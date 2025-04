Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia to skuteczny środek do usuwania zabrudzeń z powierzchni kuchennych. Składa się w 100% ze składników pochodzenia naturalnego. Co równie ważne, spray jest wygodny w użyciu, jego opakowanie nadaje się do recyklingu, a odświeżająca naturalna kompozycja olejków etetycznych eukaliptusa i igieł sosnowych odświeży kuchnię.

Reklama

100% testujących kobiet potwierdza, że Cillit Bang Naturally Powerful do czyszczenia kuchni skutecznie usuwa tłuszcz

Wyniki testu Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia

Czy czystość i naturalność mogą iść w parze? Czytelniczki naszego serwisu już to sprawdziły. Jak się okazuje, możesz zadbać o porządek w domu, jednocześnie dbając o środowisko.

Użytkowniczki polki.pl wzięły pod lupę Cillit Bang Naturally Powerful spray do czyszczenia kuchni, który zawiera aż 100% składników naturalnych! Sprawdźcie ich opinie!

Jak Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia radzi sobie z tłuszczem? – opinie

Wszystkie recenzentki jednogłośnie mówią, że Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia skutecznie usuwa tłuszcz!

Spray sprawdza się znakomicie. Bardzo wygodna aplikacja. Wystarczy odrobina, aby poradzić sobie z brudem. Kuchnia lśni - w szczególności zlew. Tłuszcz jest usuwany w sekundę. Cillit Bang Naturally Powerful do kuchni posiada przyjemny zapach. Czyszczę nim każdą powierzchnię. Dzięki swej wydajności i prostocie jest idealny, szczególnie jeśli jesteśmy zapracowani, a dzieci ciągle coś brudzą. Polecam - komentuje kagula.

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia to potwierdzona skuteczność!

Tłuste plamy to zmora, o której najchętniej wolałybyśmy zapomnieć. Bo niby jak doczyścić zabrudzony blat, kuchenkę, okap, piekarnik, czy płytę indukcyjną? Nasze Recenzentki mają na to patent. 99% z nich przyznaje, że Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia nadaje się do czyszczenia wielu powierzchni kuchennych.

Kuchnia po użyciu Cillit Bang Naturally Powerful błyszczy i jest mega czysta. Potrzebowałam takiego produktu na rynku, zaczynając od składu, kończąc na działaniu. Bardzo go polecam! - ocenia Alessandraa.

Czy Cillit Bang Naturally Powerful do czyszczenia kuchni jest wygodny w użyciu?

Wygodne opakowanie detergentów to podstawa. Żadna z nas w końcu nie lubi nieprzemyślanych rozwiązań - szczególnie w czasie sprzątania. Z opinii naszych czytelniczek wynika, że testowany produkt w 100% jest wygodny w użyciu!

Czy Cillit Bang Naturally Powerful ma przyjemny zapach?

Produkt zawiera 100% składników pochodzenia naturalnego. Do tego wyróżnia się odświeżającym zapachem eukaliptusa i igieł sosnowych. Powinien zatem pięknie pachnieć. Czy faktycznie tak jest? Nasze wymagające Recenzentki wydały werdykt. 97% z nich potwierdza, że Cillit Bang Naturally Powerful spray do czyszczenia kuchni ma przyjemny, odświeżający zapach!

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia doskonale sobie radzi z usuwaniem tłuszczu, dobrze czyści powierzchnie kuchenne, zostawiając zapach świeżości - mówi 171951f.

Czy testerki Polki.pl polecają Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia?

Nie ma chyba lepszej rekomendacji, niż zadowolony klient, który poleci przetestowany produkt swojej przyjaciółce, mamie, siostrze, czy sąsiadce. Wszystkie czytelniczki polki.pl zapewniają, że ponownie sięgną po produkty do czyszczenia Cillit Bang Naturally Powerful. Dodatkowo 99% zapewnia, że poleci go swojej przyjaciółce!

Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful jest skutecznym środkiem czyszczącym. Już wiem, że kupię go ponownie po zakończeniu testowania. Podzieliłam się wrażeniami z moimi przyjaciółkami - dodaje iloo5 .

Nasze Recenzentki miały okazję przetestować również spray do czyszczenia Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka. Sprawdź, co o nim sądzą!

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 142 kobiet w okresie wrzesień-październik 2021 r. Materiał powstał z udziałem marki Cillit Bang.

chrupcia | 4 lata temu

SPRAY DO CZYSZCZENIA KUCHNI CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL

Polecam! Produkt skradł moje serce i sięgnę po niego ponownie. Spray składa w 100% ze składników pochodzenia naturalnego. Dzięki zawartości sody oczyszczonej bardzo szybko oraz skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia, tłuszcz oraz kamień. Nadaje się do wielu powierzchni. Kiedy po raz pierwszy umyłam nim zlew, nie mogłam uwierzyć w efekty. Zlew był jak nowy. Dodatkowo ma bardzo przyjemny, świeży, eukaliptusowy zapach. Jest wygodny i bezpieczny w użyciu. Butelka podlega recyklingowi.

crazy | 4 lata temu

Ogólnie polecam, ale...

Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful - płyn ma dość przyjemny, delikatny zapach. Jak dla mnie łagodniejszy od płynu do łazienki z tej samej linii.

Dość dobrze radzi sobie z tłuszczem, ale nie do końca. Np. szklane naczynie żaroodporne ze śladami tłuszczu musiałam myć 3x, żeby usunąć cały tłuszcz,

Wg moich starych sposobów, czyli płyn do mycia naczyń i ocet, płyn trochę słabiej sobie poradził z tymi samymi zabrudzeniami.

Ogólnie z większymi zabrudzeniami dość dobrze sobie radzi.

Dość dobrze czyści płytę indukcyjną i piekarnik oraz blachy dołączone do piekarnika.

Monikajr | 4 lata temu

Mój nowy pomocnik w kuchni

Spray świetnie radzi sobie z kuchennymi zabrudzeniami.

Skutecznie usuwa tłuszcz i wszelkie kuchenne zabrudzenia. Nie ma dla niego plam niemożliwych do usunięcia. Przy tym jest delikatny. Posiada świeży, bardzo przyjemny zapach.

Jest bardzo wydajny, pomimo codziennego używania przez ponad 2 tygodnie nadal jest ok 3/4 butelki.

Bardzo go polubiłam i wiem, że zagości w mojej kuchni na stałe.

elzunia78 | 4 lata temu

Cillit Bang do kuchni pogromcąCill tłuszczu

Cillit Bang do kuchni jest to produkt naturalnego pochodzenia z sodą oczyszczoną.Jest łatwy w użyciu wystarczy spryskać, pozostawić na pięć minut, wytrzeć i spłukać.Czyści idealnie i szybko,blat z połyskiem, kafelki lśnią jak nigdy dotąd, płyta kuchenna błyszcząca bez zamazów po tłuszczu, nawet po gotowaniu mojego męża.

Piekarnik wyczyszczony i to bez wysiłku poprostu jestem wręcz zachwycona, piekarnik jak nowy!!Cillit Bang poradził sobie z okapem na piątkę, umyłam również tym preparatem lodówkę polecam, lodówka czyściutka i pachnąca.W kuchni unosi się przyjemna bardzo delikatna woń lasu.Jestem pełna podziwu że ten naturalny produkt umożliwił mi w tak krótkim czasie i tak dokładnie wysprzątać całą kuchnię bez wysiłku.Jestem pewna, że polecę go znajomym i rodzinie,bo jest to produkt doskonały,łatwy w użyciu,o przyjemnym i delikatnym zapachu, nie zawiera szkodliwych składników, szybko działający, idealny do usuwania tłuszczu,oraz przypaleń.

Nika6001 | 4 lata temu

Jestem bardzo zadowolona

Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie produkt. Nadaje się idealnie do czyszczenia nawet bardzo trudnych plam i działa w najtrudniejszych zakamarkach.

Na pewno sięgnę po niego jeszcze raz

Uchynek89 | 4 lata temu

Kuchnia czysta w eko stylu

Coraz bardziej, między innymi dzięki Cilit Bang, przekonuje się do sięgania po produkty eko. Do tej pory zakładałam, że kosztem naturalnych składników tracę skuteczność. Okazało się, że mogę choć trochę pomagać środowisku i mieć lśniąca kuchnię. Polecam

velvet900 | 4 lata temu

Skuteczny i bezpieczny... dla środowiska :)

Lubię produkty Cillit Bang, więc z dozą ciekawości podchodziłam do jego nowej naturalnej wersji. Oczywiście nie zawiodłam się bo produkt spełnia to co oferuje producent - jest skuteczny, psikam powierzchnię którą chcę czyścić, zostawiam na kilka minut by środek rozpuścił brud i by było mi łatwiej czyścić, potem wszystko elegancko schodzi a ja cieszę się z czystej kuchenki. Atutem jest tu też świezy zapach i użycie w produkcie naturalnych środków, bo wtedy czuję że mam posprzątany dom.

Plusem produktu jest też wygodne opakowanie w sprayu i to, że produkt nadaje się po użyciu do recyklingu. Nie lubię generować stosów śmieci więc cieszy mnie to że opakowanie mozna powtórnie wykorzystać

filipekkarolina | 4 lata temu

Polecam

Polecam. Przyjemny skład ale jak dla mnie zapach przyjemniejszy ma produkt do łazienki, ten do kuchni momentami bywa duszący, jednak to kwestia gustu. Świetnie radzi sobie z tłuszczem w kuchni, psikam zostawiam i nie trzeba szorować żeby był super efekt. Z pewnością sięgnę po ten produkt po raz kolejny.

