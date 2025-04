Jak poradzić sobie z problemem nietrzymania moczu? Wypróbuj wkładki dla kobiet Seni Lady Slim Micro, które wyglądają jak zwykłe wkładki higieniczne, ale są od nich znacznie bardziej chłonne. Produkty zostały stworzone dla aktywnych kobiet, które cenią sobie bezpieczeństwo połączone z dyskrecją. Wkładki urologiczne przydadzą się przy lekkim i kropelkowym nietrzymaniu moczu. Redukują nieprzyjemny zapach, a do tego zachowują dyskrecję, wygodę, komfort i lepsze dopasowanie do ciała.

99% testujących kobiet przyznało, że wkładki Seni Lady Slim Micro zapewniają zwiększone poczucie suchości

Wyniki testu wkładek Seni Lady Slim Micro

Problem z nietrzymaniem moczu dotyka kobiet w każdym wieku. Jak z nim walczyć? Pomocne mogą okazać się wkładki urologiczne. O przetestowanie tych marki Seni Lady poprosiłyśmy czytelniczki serwisu Polki.pl. Jak oceniły ich skuteczność?

Czy wkładki anatomiczne Seni Lady Slim Micro są wygodne i skuteczne?

Aż 99% kobiet biorących udział w teście uznało, że wkładki zapewniają dyskrecję, komfort i lepsze dopasowanie do ciała. Tyle samo uważa, że dzięki używaniu wkładek Seni Lady Slim Micro pozbyły się nieprzyjemnego zapachu wynikającego z kropelkowego nietrzymania moczu.

Wkładki spełniły moje oczekiwania. Podczas ich stosowania zauważyłam istotną różnicę pomiędzy zwykłymi wkładkami, a Seni Lady Slim Micro. Po pierwsze w gorące dni, gdy uprawiałam sport, nie miałam uczucia silnego przepocenia okolic intymnych, a ponadto nie wyczuwałam swoistego zapachu. Potwierdzam wszystkie zalety, które wymienia producent – komentuje pani Joanna.

Czy Recenzentki polecają Seni Lady Slim Micro wkładki dla kobiet?

Nie ma lepszej rekomendacji niż ta od zaufanej osoby. Po sprawdzeniu, jak działają wkładki Seni Lady Slim Micro aż 98% kobiet biorących udział w teście deklaruje, że poleci je przyjaciółce.

W końcu znalazłam idealne wkładki. Polecę je każdemu z tym problemem :) To wkładki idealne - szukałam takich długo i w końcu znalazłam dzięki testowi. Chłonne w 100%, zapewniają komfort i bezpieczeństwo, które jest niezwykle ważne . Polecam, produkt idealny – podkreśla pani Paulina.

Czy sięgniesz ponownie po Seni Lady Slim Micro? Opinie Recenzentek

Okazuje się, że tak! Komfort użytkowania, wygoda i dyskrecja, jakie zapewniają wkładki przekonały nasze Recenzentki. Znaczna większość kobiet testujących wkładki, bo aż 98%, deklaruje, że produkt spełnił ich oczekiwania, a 96% z nich sięgnie po niego ponownie.

Po przetestowaniu stwierdzam, że należą do najlepszych dostępnych na naszym rynku. Bardzo chłonne, miękkie i dobrze trzymają zapach. Będę je stosować i polecam innym paniom – mówi pani Jadwiga.

Trudno o lepszą rekomendację! Czy Ty również przetestujesz Seni Lady Ultra Micro wkładki dla kobiet?

Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 83 kobiet w maju 2020 r.

masias | 5 lata temu

Dobrze że o nas myślicie.

Wkladki Seni Lady do dobry produkt powstały z myślą o kobietach

z problemem nietrzymania moczu. Mogłyby być tańsze, ze względu na częstą wymianę.

qotek | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro - możesz je kupić

Wkładki higieniczna Seni Lady Slim Micro idealnie wchłaniają mocz, kobieta czuje się komfortowo. Są dyskretne i wygodne.

Jak dla mnie klej jest trochę słaby.

agawa2908 | 5 lata temu

znakomite

znakomite wkładki dla młodych i starszych ludzi,wkładki doskonale układają się pod bielizną.nie są widoczne.pomysłowe opakowanie chroni przed zabrudzeniem.

Lirika | 5 lata temu

bardzo dobra jakość i przyjemny komfort. Jeden z najlepszych

W skrócie, powierzchnię można opisać jako miękką siatkę, czyli perforowaną warstwę. Oznacza to, że skóra nie zostanie wcierana (jak zwykła siatka), ale ciecz będzie tylko w środku! Jak mi miło z tego faktu!

