieprzyjemnych zapachów. .Naprawdę jestem zachwycona tym produktem i szczerze polecam innym kobietom

gaba1410 | 4 lata temu

Komfort i swoboda

Majtki chłonne pomogły mi wrócić do normalności, już nie muszę się martwić tym, że coś gdzieś mi przecieka. Czuje się pewnie i komfortowo, z radoscią wychodzę ze znajomymi

Ewucha74 | 4 lata temu

Wygodna Komfortowa Elegancka Bezpieczna Bielizna dla Każdej z Nas

Majtki są super.

Są eleganckie, miękkie, chłonne, oddychające i mają wygodny krój przypominający zwykle majtki. Zapewniają bezpieczeństwo przed problemem wycieku i zapachu, wygodne nie krępują ruchów, niewidoczne pod ubraniem, spodnie czy spódnica. Dla uprawiających sport oraz leżących.

monpij12 | 4 lata temu

Super komfort i wygoda

Mahtki tena lady pants noir swietnie sprawdzaja sie na codzień. Nosi sie je zupelnie jak zwykłą bieliznę zapewniaja komfort przede wszystkim psychiczny. Sa bardzo chlonne i mozna na prawde zapomniec o swoim problemie. Podoba mi sie ich krój oraz czarny kolor. Sa bardzo wygodne i z pewnością zakupie je w sklepie.

kociczka24 | 4 lata temu

Poczucie bezpieczeństwa i komfortu

Ta bielizna to strzał w dziesiątkę, nie ma lepszego sposobu by poczuć się bezpiecznie i komfortowo w każdej sytuacji. Majtki dopasowują się do ciała dokładnie przylegają w każdym miejscu, także można je nosić pod sukienką czy w spódnicy i nie są widoczne a także nie przepuszczają nieprzyjemnych zapachów i moczu. To bielizna która sprawdzi się w każdej sytuacji, jazda samochodem, długie spacery czy wycieczki.

Ciarcinazuzina | 4 lata temu

Gdy coś wstydliwego wcale takie być nie musi...

Świat idzie do przodu, wiele rzeczy o których x lat temu nikt nie mówił z różnych względów teraz przestało być tematem tabu. Dzięki możliwości testowania majtek chłonnych TENA LADY stwierdzam, że są one zarówno potrzebne kobietom w moim wieku ( wypadki, traumatyczne wydarzenia,porody) jak i tym starszym ,którym z wiekiem zaczął doskwierać problem nietrzymania moczu .

Na testy poświęciłam kilka sztuk sama a kilka oddałam nieodpłatnie koleżance X , która po ciąży ma wielki problem z nietrzymaniem moczu jak i jednak wstydzi się iść i zrobić coś z tym... Jest bardzo zadowolona, teraz będąc w drugiej ciąży postanowiła zakupić je na okres połogu , bowiem czuje się w nich komfortowo , bez strachu , że coś gdzieś kiedyś jej przecieknie ...

Warewolf272 | 4 lata temu

Tena Lady Pants - nawet po porodzie

Tena Lady Pants Noir są swietne. Dyskretne i bardzo wygodne można je założyć pod wszystko a do tego dają takie poczucie komfortu. Jestem parę tygodni po 2 już porodzie więc nietrzymanie moczu jest dosyć sporym problemem a doskonałym rozwiązaniem okazały się wlasnie Tena Lady Pants Noir. Dzięki nim znowu czuje się pewnie i nie muszę się obawiać.

kaska_cie | 4 lata temu

Majtki, które każda z nas powinna mieć w domu!

Tena Lady Pants Noir w pełni spełniły moje oczekiwania. Po porodzie miałam problem z nietrzymaniem moczu i częstymi infekcjami, przy których odczuwałam ciagle parcie na pęcherz. Dzięki Tena Lady Pants Noir mogłam wyjść z domu bez martwienia się o to czy zaraz nie będzie widać plamy. Dzięki temu, że majtki Tena wyglądają jak piękna bielizna mogłam ubrać je zarówno pod spodnie jak i pod sukienkę i nikt nie widział żadnej różnicy! Już nie trzeba nosić podpasek czy pampersów i martwić się o problem z moczem. Tena Lady Pants Noir spełnia wszelkie oczekiwania.

asiakowalczyk | 4 lata temu

Nietrzymacie moczy a treningi

Od kilku lat , od czasu ostatniej ciąży zmagam się z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Na co dzień nie jest to zbyt uciążliwe jednak w trakcie wysiłku, w trakcie aktywności fizycznej, szczególnie przy podskokach, pajacykach, skokach na trampolinie staje się nie do zniesienia. Zwykłe wkładki czy podpaski przesuwają się, kompletnie nie dają rady. Postanowiłam wypróbować TENA Lady Pants. Okazały się bardzo dobrym wyborem. Wkład chłonny pozostaje na miejscy, wszystko co trzeba również. Są dwa minusy - wygląd - niestety pod spodenkami znacznie się odznaczają, jakbym miała na sobie tradycyjne pieluchomajtki oraz kwestia potliwości. Bardzo nie oddychają. Dla kobiet zmagających się z całodniowym nietrzymaniem moczy na pewno się super sprawdzą, w moim przypadku niestety nie do końca.

Agasalata | 4 lata temu

Komfort i chłonność

Chyba otrzymałam za duży rozmiar. Majtki są bardzo duże. Odznaczały sie, wiec nie za bardzo nadają sie do wyjścia na zewnątrz. Oprócz tego są chłonne, dobrze wchłaniają, nie ma żadnego przykrego zapachu. Ogólnie produkt bardzo dobry, można czuć się komfortowo ale tylko i wyłącznie do noszenia w domu. Widać je bardzo, tak jakby sie miało założona pieluchę.

Isabel1991 | 4 lata temu

Mała, Wielka rzecz

Każdej kobiecie poleciłabym majtki, które otrzymałam w paczce. Część z nich rozdałam, aby sprawdzić opinie innych i jak się okazuje nie tylko ja jestem bardzo zadowolona. Dosyć, że są ładne, wygodne to jeszcze spełniają swoją funkcję

xxsweetnatxx | 4 lata temu

Tena lady pants noir

Majteczki dopasowują się do ciała są w kolorze odpowiednim do każdego ubrania nie widać że są jakieś inne (wiecie o co chodzi) po prostu nie widać że to coś innego niż zwykła bielizna. Można je stosować na codzień jak i na różne okazje. Chronią przed przeciekaniem i uczuciem nieświeżości. Z łatwością można założyć jak i zdjąć i wyrzucić i nie martwić się o nic :) polecam każda pani która zmaga się z problemem nietrzymania moczu powinna zakupić sobie takie majteczki.

Magnolia112 | 4 lata temu

Tena Lady Pants zapewniają komfort życia

Majtki chłonne Tena Lady Pants bardzo dobrze dopasowują się do ciała, są miękkie, nie podrażniają skóry, są wygodne, nie przeciekają, chronią przed nieprzyjemnym zapachem. Wyglądem przypominają zwykłą bieliznę. Produkt ten jednak nie nadaje się pod obcisłe ubrania, np. legginsy czy dopasowaną sukienkę, ponieważ odznacza się pod ubraniem. Mimo tego spełniają swoje zadanie. Na pewno kupię ponownie.

Salamanka | 4 lata temu

Wygodne i dyskretne

W końcu produkt tego typu, który wygląda jak zwykłe majtki. Niczego nie trzeba ukrywać, ani się wstydzić. Do tego są bardzo komfortowe w noszeniu i chłonne. Nawet w gorące letnie dni jest w nich wygodnie i nic nie odparzają.

ewkawes | 4 lata temu

Godne polecenia, idealne na lato

Majtki są rewelacyjne. Nie sądziłam, że można je założyć pod letnia sukienkę i nic nie widać. Idealnie przylegają do ciała i nie przepuszczają nawet kropelki. Cały dzień czułam się super świeżo i bez strachu, że cokolwiek przecieknie. Godne polecenia.

ZawszePiekna | 4 lata temu

Tena jest idealna!

TENA Lady Pants Noir są wygodne, miękkie i nie krępują ruchów, a w dodatku wyglądają jak zwykła bielizna. Uważam, że można je nosić zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. I nadal czuć się w pełni swobodnie i kobieco.

Akanna | 4 lata temu

Tena lady pants

Polecam. Tena Lady Pants sprawdziły się. Spełniły moje oczekiwania. Są wygodne i mało odznaczają się pod ubraniem. Powinny być jeszcze w kolorze białym lub cielistym.

EdytaK1984 | 4 lata temu

Jestem pewna siebie

Bielizna sprawdziła się w 100%. To nie tylko majtki ale to pewność siebie jaką mi dają. Są miłe w dotyku, bardzo elastyczne. Dopasowuja się do ciała. Nie ma żadnej różnicy. Nikt nie wie że to bielizny dla kobiet z problemami natury kobiecej. Czuję się w nich wygodnie, i komfortowo. Nie muszę się martwić że zaraz coś się może wydarzyć, być w stresie. Ta bielizna tak naprawdę jest dla każdej kobiety. Nie liczy się wiek ale to że zapewnia nam poczucie komfortu, zero stresu i normalnego funkcjonowania na codzień.

mozo12ka | 4 lata temu

Majtki chłonne na co dzień? Czemu nie.

Miałam przyjemność przetestowania majtek chłonnych od TENA - Lady Pants Noir i jestem pozytywnie zaskoczona. Spodziewałam się sztywnych pieluch, a otrzymałam przyjemne i komfortowe w noszeniu majtki chłonne, które dobrze dopasowują się do ciała. Kolor czarny to kolejny plus, dzięki czemu wyglądają jak tradycyjna bielizna. Dobrze zatrzymują wilgoć i zapach, a pod spodniami nie odznaczają się . Jestem z nich bardzo zadowolona.

Mani1262 | 4 lata temu

Rozczarowanie

Rozumiem doskonale, co producent chciał osiągnąć, jednam myślę, ze nie podołał. Założyłam je raz, czułam się niekomfortowo zarówno psychicznie jak i fizycznie. Bielizna była widoczna pod dresowymi spodniami i tworzyło się przez nią cameltoe. Mialam ją na sobie kilka godzin, podrażniłam sobie przez to okolice intymne. Resztę paczki oddałam dla babci, która z kolei nie może przestać się nimi zachwycać. Dla niej jest wygodnie i schludnie.

agafilip2 | 4 lata temu

Zapewnienie komfortu

Lubię bieliznę w kolorze czarnym, i ta właśnie taka jest. Świetnie sprawdziła się w codziennym użytkowaniu - zapewniała komfort i ochronę nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Mogłam czuć się pewnie i bezpiecznie. Na awaryjne sytuacje jest to bardzo dobry produkt. Bielizną obdarowałam też moją Mamę i również była bardzo zadowolona. Cieszę się,że na rynku pojawił się taki produkt, dedykowany kobietom ze specyficznymi potrzebami w kwestii higieny.