Koletag1994 | 4 lata temu

Kitchen Power

Produkt nadaje się do czyszczenia kuchenki z tłuszczu i innych zanieczyszczeń aczkolwiek nie do końca poradził sobie z zaschniętymi plamami na kuchence. Po wyczyszczeniu kuchenka ładnie lśni. Zapach eukaliptusa i sosny idealnie ze sobą współgra. Wspaniale wyczyścił płytki w kuchni oraz lodówkę. Dzięki sodzie oczyszczonej nieprzyjemny zapach z lodówki został zlikwidowany. Napewno jeszcze nie raz zakupię ten produkt.

kolczusia | 4 lata temu

Skuteczny

Bardzo dobry produkt o wysokiej jakości i delikatnym zapachu. Radzi sobie w tłuszczem a także z innego rodzaju zabrudzeniami. Wystarczy już mała ilość płynu hy pozbyć się tłuszczu. Polecam serdecznie.

MonikaFal | 4 lata temu

Czytośc w kuchni w zgodzie z naturą

Cillit Bang Naturally Powerful jest naturalnym środkiem czyszczącym do kuchni. Szczególnie docenia go osoby, które zwracają uwage na skład produktów oraz ich pochodzenie. Zapach środka czyszczącego jest bardzo naturalny i nie przypominają zupełnie mocnej chemii czyszczącej o ostrym i sztucznym zapachu. Nie radzi sobie z bardzo mocnymi zabrudzeniami na kuchence, poza tym świetnie radzi sobie z drobnymi zabrudzeniami na blacie, terrakocie i zlewie.

Sylwuni4 | 4 lata temu

beztłuszczowo w w kuchni z cillit Bang

Sprzątanie kuchni... masakra. Na szczęście w porę otrzymałam Cillit Bang Naturally Powerful. Poradziłam sobie z brudną kuchnia raz dwa i to z małym pomocnikiem. Piekarnik po pieczeniu kurczaka i frytek - psik psik i gotowe. Mleko wykipiało - psik psik i już kuchenka lśni. No i biedny okap, który musi to wszystko znosić. Synek go wypsikał i wykapał się w pianie :) Najważniejsze, że naturalnie, bez chemii mogę sprzątać i nie narażać mojego dziecka na wąchanie tablicy mendelejewa.

Sylwia14 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful

Płyn wygodny w urzyciu,pianka.Zapach bardzo delikatny nie gryzie w gardło.Niby delikatny zapach a usuwa brzydki zapach.Blaty w kuchni z laminatu doczyszczone.Z okapu tłuszcz szybko sie rozpuscił.Plyta ceramiczna bardzo dobrze się czysciła.Całe meble kuchenne badzo dobrze sìe myło.

Patrycja_testuje | 4 lata temu

Świetny produkt

Jestem bardzo zadowolona z działania cillit Bang do kuchni, bez problemu udało mi się do czyścić tłuszcz, nawet tej zaschnięty, dodoatkow ma bardzo ładny zapach

anime5 | 4 lata temu

CILLIT BANG DO KUCHNII

Produkt spełnia moje oczekiwania, mimo że na niektórych powierzchniach pozostawia mazy. Nadaje się zarówno do czyszczenia blatów, zlewozmywaka czy kuchenki. Ma przyjemny, niegryzacy zapach. Jest bezpieczny dla otoczenia, a to ważne gdy w domu sa dzieci. Fajnie czyści osady i zacieki.

angelaes | 4 lata temu

Nie mój typ

Niestety spray do kuchni mnie nie zachwycił. Był przeznaczony do różnych powierzchni ale niestety po jego użyciu pozostawiał białą smugę, a w tego rodzaju płynu nie powinno tak być. Myślę, że jest wiele innych środków, które z zabrudzeniami w mojej kuchni poradziły sobie lepiej.

mateczkatestuje | 4 lata temu

Czysta kuchnia każdego dnia

Super produkt, który daje rade nawet z najcięższym do zmycia tłuszczem z kuchenki! Nadaje się do wszystkich powierzchni kuchenny ale ja najbardziej polecam go do czyszczenia zlewu i kuchenki!

3barbara3 | 4 lata temu

Cillit Bang kuchnia

Płyn do kuchni mile mnie zaskoczył. Nie dość, że ładnie pachnie, to jeszcze jest skuteczny. Domyłam nim nawet garnek, którego nie chciał domyć żaden inny płyn. Z okapem też sobie dobrze poradził. Jest więc skuteczny i to mnie cieszy.

anet32 | 4 lata temu

Cilit bang mega idealny

Polecam każdemu, idealnie uuwa tłuszcz, powierzchnia czysta i błyszcząca, nie rysuje powierzchni,nadaje się do każdej powierzchni,pozostawia przyjemny świeży zapach, łatwy w użyciu,

Nusienka | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia

Cillit Bang Naturally Powerful bardzo dobrze rozpuszcza tłuszcz, nie zostawia smug , zapach jest przyjemny. Wystarczy spryskac poczekać kilka minut przetrzeć ściereczka i płyta indukcyjna jest w końcu czysta bez okropnego tłuszczu. Produkt oczywiście na tak , sprzątanie jest w końcu przyjemnością :)

myforestfog | 4 lata temu

Cillit bang

Łatwy w użyciu środek o przyjemnym zapachu. Nadaje się do delikatnie zabrudzonych powierzchni, niestety preparat nie wyczyścił powierzchni bardziej zabrudzonej. Polecam do codziennego użytku.

wioleta252 | 4 lata temu

Polecam

Szybki i skuteczny środek do czyszczenia kuchni. Uporał sie z silnym zabrudzeniem, zostaje u mnie na dłużej . Serdecznie polecam, prosty w użytkowaniu

Łatwy w obsłudze, uporać się nawet z tym bardzo silnym zabrudzeniem

Magda_d3 | 4 lata temu

Bardzo dobry, choć nie ze wszystkim sobie poradził

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia otrzymałam w ramach testu, za co serdecznie dziękuję portalowi Polki.

Środek zamknięty jest w plastikowej butelce zakończonej spryskiwaczem. Butelka nie jest przezroczysta, przez co nie widać ile produktu jeszcze pozostało.

Skład jest w 100% naturalny i opiera się na działaniu sody oczyszczonej. Jest to świetne rozwiązanie do kuchni, gdzie nie chcę używać zbyt dużo zbędnych i niezdrowych chemikaliów. Dzięki naturalnemu składowi możemy czyścić nawet wnętrze piekarnika czy lodówki. Środek ten nadaje się do wielu powierzchni, m.in. szkła, ceramiki, granitu itd.

Ma piękny, odświeżający zapach, który utrzymuje się nawet po zakończeniu sprzątania.

Produkt ten jest świetny do utrzymania codziennej czystości, dość dobrze radzi sobie z tłuszczem i innymi zabrudzeniami. Niestety na przedmiotach, na których widniała duża warstwa tłuszczu (użyłam tu za przykład nieużywany od zakończenia sezonu grill) środek ten nie poradził sobie, wówczas nie pomogło nawet powtórne jego użycie.

Reasumując - świetny na co dzień, do typowych zabrudzeń, jednakże nieco gorzej radzi sobie z silnymi zabrudzeniami.

Magda2544 | 4 lata temu

Cillit Bang kuchnia rewelacyjny

Polecam każdej kobiecie produkt ten posiada wszechstronne zastosowanie, nie zostawia smug ani śladów ma piękny świeży zapach. Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, tłuszcz a przy tym jest bardzo delikatny i nie podrażnia skóry

Katierina | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful do kuchni

Środek, który z pewnością lepiej sobie radzi z tłuszczem niż większość środków na rynku przy myciu kuchenki. Piana jest gęsta, nie spływa, nie rozmazuje tłuszczu po całej powierzchni. Zapach jest delikatny, nie drażni chociaż nie do końca w moim guście. Fajnie myje się też blaty i stół.

klaudia_05 | 4 lata temu

Pogromca tłuszczu

Po popsikaniu tłustej powierzchni tłuszcz dosłownie spłynął. Nie trzeba czekać aby się rozpuścił. Ma błyskawiczne działanie. Psikasz, wycierasz i już !

Mamaelizyimajki | 4 lata temu

Test kuchni

Przez ostatni czas testowałam środki do czyszczenia kuchni i łazienki. Sprey do kuchni bardzo szybko rozpuszcza tłuszczu i daje doskonały blaski, bardzo przyjemny w użytkowaniu poprzez łatwa aplikację i przyjemny zapach .