Brzytewka59 | 5 lata temu

Polecam Seni Lady

Są rewelacyjne! Spełniają wszystkie moje oczekiwania co do wkładek higienicznych. Zapewniają pełną dyskrecję, zabezpieczają odpowiednio i nie dopuszczają do nieprzyjemnego zapachu. Polecam używanie Seni Lady Slim Micro. Na pewno sięgnę po nie jeszcze raz.

Koronawirus | 5 lata temu

Wkladki

Idealne na każdą porę dnia i nocy pasuja świetnie dla młodych i starszych kobiet nie ma obawy ze ktoś może wyczuć brzydki zapach bo wkladki świetnie wchlaniaja

astokrotka1111 | 5 lata temu

Optymistyczna pani domu

Wkładki Seni Lady Slim Micro doskonale zabezpieczają przed wilgicią, przeciekaniem i co bardzo ważne przed nieprzyjemnym zapachem. Ułatwiają aktywny tryb życia. Są dyskretne i zarazem bardzo chłonne.

Kryst1951 | 5 lata temu

seni lady slim mini

Idealne dla osób szczupłych i lekkiej budowy z lekkim kropelkowym nietrzymaniem moczu.Wyższa chłonność niż chłonność tradycyjnej podpaski .

Nela_rekomenduje | 5 lata temu

super wkładki...

Seni Lady Slim Micro otrzymałam w ramach testu. Od razu po otrzymaniu paczki, zaczęłam testowanie. Wkładki dały mi poczucie komfortu oraz dodały mi pewności siebie. Bardzo mocno chłonne, super dyskretne, dobrze wyprofilowane. Bardzo dobrze przylegają do bielizny, nie zsuwają się w trakcie noszenia. Wkładki są zapakowane pojedyńczo, dzięki czemu bez obawy można nosić je w torebce. Zostaną ze mną na zawsze.

sunflower51 | 5 lata temu

MICRO- przydatne bardziej w dzień

MICRO lepsze do zastosowań dziennych - na noc są zbyt krótkie i cienkie. Dobre do zapewnienia komfortu psychicznego w życiu codziennym. Rzadtosowanie raczej dla młodszych pań. 😊

frelcia82 | 5 lata temu

Świetny

Jestem bardzo zaskoczona jakością wkładek Wkładki bardzo dobrze spełniają swoją funkcję , są wytrzymałe, dyskretne i bardzo chłonne ,są pokryte delikatną powłoką , która nie uczula.

Podczas noszenia nie muszę sie martwic o nieprzyjemny zapach i czy coś przecieknie bo doskonale chroni przed takimi sytuacjami.

Podoba mi się to w jaki sposób są zapakowane - każda oddzielanie , można schować do torebki czy kieszeni, nic sie nie zabrudzi .

Dobrze "trzyma sie" bielizny

monika_ka24 | 5 lata temu

Test wkładek seni lady micro

Wkładki seni lady micro są idealne na co dzień. Skutecznie wchłaniają wilgoć , lecz popracowałabym nad funkcja zatrzymywania zapachów . Wkładki są niewyczuwalne podczas chodzenia a to jest duży plus , nic nie uwiera i można w nich ćwiczyć bez obaw , że coś się odklei bądź przesunie. Minusem jest to , że nie posiadają skrzydełek

Dwienca84 | 5 lata temu

Strzał w 10

Jeżeli jakaś kobieta zmaga się z lekkim nietrzymaniem moczu,to te wkładki to strzał w 10.

Nie ma nic lepszego od wkladek seni lady micro slim. Bardzo duży plus za to że pakowane jest osobno, można zabrać do torebki.

Agela | 5 lata temu

Bardzo dobre wkładki

Bardzo dobre wkładki, dzięki nim czułam się komfortowo, dobrze wchłaniają i nie przeciekają. Nie przepuszczają nieprzyjemnego zapachu. Są wygydone i dopasowane do ciała, dyskretne (można nawet założyć legginsy i będą niezauważalne). Na pewno sięgnę po nie ponownie.

MRozen | 5 lata temu

Wszystko co potrzeba kobiecie by czuć się bezpiecznie i pewnie

Wkładki Seni Lady Slim Micro spełniły moje oczekiwania w stu procentach, chłonne, wygodne, niewidoczne. komfort zachowany, rozmiar idealny.Wszystko co potrzeba kobiecie by czuć się bezpiecznie i pewnie.

Beaataaa | 5 lata temu

idealne do pracy

Bardzo cienkie i wygodne wkładki, które idelanie sprawdzają się przy niewielkich problemach. Pozwalają na swobodne pracowanie i wykonywanie obowiązków.

bbo | 5 lata temu

Kobieta pod dobra opieką!