Ania_53 | 4 lata temu

Ochrona przed nietrzymaniem moczu

Tena Lady Pants Noir, to bielizna ochronna zabezpieczająca przed nietrzymaniem moczu. Przypomina wyglądem ładną bieliznę( tu akurat czarna). Majtki te są dobrze dopasowane do ciała. Osobiscie noszę rozmiar XL i bałam się, czy będą pasowały na mnie, ale okazało się ,że pasują idealnie. Nie ściągały się, nie zwijały. Czułam się w nich bezpiecznie. Dawały mi uczucie suchości. Miałam mały problem przy zdjemowaniu ich podczas rozrywania szwów bocznych. Nie poszło to zbyt sprawnie. Tena Lady Pants Noit na pewno dają poczucie bezpieczeństwa i pewności, że nic się nieprzyjemnego nie wydarzy.

cookinglove | 4 lata temu

komfortowe i dyskretne

W majtkach chłonnych Tena Lady Pants Noir zakochałam się już od pierwszego użycia.

Problem nietrzymania moczu szczególnie dotyczy mnie podczas intensywnych treningów. Ograniczało mnie to i powodowało dyskomfort.

Od kiedy używam majtek Tena Lady zapomnialam już o tym problemie. Podczas treningów skupiam się wyłącznie na ćwiczeniach, nie muszę już martwić się, że nie dam rady utrzymać moczu. Nawet jeśli tak się stanie to majtki zapewniają mi 100% ochrony, nic nie przecieka, chłoną również przykry zapach.

Do tego wyglądają jak zwykła bielizna. Nie wstydzę się przebierać w towarzystwie innych kobiet.

Przetestowałam je również podczas wesela przyjaciółki.

I sprawdziły się idealnie, zwłaszcza podczas szybkich tańców.

Podsumowując Tena Lady Pants Noir to najlepsze majtki chłonne jakie do tej pory używałam.

Kosmetycznemusthave | 4 lata temu

Wygoda, komfort i dyskrecja w jednym

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir idealnie dopasowują się do ciała, prawie jak standardowa bielizna. Produkt jest bardzo chłonny i skutecznie chroni przed przeciekaniem czy nieprzyjemnym zapachem. Dzięki swojemu desingowi jest idealnym produktem do noszenia na co dzień oraz pod wieczorowe ubrania. Czarny dyskretny kolor idealnie wtapia się w mój codzienny styl. To mój numer jeden wśród produktów o takim przeznaczeniu. Wygoda, komfort i dyskrecja w jednym. Polecam

jestemkoloremslonca | 4 lata temu

Bielizna Chłonna Tena Lady Pants Noir

Bielizna chłonna Tena Lady Pants Noir idealnie sprawdza sie na codzień, można bez żadnego skrępowania nosić ją i mieć pewność, że nic nie widać ponieważ wygląda jak zwykła bielizna. Dodatkowo plus za to, że jest bardzo chłonna i w klasycznej czerni.

gwolska | 4 lata temu

Polecam bieliznę TENA

Bielizna TENA Lady Pants, którą miałam przyjemność testować przeznaczona jest dla kobiet zmagających się z nietrzymaniem moczu w stopniu od umiarkowanego do natężonego.

W wyniku testu muszę stwierdzić, że bielizna swoje zadanie spełniła zadowalająco. Mimo dość sporego rozrzutu w rozmiarze , czyli 44- 54 bardzo dobrze dopasowała się do ciała, jest mięciutka i wygodna oraz nie krępuje ruchów.

Z uwagi na fakt, że bielizna posiada cieniutki wkład ze specjalnym superabsorbentem to zapewnia mi zupełny komfort: chroni przed przeciekaniem i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Dla mnie bardzo ważnym jest fakt, że bielizna jest wykonana z oddychającego materiału, przetestowana dermatologicznie i jest antyalergiczna.

W moim przypadku umiarkowanego nietrzymania moczu bielizna TENA zapewniła mi całodzienne uczucie suchości i świeżości.

Kocurro21 | 4 lata temu

TENA Lady Pants Noir

TENA Lady Pants Noir używałam nie do końca wierząc w ich skuteczność... Jednak już pierwszego dnia byłam mile zaskoczona. Są o wiele lepsze od zwykłych wkładek. Dopasowują się idealnie do ciała, do tego są wygodniejsze od zwykłych fig. Używając ich czułam się bardzo komfortowo i nie obawiałam się już o "wpadkę". Zaczęłam je polecać koleżankom, mimo iż temat nietrzymania moczu nie jest zbyt przyjemny ;)

alafik1967 | 4 lata temu

Tena Lady Pants, to sprawdzona bielizna na nietrzymanie moczu

Majtki chłonne TENA Lady Pants to bardzo dobra ochrona przy nietrzymaniu moczu. Majtki są wysoko zabudowane, a miękki, oddychający materiał z wkładem idealnie dopasowuje się do ciała każdej kobiety. Potrójna ochrona przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci zapewnia mi komfort i poczucie bezpieczeństwa. Z TENA Lady Pants Noir czuję, że mogę bezpiecznie wychodzić z domu. Nie obawiam się, że bielizna zacznie przeciekać w najmniej oczekiwanym momencie. Majtki TENA Lady Pants Noir są wygodne, miękkie i nie krępują ruchów. To sprawdzona bielizna i mogę ją polecić każdej kobiecie, która ma problem z nietrzymaniem moczu.

Wanda1Izabela2 | 4 lata temu

Majtki chłonne

Majtki dobrze dopasowują się do ciała.Początkowo wydawały mi się za duże i czułam dużo między nogami.W trakcie noszenia to uczucie minęło choć myślę ,że L powinna być nieco mniejsza.

Domii02 | 4 lata temu

fajne majtki dosyc wygodne

wygodne chłonne dopasowane malo rozmiarów odpowiednie do ciała ciezki do okreslenia materiał

raczej pasowac bedzie kazdemu

duze paczki

duza cena normalnie wiec nie opłaca sie

majaa00 | 4 lata temu

Idealne

Majtki Tena Lady Pants Noir sprawdziły się idealnie. Są chłonne, idealnie dopasowują się do ciała, nie przepuszczają ani zapachu ani wilgosi. Są dla mnie idealnym rozwiązaniem w trudnych sutuacjach, potrafią uratować z niezręcznej sytuacji.

sofija_a | 4 lata temu

Chłonna bielizna na co dzień i od święta

TENA Lady Pants Noir są bardzo fajnym rozwiązaniem dla zmagających się z nietrzymaniem moczu. Warto zwrócić uwagę by dobrać odpowiedni rozmiar majtek, wówczas będą dobrze leżeć, dopasują się do ciała i zapewnią skuteczną ochronę. Nie odznaczają się na ubraniu, można je nosić do sukienek i do spodni. Skutecznie niwelują nieprzyjemny zapach. Spełniły moje oczekiwania, choć następne opakowanie wezmę w mniejszym rozmiarze.

loren83 | 4 lata temu

Bardzo dobry produkt

Bieliznę Tena Lady przetestowałam. Produkt spełnił moje oczekiwanie ,przede wszystkim byłam zaskoczona ilością bielizny jaką otrzymałam , bardzo spodobał mi się materiał z jakiego była bielizna wykonana, bielizna wygodna w noszeniu ,nic nie uciskało , dobrze dopasowana do ciała .Fajnie,że miałam okazję dostać się do testów , bo od wielu lat borykam się z tym wstydliwym dla mnie problemem.Wkładki nie pomagają niestety a ta

bielizna to strzał w dziesiątkę .Miałam okazję i niejedną ,gdy byłam na imieninach gdzie śmiało mogłam przetestować uśmiałam się bardzo ,ale i też czułam ,że nie trzymam ,popuszczam :( Nic nie przeciekło ,nie czuć żadnego zapachu .Drugą okazją były ćwiczenia na które chodzę , tam się dużo skaczę , również czułam że popuszczam,ale byłam pewna że nic nie przecieknie po wcześniejszym przetestowaniu .Jestem z produktów bardzo zadowolona czułam się pewnie wraz z komfortem oraz wygodą .Bieliznę zakładam wtedy kiedy idę na imprezę ,na ćwiczenia wtedy mam zupełny luz na wszystko ;)

krysiao | 4 lata temu

Estetyczna ochrona

Bielizna chłonna/majtki są wysokiej jakości, bardzo estetyczna. Doskonale dopasowuje się do sylwetki, rozmiar zgadza się z rzeczywistą potrzebą. Dobrze się komponuje z odzieżą, nie uwiera np. podczas jazdy rowerem. Zapewnia długotrwałą ochronę bez jakichkolwiek zapachów.

Sylvii10 | 4 lata temu

Dobre i dyskretne zabezpieczenie

Tena lady pants spełniły swoją rolę dając mi uczucie świeżości a przy tym zapewniając pełną dyskrecję. Nie przepuszczają wilgoci ani zapachu. Są bardzo wygodne, choć nie założyłabym ich do bardzo dopasowanej odzieży, ale to może być jedynie moje odczucie. Jest to z pewnością produkt komfortowy i godny polecenia

Izzys | 4 lata temu

Tylko TENA Lady Pants

Majtki TENA Lady Pants są rewelacyjne. Pod sukienką nie wyróżniają się specjalnie, widoczny jest tylko cienki zarys brzegów bielizny, która wygląda całkiem zwyczajnie.

Majtki TENA Lady Pants doskonale dopasowują się do ciała nie krępując ruchów..

ania198512 | 4 lata temu

Najlepsza bielizna chłonna

Po 4 porodach nietrzymanie moczu było moją zmorą, odkąd zaczęłam testować Tena Lady Pants Noir nie boję się że coś mi przecieknie lub będzie czuć ode mnie nie przyjemny zapach.

lucja232 | 4 lata temu

Super majtki

Majtki chłonne okazały się strzałem w dziesiątkę ponieważ podczas podróży mogłam czuć się bezpiecznie poprzez kiedy wiedziałam że nie przyjemny dyskomfort nietrzymania moczu mi nie będzie przeszkadzał. Majtki są bardzo wygodne i praktyczne nic nie widać ani nie przeswituje

mkt | 4 lata temu

Sprawdzają się w każdej sytuacji

Bardzo wygodne, przewiewne, świetnie dopasowują się do ciała. Doskonale wchłaniają niechciane zapachy, idealnie chronią przed przeciekaniem. Bardzo dobrze wyglądają pod ubraniem. Dają poczucie komfortu i pewności. Sprawdzą się w każdej sytuacji. Polecam.

szyman88 | 4 lata temu

Są świetne !

Majtki TENA są świetne! Bez dwóch zdań.