Blondii1985 | 4 lata temu

Cilit bang kuchnia

Cilit bang kuchnia fajna pianka która specyficznie działa. Już po pierwszym zastosowaniu widać różnicę. Każda umytą część w kuchni ślni. Nie ma aż takiego mocnego zapachu

kagula | 4 lata temu

Polecam w 100%

Cillit Bang Naturally Powerful do łazienki to ideał. Cała łazienka lśni i pachnie. Kiedy dzieci są w wannie to ja sprzątam łazienkę. Banalnie szybko i efektywnie. Zlew, bidet lśnią. Na szafkach już nie ma zacieków. W łazience jest piękny zapach. Naturalne składniki znakomicie się spisują i łazienkę w czystości utrzymują.

anioleczeek | 4 lata temu

Z przyjemnością polecam ;)

Z przyjemnością polecam Cillit Bang do kuchni. Ma piękny orzeźwiający zapach. Skutecznie usuwa tłuszcz. Pachnie w całym mieszkaniu...myję nim dosłownie wszystko. Blaty w kuchni a nawet... Niektóre meble :)

paolka935 | 4 lata temu

Cudo do czyszczenia kuchni

Kuchnia to moje królestwo. Tutaj spędzam najwięcej czasu. To tutaj, razem z dziećmi przyrządzam potrawy, śmiejemy się, wygłupiamy. To właśnie tu tętni życie. I oczywiście musi być tutaj czysto. Po skończonej pracy, zawsze używam Cillit Bang Naturally Powerful i jestem zachwycona. Szybko i skutecznie. Zdecydowanie polecam.

Duchni96 | 4 lata temu

Recenzja środków czystości

Tak jak napisałam w wyższej opinii oba specyfiki sprawdziły mi się super, polecę je oczywiście większej grupie gdyż na to one zasługują, Cillit Bang łazienka pozostaje jako mój faworyt, co nie zmienia faktu że do kuchni jest również super.

Bardzo dziękuję za otrzymane produkty!

Belaiza23 | 4 lata temu

Pogromca tłuszczu - spray Cilit Bang Naturally do Kuchni

Spray do kuchni podobnie jak jego odpowiednik do łazienek ma bardzo przyjemny, świeży zapach. Sprzątanie staje się naprawdę przyjemne, kiedy w powietrzu unosi się orzeźwiający zapach, a nie wiszące i szkodliwe opary chemiczne. Jeśli chodzi o skuteczność dosc dobrze radzi sobie z zabrudzeniami kuchennych blatów, frontów i plyty kuchennej. Polecam!

maskoteczka20 | 4 lata temu

Bardzo dobry pomocnik w kuchni

W przypadku SPRAY'u DO CZYSZCZENIA KUCHNI CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL tu już efekt WOW jak w przypadku Cillitu do łazienki nie jest już taki, choć nie ukrywam z czyszczeniem kuchni po gotowaniu (przyschnięta woda, tłuszcz itp) poradził sobie bardzo dobrze. Gorzej wyszło czyszczenie zlewu oraz kranu w kuchni. Co nie zmienia faktu że jestem bardzo zadowolona z płynu szczególnie za to że nie śmierdzi, czuć delikatny zapach który jest łagodny wręcz przyjemny.

Sann | 4 lata temu

Tłuszcz mu nie straszny!

Produkt nadający się do czyszczenia całej kuchni. Bez problemu radzi sobie z każdym nawet najbardziej tłustym zabrudzeniem oraz usuwa nieprzyjemne zapachy

. Bardzo duży plus za 100 % naturalnych składników plus sodę. Cillit Bang napewno zostanie ze mną na dłużej a ja z wielką przyjemnością będę go używać podczas każdego sprzątania.

Glooves | 4 lata temu

Naprawdę godny polecenia produkt

CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL KUCHNIA uważam za naprawdę świetny, godny polecenia produkt. Jest naprawdę skuteczny oraz łatwy w aplikacji. Stosowałam go praktycznie do wszystkiego, bez trudu pozbywając się zalegającego tłuszczu czy innych zabrudzeń. Oprócz tego spray pozostawia naprawdę przyjemny zapach a sam produkt jest wydajny, więc wystarczy na długo.

galazkowa | 4 lata temu

Pogromca tłuszczu

Cillit sprawdza się w mojej kuchni znakomicie i pomaga mi pozbyć się codziennych zabrudzeń. Produkt nadaje się do wielu powierzchni kuchennych i jest idealny do kamienia, granitu, ceramiki, szkła, rusztów kuchennych i płyt, okapów, piekarników lodówek, koszy na śmieci i innych powierzchni dostępnych w kuchni. Produkt w swoim składzie posiada prawie 100% produktów pochodzenia naturalnego . W swoim składzie ma również sodę oczyszczoną, która jest znana z silnych właściwości czyszczących. Skutecznie radzi sobie z tłuszczem, trudnymi zabrudzeniami oraz nieprzyjemnym zapachem. Spray świetnie zniwelował zacieki z tłuszczu oraz uciążliwy zapach po smażeniu ryby w piekarniku. Cillit ma bardzo przyjemny zapach eukaliptusa i igieł sosnowych, który świetnie odświeża.

enc_mc | 4 lata temu

Moja kuchnia zyskała nowy blask z CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL do kuchni.

Nie jestem wielką fanką sprzątania ale dbanie o czystość z CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL to wielka przyjemność.Szybko pozbywamy się tłuszczu w naturalny sposób.Zapach nie przeszkadza i nie sprawia,że cierpimy od szkodliwej chemii.Mamy czystą ,zadbaną kuchnie w zgodzie z naturą.Jak dla mnie bomba CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL zostanie ze mną na dłużej.Polecam,warto.

Matmata | 4 lata temu

Pogromca tłuszczu, szkoda że tylko w kuchni.

Środek idealnie usuwa osady z tłuszczu, te starsze też. Łatwo się dozuje, w postaci lekkiej pianki. Bardzo dobry preparat do piekarnika, okapu, zapomnianej półki. Nie za bardzo nadaje się do codziennego czyszcenia blatów, frontów, płyty kuchennej ponieważ pozostawia osad i należy powierzchnie przetrzeć innym materiałem. Jest to środek do gruntownych porządków. Z tym poradzi sobie idealnie.

wadera61 | 4 lata temu

CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL KUCHNIA w każdym gospodarstwie domowym

Zaskakująco dobrze sprawdza się przy cotygodniowym myciu suszarki do naczyń. Sitko w zlewie wyłapujące resztki po spryskaniu i spłukaniu wygląda jak nowe. Sprawdziłam, że skutecznie usuwa tłuszcz i trudne zabrudzenia oraz nieprzyjemny zapach. Dzięki niemu bez większego wysiłku mam kuchnię lśniącą i czystą. Bardzo fajna jest ta kompozycja zapachowa olejków eterycznych z eukaliptusa i igieł sosny.

Spróbujcie sami, warto!

intermanka | 4 lata temu

Naturalna skuteczność

Tak jak Cillit Bang Naturally Powerful do czyszczenia łazienki, tak i ten do kuchni sprawdził mi się świetnie. Podoba mi się, że mamy możliwość wybierania naturalnych środków czyszczących, które są równie skuteczne co tradycyjne. Ma świeży zapach, dobrze usuwa brud i tłuszcz. Opakowanie jest wygodne w użyciu.

agi1234 | 4 lata temu

Rewelacja i skuteczność w naturze

Spray do czyszczenia kuchni otrzymałam w ramach testów, serdecznie dziękuję, gdyż jestem z niego zadowolona i nie zawiódł moich oczekiwań. Ten produkt stosuję zarówno do blatów, kuchenki, stołu, zlewu, a nawet lodówki. Jest w 100 % naturalny, więc nie mam obawy, że zaszkodzi rodzinie, jak i środowisku. Prawie bezwonny,możemy wyczuć delikatne olejki naturalne, więc nie drażni nozdrzy. Spray ma dużą objętość, dzięki czemu jest niezwykle wydajny.

W sposób praktyczny i łatwy aplikujemy spray, który pozostawia delikatnie spieniony preparat. Łatwo go zmywamy i wycieramy do sucha, nie pozostawia smug i zbędnego osadu. Szybko mam czystą i zdezynfekowaną kuchnię. Jest bardzo skuteczny, także na tłuste plamy i zacieki.. Najważniejsze, że jest ekologiczny i naturalny. Używamy go ze świadomością dbałości o siebie i środowisko. Super produkt. Pozostanę przy nim. Mam poczucie naprawdę czystej kuchni.

Izkaizag | 4 lata temu

Delikatność i skuteczność w jednym

SPRAY DO CZYSZCZENIA KUCHNI CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL to środek o bardzo delikatnm, subtelnym i przyjemnym zapachu. W kuchni radzi sobie znakomicie. Mam bardzo wrażliwe marmurowe blaty a tym produktem nie bałam się delikatnie ich przecierać. Blaty czyste, pachnące i za to cenie te produkt.

Iwona0182 | 4 lata temu

Skuteczność i naturalny skład

Co pierwsze rzuca się w oczy to estetyczne i funkcjonalne opakowanie. Po pierwszym użyciu można też od razu zauważyć że produkt ma świeży i przyjemny zapach. Ale co najważniejsze jest skuteczny. Doskonale czyści nawet mocniej zabrudzone powierzchnie a przy tym ma naturalny skład co jest dla mnie bardzo ważne gdyż jestem mamą małego dziecka.

justyska_88 | 4 lata temu

Dobry, naturalny środek czyszczący

Bardzo poręczne i wygodne opakowanie. Płyn na świeży, przyjemny i niedrażniący zapach. Dobrze usuwa tłuszcz i inne zanieczyszczenia w kuchni. Jest uniwersalny, nadaje się do czyszczenia całej kuchni, agd, meble, blaty.

swobodabasia | 4 lata temu

Łatwy w użyciu, naturalny

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia to świetny produkt w 100% naturalnych składników. Świetnie usuwa tłuszcz dzięki zawartości sody oczyszczonej. Łatwy w użyciu i ma fajny zapach. Dodatkowo dba o środowisko, bo butelka nadaje się do recyklingu- co jest dodatkowym plusem.