Przetestowałam wszystkie otrzymane rodzaje podpasek. Kobieta zmienną jest i różna jest też obfitość wilgoci podczas nietrzymania moczu. Dlatego miałam potrzebę i możliwość przetestowania wszystkich powyższych rodzajów produktów.

OPINIA:

Jak powiedziała kiedyś Audrey Hepburn: „Nie potrzebuję sypialni, żeby udowodnić swoją kobiecość. Mogę być równie atrakcyjna zupełnie ubrana zrywając jabłka albo stojąc w deszczu”! Wystarczy, że czuję się komfortowo. A o komfort u mnie dba Seni Lady!

Moje kłopoty z nietrzymaniem moczu zaczęły się po urodzeniu drugiego dziecka, pięć lat temu. Byłam załamana. Myślałam, że wiek jest gwarancją braku problemów urologicznych. Bardzo się myliłam. Czułam się oburzona na złośliwy los, zagubiona, mało kobieca. Z czasem odnalazłam właściwą drogę. Rozpoczęłam suplementację, a przy drobnych niedogodnościach towarzyszy mi zawsze Seni Lady. Stosuję szeroką gamę ich produktów, bo obfitość nietrzymania moczu jest bardzo różna.

SENI LADY to idealne produkty dla kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu. Tak cienkie, że mogę nosić obcisłe ubrania i nikt nawet nie domyśli się, że właśnie ich używam. Ich materiał jest bardzo delikatny, o gładkiej, ale perforowanej powierzchni, która zasysa mocz do środka pozostawiając suchą powierzchnię. Delikatna skóra okolic intymnych jest zawsze sucha. Wsad zapewnia idealne wchłanianie wilgoci i co ważniejsze zatrzymanie jej w środku. Czuję się świeżo, a do tego bezpiecznie, bo wkładki redukują namnażanie bakterii. Bardzo lubię ich asymetryczny kształt, który świetnie dopasowuje się do ciała i sprawia, że dzięki swobodzie ruchu zapominam, że mam coś na sobie. Bo zapomnieć jest bardzo łatwo. Przyczynia się do tego również delikatna powierzchnia podpaski, jej miękkość i suchość. Wszelka wilgoć jest zasysana do środka i już nie ma żadnych szans by się stamtąd wydostała. Nie wydostaje się z niej również przykry zapach, towarzyszący nietrzymaniu moczu.

Dla mnie to pewność, bezpieczeństwo i zaufanie każdego dnia i… każdej nocy.

Mała rzecz, a wielkie znaczenie dla kobiety. Pomaga cieszyć się każdą chwilą, bo życie jest zbyt krótkie, by trwać w bezczynności!

szeszunia11 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Micro

Wygodne,cienkie, dyskretne,dobrze przylegają do bielizny. Pochłaniają nieprzyjemne zapachy i wilgoć.łatwo schować je do torebki i zabrać wszędzie ze sobą. Ładne,kobiece opakowanie. Będą to moje ulubione wkładki na kobiece przypadłości. Mogę je gorąco polecić.

ewelcia753 | 5 lata temu

Dobry produkt

Produkt jak najbardziej sprawdza się w krępujących sytuacjach nietrzymania moczu. Wkładki są chłonne, i zapewniają komfort zarówno fizyczny jak i psychiczny. Wkładki są cienkie, dzięki czemu nie widać ich pod ubraniem. Każda wkładka zapakowana jest osobno, co zapewnia higienę i łatwość zapakowania do kosmetyczki. Na chwilę obecną jedynym minusem jest wysoka cena.

Iwsurawska | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Wkladki bardzo komfortowe w uzyciu,male,dyskretne,chlonne.Nie podrazniaja delikatnej skory okolic intymnych,bardzo miekkie.pakowane osobno w male pakieciki.

drewix | 5 lata temu

POLECAM Seni Lady Slim Micro !

Wkładki Seni Lady Slim Micro dyskretnie pozwalają funkcjonować z problemem nietrzymania moczu. W pełni polecam!!!!

dziękuje za możliwość udziału w teście.

SylwiaKaspruk | 5 lata temu

Dobre wkładki

Dobre wkładki. Tylko według mnie powinny być trochę cieńsze. Polecam kobietą które mają problemy z nietrzymaniem moczu. Zachęcam kobiety do kupowania wkładek

Cherry266 | 5 lata temu

Idealna chłonność i dyskretność

Zajmują bardzo mało miejsca i są bardzo dyskretne dzięki zapakowaniu każdej wkładki osobno w malutkich torebeczkach, dzięki czemu nie ma się co bać jakby przypadkiem wypadła z torebki. Oprócz dobrej chłonności idealnie wchłaniają zapach. Dodatkowo nie drażnią, są cienkie (nie odznaczają się) i nie są sztucznie nasycone zapachem.