Niedosc że chronią przed bardzo wstydliwym przeciekaniem itp. to jeszcze chronią od brzydkiego zapachu. Dodatkowo są bardzo wygodne.

Nie czuję się w nich nie komfortowo. Na początku może odczuwałam dyskomfort bo jednak to nie jest zwykłą bielizna. Ale widząc że wyglądają dobrze i ich nie widać szybko się psychicznie przyzwyczailam

Są bardzo wygodne i szybko zapominam że mam je na sobie.

Świetnie się sprawdzają na codzien jak i w nocy.

matunakova.e | 4 lata temu

Piękne subtelne rozwiązanie na problemy z nietrzymaniem moczu

Jestem pod dużym wrażeniem TENA Lady Pants Noir . Używałam wcześniej produktów tej marki, ale Lady Pants to strzał w dziesiątkę. Bardzo ładnie dopasowują się do ciała i nie odznaczają się nawet pod obcisłym ubraniem. Właściwie wyglądają jak zwykła bielizna. Można ich używać na co dzień jak i pod bardziej eleganckie ubrania. Jednak co najważniejsze, doskonale chronią przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem.

Polecam wszystkim zmagającym się z nietrzymaniem moczu. Na pewno wrócę do nich ponownie.

paula_3101 | 4 lata temu

TENA Lady Pants Noir niezwykle chłonna bielizna

Bielizna TENA Lady jest niezwykle chłonna a do tego ma ładny wygląd. Z moim problemem najważniejsze jest to by pomimo problemu czuć się dobrze jak by tego problemu nie było i tak właśnie jest w przypadku bielizny TENA Lady polecam z całego serca.

sylwia_mc | 4 lata temu

Zadowolenie i pewność siebie

Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir spełniły moje oczekiwania w 100%, zaczęłam odzyskiwać swoją pewność siebie, nareszcie mogę wyjść bez strachu że zdarzy się niemiła dla mnie sytuacja

kozucha6 | 4 lata temu

Komfort i dyskrecja

Bielizna chłonna Tena Lady Pants Noir spełniła moje oczekiwania. Dobrze dopasowuje się do ciała i zapewnia wygodę. Nieco się odznacza przy obcisłej odzieży, ale do luźnych ubrań te majtki są idealne. Materiał, z którego są wykonane, jest miękki i oddychający. Majtki są chłonne i niwelują przykry zapach, zapewniają doskonałą ochronę oraz uczucie suchości i świeżości. Zdecydowanie polecam tę bieliznę wszystkim paniom z problemem nietrzymania moczu - Tena Lady Pants Noir to komfort i bezpieczeństwo!

Lizzie34 | 4 lata temu

Moja recenzja

Majtki spełniły moje oczekiwania w 90 % , niestety podczas używania nabawiłam się odparzenia dość mocnego .Nigdy wcześniej nic takiego nie miało miejsca .Ogólnie polecam .

kkdd22 | 4 lata temu

Wygląd i komfort

Produkt spełnia oczekiwania. Na pewno zaletą jest to, że wyglądają jak bielizna, nie odróżniają się za bardzo od ciuchów, kolor czarny nie rzuca się w oczy. Dzięki temu można czuć się komfortowo. Są miękkie, cienkie, wygodne, skóra oddycha, bielizna jest chłonna i estetycznie wygląda. Jeśli ktoś chce zabrać ze sobą zapasową sztukę to zajmują więcej miejsca w torbie niż wkładka, ale to chyba ich jedyny mankament. Polecam.

azteka | 4 lata temu

Tena Lady Pants Noir

Stosując Tena Lady Noir wkoncu poczułam się pewnie nie musiałam się bać że coś przecieknie .Tena sprawdziła się nawet w sukni wieczorowej nie była widoczna pod suknia .

Kasiabou | 4 lata temu

Polecam

Majtki chłonne Tena Lady Pants Noir są chłonne, wygodne, dyskretne nawet podczas noszenia spodni. Poleciłabym je każdej kobiecie z nietrzymaniem moczu.

Meggi2308 | 4 lata temu

Idealne dyskretne majtki tena

Majtki tena lady pants to idealna dla mnie rzecz w nietrzymaniu moczu. Są wygodne, komfortowe, dopasowują się do ciała, są elastyczne pięknie się prezentują. Nic nie uciskają. Jestem zachwycona ich stosowaniem, każda kobieta je polubi.

agatkanowak1993 | 4 lata temu

Super komfort

Majtki chlonne Tena są bardzo dobre, komfortowe, wyglądają jak bielizna i super pasują i przylegają do ciala. Nie ma żadnego problemu z noszeniem.

testolka90 | 4 lata temu

Konkretna a zarazem dyskretna ochrona

Moje każde wyjście z domu wiązało się ze stresem, ponieważ miałam obawy iż nie będę mogła utrzymać prawidłowego poziomu higieny przy moim problemie . Tena Lady Pants pozwoliła mi o tym zapomnieć . Po prostu wkładam bieliznę i wychodzę . Nie myśle już o problemie , mogę skupić się na swoich działaniach . Majtki są bardzo wygodne a ich chłonność jest satysfakcjonująca nawet w ekstremalnych sytuacjach takich jak zakupy , długie kolejki czy spacery .

MamaAntosia | 4 lata temu

Idealne na każdy dzień

Bieliznę TENA otrzymałam w ramach testu Polki rekomendują, za co bardzo dziękuję. Majtki wyglądają elegancko niczym zwykła bielizna. Czuję się w niej kobieco, a nie jak osoba starsza. Idealnie dopasowują się do ciała i nic nie odstaje, a co za tym idzie? Żadnych luzów = brak przeciekania. Jestem bardzo zadowolona z tego testu! Bielizna spełnia moje oczekiwania i sięgnę po nią ponownie. W lato pod sukienką nic się nie odznacza :) Polecam.

brunetka34 | 4 lata temu

Pewność siebie

Majtki sprawdzają się w każdej sytuacji i miejscu. Czuję się pewniej. Zapewniaja komfort nam kobietom. Sa delikatne dla skóry. Nie powodują podrażnień. Nie przeciekają. Idealnie dopasowują się do ciała.

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir

Jestem zadowolona z tego produktu. Majtki chłonne, mają bardzo ładny wygląd. Przypominaja zwykłą bieliznę, mozna ubrac również pod elegancką sukienkę. Są bardzo chłonne. Nie sprzeciekają. Sprawiają, że czuję się bezpiecznie i komfortowo.

Angela2496 | 4 lata temu

Majteczki chłonne

Polecam majtki chłonne Tena Lady Pants Noir do codziennego stosowania. Dzięki swojej strukturze, tym że przylegają do ciała niczym nie odbiegają od pozostałej bielizny. Stwarzają skuteczną ochronę przed przeciekaniem. Na pewno będę sięgała tylko i wyłącznie po te majteczki.

goskaws | 4 lata temu

Dyskrecja i komfort

Majtki kupiłam w rozm.L który okazał się uniwersalny zarówno dla mnie jak i dla tesciwiej, dla której bielizna sprawdziła się idealnie po użyciu napewno zakupie jej kolejna paczkę podniosły jej komfort życia idealne dla Pani w wieku 82 lat ale równie dla mnie która w okresie ciąży często miewam problemy z nietrzymaniem moczu.

funkyart | 4 lata temu

Polecam

Alternatywa dla zwyklych majtek, chłonne, na co dzień jak i np pod elegancka sukienkę. Elastyczne, niweluja nieprzyjemny zapach. Polecam serdecznie

katarzyna-mach | 4 lata temu

Praktycznie jak normalna bielizna

Majtki naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyły. Obawiałam się, że podczas noszenia będą wyczuwalne i odznaczające się pod ubraniem. Jednak nie było żadnych takich problemów. Pod ciemnym ubraniem bielizna była całkowicie niewidoczna. Wygodna w noszeniu, dobrze dopasowana. Rozmiar był dla mnie idealny i przylegał do ciała, nie odstawał, ale też nie uciskał. Użytkowanie wygodne, bez przeciekania, z wysoką chłonnością. Nie przeszkadzają w poruszaniu się i są wygodne podczas aktywności fizycznej. Z chęcią chciałabym przetestować jeszcze kolor cielisty pod jaśniejsze ubrania. Jest to świetna odskocznia od zwykłych wkładek i podpasek. Pierwszy raz miałam do czynienia z takim produktem, który jest po prostu całościową bielizną.

Bogumilaj | 4 lata temu

Skuteczna ochrona i komfort

Wkladki tena lady sa bardzo wygodne , dyskretne i skutecznie chronia przed przeciekaniem , jak i nieprzyjemnym zapachem. Jestem bardzo zadowolona z testowania tej bielizny chlonnej i jak najbardziej polecam

Atos 12 | 4 lata temu

Koniec z niepewnością

Cieszę się, że miałam okazję przetestować bieliznę TENA. To jest to czego szukałam na moją dolegliwość. W końcu pozbyłam się niepewności, która towarzyszyła mi podczas codziennych czynności. Mogę spokojnie wyjść z domu i nie szukać po chwili toalety. Jestem teraz bardziej pewna siebie i na pewno będę polecać Lady Pants wszystkim znajomym, którzy mają podobny problem.

Monika 777 | 4 lata temu

Super sprawa

Nareszcie ktoś pomyślał o tych wszystkich młodych jeszcze kobietach, które po porodach siłami natury dotknął problem nietrzymania moczu a chciałyby żyć normalnie i czuć się pełnowartościowymi kobietami. Te majtki idealnie się sprawdzają, wyglądają jak zwykła bielizna a zapewniają poczucie komfortu, bo nic nie przecieka i zapach też jest niezauważalny.

Brygidka@411985 | 4 lata temu

Bielizna godna polecenia

Majtki spisały się na medal, zatrzymywały nie przyjemny zapach.Chłonne.Nawet dałam babci na spróbowanie, jest bardzo zadowolona.Kupiła sobie nawet takie same bo też ma problem z trzymaniem moczu.Są rewelacyjne, godne polecenia.

Bhanuni12 | 4 lata temu

To zależy

Mam bardzo mieszane uczucia co do tej bielizny.

Z jednej strony jest super ponieważ wchłania na prawdę dużo, nic nie przecieka, jest komfort użytkowania. Fajnie dopasowują sie do ciała (jestem w ciąży więc miało do czego). Jednak nie czułam sie komfortowo mając ją pod sukienką czy pod spodniami, miałam wrażenie że mam ogromny zadek z tymi majtkami i że je widać, czułam dyskomfort lecz to może kwestia przyzwyczajenia. Ale co było najgorsze? Nie jest to produkt na upały, w największy upał nie dało sie w nich wytrzymać, wszystko się zapacało ponieważ materiał nie jest zbyt naturalny.

ziutula | 4 lata temu

Tena Lady polecam !