Jak dla mnie bardzo dobry środek, który ułatwia sprzątanie. Gorąco polecam.

IzaMk | 4 lata temu

Skuteczny produkt

Cillit Bang Naturally Powerful do kuchni jest skutecznym produktem, łatwym w użyciu. Ma ładny zapach co jest dla mnie ważne przy środkach czyszczących - nie jest duszacy oraz naprawdę dobrze działa- skutecznie usuwa tłuszcz.

kkot12 | 4 lata temu

Dobrze usuwa tłuszcz

Produkt bardzo dobrze usuwa tłuszcz. Poradził sobie z trudnymi zabrudzeniami oraz nieprzyjemnym zapachem. Idealnie wyczyścił zabrudzone powierzchnie w mojej kuchni. Duży plus za składniki pochodzenia naturalnego i przyjemny zapach . Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful jest wygodny w użyciu i okazał się skutecznym środkiem czyszczącym, dlatego zagości w mojej kuchni na stałe.

BunnyBlackx | 4 lata temu

Naturalna moc czystości w kuchni

Cillit Bang Naturally Powerful do kuchni sprawdził się u mnie wyśmienicie. Dzięki niemu udało mi się m.in. szybko i dokładnie wyczyścić piekarnik i jego ruszt oraz grill elektryczny - a to nie lada wyzwanie!

+ skutecznie i szybko zwalcza tłuszcz - wystarczy psiknąć i przetrzeć

+ zaschnięte plamy równiez nie stanowią problemu, Cillit Bang Naturally Powerful usuwa je błyskawicznie

+ pięknie pachnie

+ wygodnie stosowanie i aplikacja

+ naturalny efekt świeżości i czystości gwarantowany, dzięki naturalnemu składowi zero chemicznych zapachów i podrażnien

- jedyny minusik za to że na śliskich, lśniących powierzchniach (np płytki) zostawia smugi, prawdopodobnie przez sodę w składzie

Podsumowując, na pewno będę kupować i polecac Cillit Bang Naturally Powerful. Dzięki niemu sprzątanie jest łatwe i przyjemne, a kuchnia pachnie świeżo i naturalnie :)

Weronikaa2 | 4 lata temu

Wygodny w użyciu

Jestem zadowolona z działania produktu. Ma łagodny zapach, co dla mnie istotne szczególnie właśnie przy sprzątaniu kuchni. Spray jest wygodny w użyciu, dobrze pokrywa dużą powierzchnie naraz. Szybko pozbywam się tłustego brudu z kuchni.

ptyss | 4 lata temu

Nowy Cillit spray do czyszczenia w kuchni to błysk w Twojej kuchni

Użyłam i mocno polecam spray do czyszczenia w kuchni Cillit Bang Naturally Powerful, on zapewnił błysk i skutecznie usunął tłuszcz w kuchni, ponadto zostawił świeży zapach:) To naprawdę świetny i skuteczny środek czyszczący do różnych powierzchni - posprzątałam nim prawie całe pomieszczenie od szafek po kafelki.

Z pewnością kupuję kolejny spray bo testowana butelka prawie się kończy... Naprawdę warto bo jest efekt: błysk w kuchni:)

Nela496 | 4 lata temu

Skuteczny

Jestem zaskoczona skutecznością produktu ponieważ nie miałam przekonania do naturalnych środków czyszczących, zawiodłam się na pewnej znanej marce. Stosowałam jako odtłuszczacz do blach i kratki z piekarnika. Trzeba zostawić na kilka, kilkanaście minut jeżeli bardziej zabrudzone powierzchnie i łatwo się zmywa nawet niewielkie przypalenia. Ponieważ mam czarne blaty i zlew w kuchni, sprawdziłam efekt końcowy w łazience i jest dobrze, powierzchnia jest czysta i lśniąca. Mam szklaną płytę gazową i niestety zostawia smugi, trzeba go dobrze zmyć ale skutecznie usuwa zabrudzenia po gotowaniu.Nie sprawdził się również na lakierowanych białych frontach szafek, myje skutecznie ale pozostawia smugi. Po spryskaniu jest w formie pianki, po lekkim przeschnięciu zostaje proszek.

Sandra.s | 4 lata temu

Polecam wszystkim

Polecam spray do czyszczenia kuchni, poradził sobie z tłuszczem na mojej kuchence i kaflach. Dodatkowo zostawia przyjemny zapach .Na pewno zakupie ten produkt ponownie.

hostessadorota | 4 lata temu

Jestem bardzo zadowolona.

W końcu udało mi się pozbyć uporczywego tłuszczu z piekarnika i blach które są w piekarniku. Tłuszcz który zalegał tam bardzo długo usunęłam szybko i bez konieczności szorowania. Ładnie pachnie i jest bardzo wydajny. Polecam.

loren83 | 4 lata temu

Skuteczny środek

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu , fantastyczny do wszystkiego ,kuchni , łazienki, toalety, blatów ,soda, którą posiada produkt bardzo dużo daje ,czego się nie spodziewałam, opakowanie duże , ładne wydajne, o wyjątkowym zapachu różniącym się od innych. Produkt jak najbardziej spełnia moje oczekiwania, dokładnie oczyszcza, zostawiając powierzchnię bardzo błyszczącą ,skuteczny, wygodny w użyciu. Bardzo dużo pomaga mi w porządkach , efekty są potężne. Zostawiając po sobie porządek zapach i ekstra efekty. Jak najbardziej polecam.

matthew_skin | 4 lata temu

Cillit

Nareszcie produkt godny zaufania i polecenia podczas codziennego sprzątania. Bardzo fajny i prosty skład, naturalne składniki. Idealnie spełnia swoje zastosowanie podczas mniejszych i większych porządków. Zapach bardzo przyjemny, nie drażni nosa oraz oczy co w większości przypadków innych produktów się zdarza.Nie wywołuje podrażnien na skórze oraz innych czynników alergicznych.

patii914 | 4 lata temu

Skuteczny produkt czyszczący

Nowy Cillit Bang Naturally Powerful to zdecydowanie bardzo skuteczny środek czyszczący. Poradzi sobie nawet z uporczywym zabrudzeniem. Jestem w stanie wymyć nim praktycznie całą kuchnie. Bardzo przyjemnie pachnie oraz nadaje jej powiew świeżości. Polecam Cillit Bang każdemu i na pewno będę sięgać po niego regularnie!

_ainez_ka | 4 lata temu

Ekstra

Spray sprawdził się świetnie od dłuższego czasu nie mogłam domyć kuchenki a tu proszę bardzo po jednym użyciu taka czyściutka już była ze po prostu nie wierzyłam jestem bardzo zachwycona i napewno nie raz jeszcze kupię

katim | 4 lata temu

SPRAY DO CZYSZCZENIA KUCHNI CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL

Spray do czyszczenia kuchni cillit bang naturalny powerful - jest bardzo łatwy w użyciu, usuwanie idealnie nagromadzony tłuszcz, bardzo przyjemny zapach i co najważniejsze nadaje się do każdej powierzchni w kuchni. Polecam gorąco.

Paaulii_G | 4 lata temu

Super środek do czyszczenia kuchni

Płyn pozwala na zachowanie czystości, skutecznie usuwa tłuszcz z kuchenek, piekarników i innych powierzchni kuchennych. Cillit Bang szybko i bez szorowania usuwa kamień i brud sprawiając, że codzienne porządki są łatwiejsze. Bardzo skuteczny, poręczne opakowanie, wygodny w użyciu. Idealny na domowe zabrudzenia i codzienne porządki.

ewa6767 | 4 lata temu

Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful

Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful jest bardzo wydajny. Cieszę się bo produkt skutecznie usunął tłuszcz z okapu - z czym nie zawsze radzą sobie różne inne produkty. Poza tym produkt stosowałam do mycia mikrofali, kuchenki gazowej i grila. Używałam go także do usunięcia tłuszczu z patelni i też się sprawdził. Zapach nie zbyt drażniący. Wygodne opakowanie w postaci sprayu ułatwia dozowanie produktu. Produkt ma wielkość 750 ml więc moim zdaniem wystarczy na długo. Na pewno będę go teraz kupować regularnie. Wielką zaletą jest to, że w 100% skład jest pochodzenia naturalnego dzięki czemu nie musze się obawiać że jakieś szkodliwe składniki miały kontakt z patelnią albo grilem i tam jeszcze zostały.

Moniczkasia | 4 lata temu

Świetny środek do kuchnii

Środek jest wygodny w użyciu, nadaje się do wielu powierzchni. Bardzo dobrze radzi sobie z tłuszczem i pozwala utrzymać w kuchni idealną czystość. Ma całkiem przyjemny zapach eukaliptusa i igieł sosnowych. Produkt ma bardzo dobry i naturalny skład, co pozwala nam chronić środowisko. Na pewno pozostanie w mojej kuchni na stałe.