Masza1313 | 5 lata temu

Super wkladki Seni Lady Slim Micro

Wkladki Seni Lady Slim Micro bardzo dobrze dopasowuja sie do ciala zapewniajac komfort uzytkowania. Dodatkowo neutralizuja nieprzyjemny zapach. Maja delikatna powloczke ktora nie podraznia skory i dobrze trzymaja sie bielizny. Sa ultracienki, przez co sa niewidoczne.

Skarby | 5 lata temu

Gwarancja zadowolenia

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Micro nie przeciekają, nie uczulają, w każdej sytuacji są niezawodne, praktyczne i są gwarancją zadowolenia podczas codziennego użytkowania. Pewność, przewiewność, dyskrecja, wygoda, komfort i suchość to cechy produktów Seni Lady.

tomik19 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Wkładki do nietrzymania moczu Seni Lady Slim Micro są bardzo chłonne, zapewniają poczucie suchości, są dobrze wyprofilowane. Są wygodne, dobrze dopasowują się do bielizny. Duży plus za to że powstrzymują nieprzyjemny zapach dzięki temu zapewniają komfort. Mogły by być troszkę cieńsze ale poza tym produkt jest bardzo dobry, godny polecenia.

XXKadia | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Jestem z nich bardzo zadowolona i sięgnę po nie znowu.

Bardzo dobrze się sprawdzają dają poczucie komfortu niwelują zapach. Mocno trzymają się bielizny. Są bardzo chłonne i wytrzymałe.

counatki | 5 lata temu

Jestem na tak!

Produkty Seni Lady miałam okazję używać nie pierwszy raz. Miałam już wcześniej doświadczenia z tą marką. Nigdy nie czułam się zawiedziona produktami, które zakupiłam lub jak teraz dostałam do testowania. Kupując je wiem, że wybieram właściwie. Dzięki mnie markę polubiły również mama, babcia oraz przyjaciółki z mojego i ich grona. Czujemy się wdzięczne za tak dopracowane środki higieniczne. Używając ich czuję komfort, dyskrecje i poczucie bezpieczeństwa. Seni Lady zostanie ze mną na długo i chętnie będę sięgać po produkty tej marki. Nigdy się nie zawiodłam, dlatego z pełnym przekonaniem- POLECAM!

majusia0 | 5 lata temu

zapewniają komfort i bezpieczeństwo

Seni Lady Slim Micro to doskonałe wkładki, jestem z nich zadowolona. Pomagają zachować uczucie suchości i bezpieczeństwa w ciągu dnia i podczas nocnego odpoczynku. Są bardzo dyskretne i wspaniale niwelują nieprzyjemny zapach, są mega delikatne i miękkie co bardzo cenią sobie kobiety, nie czuć że je się w ogóle nosi. Uważam, że jest to produkt godny polecania.

kryswey | 5 lata temu

w sklepie

Uzbrojona we wkładkę wybrałam się na cotygodniowe zakupy (tylko podstawowe - chleb, mleko,masło,owoce)

Bez stresu, spokojnie zrobiłam zakupy mimo że czułam że była drobna awaria, ja czułam się świetnie. Żadnej wilgoci ani zapaszków.

Wróciła radość życia

martynabrys | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Micro

Dotychczas używałam zwykłych podpasek których noszenie było bardzo uciążliwe. Odkąd mam możliwość testowania produktów do nietrzymania moczu czuję się bardziej komfortowo. Już nie martwię się, że popuszcze i będzie unosił się za mną nieprzyjemny zapach. Bardzo fajny produkt, polecam każdemu!

slomka20 | 5 lata temu

Super produkt

Wkładki Slim Micro mnie zachwyciły. Są chłonne, niewidoczne a co njaważniejsze zatrzymują nieprzyjemny zapach i tym samym zapewniają komfort. Są delikatne i przyjazne dla skóry. Dobrze sie się dopasowują i zapewniają świeżość przez wiele godzin.

Alinab35 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro najlepsze wkładki

Seni Lady Slim Micro na nietrzymanie moczu to najlepsze wkładki jakie w życiu testowałam. Świetnie sprawdziły się u mnie na nietrzymanie moczu z którym się borykam od dłuższego czas.

Super cienkie wkładki ale zdały egzamin u mnie na 100%, nie było żadnych przykrych niespodzianek.