Majtki Tena Lady w moim przypadku sprawdzają się doskonale, zwłaszcza w podróży autokarem ale też na dłuższe wyjście z domu. Jadąc 700km w obie strony autokarem zużywam 2 pary majtek, w 1 i 2 stronę, czuję się pewnie, mie obawiam się kaszlu i popuszczania kropelek, zostaje wszystko w majtkach, nie przecieka i najważniejsze, że nie odparza, nie czuć zapachu. Warto mieć je zawsze w różnych sytacjach i czuć się pewnie i swobodnie.

romeo.81 | 4 lata temu

Ochrona

Bielizna całkowicie spełniła moje oczekiwania,zapewnia długotrwałą ochronę,jest bardzo chłonna.Są wygodne w noszeniu,zapewniają komfort.Bielizna skutecznie chroni jest komfortowa.

Marta 93 | 4 lata temu

Zły rozmiar

Niestety rozmiar był za duży więc ciężko mi obiektywnie do końca ocenić. Są chłonne, niwelują zapachy. Ale nie czułam się właśnie przez za duży rozmiar do końca komfortowo

ATPolina | 4 lata temu

TENA Lady Pants Noir

Majtki chłonne TENA to duże ułatwienie w nietrzymaniu moczu, są wygodne, dobrze zatrzymują zapach oraz również jest mniej stresu czy aby na pewno nic nie przeciekło. Również na treningu świetnie spełniają swoje zadanie, teraz nie muszę się martwić o to czy coś mi może widać bądź nie. Mogę się skupić na treningu i nie martwić się tym problemem nie trzymania moczu. Po ciąży było to dość uciążliwe lecz teraz do momentu pełnej regeneracji mogę zaufać TENA. Mi się sprawdziły również podczas połogu, więc osobiście polecam :)

Kitusia90 | 4 lata temu

Polecam

Wygodne,chłonne,pochłaniają zapach i super chłonne, eleganckie 🤭 mógłby by być cieńsze. Ogólnie polecam z całego serca,spełniają swoją funkcję.

Ewamosk | 4 lata temu

W porządku

Majtki dostałam do testowania i są w porządku. Sa trochę grubsze, wiec pod spodniami widać jakby był lekki push up. Wchłaniają, nie czuć później nic. Są wygodne. Osoby, które faktycznie zmagają się z takim problemem będą zadowolone.

Varys1967 | 4 lata temu

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir

TENA Lady Pants Noir to skuteczna ochrona przed przeciekaniem. Po skorzystaniu z nich nie pozostaje żaden zły zapach, ani nie odczuwa się wilgoci. Materiał jest bardzo miękki i delikatny - nie podrażnia w żaden sposób skóry. Bielizna bez problemu dopasowuje się do ciała. Dzięki skuteczności tego produktu nie odczuwa się już strachu spotykając się z innymi. Majtki chłonne mocno przypominają zwyczajną bieliznę, co sprawia, że odczuwa się większy komfort.

Babi1910 | 4 lata temu

Super !

Polecam serdecznie bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir . Nosząc ja czułam się komfortowo. Nic nie przecieka , nie czuć żadnego dyskomfortu. W przeciwieństwie do wkładek nie przesuwa się ! Idealnie sprawdza się zarówno podczas biegania jazdy rowerem , spaceru z dziećmi jak i idąc na randkę , czy też do kina . Znów mogłam poczuć się jak kobieta . Bielizna idealnie dopasowuje się do ciała.

Sloiczki | 4 lata temu

Dobry produkt

Majtki są bardzo chłonne i wygodne, to chyba dwa ich największe plusy. Jeśli chodzi o rozmiar, to myślę że jest lekko zawyżony i nosząc L warto wybrać M. Poza tym nie mam zastrzeżeń.

louissthh | 4 lata temu

Dobra chłonność

Fajna jest ta bielizna! Dobrze pochłania i niweluje nieprzyjemne zapachy, jednak do obcisłych ubrań się nie nadaje, ponieważ przebija. Nie jest gładka, a na obcisłej sukience mocno to widać. Dlatego ja staram się ubierać luźniejsze ubrania, lub jeansy. W jeansach nie widać nic. Ogólnie bardzo przydatna i praktyczna. Noszę ubrania rozmiaru M i bielizna w tym samym rozmiarze również bardzo dobrze się sprawdziła.

Anianowak441 | 4 lata temu

Jestem na tak

Dla kobiet z niewielkim jak i wielkim problemem z nietrzymaniem moczu. Faktycznie się sprawdzają jeśli chodzi o chłonność i dopasowanie. Poza tym że mój chłopak stwierdził że wyglądam w nich trochę jak kim kardashian :-) to pod ubraniem tego nie widać :-).

mezatka1978 | 4 lata temu

Majtki

Polecam bieliznę idealnie dopasowują się do noszenia nie przeciekają idealne dla kobiet które mają problem z nietrzymaniem moczu niewidoczne wyglądają jak zwykła bielizna

Kokaszanel | 4 lata temu

Cudowne uczucie bezpieczeństwa

Ponad pół roku temu zostałam szczęśliwą mamą, ale młodą mamą jak na to, że zaczęłam mieć problemy z nietrzymaniem moczu.

Bardzo mi było ciężko na początku przyzwyczaić się do tego, że czasem nawet zwykły krok kończył się delikatnym popuszczaniem.

Testowałam różne wkładki i niestety przy opiece nad coraz ruchliwszym maluchem nie dawały one rady.

Tena lady pants dały mi w końcu spokojniejsze dni i poczucie większej pewności siebie dzięki czemu żaden wysiłek nie jest już dla mnie powodem do niepokoju.

84e6b28bbb3783c70ac972b803587d2e8aa00ee4 | 5 lata temu

Wyjątkowa bielizna

Bielizna chłonna od Tena przyda się każdej kobiecie, która boryka się niedogodnością jaką jest popuszczanie moczu.

Bielizna dobrze dopasowuje się do ciała, wygodnie się ją nosi i jest dyskretna. Nie odznacza się pod ubraniem. Nie powoduje dyskomfortu ani uczulenia. Wreszcie mogę poczuć się pewniej i nie martwić się. Bielizna jest bardzo chłonna przy tym daje duże poczucie komfortu.

Sekretfoll | 5 lata temu

Milusińskie dla ciała majtki chłonne TENA Lady Pants Noir

Od wielu lat, niestety muszę na co dzień korzystać z bielizny chłonnej aby móc normalnie funkcjonować, mam już swoje lata, ale nie lubię siedzieć w jednym miejscu...... pomimo że jestem już od paru lat na emeryturze , staram się aby moje życie nie zatrzymało się w miejscu..... ale dopadł mnie ten problem..... problem z nietrzymaniem moczu. Miałam możliwość zabezpieczania się nosząc majtki chłonne TENA Lady Pants Noir i powiem wam jedno: gorąco je polecam wszystkim Paniom mającym podobny problem co ja, dopasowane do ciała w 100% spełniają swoje zadanie, przeganiając jakościowo wszystkie dotychczasowe majtki chłonne innych firm jakie do tej pory nosiłam.

adelatowska999q | 5 lata temu

Tena lady pants noir

Przetestuj chłonne majtki tena , na codzien lub od święta. Bielizna brezszwowa , super chłonne, wygodne. Polecam każdej kobiecie. Problem z nietrzymaniem moczu masz juz z glowy. Niska cena , super wyglad.

GgGMalgoskaGgG | 5 lata temu

Dobry produkt

Ogólnie majtki są świetne, bo faktycznie dają komfort abym nie musiała krępować się jakim kolwiek przeciekaniem. Niestety nie nadają się do obcisłych ubrań (leginsy, sukienki). Mimo wszystko jestem zadowolona.

alimaslarz | 5 lata temu

Bezpieczeństwo i ochrona majtki chłonne tena lady pants noir

Uważam, że jest to super wynalazek, jeszcze nie tak dawno sąsiadka mająca zaawansowany problem z nietrzymaniem moczu, bała się wyjść gdziekolwiek z uwagi na problem nietrzymania moczu i nawet jak się zabezpieczała to zawsze był zapach nieprzyjemny i odpychający. A teraz jak odkryła te majtki to planuje podróże do innych miast, wie że mając te majtki zawsze będzie miała uczucie suchości i świeżości, poczucie bycia kobietą, nie będzie się musiała wstydzić nieprzyjemnego zapachu. Krój majtek jest stosowny i wygodny a materiał z którego są wykonane jest miękki i oddychający. Trzeba reklamować te majtki, żeby dotarła wiedza o ich istnieniu do wszystkich kobiet z tym drażliwym problemem.

Teresa_Teresa | 5 lata temu

najlepsze

Urzekły mnie swoim dyskretnym i eleganckim wyglądem. Zapewniają skuteczną ochronę i swobodę ruchów. Poranny jogging. Weekendowy wypad rowerowy. Rankiem bez obaw paradują po sypialni w nowej bieliźnie a mąż zadziornie pyta skąd mam takie cacko :) No cóż :) Dopasowują się do kształów. Nie dodają kilogramów. Nic tylko nosić.

Beaataaa | 5 lata temu

na co dzień tylko z nimi

Do niedawna majtki chłonne kojarzyły mi się z grubą i białą bielizną, którą wstyd nosić. Zmieniłam zdanie gdy w moje ręce trafiła tena pants noir. Po pierwsze swoje zadanie spełniają w 100%. Czuję się pewnie i bezpiecznie. Po drugie są bardzo dyskretne. Zakupy w galerii i przymierzanie nowych ubrań, to już nie problem. Przypadkowe odsłonięcie zasłonki, to też nie problem. Są czarne i nie rzucają się w oczy.

ramaczanka | 5 lata temu

Miłe zaskoczenie!

Jestem miło zaskoczona, bo dotąd wszelkie środki pomagające uporać się z problemem były raczej bardzo "sanitarne" i mało ciekawe wizualnie. Te majtki to strzał w dziesiątkę. Są wygodne, skuteczne i co najważniejsze wyglądają atrakcyjnie.

olga7777 | 5 lata temu

Rewolucja z bielizną Tena Lady

Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona po testowaniu nowości od Tena. Brakowało na rynku właśnie czegoś takiego, by kobieta mogła poczuć się zarazem pewnie i seksownie! :) Moje drogie panie polecam z całego serca, bielizna super dopasowuje się do ciała, spełnia swoje wymagania i jak wygląda :D

b.buler11 | 5 lata temu

Komfort

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir odmieniły moje życie. Dzięki nim czuję się komfortowo, czysto, nie myślę o moim dyskomforcie. Polecę ten produkt kobietom,które zmagają się z tą dolegliwością,aby i one mogły żyć normalnie.

karolciailenka | 5 lata temu

Tena Lady Pass Noir

Zamówione majtki chłonne używała moja mama. W 100% spełniły jej oczekiwania. Po pierwsze wyglądają jak zwykłe majtki, mają doskonałą chłonność. Dla kobiety ważnym elementem jest komfort i dyskrecja A ten produkt potrafił zapewnić to 100 %. Polecam i jestem przekonana razem z mamą że kupimy jeszcze raz i raz....

krzysia | 5 lata temu

Majtki chlonne Tena zdecydowanie kobiece

Bardzo dobrze sprawdzaja sie w codziennym noszeniu .Nie dopasowuja sie jednak zbyt dobrze do ciala i przy obcislej odziezy odznaczaja sie.Jednak sa super chlonne i wspaniale kamufluja nieprzyjemny zapach.Ich wyglad zdecydowanie prztpomina kobieca bielizne.Produkty Tena zdecydowanie do polecenia i codziennego stosowania.

aldonajacek | 5 lata temu

SUPER!