Madziunia1986 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally

Cillit Bang Naturally Powerful kuchnia spełnił jak najbardziej moje oczekiwania i sprawdził sie w mojej kuchni:) jest bardzo skuteczny, usuwa każdy tłuszcz i ma przyjemny zapach, dzięki temu moja kuchnia ma przyjemny i świeży zapach.Jest bardzo wygodny w uzyciu i wszystko czyście jak należy. POLECAM

BasiaBiczak | 4 lata temu

Fenomenalny produkt do sprzątania kuchni

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia to fantastyczny, wyprodukowany w 100 procentach ze składników naturalnego pochodzenia spray do utrzymania czystości w kuchni, który to dzięki zawartości sody oczyszczonej zapewnia świetną skuteczną w usuwaniu tłuszczu z każdej powierzchni. Po za tym odznacza się pięknym zapachem z domieszką olejkami eterycznych z eukaliptusa oraz igieł sosny

Pattiok | 4 lata temu

Polecam

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia jest także łatwy w użyciu. Skutecznie usuwa tłuszcz że wszystkich powierzchni w kuchni. Polecam ten produkt i napewno będę go używać.

majaa00 | 4 lata temu

Super produkt

SPRAY DO CZYSZCZENIA KUCHNI CILLIT BANG NATURALLY Powerful idealnie doczyścił moja kuchenkę, była dosyć mocna zabrudzona, przysknięte resztki jedzenia, woda, tłuszcz, pozostałości różne podczas gotowania, wszystko to zostało tylko wspomnieniem dzięki Cillit Bang.

Sylwia12@ | 4 lata temu

Rewelacja sama w sobie.

Produkt od Cillit Bang do kuchni bardzo dobrze się u mnie sprawdził. Rewelacyjne radzi sobie z tłuszczem na płycie indukcyjnej oraz innych powierzchniach w kuchni.

moniczka7896 | 4 lata temu

Doskonale usuwa tłuszcz i świeżo pachnie

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia to świetny produkt do czyszczenia wszelkich powierzchni w kuchni. Rewelacyjnie usuwa tłuste zabrudzenia -moja kuchenka po myciu pięknie lśniła. Ten środek czyszczący świeżo pachnie,a skład zdecydowanie zachęca do stosowania bez obaw o siebie i naturę ;) Muszę przyznać,że bardzo pozytywnie mnie zaskoczył swoim działaniem. Ja już wiem,że zostaje ze mną na dłuuugo.Polecam !

rycerzyk6 | 4 lata temu

cudna kuchnia

Produkt również ma w 100% naturalny skład tj. sodę oczyszczoną. Zauważyłam ,iż dobrze usuwa tłuszcz z okapu i blatu, a spalony tłuszcz z kuchenki i piekarnika znika bez wysiłku. Cillit nie rysuję powierzchni. Trudne zabrudzenia i niemiły zapach poszły w zapomnienie. Teraz u mnie kuchnia pachnie lasem i świeżością. Bezpieczna i łatwa aplikacja w spray to jest to. Ekologiczne sprzątanie to nasza przyszłość i ja to doceniam.

Takknie | 4 lata temu

Lśniąca kuchni u perfekcyjnej Pani domu

Sprzątanie nigdy nie było tak łatwe, szybkie i przyjemne. Tłuste plamy na kuchence znikają w oka mgnieniu. Piekarnik lśni czystościa a ja mam więcej czasu na zabawę z dzieckiem

Regulice | 4 lata temu

Cillit Bang

Cillit Bang świetnie sprawdza się w kuchni przy usuwaniu zabrudzeń zwłaszcza tych "Tłustych " . Idealny do czyszczenia pieca kuchennego , blatów . Jeśli jednak ktoś posiada płytki lub płyty szklane - raczej nie polecam aby używać Cillit Bang - ponieważ zostawia ślady , smugi - trudne do usunięcia .

iwka1979 | 4 lata temu

Mój ukochany pomBang ocnik w sprzątaniu Cillit

Od kąt mam w swoim domu Cillit Bang, sprzątanie jest dla mnie przyjemnością. Cillit Bang nie zostawia smóg, zostawia za tem piękny zapach i czystość w łazience, kuchni, salonie, w całym domu. Z czystym sumieniem polecam ten produkt, jest po prostu genialny. Dziękuję Ci Cillit Bang.

jagna1978 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful

Cillit Bang Naturally Powerful jest idealny do kuchni bo ma przyjemny zapach i mozna go uzywac bezpiecznie.Czysci wszystko idealnie.Tluszcz po prostu znika .Po jednym uzyciu wszystko blyszczy jak nowe. Naprawde swietny a do tego naturalny i co wazne nie drazni skory i mozna go uzywac bez rekawiczek.

nokosmetykach | 4 lata temu

Dobrze czyści

Lubię sprzątać tzw od góry do dołu, czyli wszystko za jednym zamachem. Tutaj mam produkt, który się do tego nadaje! Umyje nim zlew i szafkę oraz syfony pod nim. Przetrę blaty raz a porządnie, a nawet wyczyszczę kuchenkę. Wspaniała oszczędność czasu i pieniędzy, bo nie potrzebuję już innych środków. A do tego dobrze czyści i świeże plamy i kilkudniowe zacieki, których nie usunęłam na bieżąco.

pstawicka1 | 4 lata temu

Superowo i czysto

Produkt spełnił swoje zadanie idealnie. Usunął wszystkie zabrudzenia. Zapach jest przyjemny i nie odstrasza. Wszystko jak najbardziej pozytywnie. Będę używać tego produktu regularnie.

E. Ślązak | 4 lata temu

Świeży i skuteczny produkt do każdej powierzchni.

Idealny produkt nie tylko do delikatnych ale i silnych zabrudzeń. Po jego zastosowaniu nie ma żadnych smug ani zarysowań. Pięknie pachnie, jest łatwy w użyciu i niezwykle skuteczny. Duże opakowanie wystarczy na długo. Wykonany z ekologicznych składników nie powoduje uczuleń.

Kawowagosia | 4 lata temu

Rewelacyjny produkt!

Spray do czyszczenia kuchni. Płyn od pierwszego zastosowania, wykazuje się nieprawdopodobną skutecznością. Natychmiast przywraca krystaliczną czystość kuchennym powierzchniom, pozostawiając wysoki połysk na długi czas. W czym tkwi siła formuły sprayu czyszczącego do kuchni Cillit Bang Naturally Powerful? Aktywne składniki czyszczące jak soda oczyszczona pochodzenia naturalnego -bardzo skutecznie usuwa tłuszcz. Substancje aktywne pochodzenia naturalnego - super usuwają brud. Naturalna kompozycja zapachowa z olejkami eterycznymi z eukaliptusa i igieł sosny. Natychmiast wykazuje się nieprawdopodobną skutecznością, pozostawiającą spektakularne efekty na długi czas. Moja nowa, niezbędna pomoc w czyszczeniu domu. Butelka i spryskiwacz nadające się do recyklingu, pojemność 750ml. Rewelacyjny produkt o niebywałej skuteczności! Polecam z czystym sumieniem!

agusia312 | 4 lata temu

Może być ale...

Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful moim zdaniem nie jest tak do końca skutecznym środkiem czyszczącym. Początkowo użyłam go do wyczyszczenia piekarnika, niestety nie usunął wszystkiego. Postanowiłam więc spróbować jeszcze raz ...trochę było lepiej. Myślę, że jednak tłuszcz który jest "przypieczony" jest ciężki do usunięcia. Płyta po użyciu Cilitu bardzo ładnie się doczyściła. Podobnie zatłuszczona od smażenia część blatu. Ogólnie daje ocenę 4

Ogór | 4 lata temu

Kuchenka wreszcie błyszczy

Pierwsza rzecz, którą postanowiłam wyczyścić z użyciem nowego Cillit Bang naturally powerful, była kuchenka. Specjalnie nie myłam jej przez kilka dni, aby test był naprawdę trudny. Kuchenkę tylko spryskałam detergentem a później wytarłam gąbką taką, jak do naczyń. Cały brud zniknął bez problemu. Nie wahałam się także użyć Cillit Bang w zlewie, na kafelkach nad zlewem, a nawet na blacie. Jestem zadowolona z efektu i przede wszystkim ze świeżego zapachu. Na plus także to, że moje ręce i paznokcie znoszą łagodnie i bez zmian każde użycie tego produktu.

iloo5 | 4 lata temu

Skuteczność i naturalne składniki

Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful jest skutecznym środkiem czyszczącym. Pomógł mi w doczyszczeniu mojej kuchenki z tłuszczu i innych zabrudzeń. Moja kuchenka została skutecznie wyczyszczona a środek ten nie porysował jej powierzchni. Wygodna w użyciu forma sprayu sprawia, że czyszczenie jest szybkie i wygodne. Moja kuchnia wygląda dobrze i wyczuwam w niej przyjemny odświeżający zapach. Już wiem że kupię ten produkt ponownie po zakończeniu testowania. Podzieliłam się wrażeniami z moimi przyjaciółkami.

karooolcia753 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful do czyszczenia w kuchni

W mojej kuchni sprawdził się doskonale. Świetnie usunął tłuste zabrudzenia, które powstają na szafkach razem z kurzem. Bardzo dobrze także czyści plamy, które powstały dużo wcześniej a nie mogłam sobie z nimi poradzić. Do tego nadaje połysk powierzchniom, no i bardzo ładnie pachnie.

kozucha6 | 4 lata temu

Pogromca tłuszczu

Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful to naturalny produkt, który może być bezpiecznie używany w kuchni. Spray doskonale się sprawdził w czyszczeniu piekarnika zabrudzonego tłuszczem. Bardzo skutecznie radzi sobie z tłuszczowym brudem oraz zaschniętymi plamami na kuchence. U mnie sprawdził się również w czyszczeniu blatów kuchennych oraz różnych pojemników na zewnętrznej powierzchni. Spray jest bardzo wygodny w użyciu i ma przyjemny świeży zapach, absolutnie nie czuć w nim ostrych chemicznych substancji. Dużym plusem jest to, że ze względu na naturalny skład, bezpiecznie można używać piekarnika bezpośrednio po wyczyszczeniu sprayem.