Domitianus | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Micro

zdziwiło ze w końcu każda wkładka jest w oddzielnym , higienicznym opakowaniu. nie trzeba dbać o dodatkowe opakowanie przy włożeniu do torby. Mają przyjemną miekką osłonkę która zapewnia suchość i komfort przez cały czas użytkowania.

b.buler11 | 5 lata temu

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Micro

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Micro są tymi wkładkami,na które czekałam i których szukałam dla siebie. Są wygodne,zapewniają komfort i dyskrecję, a co najważniejsze, zapobiegają powstawaniu przykrego zapachu.

LuuizkaB | 5 lata temu

Wkładki urologiczne Seni - komfort życia

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady spełniły moje oczekiwania. Produkt jest wyjątkowo miękki, cieniutki, nie widoczny nawet w najbardziej obcisłych spodniach. Ich kształt dostosowuje się do ciała. Wkładki są bardzo chłonne, zapewniają poczucie suchości a co najważniejsze zapobiegają przykremu zapachowi. Posiadają boczne osłonki, które chronią przed ewentualnym wyciekiem. Pakowane są w pojedyncze woreczki. Z nimi każda kobieta może czuć się pewnie i komfortowo! Ja podzieliłam się wkładkami z mamą i przyjaciółką, obie są zadowolone z wkładek. Także jeżeli w waszym otoczeniu jakaś kobieta boryka się z problemem nietrzymania moczu z czystym sumieniem możecie jej polecić produkty Seni Lady.

9ac1f25db0d012d50ef4890a426b4ee3bb219a9e | 5 lata temu

Polecam!

Różne są powody nietrzymania moczu, jedne mijają dość szybko, a inne są z nami na dłużej. Bez względu do której grupy się zaliczasz, wkładki Seni Lady Slim Micro sprawdzą się w każdej sytuacji. Są naprawdę skuteczne, a do tego bardzo dyskretne i miękkie. Są chłonne i niwelują nieprzyjemny zapach.

jaulia | 5 lata temu

Dobre

Wkładki są higieniczne zapakowane, można po jednej wrzucić do torebki i mieć na zmianę. Chronią przed zamoczeniem bieliznę, gwarantują dyskrecję, niweluja nieładne zapachy. Odpowiednia długość, klej utrzymuje je w miejscu. Jedyny minus to nawet te najciensze są za grube. Mogłyby być dac dużo cieńsze i mieć skrzydełka dla ochrony brzegów bielizny.

colinne | 5 lata temu

Wygoda i komfort

Wkłądki Seni są bardzo chłone, wygodne i co również ważne w bardzo wygodnych, poręcznych opakowaniach. Bardzo fajne jest to, że są w różnych rozmiarach co pozwala na dopasowanie wkładek do własnych potrzeb w zależnowści od natężenia nietrzymania moczu.

MRozen | 5 lata temu

dyksrecja zachowana

Z wkładkami Seni Lady Slim Micro odczuwam niebywał komfort przy jednoczesnej wygodzie, mały format, a duża chłonność, idealne dopasowanie do bielizny, świetna przylepność.

felicite20 | 5 lata temu

idealnie dopasowane

Idealnie dopasowane, chłonne, wygodne, komfortowe, dające poczucie swobody na cały dzień, doskonale dopasowują się do bielizny, dobrze przylepne. Polecam każdej kobiecie.

kropka010 | 5 lata temu

Świetne wkładki

Wkładki Seni Lady to bardzo dyskretny wyrób, który wyglądem i sposobem zakładania przypomina tradycyjne podpaski.Są jednak dużo bardziej chłonne, a dzięki zawartości superabsorbentu neutralizują także zapach moczu, zapewniając wyższe poczucie komfortu. Dzięki szybkiemu pochłanianiu wilgoci chronią skórę przed ewentualnymi podrażnieniami i odparzeniami, które niestety są częstą przypadłością wśród osób cierpiących na nietrzymanie moczu. Wkładki Seni dla kobiet są doskonałym rozwiązaniem przy nietrzymaniu moczu

ewa6767 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Dużą wkładek jest to, że są cienkie i zapewnią 100% dyskrecję. Mają bardzo delikatną powłokę , która nie podrażnia skóry. Każda wkładka jest dodatkowo zapakowana oddzielnie dlatego można ją nosić w torebce.

krysiao | 5 lata temu

100% satysfakcji !!!

Bardzo przyjemne, delikatne w użytkowaniu. Idealnie wchłaniają, świetnie harmonizują z ciałem. Są bardzo dyskretne co znacznie podwyższa wygodę i stopień samopoczucia. Zapach w ogóle nie wyczuwalny.

171951f | 5 lata temu

Wkładki urologiczne.

Testowane wkładki urologiczne to produkt wysokiej jakości skutecznie chronią przy nietrzymaniu moczu posiadają wysoką chłonność są bezpieczne miękkie i delikatne.

hommen | 5 lata temu

Super się sprawdzają!