Bielizna Tena Lady zdecydowanie spełniła wszystkie moje oczekiwania.Jest komfortowa i wygodna podczas noszenia w ciągu dnia.Daje poczucie bezpieczeństwa,wygody i spokoju podczas noszenia.Jestem zadowolona!

Gruba Berta | 5 lata temu

Z TENĄ łatwo być kobietą

Problem nietrzymania moczu to rzecz wstydliwa, dlatego rzadko się o nim mówi, a przecież codziennie zmagają się z nim tysiące kobiet. Oczywiście istnieje cała gama produktów takich jak podpaski czy tampony, które w mniejszym lub większym stopniu łagodzą związane z tym nieprzyjemne objawy, ale daleko im do komfortu. Niedawno firma TENA - lider w tej branży - wypuściła na rynek prawdziwy hit: majtki chłonne TENA Lady Pants Noir, które nie tylko zapewniają skuteczną ochronę przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i wilgocią, ale również z wyglądu prawie do złudzenia przypominają elegancką bieliznę, która idealnie dopasowuje się do ciała. W związku z tym idealnie nadają się do noszenia zarówno na co dzień jak i na specjalne okazje zapewniając uczucie suchości, świeżości i komfortu. Z TENĄ łatwo być kobietą.

ankanka | 5 lata temu

Ratunek w sytuacjach kryzysowych

Problem nietrzymania moczu to jeden z tych wstydliwych tematów, o którym nikt nie chce rozmawiać. Tymczasem uprzykrza nie jednej z nas życie codzienne. Kiedy zwykłe wkładki nie wystarczają do akcji wkracza bielizna chłonna, która wyglądem niewiele różni się od zwykłej bielizny. Dobrze wchłaniająca, ochrania przez uczuciem wilgoci i nieprzyjemnym zapachem, czego chcieć więcej?

Iwsurawska | 5 lata temu

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir

Majtki chłonne TENA Paint Lady Noir to wygodna alternatywa dla wkładek i podpasek w momentach gdy potrzebna nam skuteczniejsza ochrona przed przecuekaniem moczu przy nietrzymaniu moczu.Są czarne,ładnie wygladają,sa miekkie i wygodne.Dzięki wielu delikatnym gumeczkom śwuetnie dopasowują sie do figury i dokladnie otulaja co powoduje duzy komfort i wygode uzytkowania.Nie sa widoczne pod ubraniem,dobrze chłoną mocz i niwelują nieprzyjemne zapachy.Polecam paniom z wiekszym problemem.

gosik8209 | 5 lata temu

Super polecam kazdemu.

Tena to rewelacyjne majtki ktore sa warte swojej ceny jak rowniez polecenia innym osobom.Nie wyobrazam sobie innego wyboru po wyprobowaniu Tena mozna powiedziec ze ratuja mi codzienne zycie.

Tamaara | 5 lata temu

Mieszane uczucia

Faktem jest to że majtki są chłonne i zapobiegają nieprzyjemnemu zapachu. Dopasowują się do ciała ale nie tak jak obiecuje producent. Miałam rozmiar M góra idealnie leżała i była dopasowana. Problem polegał na części odpowiadającej za chłonność jak dla mnie było mało wygodne. Na nic idealne lecz nie odpowiednie pod ubrania typu jeans, legginsy. Czułam się niekomfortowo. Podczas noszenia sukienek i rajstop było ok. Mam mieszane uczucia co do tego produktu spodziewałam się iż będzie on niezawodny w każdej okazji nawet podczas noszenia spodni. Jednak całkowicie bym ich nie przekreśliła ponieważ są bardzo chłonne i ratowały mnie z trudnej sytuacji. Nie przeciekały. Jestem raczej na tak i będę stosować w wyjątkowych sytuacjach.

Sylwiawkrainiekolorów | 5 lata temu

Lepsza niż standardowe wkładki

Bielizna spełniła moje oczekiwania w okresie ciąży. Bardzo wygodna, nic nie uciska, nie gryzie i nie trzeba się martwić, że może się przesunąć jak np wkładki higieniczne. Jest bardzo chłonna, powiedziałabym, że wręcz idealna dla kobiet w ciąży jak i po. Nie nadaje się pod obcisłe, dopasowane ubrania bo bielizna widocznie się odznacza. Materiał może na początku trochę odstraszać, wygląda na sztuczny ale przepuszcza powietrze i skóra się nie poci. Napewno bielizna daje poczucie komfortu i jest to nowość której mi wcześniej brakowało.

enc_mc | 5 lata temu

Dyskretne pozbycie się kłopotu z TENA Lady Pans Noir

Ten dosyć wstydliwy problem wielu kobiet w tym młodych po ciężkich porodach rozwiązują idealnie majtki chłonne TENA Lady Pants Noir.Na pierwszy rzut oka nawet trudno rozpoznać,że to jest bielizna specjalistyczna.Wyglądają jak normalne majtki a dają tyle pewności siebie i taką super ochronę.Wreszcie nie boje się kichnąć czy zakasłać w publicznym miejscu.Mogę też spokojnie nieść torby z zakupami bez strachu i brzydkie plamy na spodniach czy spódnicach.Takiego produktu bardzo brakowało na rynku a dzięki TENA wiele kobiet będzie teraz pewniej żyć,uprawiać sporty,tańczyć,śmiać się,biegać i jeździć spokojnie na rowerze.Mogę polecić ,cena też nie jest za wysoka a za taki spokój i rozwiązanie kłopotliwego problemu warto.

Emiodul | 5 lata temu

Tena Lady na co dzień

Tena Lady Pants Noir są idealnie dopasowane do potrzeb kobiet. Idealnie się kształtują do ciała. Nie przeciekają, dzięki nimi nie ma dyskomfortu. Zapewniają ochronę przed nieprzyjemnym zapachem. Polecam bardzo serdecznie.

ewkaXdXd | 5 lata temu

majtki chłonne Tenna Lady Pants Noir

Majtki chłonne Tenna Lady Pants Noir, które miałam okazję testować są odpowiednie dla kobiet, które mają trudności z nietrzymaniem moczu. Spełniają swoją funkcję są mega chłonne oraz nie powodują brzydkiego zapachu, w związku z czym zapewniają skuteczną ochronę w codziennym funkcjonowaniu, czy podczas uprawiania sportu.

moniawp5 | 5 lata temu

polecam

Bielizna w pełni spełnia moje oczekiwania ,ciało oddycha, bielizna jest chłonna i estetycznie wygląda.

Rewelacyjne, zastępują idealnie codzienną bieliznę . Polecam z czystym sumieniem

Mini7791 | 5 lata temu

Uczucie pewności

Majtki chlonne TENA to dla mnie udealne rozwiązanie (wolalabym jeszcze nie używać w wieku 43 lat ale coz )

Wygodne nie przeciekaja,nie widac pod ubraniem,idealne również nocą. Zdecydowanie polecam każdemu

A i kolor czarny uważam za bardzo odpowiedni

Polk@ | 5 lata temu

Tena Pants

Majtki chłonne Tena Pants to rozwiązanie na problem nietrzymania moczu, ale raczej dla osób, które noszą luźne ubrania. Majtki nie nadają się pod obcisłe spodnie, odznaczały się też pod moimi spodniami dresowymi. Dlatego mimo dobrej chłonności nie zdecyduję się na to rozwiązanie.

Moniczkasia | 5 lata temu

Zbawienie dla wielu kobiet

Cieszę się, że mogłam przetestować TENA Lady Pants Noir. Bardzo podoba mi się ich wygląd, nie trzeba się wstydzić, jeśli nas w nich ktoś zobaczy, ponieważ wyglądają jak ładna bielizna. Dobrze dopasowują się do ciała, nie obsuwają się. Mogę potwierdzić, że produkt jest skuteczny, wygodny i ładnie się prezentuje. Bardzo dobrze chronią przed nieprzyjemnym zapachem. Nadaje się zarówno dla młodych kobiet jak i dla starszych. Świetnie, że są jeszcze w kolorze kremowym. Polecam kobietom, które chcą czuć się komfortowo i kobieco przez cały dzień. Nie tylko w domu, ale i w pracy czy w towarzystwie.

kropka010 | 5 lata temu

Super ochrona mojego dnia

Jestem kobietą, która prowadzi aktywny tryb życia, i majtki chłonne Tena okazały się świetnym wyborem. Są wygodne, komfortowe oraz nie powodują otarć. Sprawdzą się również...a zwłaszcza w przypadku, kiedy podczas ćwiczeń występuje dolegliwość nietrzymania moczu.

Idealne majtki chłonne Tena. Wielką ich zaleta jest to, że całkowicie zastąpują inne środki higieniczne. Używając ich, nie potrzebowałam już wkładek. Wykonane są ze specjalnej chłonnej tkaniny...mająsą bardzo dużą wydajność...jeśli tak to można nazwać :) W wyglądzie majtki te przypominają zwykłe majtki noszone na codzień. Składają się z warstw: absorbującej, odprowadzającej wilgoć, zapobiegającej przeciekaniu i antybakteryjnej.

Majtki zakładałam na cały dzień. Sprawdzały się doskonale jako ochrona, skutecznie zabezpieczając przed "przecieknięciem", dzięki czemu nie trzeba martwiłam się o brudne spodnie. Dodatkowo majtki są bardzo wygodne, nie uwierały mnie i zakłócały mojej codzienności, a moja skóra mogła swobodnie oddychać, dzięki temu, że nie tworzyły się kłopotliwe zapachy.

wer.01 | 5 lata temu

Produkt godny polecenia

Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir według mnie jest dobrym produktem na problemy z nietrzymaniem moczu, mimo iż posiada według mnie parę wad, to są godne polecenia. Z chęcią sięgnę po nie ponownie.

patuska1811 | 5 lata temu

Na codzień, ale nie od święta.