Margolka12 | 4 lata temu

I po brudzie

Ładna estetyczna butelka wygodna w użyciu . Zapach dość przyjemny, skuteczność zadowalająca po pierwszym użyciu wszystkie zacieki z tłuszczu na płytkach w kuchni usunięte. Dobrze usuwa też inne zabrudzenia i przyjemnie pachnie nie drażniąc nosa i rąk . Polecam

czaki82 | 4 lata temu

Kuchnia z Cillit błyszczy

Kuchnia dzięki produktowi Cillit Bang Naturally Powerful jest idealnie czysta, pięknie unosi się zapach produkty, jest bardzo wydajny i pięknie wszystko czyści na pewnno usunie każdy nawet najbardziej zaschniety brud

_karola_p_ | 4 lata temu

Idealny spray do kuchni

Cilit Bang do kuchni pozwala wyczyścić wiele powierzchni znacznie szybciej niż innymi, podobnymi środkami. Mycie kuchenki z jego użyciem jest rewelacyjne. Dzięki temu sprzątanie staje się bardziej przyjemne.

Aangela3 | 4 lata temu

Szybkość i skuteczność

Drugi produkt cilit do kuchni równiez skrad moje serce. Jestem pewna że jeszcze do niego wrócę. Skutecznie usuwa tłuszcz nie tylko z kuchenki ale również z innych powierzchni a przy tym ma przyjemny zapach i nie podrażnia skóry co jest dla mnie ważne bo przy sprzątaniu nie używam rękawiczek

aknel77 | 4 lata temu

Świetnie sprawdził się w mojej kuchni

Spray skutecznie usuwa tłuszcz. Sprawdza się na wielu powierzchniach. Czyści je i nie niszczy. Ma przyjemny zapach, co jest dla mnie jego atutem. Łatwy w użyciu, z poręcznym dozownikiem dociera w każdy zakamarek piekarnika. Podoba mi się, że po rozpyleniu przybiera postać gęstej piany, która nie spływa z czyszczonych powierzchni.

Asia89r | 4 lata temu

Cillit Bang kuchnia

Skład produktu bardzo dobrze sie sprawdził, soda oczyszczona swietnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia kuchenne i to wlasnie yen skladnik jest sukteczny w nowym Cillit Bang Naturally kuchnia. Praktycznie bezzapachowy, idealny dla alergików, od terez nie musze już wfychac chemicznych środków do czyszczenia bo nowy Cillit radzi sobie z brudem rewelacyjnie, a do tego jest łatwy w użyciu, wiec polecam.

aniaczek2 | 4 lata temu

Kuchnia na błysk w wersji eko

Od lat używam środków czystości marki Cillit, ponieważ najlepiej radzą sobie z brudem, kamieniem, tłuszczem i osadami. Wersja eko - cóż, troszkę sceptycznie podeszłam do produktów, że nie będą aż tak skuteczne i nie będą miały aż tak fajnego zapachu jak standardowe. Jednak Cillit eko zaskoczył mnie bardzo pozytywnie! Ma świetny, świeży zapach i jest naprawdę skuteczny. Cillit kuchnia doskonale radzi sobie z tłuszczem, przypaloną kuchenką, brudnym zlewem, a nawet plamą na kafelkach - jest wszechstronny. Serdecznie polecam wszystkim każdy produkt Cillit, sprzątanie jest szybkie i przyjemne :)

Ilona.ef | 4 lata temu

Bez śladu tłuszczu

Usunąć tłuszcz w kilka sekund ? Nic prostszego. Mimo swojej ceny, ponieważ jest nieco droższy od swoich marketowych zamienników, warto kupić i cieszyć się czystą kuchnia :)

Margo1864 | 4 lata temu

Cillit Bang - kuchnia

Polecam Cillit Bang Naturally Powerful - kuchnia. To bardzo skuteczny środek do usuwania kamienia.

Na zlewozmywaku, baterii, płytkach i kuchence po zastosowaniu Cillit Bang pozbyłam się kamienia.

Bardzo polecam ten środek.

leniszcze | 4 lata temu

Idealny produkt

Świetny produkt, łatwy w użyciu. Zarówno spray do tłuszczu jak i na kamień działają idealnie bez specjalnego szorowania. Butelki łatwe w użyciu, polecam serdecznie 😊

Olaleavanessa | 4 lata temu

Świetny środek czyszczący

Cillit bang Naturally powerful do kuchnię świetnie sprawdził się w każdej sytuacji. Genialny pogromca tłuszczu do każdej powierzchni. Do łazienki cytrynowy wyprubowałam wszędzie i rewelacyjnie czyści i usuwa kamień .Pozostawia przyjemny cytrynowy zapach. Do tego jest pochodzenia naturalnego co napewno się sprawdzi jak się ma dzieci w domu . Ja napewno po niego sięgnę i polecę każdej przyjaciółce

Patus | 4 lata temu

Piękny świat kuchni z Cilit Bang Naturall

Z pewną dozą nieufności sięgnęłam po cilit bang Naturall i ostrożnością. Po jego zastosowaniu przy porzadkach w kuchni mile mnie zaskoczył, właściwości cilit bang przeszły moje najśmielsze oczekiwania, kuchnia lśni, pięknie pachnie,. Cilit Bang Naturall jest bezpieczny i niezawodny, godny polecenia, Jest dla mnie numer 1. Od dziś żaden inny tylko Cilit Bang Naturall

roccco20 | 4 lata temu

Kuchnia lśni i pachnie świeżością

Kuchnia to miejsce gdzie zdecydowanie spędzam najwięcej czasu. Mam otwarta na salon, dlatego staram się aby zawsze panował w niej porządek. Do tego posiadam czarne agd które jest wymagające w utrzymaniu. Widać każdy brud i kurz. Dzięki #polkirekomendują poznałam Cillit Bang Naturally Powerful, pierwsze co przykuło moja uwagę to naturalny skład. Poddałam go testom i jestem mega pozytywnie zaskoczona. Radzi sobie doskonale z tłuszczem, nie rysując delikatych powierzchni. Pomyślałam Wow. To jest To! Jest naprawdę skuteczny, nie zostawia smug. A do tego łatwy w użyciu. W całej kuchni czuć świeży zapach z olejkami eterycznymi z eukaliptusa i igieł sosny. Teraz mogę czekać niezapowiedzianych gości, kuchnia lśni I pachnie świeżością. Zdecydowanie polecam nowość Cillit Bang!

CleveriaQuan | 4 lata temu

Skuteczny, ma ładny zapach

Cillit Bang idealnie radzi sobie z tłuszczem i wszelkimi innymi zabrudzeniami. Bardzo przypadł mi do gustu zapach (leśny), że aż sprzątanie jest przyjemniejsze. Powierzchnie i blaty się błyszczą i są dokładnie wyczyszczone. Bardzo wygodne jest to, że jeden środek czystości nadaje się do wszystkich powierzchni w kuchni. Produkt ma fajne opakowanie z zamykanym dziubkiem. Po spryskaniu powierzchni tworzy przyjemną piankę, a brud znika bez problemu. Bardzo cenię, że ten produkt składa się z naturalnych składników. Z chęcią będę do niego wracać.

niezapominajka2112 | 4 lata temu

Polecam!

Świetnie sprawdza się w kuchni-idelnoe odtłuszcza blaty i stół! Jedyne co, to zostawia białe ślady na indukcji. Ale tłuszczu brak:) Napewno kupie ten produkt i polece go innym:)

CatherineRz | 4 lata temu

Przyjemny i skuteczny

Cillit Bang Naturally Powerful do kuchni jest środkiem, któremu nie można zarzucić braku działania. Sprawdzał się dobrze zarówno do blatów, płyty, piekarnika, jak i zatłuszczonych patelni. Jest wygodny w użyciu, a jedyne co mogę określić jaki minus, to jego zapach. Niestety pachnie dla mnie trochę drażliwie i chemicznie. Nie można natomiast odmówić mu efektów, w kuchni radzi sobie świetnie i gdyby pominąć kwestie zapachowe, to stałby się jednym z moich ulubieńców.

Kasiaewa28 | 4 lata temu

Rewelacja

Rewelacyjny pogromca tłuszczu na każdej powierzchni w kuchni. Sprzątanie z nim jest teraz przyjemnością a nie mozolną koniecznością. Każdy z łatwością pokona tłuszcz z cilitem.

Angel1090 | 4 lata temu

Kuchenny pomocnik.

Cillit Bang Naturally Powerful bardzo mi się spodobał w kuchni. Do tej pory kojarzyłam ten produkt tylko z łazienką, ale bardzo cieszę się, że powstała równie skuteczna wersja do kuchni i to w nietypowym zapachy, który jest świeży i przyjemny. Produkt doskonale radzi sobie z zabrudzeniami z tłuszczu, usuwa przypalenia, a także powstałe osady np. w zlewie. Zauważyłam, że nawet blaty nim przetarte zyskały nowy, czystszy wygląd. To bardzo fajna, a zarazem naturalna innowacja do kuchni, polecam - od teraz stał się moim ulubieńcem!

anaka12 | 4 lata temu

Skuteczny i wydajny

Doskonale usuwa tłuszcz. Wystarczy spryskać powierzchnię, chwilę odczekać i przetrzeć. Cilit Bang rozprawił się świetnie z okapem, a wiadomo, że tam usunięcie tłuszczu to wyzwanie.