Wkładki Seni Lady Slim Micro są bardzo wygodne w codziennym użyciu, cienkie i niezauważalne przez ubranie. Łatwo pochłaniają wilgoć, pozbawiają zapachu. Będę ich używała na co dzień i serdecznie polecam osobom, które mają problemy z kropelkowym nietrzymaniem moczu.

helenka7878 | 5 lata temu

Komfort i bezpieczeństwo

Seni Lady to idealna gama wkładek, wśród których każda z nas znajdzie te, których rozmiar spełni jej oczekiwania - od mini do rozmiarów standardowej podpaski. Seni Lady idealnie sprawdzają się w swojej roli zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Wykonane są z delikatnej powłoki, która nie podrażnia skóry. Świetnie trzymają się bielizny i dopasowują do kształtu ciała. Są bardzo chłonne, maskują zapachy, a przy tym zapewniają dyskrecję. Świetnie się sprawdzają.

Moniczkasia | 5 lata temu

To już nie jest żaden problem

Wkładki urologiczne Seni Lady Slim Micro bardzo dobrze trzymają się bielizny, są dobrze wyprofilowane, bardzo miękkie, wręcz nie czuć, że ma się ją założoną. Bardzo ważne jest to, iż nie czuć nieprzyjemnego zapachu, pozwalają skórze oddychać. Wchłanialność jest tak dobra, że ciągle mamy poczucie suchości, gdyż wilgoć nie wraca pod naciskiem. Bardzo praktyczne jest, iż każda wkładka zapakowana jest w saszetkę.

Produkt spełnił moje oczekiwania.

magdziak | 5 lata temu

Bezkonkurencyjny

Seni Lady Slim Micro to produkt którego szukałam od dawna. Spełnia moje oczekiwania pod względem chłonności, niwelowania zapachu oraz komfortu użytkowania. Wkładki są bardzo delikatne dla skory. Bezapelacyjnie jest to produkt, który będę używać dalej.

nikola60 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Micro są delikatne, niewidoczne. Dobrze wchłaniają. Używając ich czułam się komfortowo. Wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Micro zapewniają dyskrecję, wygodę, komfort i lepsze dopasowanie do ciała.

Kawowagosia | 5 lata temu

Rewelacyjnie

Jestem bardzo zadowolona z wkładek Seni Lady Slim Micro. Ponieważ są niezwykle cienkie pokryte delikatną powłoką, która mnie nie podrażniła, niesłychanie chłonne. Zapewniły mi poczucie suchości oraz wilgoć szybko się wchłania i co jest ważne że nie wraca pod naciskiem. Dały mi poczucie świeżości przez wiele godzin oraz zapobiegły powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Pomagały mi zachować poczucie komfortu i dyskrecji. Polecam

rycerzyk6 | 5 lata temu

micro

Wkładki Seni Lady Micro bardzo dobrze chroniły mnie w nietrzymaniu kropelek moczu.Odczułam przyjemną suchość, nie było czuć nieprzyjemnego zapachu.Wkładki są bardzo dyskretne i komfortowe,dobrze dopasowują się do ciała.Było mi wygodnie,gdyż materiał z którego są zrobione jest bardzo delikatny.Napewno zakupie wkładki ,bo bardzo się sprawdziły,polecam je przyjaciółce ,która ma podobny problem:)

Teresa_Teresa | 5 lata temu

tylko one

Zdecydowany numer jeden. Tylko one i żadne inne. Idealnie dopasowane do moich potrzeb. Delikatne, ale wytrzymałe. Niewielkie, ale chłonne. O wiele lepsze od zwykłych wkładek higienicznych.

karolinamaria | 5 lata temu

Pełen komfort i bezpieczeństwo podczas dnia

Jestem bardzo zadowolona z wkładek, jest to najlepszy produkt jaki dotychczas używałam, zapewnił mi pewien komfort, bezpieczeństwo i nie musiałam ich zmieniać tak często jak tradycyjnych wkładek sprzedawanych w marketach.

Sylwuniax3 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady

Wkładki Seni Lady Micro to strzał w dziesiątkę. Są skuteczne i dyskretne, różne rozmiary pozwalają dostosować je do potrzeb każdej z nas, do każdej sytuacji. Bardzo miłe zaskoczyło mnie ich pojedyncze opakowanie, nie jest szeleszczące i śliskie, tylko dyskretne, takie jak ma być. Jestem bardzo zadowolona z tego, że mogłam je przetestować.

majaa00 | 5 lata temu

Są super

Wkładki Seni Lady Slim Micro mogę śmiało polecić kobietą borykającymi się z kropelkowym nietrzymaniem moczu, są cienkie dzięki temu nie widoczne, ale również bardzo dobrze chronią przed niechciamymi plamami. Spełniły on moje oczekiwania i jestem zadowolona z testu

krystyna.grz | 5 lata temu

To strzał w dziesiątkę!