Majtki tena lady pants są bardzo dobre na co dzień, ale nie przemawiają do mnie na specjalnie okazje. Dziwnie się w nich czuje, mam wrażenie, że każdy wie jaką bieliznę mam na sobie. Jednak do chodzenia po domu, czy do spania są idealne. Nic nie przecieka i nie pachnie brzydko. Na pewno będę je kupować, ale nie założę ich pod małą czarną.

nelika | 5 lata temu

sprawdzone w trudnych warunkach

Moment testowania TENA Lady Pants Noir zbiegł się z moim wyjściem ze szpitala z zabiegu ginekologicznego. Dlatego majtki chłonne doskonale sprawdziły się w warunkach rekonwalescencji po zabiegu. Czułam się nie tylko komfortowo, ale przede wszystkim kobieco. Są niezwykle chłonne a jednocześnie takie kobiece, myślę że jeszcze nie raz sięgnę po ten produkt:)

stasia5523 | 5 lata temu

Super

Majtki chłonne są bardzo wydajne, bardzo przydały mi się po porodzie szczególnie, cieszę się że mogłam testować, super się dopasowaly do ciała

xxxbaja | 5 lata temu

świetne

Witam Serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość testowania majtek chłonnych TENA Lady Pants Noir, jestem na prawdę bardzo zadowolona z tego testu . Nie przypuszczałam nawet że mój problem z którym borykam się już od pewnego czasu rozwiąże się w tak łatwy sposób. Jestem ogromnie zadowolona z tych majtek , świetnie chronią przed przeciekaniem jak i przed nieprzyjemnym zapachem a wyglądem niczym nie różnią się od zwykłej bielizny .

Kawowagosia | 5 lata temu

Fantastycznie !

Jestem zadowolona z bielizny chłonnej TENA Lady Pants, przede wszystkim z jej wysokiej jakości. Bardzo długo utrzymują suchość i nie ma żadnej możliwości, aby coś się przedostało bokami. Są delikatne i przyjemne w użytkowaniu. Dopasowują się do ciała zapewniając dyskrecję i komfort. Posiadają potrójną ochronę dla utrzymania zdrowej skóry. Podoba mi się wykonanie, są z materiału oddychającego, szybko wchłaniającego. Zapewniły mi niezwykłą dyskrecję dzięki temu, że wyglądem przypominają prawdziwą bieliznę, są czarne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wykonane są z miękkiego materiału i utrzymują się pewnie, a dzięki niezawodnemu wkładowi chłonnemu o poziomie Plus, który błyskawicznie wiąże nawet duże ilości moczu i neutralizuje nieprzyjemny zapach, mam uczucie suchości i świeżości, czuje się kobieco. Fantastycznie są zapakowane, ponieważ, każdy produkt pakowany jest pojedynczo i dyskretnie dzięki czemu mogę nosić go w torebce.

irenajulia | 5 lata temu

Prosty sposób na wygodniejszą codzienność

Majtki chłonne TENA przyniosły mi wyraźną pomoc, jakiej oczekiwałam. Pozwoliły mi na swobodne funkcjonowanie w domu i swobodne poruszanie po mieście. Nie muszę już gorączkowo szukać toalety i choć moje schorzenie jest łagodne to już mi jest lepiej funkcjonować. Bez ciągłego stresu i pilnowania się czy aby nie widać. Z tej racji, że wyglądają jak bielizna, to łatwiej jest mi zaakceptować tę formę "niepełnosprawności', bo tak wpływa nietrzymanie moczu na codzienność. Taka bielizna jest mniej "upokarzająca" dla kobiety (tak jest, choć same słowa wydają się na wyrost). Jestem wysoka, dobrze zbudowana, ale nie otyła. Majtki bardzo dobrze dopasowały się do mojej figury. Są delikatne, nie uciskają, ale też nie rwą się przy wkładaniu. Mam szczupłe uda i majtki były dla mnie odpowiednie w biodrach na szerokość, ale za szerokie w nogawkach. Jedynym, ale poważnym mankamentem było wyraźne odstawanie części chłonnej majtek. Miałam wrażenie, jakby wisiały mi w kroku. Z tego powodu nie czułam się komfortowo wkładając na majtki dżinsy. Wydawało mi się wówczas, że część z wkładem chłonnym jest za szeroka i za gruba - nieprzyjemne uczucie podczas chodzenia i podejrzenie, że widać to nietypowe 'wypełnienie' spodni. Może rozwiązaniem byłoby wprowadzenie bardziej zróżnicowanych rozmiarów? Dla osób szczupłych i o pełniejszych kształtach?

Codea | 5 lata temu

Polecam na uciążliwe nietrzymanie moczu

Te majtki są naprawdę chłonne więc nadadzą się idealnie dla kobiet prowadzących aktywny tryb życia i nie chcących aby cokolwiek je ograniczało. Wyglądają subtelnie i bardzo elegancko. Bardzo ładnie dopasowują się do kształtu ciała dzięki wysokiemu stanowi z gumeczkami. Wokół ud również leżą perfekcyjnie. Są doskonale wyprofilowane i utrzymują majtki na swoim miejscu. Dzięki temu, że są czarne, nie przypominają w niczym zwykłych pampersów ale są niezwykle subtelne i doskonałe pod większość ubrań. Nie krępują ruchów, można się w nich poczuć swobodnie, po prostu nie da się odczuć że ma się na sobie bieliznę chłonną a nie zwykłą. Granulki chłonne są rozprowadzone równomiernie dzięki czemu wilgoć nie kumuluje się w jednym miejscu i wygląda to naturalnie. Dla osób nie borykających się z całkowitym nietrzymaniem moczu ale incydentalnym, przy większym wysiłku fizycznym czy kaszlu, te majtki mogą być troszeczkę "na wyrost" Dla takich osób idealne mogłyby się okazać wkładki na kropelkowe nietrzymanie moczu, absorbujące wilgoć jedynie w spodniej części, tak aby nie czuć na tylnej dolnej części pleców wkładu z absorbentem.

Polecam te majtki wszystkim kobietom, które chcą poczuć na sobie bieliznę wysokiej klasy, dobrze dopasowaną, dyskretną i spełniającą swą rolę ochronną.

patrix3355 | 5 lata temu

Tena Lady Pants Noir

Tena Lady Pants Noir spełniło moje oczekiwania w zupełności. Doskonale spełniają swoje zadanie i nadają się nie tylko na codzień ale również na specjalne okazje typu zajęcia sportowe. Bielizna dobrze się układa i nosi i zapewnia komfort co jest niezwykle ważne.

Alexa4 | 5 lata temu

Dyskrecja i pełen komfort

Majtki przypominają mi klasyczną bieliznę ponieważ świetnie przylegają do ciała nawet pod dopasowanymi ubraniami. Materiał jest oddychający, więc to duży komfort podczas użytkowania .Wkład chłonny chroni przed przeciekaniem, wilgocią i nieprzyjemnym zapachem.Wstydziłam się bardzo tematu nietrzymania moczu, chciałam sobie pomóc i podnieść także poczucie własnej wartości.Nie żałuje,że wzięłam udział w teście , te majteczki sprawiamy że bez względu na okoliczności, poczułam się pewnie, świeżo i atrakcyjnie.

AnetaSuliga | 5 lata temu

Majtki Chłonne TENA Lady Pants Noir

Produkt wysokiej jakości, które spełnia oczekiwania wymagających klientów w stosunku do schorzenia z którym się zmagają. Zapewnia skuteczną ochronę zarówno na co dzień jak i większe wyjścia. Dopasowuje się do ciała, nie krępuje i nie ogranicza ruchów.

Martka91 | 5 lata temu

Póki co..

Być może nie odczuwam aż takiej potrzeby korzystania na codzien z chłonnych majtek bo nie dają mi komfortu ich użytkowania .Dziwny szelest przy dotyku,w kroku niezbyt dobrze się układają.Pewniej bym się czuła nosząc je tylko w domu nie wychodząc w nich za zewnątrz.

hommen | 5 lata temu

Godne polecenia!

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir nadają się do noszenia na co dzień.

Przypominają zwykłą bieliznę, chłoną zapachy, dzięki czemu nie przeszkadza nieprzyjemny zapach podczas ich noszenia.Są wygodne i godne polecenia.

wograz | 5 lata temu

wspaniałe

tena noir są bardzo wygodne i zdecydowanie jest to dla mnie lepszy wybór niż majtki białe. bardzo chłonne. moje ulubione od tej chwili :) nareszcie bielizna chłonna, której nie musze się wstydzić!

comakites | 5 lata temu

pozytywnie zaskoczona

jestem w pełni zadowolona z tych chłonnych majtek. kolor czarny idealny pasuje do mojej bielizny i pozwala poczuć mi się bardziej kobieco nawet w tych trudnych momentach. majtki w pełni chłonne zapewniają mi psychiczny komfort przez cały dzień

lucy1976 | 5 lata temu

Tena Lady Pants

Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir spełniła moje oczekiwania ponieważ zapewniła mi skuteczną i dyskretną ochronę. Dzięki niej czułam się pewnie zarówno w pracy jak i w domu w trakcie codziennych zajęć.

helenka7878 | 5 lata temu

polecam

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir wyglądają estetycznie. Dzięki gumkom świetnie dopasowują się do ciała, doskonale przylegają, a przy tym są przyjemne w dotyku i delikatne dla ciała. Są bardzo komfortowe, nie krępują ruchów i przede wszystkim wyglądają jak tradycyjna bielizna. Idealne do noszenia na co dzień jak i na specjalne okazje.

Majtki są bardzo chłonne, a dodatkowo neutralizują zapach. Doskonale sprawdzają się w swojej roli - nie przesiąkają, nie przeciekają. Gwarantują bezpieczeństwo, komfort i swobodę ruchów. Pozwolą każdej kobiecie czuć się kobieco i pewnie.

ElaBakon | 5 lata temu

Majtki TENA to komfort na co dzień.

Bielizna TENA daje mi poczucie komfortu i czuję się bezpieczniej. Czarny kolor pozwala zapomnieć , że bielizna jest jednorazowa. Nie muszę się obawiać, że podczas wysiłku i kichania spodnie będą mokre. Pierwszy raz po ciąży czuję , że mam kontrolę nad ciałem.

Hanysa7 | 5 lata temu

TENA Lady Pants Noir L to pierwsza najlepsza !