Do tego ma dość przyjemny zapach.

Wygodna aplikacja produktu.

Edytaderleta | 4 lata temu

Polecam Cillit Bang Naturally Powerful

Cillit Bang Naturally Powerful jest idealny do codziennego mycia kuchenki. Super sobie radzi z przypalonymi potrawami na kuchence czy przypalonymi garczkami. Nawet stary przypalony tłuszcz doczyscil co prawda dopiero po drugim użyciu ale piekarnik wygląda jak nowy. Polecam

parysek10 | 4 lata temu

Bardzo skuteczny

Cillit Naturally Powerful ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Doskonale sprawdza się do czyszczenia większości powierzchni i urządzeń w kuchni. Bardzo skutecznie usuwa zabrudzenia, radzi sobie z tłuszczem. Zaskoczyło mnie, że naturalny produkt jest w stanie mieć tak dobre działanie. Plusem jest również świeży cytrusowy zapach. Produkt ma wygodną w użyciu butelkę ze spryskiwaczem.

Wiola0310 | 4 lata temu

Wielkie odkrycie

W koncu nie mam problemu z wyczyszczeniem dokładnie kuchni bez szorowania i niszczenia swoich powierzchni. Delikatny zapach daje komfort i uczucie czystości przed dużo dłuższy czas. Zdecydowanie kupię go ponownie.

Madziuniaaa016 | 4 lata temu

Lśniącą kuchnia

Długo nie mogłam znaleźć idealnego środka do czyszczenia powierzchni w kuchni. Dzięki cillit Bang sprzątanie jest przyjemnością. Idealnie usuwa tłuszcz, super czyści mocno zabrudzone powierzchnie. Ma piękny zapach,który czuć w całym mieszkaniu. Dzięki dozownikowi jest bardzo łatwy w użytkowaniu.

basiulka1 | 4 lata temu

Świetny płyn do czyszczenia kuchni

Płyn jest bardzo skuteczny w czyszczeniu powierzchni kuchennych o różnym stopniu zabrudzenia. Radzi sobie z tłustymi powierzchniami. Pachnie delikatnie i przyjemnie, co przy tego typu produktach jest raczej niespotykane. Łatwy w użyciu dzięki butelce, która po wyciśnięciu płynu przeistacza go w aktywną pianę. Butelka dzięki ruchomemu aplikatorowi zabezpiecza przed niepożądanym wyciekiem.

LokataMadzia | 4 lata temu

Moje nowe, ulubione środki czyszczące

Środki do czyszczenia Cilit Bank sprawdziły się w moim domu bardzo dobrze. Mają przyjemny zapach - nie chemiczny, nie drażniący. Produkty dobrze radzą sobie z zanieczyszczeniami, są wygodne w użyciu i przyjazne środowisku co jest obecnie sporą zaletą. Na pewno sięgnę po nie jeszcze raz.

mozo12ka | 4 lata temu

Świetny płyn do czyszczenia kuchni

Spray do czyszczenia kuchni Cillit Bang Naturally Powerful używam od 2 tygodni i jestem bardzo na tak. Tłuszcz z kuchenki schodzi bardzo dobrze. Dużym plusem jest uniwersalność produktu, tym samym środkiem mogę umyć kuchenkę, szklana ścianę jak również blat. Nareszcie jest jeden produkt to każdej powierzchni. Zapach jest przyjemny, nie drażni.

55asiulka55 | 4 lata temu

extra spray!!!

Spray do kuchni spisał się doskonale! Zaczynając od tego, że nie używałam rękawiczek i nie zniszczył mi paznokci i skóry dłoni, ponieważ ma dość naturalny skład a do tego świetnie pachnie. Kuchnię gazową wysprzątał po gotowaniu rewelacyjnie a do tego usuwa bez problemu każdy tłuszcz i zabrudzenia. Jestem zachwycona nim i bardzo go polecam! Od dziś on pozostaje ze mną na zawsze!

joannade85 | 4 lata temu

Naturlny powerfull

Genialny produkt i bardzo skuteczny w usuwaniu kamienia i rdzy.Dodatkowo, nie posiada mocno zapachowych składników. Ogromny plus za składniki pochodzenia naturalnego, które ma w swoim składzie.

kiciax1 | 4 lata temu

SPRAY DO CZYSZCZENIA KUCHNI CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL

SPRAY DO CZYSZCZENIA KUCHNI CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL sprawdził się w kuchni znakomicie. Dobrze radził sobie z tłuszczem i wszelkimi kuchennymi problemami jak zacieki, i uporczywy tłuszcz. Sprawdzał się ba różnych powierzchniach jak płytki, blaty czy stal nierdzewna. Płyn ten posiada przyjemny zapach dzięki czemu sprzątanie było przyjemne. Pojemnik płynu z jasną i czytelna etykietą.

maXaXladyXdi | 4 lata temu

Moja kuchnia w końcu lśni czystością

Spray do kuchni Cillit Bang uporał się szybko i skutecznie z zabrudzeniami oraz uporczywym tłuszczem. Nie wielka ilość pozwala na dokładne usunięciu tłuszczu i pozostawieniu czystej i lśniącej powierzchni. Ma bardzo ładny i miły zapach. Jestem zadowolona. Spray działa bez zarzutu i dobrze działa.

anana-24 | 4 lata temu

To Twój koniec walki z tłuszczem w kuchni

CILIT Bang Naturally Powerful przeznaczony do kuchni to mój ostatni HIT, który poznałam. Jestem pedantka pod względem tłuszczu w kuchni, którego nigdy nie unikne. Ten produkt to mój nowy sprzymierzeniec w tej walce i czuję że z nim jest to walka dla Nas wygrana. Delikatny zapach, skuteczne działanie, rewelacyjna cena - tak jak wspomniałam to mój nowy HIT!

Szasza | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful

Sprzątanie kuchni z Cillit Bang Naturally Powerful stało się szybsze i przyjemniejsze. Brud i trudny do usnięcia tłuszcz zniknęły i kuchnia lśni czystością. Polecam.

Just0998 | 4 lata temu

Pogromca świeżych plam.

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia ma bardzo przyjemny zapach i dobrze radzi sobie z myciem różnorodnych powierzchni. Jest odpowiedni do kuchenek, zlewów, blatów kuchennych i stołów. Szybko usuwa świeże zabrudzenia. W przypadku tych zasuszonych trzeba użyć trochę siły i twardszej gąbki. Pomimo tego jest środkiem wartym polecenia, ponieważ nie powoduje uszkodzeń na mytych powierzchniach i jest delikatny dla skóry rąk.

Mamawariatka | 4 lata temu

Rewelacja

Cilit Bang kuchnia jest rewelacyjny . Miałam okap pokryty tłuszczem i Cilit usunol go w mgnieniu oka. Okap lśni. Tak samo przypalenia w kuchence usuwa. Jest niezawodny.

jaga1010 | 4 lata temu

Czyści na błysk

Produkt świetnie radzi sobie z tłuszczem. Kuchenka po czyszczeniu pięknie błyszczy. Takiego środka właśnie szukałam, skutecznego a zarazem bezpiecznego dla środowiska

foreverindanger | 4 lata temu

Fantastyczny!

Nie raz miałam problem z dokładnym usunięciem tłuszczu po smażeniu. Ten produkt je rozwiązał. Mam nową płytę indukcyjną i staram się o nią dbać więc wycierana jest średnio co jakieś 2 dni. Sprawdza się również na zatłuszczonych kafelkach oraz w zlewie. Już po chwili od popsikania produktu można przystąpić do sprzątania, preparat ze wszystkim sobie radzi! Tak samo jak przy produkcie do łazienki ma piękną etykietę, stonowane kolory są bardziej w moim guście i nawiązują do naturalnych składników. Nie spodziewałam się takiej skuteczności przy takim składzie. Jestem mile zaskoczona i wiem, że produkt na stałe zagości w moim asortymencie do sprzątania. Jedyny minus to dla mnie zapach - nie pachnie ale też nie śmierdzi więc jest do przeżycia. Bardzo fajnie, że marka wprowadza tego typu produkty i przyczynia się do poprawy stanu naszego środowiska.

Daisyabarry | 4 lata temu

Brak podrażnień

Drugi produkt z serii Naturally, który na samym początku urzekł mnie brakiem drażniącego zapachu. Po użyciu w całej kuchni i kolejnych pomieszczeniach nie unosiły się chemiczne drażniące opary. Jest bardzo wydajny, nie trzeba go zbyt dużo dla uzyskania pożądanych efektów, więc jednocześnie cena nie jest zbyt wysoka.

Za pierwszym razem domyłam wszystkie kuchenne zabrudzenia: przypalenia, plamy na płytkach, zaschnięty brud na płycie indukcyjnej, a także brud zalegający w zlewie po codziennym gotowaniu.

Bardzo wygodne jest opakowanie - ułatwia użycie. Do tego dużym plusem jest to, że opakowanie nadaje się do recyklingu, a sam środek jest całkowicie pochodzenia naturalnego.

No i ten genialny zapach!