Bardzo polecam wkładki na nietrzymanie moczu Seni Lady Slim Micro. Są dyskretne, a jednocześnie skutecznie chronią i zabezpieczają przed niepożądanymi skutkami tej przypadłości. Wad nie zauważyłam, dlatego śmiało rekomenduję te absolutnie genialne wkładki. To must-have dla każdej z nas!

Capricci0sa | 5 lata temu

Wkładki Semi Lady Slim Micro - pomoc w krępującej przypadłości

Testowałam wkładki Seni Lady Slim Micro w różnych sytuacjach: podczas uprawiania sportu, w trakcie spaceru, w domu czytając książkę. Dni w tym okresie były bardzo ciepłe, a to dla mnie zawsze był problem, ponieważ obawiałam się, że mogę zwracać na siebie uwagę specyficznym zapachem, tym bardziej że często sama go wyczuwałam. Okazało się, że używając wkładek Seni Lady Slim Micro nie muszę czuć się skrępowana. Bardzo dobrze neutralizują przykre zapachy, a ponadto dobrze wchłaniają wilgoć. Nie odznaczają się na bieliźnie, dobrze się trzymają dzięki warstwie kleju i co bardzo ważne - wypełnienie nie rozwarstwia się tworząc grudki. Foliowa "koperta", w którą owinięta jest każda wkładka, przydaje się również po jej zużyciu. Spełniają swoją rolę w 100 procentach i z czystym sumieniem polecam je wszystkim Paniom zmagającym się ze wstydliwym problemem.

miskimo12 | 5 lata temu

Niezastąpione

Polecam za chłonność i miękkość. Są mile w dotyku, zatrzymują zapach, bardzo komfortowe. Duży plus za opakowanie każdej osobno. Dyskretne podczas użytkowania.

Jaga1888 | 5 lata temu

Wkładki

Są bardziej chłonne małe ale jednak bardziej niż zwykłe podpaski. No i szybsze wchłanianie. Nie widać ich pod getrami podczas treningu , można je nosić cały czas

olinx-2301 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady idealne dla kobiety w każdym wieku. Zdecydowanie polecam!

Wkładki urologiczne Seni Lady Slim Micro to produkt dobrej jakości.W 100% spełniają swoją funkcję. Zdecydowanie lepiej sprawdzają się przy nietrzymaniu moczu niż zwykłe podpaski. Są przyjemne dla skóry, chłonne i skutecznie zatrzymują niemiły zapach.

moniskar | 5 lata temu

Wkładki Seni... Rozwiązanie krępującego problemu

Wkładki są małe, delikatne, ale jednocześnie pomagają w problemie nietrzymania moczu. Świetnie nadają się dla kobiet aktywnych, także podczas uprawiania sportu, ponieważ nie krępują ruchów i świetnie dopasowują się do bielizny.

JagoJa78 | 5 lata temu

Dobry i chłonny produkt

Bardzo dobre - kształt, chłonność, przyczepność i grubość na "5" . Są chłonne i co też jest dużym plusem, to nie powodują żadnego podrażnienia i odparzenia. Teraz wreszcie mogę czuć się komfortowo i wychodzić z domu. Dużym plusem obok chłonności jest pochłanianie zapachu. Dzięki temu nie muszę martwić się, że ktoś zorientuje się co do mojej dolegliwości. Mają bardzo dobry i mocny klej dzięki czemu dobrze trzymają się na miejscu.

mamag1 | 5 lata temu

Seni Lady Slim Micro

Wkładki są nei tylko idealne na nietrzymanie moczu, ale także dla osób borykających sięz infekcjami intymnymi i upławami. Doskonale chronią, sa prawie neiwyczuwalna i sprawwiają że drobne "wpadki" nie stanowią problemu. Idealnei sprawdzają się dla aktywnych fizycznie. Śą też doskonale trzymajace się bielizny

maruder84 | 5 lata temu

Wkładki na medal

Są to super wkładki, na pewno będę z nich w przyszłości korzystać. Świetnie trzymają mocz, są mega chłonne, dyskretnie zapakowane, idealne na wyjścia jak do użytku domowego. Świetnie trzymają się bielizny, mają przyjemny zapach, ratują z opresji. Są mega.

uskat | 5 lata temu

Polecam !

Należę do osób , które mają problemy z alergią kontaktową w przypadku tych wkładek problem alergii nie występuje.Naprawdę dobry produkt. Komfort i chłonność super .