Osoby mające problemy z nietrzymaniem moczu potrzebują odpowiedniej ochrony, a taką zapewnią im chłonne majtki Tena . Są one praktycznie niewidoczne pod ubraniem, a jednocześnie zapewniają wysoki komfort noszenia.

aleksandra19990 | 5 lata temu

Bardzo chłodne i prawie niewidoczne

Po porodzie czasami mam problem z nie trzymaniem moczu. Jest to niekomfortowo sytuacja dla każdej kobiety. Testowałem wersje czarna i sprawia ona wrażenie zwykłej bielizny, dobrze przylecą do ciała. Co do samego działania jest bardzo chłodna ale co za tym idzie zatrzymuje tez zapach

Faifley | 5 lata temu

Level up

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ta bielizna chłonna. Przede wszystkim ogromny plus za wygląd, jest bardzo elegancka i nie odznacza się pod ubraniami. Bielizna jest chłonna, nie przecieka i daje duży komfort noszenia

Monikakrzysica | 5 lata temu

Skuteczność, wygoda, ochrona

Przestowałam majtki chłonne Tena Lady Pants Noir i jestem mile zaskoczona. Posiadają chłonna wkładkę, która nie przecieka. Wykonane z materiału, przez który, skóra może swobodnie oddychać. Idealnie dopadowywuja się do ciała, nie zsuwają się i nie uwierają. Polecam dla kobiet z nietrzymaniem moczu, jak i również starszym osobom, które ten problem dotyka.

arlettax | 5 lata temu

majtki chłonne Tena

Majtki chłonne Tena doskonale dopasowały się do ciała i są bardzo wygodne zarówno w dzień jak i w nocy. Cechuje je chłonność, wysoka jakość materiału oraz pochłanianie zapachu. Jednak musiałam mocno je maskować, chcąc wyjść z domu, ponieważ czułam, że są jednak widoczne

patryszjaa.pe | 5 lata temu

Polecam majtki TENA Lady Pants Noir

Polecam szczerze majtki TENA Lady Pants Noir ponieważ są super chłonne, na początku nie wierzyłam w ich moc, lecz przekonałam się osobiście i są niezawodne. Są dla każdej kobiety i nie bójmy się z nich korzystać, bo każda z nas nie raz potrzebowała tego produktu.

rycerzyk6 | 5 lata temu

elegancja

Opakowanie produktu zachęca do kupna. Majtki tena doskonale dopasowują się do ciała .Dobrze zabezpieczają przed przeciekaniem .Doskonale chronią przed nieprzyjemnym zapachem. Miłym zaskoczeniem dla mnie było to iż czułam się w nich elegancko ,jak w bieliźnie, majtki dopasowują się do ciała. Zdecydowanie do noszenia na co dzień i na szczególne okazję. Nareszcie pojawiło się coś ,w czym można czuć się normalne i nie myśleć o dyskomforcie. Polecam kobietom ,które mają takie intymne problemy:)

kayte | 5 lata temu

Ekskluzywna jednorazowa bielizna

Majtki chłonne tena lady wyglądają prawie jak bielizna noszona na codzień, aczkolwiek jest jednorazowa i co najważniejsze pozwala nam czuć się komfortowo mimo problemów z nietrzymaniem moczu. Dzięki niej bez obawy możemy wyrażać wszystkie emocje bez obawy o przeciekającą bieliznę w momencie np śmiechu. Polecam wszystkim kobietom zmagającym się z tym problemem.

mich-wawrzyniak | 5 lata temu

Pełen komfort i bezpieczeństwo dla kobiet z nietrzymaniem moczu

Bardzo dobre rozwiązanie, które sprawdziło się idealnie w moim przypadku. Sądzę, że to produkt dla kobiet z małym lub średnim nietrzymaniem moczu, dla bardzo wymagających mogą się nie sprawdzić. Jako kobiecie z umiarkowanym problemem, jestem bardzo zadowolona i sprawdziły się podczas codziennego użytkowania. Bielizna jest na prawdę ładna i nie mam odczucia jakby to była pieluszka. Ze swojej strony chciałabym zobaczyć jeszcze model z dodatkiem skrzydełek dla bardzo wymagających.

karolinamaria | 5 lata temu

Cudowny produkt dla kobiet

Lady Pants to cudowne rozwiązanie dla kobiet zmagających się z problemami nietrzymania moczu. Dużo bardziej komfortowe od wkładek czy podpasek. Czuję się bardziej zabezpieczona i mniej narażona na problem przecieknięcia.Również wizualnie całkiem atrakcyjne, nie powodują dyskomfortu.

Spacja90 | 5 lata temu

Majtki TENA Lady Pants Noir

Majtki TENA Lady Pants Noir spełniły moje oczekiwania w trudnym dla mnie okresie. Majtki nie przeciekały, czułam się bezpiecznie, komfortowo, zapomniałam, że je w ogóle mam i przestałam się martwić że cokolwiek może mnie zaskoczyć na miesiące , gdy w tej chwili toalety są zamknięte w Polsce bliskich restauracjach. Zdecydowanie polecam.

Kasia1991 | 5 lata temu

rewelacja bielizna

Majtki Tena Są rewelacyjne Wyglądają jak bielizna dopasowują się do ciała mogę w końcu ubrać takie majtki pod spódniczkę są bardzo wygodne przyjemne dotyku i w końcu rozwiązał się mój problem z nietrzymaniem moczu

Natalia19922 | 5 lata temu

Rewelacja

Dla mnie bielizna Tena Lady Pants Noir jest świetna. Dopasowuje się do ciała i wygląda jak zwykła bielizna a do tego można czuć się komfortowo. Nie czuć nie przyjemnego zapachu i są bardzo chłonne.

Kudrysia1983 | 5 lata temu

Rewelacyjne majtki

Bielizna jest świetna , leżą idealnie, dopasowywuja się na tip top. Zapach jest noe wyczuwalny .Na pewno ponownie na zakupie wraz z przyjaciółką !!!

Malutkalusia | 5 lata temu

Super chłonne majtki

Super wygodne majątki , elastyczne, bardzo chłonne. Dyskretne . Jestem bardzo zadowolona że mogłam je przetestować. Bardzo polecam napewno je zakupię jeszcze nie raz. Najlepsze jakie miałam okazji przetestować.

aneta817 | 5 lata temu

Wygodna bielizna i godna polecenia

Bardzo dobry produkt dla osób mających problemy z nietrzymaniem moczu.Produkt pomógł odzyskać swobodę funkcjonowania mojej babci.Bielizna swietnie dopasowuje się do ciała, nie widać pod ubraniem.Myślę, że spełnia oczekiwania osoby zainteresowanej. Plusem wygoda i wyglad.

Koma120 | 5 lata temu

Przetestowałam majtki chłonne TENA Lady Pants Noir

Mój problem z nietrzymaniem moczu trwa już od kilku lat. Do tej pory stosowałam różnego rodzaju wkładki higieniczne, niestety zawsze był z nimi problem, często odklejały się od bielizny, nie dawały poczucia bezpieczeństwa. Wypróbowałam majtki chłonne TENA Lady Pants Noir. Zaskoczyły mnie , że materiał z którego są wykonane jest bardzo miły w dotyku, wydaje się delikatny , jednak jest bardzo wytrzymały, nie odkształca się, nie rozciąga, bardzo dobrze przylega do ciała, nie uwiera, nie uciska, jest naprawdę komfortowy w noszeniu.

Przede wszystkim daje świetne zabezpieczenie przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Jestem zachwycona, na pewno będę ich używała, szczególnie w sytuacji, kiedy muszę wyjść z domu na kilka godzin.

m.walkowiak.m@interia.pl | 5 lata temu

TENA Lady Pants Noir

Majtki chlonne Tena Lady Noir zapewniaja skuteczna ochrone kobieta zmagajacym sie z nietrzymaniem moczu.Wygladaja jak niezwykla bielizna bo sa bardzo ladne ,prezentuja sie rewelacyjnie na ciele i wizualnie.Sa bardzo wygodne nie cisna w " brzuch".Zapewniaja pelny komfort kobiecie przez to kazda kobieta czuje sie pewnie i komfortowo.Chronia przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem.Ndaja sie do noszenia na codzien, jak i pod ubrnia na spejalne okazje.Sa poprostu SUPER.

N.jasinska | 5 lata temu

Ten lady pants

Bielizna chlonna napewno chroni przed przecinkiem i nie przyjemnym zapachem l- pod tym względem są bardzo dobry. Jednak dla mnie ogromny minus to to że sa za duże na mnie. Noszę rozmiar xs/s i niestety wisiały na mnie i nie byłabym skłonna do zakładania ich na wyjście ze względu na to że będę widocznem gdyby były mniejsze napewno byłabym zadowolona i sięgnęła po mnie

mmXii4 | 5 lata temu

Super- możesz je kupić

Zaletą jest duża chłoność i wygoda noszenia - świetnie się nadają też dla osób niepełnosprawnych - świetnie rozwiązało nam sytuację osoby niepełnosprawnej która ma problem z nietrzymaniem moczu, Bardzo serdecznie polecam

bemaxi | 5 lata temu

Całkiem fajna bielizna

Bielizna inna niż wszystkie. Biorąc pod uwagę to, co mamy dostępne na rynku z produktów na nietrzymanie moczu to zapowiada się naprawdę ciekawie - prawie hit! Ładnie się dopasowują, nieźle wyglądają, nie uciskają i co najważniejsze - spełniają swoją rolę. Jedyne co mi przeszkadzało - trochę jednak gruba ta wkładka, skojarzyło mi się z podkładem poporodowym... Wolałabym cieńszy wkład...

Z drugiej strony - polecę każdej ciężarnej na czas nietrzymania moczu oraz na czas połogu. Na pewno sprawdzą się idealnie.

MRozen | 5 lata temu

komfort i bezpieczeństwo

Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir spełniła moje oczekiwania w 100%. Jest niezawodna, a przy tym dobrze dopasowana wygodna. Zupełnie niewidoczna i w pełni dopasowana do moich potrzeb.

qotek | 5 lata temu

Majtki Lady Pants Noir - gdy masz duży problem z nietrzymaniem moczu

Gdy potrzebujesz dużej dyskrecji kup Majtki Lady Pants Noir -napewno zabezpieczą Cię przed przykrymi sytuacjami, w szczególności gdy Twój problem w ostatnim czasie się powiększył, Majtki są wygodne i zabezpieczają w 100%

P.k.lipiec | 5 lata temu

Niezawodna ochrona

Od pewnego czasu zmagam się z wysiłkowym nietrzymaniem moczu do tej pory stosowałam podpaski, lecz jako pielęgniarka często nie miałam czasu ich wymieniać, co wiązało się z odparzeniami i często z nieprzyjemnym zapachem. Dzięki wypróbowaniu majtkek chłonnych TENA Lady Pants Noir wiem, że juz ich nie zmienię na nic innego. Bardzo dobrze dopasowują się do figury, oczywiście na początku było dziwnie, ale po chwili się zapomina o tym, dla innych są zupełnie nie widoczne. Są dobrze zrobione to znaczy, że w czasie chodzenia nic się nie skręca, ani nie wałkuje w środku co było bardzo nie wygodne w podpaskach. Majtki chłonne zatrzymują zapach w sobie, dzięki temu można czuć się przez dłuższy czas bardzo komfortowo.