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Dlaczego pokochałam Cillit Bang

Jestem mile zaskoczona tym produktem. Nie spodziewałam się że moj dom bedzie lsnił czystoscią, a zapach -niesamowity. Z czystym sumieniem moge polecic wszystkim Cillit Bang, ktorym zależy na czystisci domu.

Magalia11 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Kuchnia

Środek świetnie się sprawdził w usuwaniu tłuszczu. Ma super zapach, który nie przytłacza i dodatkowo nie zostaje na powierzchniach, z których korzystam w czasie robienia ciast czy kładąc inne produkty spożywcze. Jednak ma jedną wadę. Na szklanej płycie gazowej pozostawia smugi. Nie jest to dla mnie problem w użytkowaniu, ale wolałabym nie musieć wycierać kilkukrotnie suchą szmatką powierzchni szklanej. Poza tym produkt jest jak najbardziej godny polecenia. Z pewnością zagości na stałe w moim domu.

Karina2626 | 4 lata temu

Skuteczny i przyjemnie pachnący produkt

Cillit Bang Naturally Powerful do czyszczenia powierzchni w kuchni sprawdził się znakomicie. Z jego pomocą pięknie doczyściłam piekarnik. Środek usuwa każdy tłuszcz, czy to na okapie czy na kuchence. Polecam ten naturalny oraz skuteczny środek który jest godnym zastępstwem dla domowych, własnoręcznie robionych środków czystości.

Kasyszka | 4 lata temu

Cillit bang do kuchni

Piekny zapach, super naturalne składniki nie wpływające na środowisko , z brudem i tłuszczem w kuchni na kuchence dał sobie wyśmienicie radę nawet z szafek po skażeni tluste plamy wyczyścił

171951f | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful kuchnia

Cillit Bang Naturally Powerful kuchnia, doskonale sobie radzi z usuwaniem tłuszczu, dobrze czyści powierzchnię kuchenne zostawiając zapach świeżości, wystarczy niewielka ilość by odnieść pożądany efekt wygodny w użyciu i b. wydajny.

Ewelina1516 | 4 lata temu

Skuteczny do czyszczenia kuchni

Cillit Bang Naturally Powerful kuchnia bardzo dobrze sprawdził się do czyszczenia kuchenki i piekarnika. Szybko usuwa trudne zabrudzenia i tłuszcz. Przy trudniejszych zabrudzeniach pozostawiam go na 5 minut po czym czyszczę i spłukuje. Efekty dla mnie są zadowalające. Na korzyść wpływa również zapach który jest przyjemny w użytkowaniu.

andziunia99 | 4 lata temu

SPRAY DO CZYSZCZENIA KUCHNI CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL

Spray w mojej kuchni działa cuda. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego produktu. Super doczyszcza wiele powierzchni. Jest prosty w użyciu, ładnie pachnie. Polecam.

Varys1967 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful - Kuchnia

Za pomocą tego sprayu bez problemu można usunąć tłuszcz z kuchenki, patelni lub innych powierzchni. Dzięki temu, że nie ma chemicznego składu da się bezpiecznie wykorzystać go np. do wnętrza piekarnika. Odświeżający zapach jest idealną odskocznią od produktów mocno pachnących chemią.

goskaws | 4 lata temu

Kuchenny błysk.

Produkt jest od teraz moi ulubieńce do czyszczenia kuchenki ceramicznej. Po 6 latach nie mogłam niczym doczyścić przypalonego brudu tłuszczu. Cillit Bank zadziała nadzwyczaj szybko i w końcu kuchenka lśni czystością. Przynajmniej zapach zachęca do codziennego użytku Państwa produktu.

Anulcia89 | 4 lata temu

Brawo za ten produkt

Jestem mile zaskoczona, produkt godny polecenia, pięknie pachnie. Nadaje się do każdej powierzchni i czyści bardzo skutecznie. Nie pozostawia osadu ani żadnych smug. Poręczne opakowanie to kolejna zaletą. Zostanie ze mną na długie lata💓

Justyna 25 | 4 lata temu

Cilit Bang Naturally Powerful

Miałam problem z doczyszczeniem piekarnika, ale mój nowy nabytek który będzie u mnie królem kuchni dał sobie radę. Widziałam jak ten brud spływał wraz z Pianą potem przetarłam ściereczka sucha i idealnie czyste.

sylwia_mc | 4 lata temu

Kuchnia moje królestwo

Ten środek jest wspaniały i idealnie nadaje się do czyszczenia kuchni. Ma bardzo naturalny zapach., świetnie czyści zabrudzone powieszchnie z tłuszczu

karolina_ky | 4 lata temu

Genialny produkt

Kolejny ulubieniec z tej firmy :) Sprzątnie z nim to czysta przyjemność, kuchnia lśni, wszystkie zabrudzenia schodzą bez problemu. Dodatkowym atutem jest zapach.

Monika 777 | 4 lata temu

Cilit o ładnym zapachu.

Cilit Bang od dawna był dla mnie jednym z lepszych środków czyszczących jeśli chodzi o skuteczność, jednak jego wadą był duszący zapach. Nowości naturally powerful mają mnóstwo zalet jak zapach, naturalne ekologiczne składniki i skuteczność w czyszczeniu. Jednak moim zdaniem trzeba się trochę więcej napracować żeby doczyścić trudniejsze zabrudzenia niż przy tradycyjnej wersji. Niemniej jest to doskonała alternatywa dla samodzielnego przygotowywania ekologicznych środków czyszczących.

louissthh | 4 lata temu

Tłuszcz już mi nie straszny

Odkąd pamiętam miałam problemy z usuwaniem tłuszczu. Podkuty, które wybierałam nie dawały sobie rady, jednak Cillit Bang rewelacyjnie sobie poradził z moim problemem. Naturalny produkt, bardzo skuteczny. W mojej łazience lśni czystością. Spray świetnie się sprawdza i ładnie pachnie.

sylwiunia856 | 4 lata temu

Wszystko lśni bez smug

Używałam cilit w kuchni nie dość że bardzo ładny zapach to zlew, kafelki, a kuchenka było wszystko doczyszczone lśniące bez smug jest wygodny w użyciu POLECAM

ola147 | 4 lata temu

Świetna jakość

Środek świetnie sobie radzi z tłuszczem , plamami w kuchni . Jest naturalny za co duży plus i dodatkowo ma przyjemny , delikatny zapach. Powierzchnia jest czysta , dobrze umyta . Sprawdzałam na wielu rodzajach zabrudzeń i z każdym sobie środek poradził. Nie sądziłam , że naturalne środki czystości mogą być takie skuteczne .

ibejhlojda | 4 lata temu

Produkt do wszystkiego

Naprawdę genialny produkt, radzi sobie z tłustymi i trudnymi do wyczyszczenia powierzchniami. Wystarczy zostawić produkt na kilka minut a później zmyć wodą. Nie ma nieprzyjemnego zapachu i szybko czyści brud :) Genialny!

Biedronka628 | 4 lata temu

Bardzo fajny produkt

Produkt sprawdził się w 100%. Doczyściłam nim nawet stary brud, który nie schodził innymi sposobami. Nie ma silnego nieprzyjemnego zapachu! A to jest wielki plus.

Alessandraa | 4 lata temu

Złoto!

Kuchnia po użyciu Cilit Naturally błyszczy i jest mega czysta. Potrzebowałam takiego produktu na rynku zaczynając od składu kończąc na działaniu. Bardzo go polecam!

andzia898 | 4 lata temu

Rewelacyjny

cillit do kuchni super rozpuszcza tłuszcz i kratka z piekarnika w końcu lśni, bez problemy czyści brudny zlew, który jak wiadomo pokryty często jest resztkami jedzenia i tłuszczem, który ciężko usunąć zwykłym środkiem, na szczęście cillit sobie poradził polecam

MamaAntosia | 4 lata temu

Płyta indukcyjna go pokochała!

✓ Zaskakująco skuteczny! O tłuszczu nie ma tu mowy, kiedy Cillit Bang wyrusza na kuchenne łowy! 🧼

✓ 100% składników naturalnego pochodzenia, które doskonale czyszczą, aż mi oczy z wrażenia błyszczą! 👀

✓ W składzie soda oczyszczona występuje - naturalny minerał, co silne właściwości odtłuszczające i czyszczące nam serwuje!

✓ Olejki eteryczne z eukaliptusa i igieł sosny się unoszą - piękny zapach do mej kuchni wnoszą!

✓ Cillit Bang usuwa nieprzyjemne zapachy i trudne zabrudzenia - bez wątpienia! 🧼

✓ Moja indukcja lśni po pierwszym użyciu - gładka i bez żadnych plam, cieszę się Cillit Bang, że Cię mam!

✓ A tym spray'em czyścić można wiele - granit, ceramika czy szkło, z Cillit Bang będzie szybko szło! 🧼 Piekarnik, okap i lodówka - do Świąt Bożego Narodzenia wyczyścimy wszystko, kuchnia będzie jak nowiutka! ✨🎄

✓ Wokół indukcji był tłusty blat - nie ma już po tym śladu!

✓ Umywalka i bateria równie czysta jak ta w łazience - brawa dla Cillit Bang w podzięce!

Valnieta | 4 lata temu

Reklama

Środek cud!

Do testowania podchodzilam bardzo sceptycznie. Jednak już po pierwszym użyciu byłam w szoku! Środek ten, mimo że jest naturalny świetnie nadaje się do czyszczenia kuchni.