Scyzoryk81 | 5 lata temu

Jak najbardziej polecam!

Wkładki są cienkie ale chłonne, dobrze radzą sobie z problemem kropelkowe go nietrzymania moczu. Mają jeszcze dodatkowa właściwość i nie uwalniają nieprzyjemnego zapachu moczu.

Wkładki są osobno pakowane co ułatwia ich codzienne używanie, noszenie na przykład w torebce.

Jak dla mnie jak najbardziej na plus. Polecam

jolunia559 | 5 lata temu

Brawo.

To wspaniałe rozwiązanie.Zero problemów.Same plusy i coś co się sprawdza w każdej sytuacji.Super.Zero nieprzyjemnego zapachu.Zero dyskomfortu.Same zalety .Wad brak

basiulka1 | 5 lata temu

Wkładki Seni Lady Slim Micro są super.

Wkladki są bardzo skuteczne, dzięki temu można czuć się komfortowo w każdej sytuacji. Ładnie dopasowują się do bielizny. Zapewniają świeżość przez długi czas.

Babciaidealna | 5 lata temu

Godne polecenia

Po przetestowaniu stwierdzam, że należą do tych najlepszych dostępnych a naszym rynku. Bardzo chłonne, miękkie i dobrze "trzymają" zapach. Będę je stosować i polecam innym paniom

beawlo76 | 5 lata temu

Idealne dla nowoczesnej kobiety

Wkladki Seni Lady Slim Micro idealnie się sprawdziły. Miałam poczucie komfortu i świeżości. Napewno będę po nie sięgała. Nie musiałam się martwic. Miałam czysta bieliznę i nie czułam dyskomfortu. Doskonale sprawdzają się w podrozy. I podczas zabaw z dzieckiem.

irena66 | 5 lata temu

Testowanie wkładek seni

Wkładki seni to rewelacyjnie skuteczne dla osób mających kłopoty z nietrzymanie moczu zwłaszcza dla.osob starszych,którzy nie umieją samo sobie poradzić z tym problemem przez co czasami izolowane się od otoczenia.Wkladki seni potrafią,że czuję się pewna siebie każdego dnia a czasami nawet nocy.

paulina2424 | 5 lata temu

Idealne

Wkładki dyskretne, idealne. Zapewniają super komfort, pewność w każdej sytuacji. Do tego każda zapakowana oddzielnie a co za tym idzie można ją dyskrertnie schować w torebce.

mxx | 5 lata temu

skutecze i wygodne

Skuteczne i wygodne w uzyciu.Bardzo ladnie zapakowane pojedynczo co jest wrecz idealne bo wiem,ze w pospiechu moge po prostu wrzucic do torebki bez obaw,ze zabrudza sie.Bardzo higieniczne i przyjemne opakowanie.Spelniaja swoje funkcje dajac mi poczucie bezpieczenstwa i swobode ruchu.Nie musze stresowac sie dodatkowo,ze zaczne popuszczac mocz,zniknie komfort a ja wpadne w panike.Zakupilam juz kolejne opakowania i polecam kolezankom.

anna1313@ | 5 lata temu

Wkładki

Wkładki są komfortowe i mogę je nosić bez żadnych ograniczeń. Doskonale dopasowane do potrzeb klienta, czuję się jakbym nic nie miała.

Bardzo chłonne , dyskretne i niemal niewidoczne pod ubraniem. Mam poczucie suchości i nie wymaga wymiany co kilka chwil.

hostessadorota | 5 lata temu

Bardzo dobre. Super

Jestem bardzo zadowolona z tych wkładek. Nic nie przecieka.. neutralny zapach. Idealnie trzymają się bielizny. Jestem bardzo zadowolona.bede je kupować.

Porcelanowa | 5 lata temu

Wkładki

Wkładki seni Lady mają wiele rozmiarów i można je dobrać pod siebie. Mają delikatka powłoczkę i są przyjemne w dotyku. Świetna chłonność i jakość. Można czuć się w nich bezpiecznie zero dyskomfortu

ormen | 5 lata temu

produkt na duży plus

Bardzo miło zaskoczyły mnie wkładki Seni Lady Slim Micro, cienkie i znakomicie chroniące przed nieprzyjemnymi efektami nietrzymania moczu. Wilgoć i zapach zamknięte i poskromione. Produkt godny polecenia.

gucia9 | 5 lata temu

Wkładki urologiczne idealne dla każdej kobiety

Wkładki Seni Lady Slim Micro do dobrze dopasowane , wygodne i bezpieczne wkładki, które pomagają w krytycznych sytuacjach w pracy, w czasie podróży i w trakcie ćwiczeń fizycznych