Edyta Pohl | 5 lata temu

TENA Lady Pants Noir

TENA Lady Pants Noir Którą miałam okazję testować to bardzo elegancka bielizna chłonna w kolorze czarnym, zapewniająca skuteczną ochronę przy nietrzymaniu moczu .

ania8491 | 5 lata temu

Tena Lady Pants Noir

Bielizna sprawdziła się w 100%. Jestem zadowolona z użytkowania, jak również z samego produktu. Podczas ciąży miałam problemy z nietrzymaniem moczu i ta bielizna stała.sie wybawieniem, można było ja nosić na brzuchu. Również polecam na czas połogu .

Redpand44 | 5 lata temu

wygoda ponad wszystko

byłam sceptycznie nastawiona do bielizny która może jednocześnie dobrze wyglądać i zapewniać komfort aby móc czuć się swobodnie i kobieco. obawiałam się tego nieprzyjemnego zapachu moczu którym może przesiąknąć i wszyscy dookoła beda patrzyli na mnie jakbym nie myła się od tygodnia - i tu przyjemne zaskoczenie. czułam się kobieco i pewna siebie bez poczucia wstydu. cieszę się że mogłam wziąć udział w teście.

mxx | 5 lata temu

wygodne i skuteczne

Musze przyznac,ze elegancko wygladaja i dobrze sie nosza.Chlonnosc zapewnia poczucie bezpieczenstwa i latwiej mi radzic z wyzwaniami dnia codziennego.Mysle,ze bardzo przystepna cena biorac pod uwage jakosc.Uniwersalny kolor daje efekt normalnej bielizny.Jestem bardzo zadowolona i chetnie polecam innym :)

Roznowska1987 | 5 lata temu

Poczuj się kobieco

Majtki chłonne Są bardzo wygodne niczym bielizna. Można ja założyć pod obcisłe spodnie jak i sukienkę. Są wykonane z bardzo miękkiego i przyjemnego w dotyku materiału. Po założeniu majtek chłonnych nie czułam żadnych krępujących ruchów, dyskomfortu, nieprzyjemnego zapachu.Prowadząc aktywny tryb życia są idealne . Czułam się w nich bardzo komfortowo i kobieco. Mogę powiedzieć że na chwilę zapomniałam o problemie z nietrzymaniem moczu. Na pewno będę ich używać i polecać koleżankom, znajomym jak i pacjentom. Poczuj się kobietą bez dyskomfortu że coś widać, że coś przemokło.Majtki chłonne pozwolą spędzać aktywnie dzień w pracy jak i na rowerze czy bieganiem za dziećmi po parku. Polecam w 100 %.

koliber31 | 5 lata temu

Polecam

Bardzo jestem zadowolona z tego produktu. Nie dość że majtki Tena wyglądają jak zmysłowa, seksowna bielizna to naprawdę są chłonne, zapobiegają przeciekaniu i chronią przed nieprzyjemnym zapachem. Dodają mi pewności siebie w każdej sytuacji. Pomagają mi nie myśleć o problemie nietrzymania moczu, dzięki nim nie muszę rezygnować ze spotkań towarzyskich, aktywności fizycznej czy codziennych, aktywnych zajęć.

wawrycakarolina@gmail.com | 5 lata temu

skuteczne zabezpiecenie

Od kiedy stosuję TENA Lady Pants Noir czuję, że mogę bezpiecznie wyjść na spotkanie ze znajomymi. Nie obawiam się, że bielizna zacznie przeciekać i nie rozprasza mnie myśl, że mam morą bieliznę.

Swobodnie nakłdam obisłe jeansy be obawy o efekt pampersa, bielizna jest dobrze dopasowana.

Zrezygnowałam z dodatkowego zabezpieczenie materaca podczas snu ponieważ od kiedy używam TENA Lady Pants Noir nie obawiam się o jego zamoczenie.

Czuję się bezpiecznie, komfortowo i swobodnie.

Antusiak | 5 lata temu

TENA Lady Pants Noir - opinia świeżo upieczonej matki

TENA Lady Pants Noir bardzo zaskoczyła mnie swoją jakością. Szczerze mówiąc spodziewałam się dużych, nieporęcznych podkładów, które będą widoczne przez ubranie, a tymczasem testując je kilka dni jestem zachwycona! Ich design oraz chłonność sprawi, że poczujesz się bezpiecznie nawet przy najważniejszym spotkaniu. Mój mąż nie odróżnił ich od mojej bielizny, którą noszę na co dzień. Są wygodne, dopasowują się do ciała i gwarantują brak przecieków. Jestem świeżo upieczoną mamą i nie mam czasu na pomyłki. Dzięki Tena Lady Pants Noir mogę skakać z własnym dzieckiem i dotrzymywać mu towarzystwa bez obawy o cokolwiek. Polecam!

bubcia1999 | 5 lata temu

TENA Lady Pants Noir i ja...zgrany duet na 102!

Majtki chłonne TENA Lady Pants Noir w 100% spełniły moje oczekiwania.Doskonała,przypominająca niemal zwykłą bieliznę pozwala czuć mi się komfortowo zarówno w dresie jak i w "małej czarnej" na kolacji we dwoje.Chroni przed przeciekaniem,dopasowuje się znakomicie do ciała,neutralizuje nieprzyjemny zapach.Nic lepszego nie może sobie wymażyć kobieta borykająca się z nietrzymaniem moczu.TENA Lady Pants Noir i ja...zgrany duet na 102!

lasowianka | 5 lata temu

Idealna ochrona na każdy dzień

Jestem pod szczególnym wrażeniem produktu TENA Lady Pants Noir. To nie tylko idealne wsparcie ale przede wszystkim wygodna i pięknie wyglądająca bielizna. Jestem zachwycona i pełna uznania wobec tego produktu.

kolombo | 5 lata temu

Wreszcie czuję się komfortowo

Z początku zbyt sceptycznie podchodziłam do tego produktu.Myślałam ,że na moje problemy intymne nie ma sposobu.Odkąd zaczęłam jednak używać TENA Lady Pants Noir ,moje obawy całkiem zniknęły.Idealnie dopasowują się do ciała,skutecznie chronią przed nieprzyjemnym zapachem,bardzo chłonne,o żadnych przeciekach nie ma mowy.Są super.Polecam każdej kobiecie mającej problem z nietrzymaniem moczu.

Ulciak1989 | 5 lata temu

Nie dla mnie

Zacznę od tego że do wyboru byl rozmiar M oraz L. Wybrałam rozmiar M ponieważ noszę mniej więcej taki rozmiar. Jednak okazały się one ciut za duże. Fajnie jakby były w rozmiarze S. Bielizna ma bardzo ładny, schludny wygląd. Do tego akurat czarny kolor i struktura przypominająca koronkę . Super. Co do samego użytkowania bielizny - nie mam aż tak dużego problemu z nietrzymaniem moczu jaki mogą mieć inne Panie i dlatego stwierdzam że ta bielizna nie jest dla mnie. Owszem dla Pań z większym problemem bielizna będzie idealna ale dla Pań które tak jak ja maja mniejszy problem będzie ona zbyt obszerne. Wkład jest długi, obszerny. I dla osób starszych bądź z ewidentnie doskwierającym problemem polecam.

tallinn1 | 5 lata temu

majtki chłonne TENA Lady Pants Noir

majtki chłonne TENA Lady Pants Noir skuteczne w ochronie przed niechcianym przeciekiem. Polecam jak aktywnym wysportowanym kobietom podczas treningów jak i zwykłych prac domowych. Jestem zadowolona z ochrony

Ewebazela | 5 lata temu

Świetna alternatywa

Rewelacyjne, zastępują bieliznę. wygodne w użyciu nawet dla osoby starszej i z ograniczoną sprawnością fizyczną. Bardzo chłonne. Zdecydowanie mój nr 1 w walce z nietrzymaniem moczu

sylwias9090 | 5 lata temu

Idealne dla mnie!

TENA Lady Pants Noir to bielizna idealna, na każdą okazję, wygląda jak zwykła bielizna, ale daje bezpieczeństwo i zapewnia, że jestem pewna siebie.

sylwias90 | 5 lata temu

Super produkt!

TENA Lady Pants Noir to bielizna idealna, na każdą okazję, wygląda jak zwykła bielizna, ale daje bezpieczeństwo i zapewnia, że jestem pewna siebie.

monu6011 | 5 lata temu

Spodziewałam się czegoś innego

Spodziewałam się czegoś totalnie innego. Bardziej dyskretnego, mniej wyglądającego jak czarna pielucha. Napewno zapewniają porządną ochronę przed przeciekaniem. Ale stwierdzenie, że wyglądają jak zwykła bielizna jest wzięte z kosmosu. Materiał odstaje w wielu miejscach, wygląda jakby był zwyczajnie nie dopracowany. Zamysł jest świetny, ale do idealnego wykonania takiej "bielizny" jest bardzo daleko.

martamey | 5 lata temu

Bielizna dla wymagających

Gdy masz problem z nietrzymaniem moczu i denerwują cię zwykle wkładki powinnaś siegnac właśnie po Tena lady pants. Wyglądają prawie jak prawdziwa bielizna i zapewniają komfort nawet w trudnych sytuacjach. Idealne na codzien jak i na specjalne okazje.

Ifindyoubejbex3 | 5 lata temu

Polecam wszystkim

Znacie ten "ból "nietrzymania moczu ?

Jeżeli tak to polecam wam wypróbować tak jak ja nowość od TENY.

Są to chłonne majtki które wyglądają jak bielizna (dwa kolory do wyboru ) i zapewniają komfort przez kilka godzin ;)

Naciszonek | 5 lata temu

Polecam gorąco !

Jestem bardzo zadowolona z TENA Lady Pants , spełniło moje oczekiwania w 100%. Teraz, będąc w drugiej ciazy mój problem z nietrzymaniem moczu się nasilił, na szczęście teraz czuję się bardzo komfortowo i nie muszę się martwić, że w przypadku np. kichnięcia przy znajomych zdarzy mi się nieprzyjemna sytuacja i przede wszystkim krępująca.

angelika014 | 5 lata temu

Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir przywraca wiarę w siebie i poczucie komfortu.

Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir spełniła moje wszelkie oczekiwania. Idealnie się dopasowuje do ciała, zapewnia skuteczną ochronę przed przeciekaniem i niweluje uczucie dyskomfortu. Zapewnia także ochronę przed nieprzyjemnym zapachem, wygląda jak zwyczajna bielizna i dzięki temu pozwala uwierzyć w siebie. Nadaje się do noszenia na co dzień, jak i wszelkiego rodzaju okazje. Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir to moje drugie ciało, dzięki której znów czuję się kobietą.

Malusia32 | 5 lata temu

Wspaniałe majtki

Są fantastyczne. Jestem pod wrażeniem takiego produktu

Mam nadzieję że każda półka mająca ten problem będzie zadowolona z korzystania waszego produktu.

Bardzo wam tego życzę.