Dzięki unikalnej technologii zastosowanej w płynie do płukania tkanin Lenor, nie musisz martwić się brakiem balkonu, ogrodu czy brzydką pogodą. Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind zapewnia niesamowitą świeżość prania jak suszonego pod gołym niebem, którą możesz cieszyć się zawsze i wszędzie - nawet jeśli suszysz je w mieszkaniu. Morskie i cytrusowe nuty zapachowe płynu do płukania sprawią, że ubrania mają efekt najwyższego poziomu świeżości.

100% Recenzentek potwierdza, że płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind sprawia, że tkaniny pachną tak, jakby były suszone na świeżym powietrzu

Wyniki testu płynu do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind

Świeżość prania suszonego w ogrodzie w letni dzień to jedno z przyjemniejszych wrażeń. Jak uzyskać je wtedy, kiedy nie mamy miejsca na wystawienie prania na podwórko lub balkon bądź nie sprzyja nam pogoda? Rozwiązaniem jest użycie płynu do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind. Przetestowały go nasze Recenzentki. Zobacz ich opinie!

Zapach prania jak suszonego na świeżym powietrzu – opinie o wariancie Fresh Wind z rewolucyjnej linii płynów do płukania Lenor Fresh Air Effect

Wszystkie Recenzentki testujące płyn do płukania tkanin z linii Lenor Fresh Air Effect zgodnie potwierdzają, że spełnił on swoje główne zadanie: ubrania wyprane z jego dodatkiem pachniały tak, jakby właśnie zostały zdjęte z ogrodowej suszarki.

Pachnie świeżością, powietrzem, jest idealny. Nie za mocny, nie za słaby, nie dusi, ubrania długo pachną. Pościel pachnie, jakby dopiero co była wyprana i zdjęta ze sznurka (…). - m4dzi4r4

Opinie o długotrwałej świeżości Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind

Wyprane ubrania odłożone do szafy szybko tracą świeżość? Nie z płynem do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect. 100% Recenzentek potwierdza, że produkt zapewnia praniu długotrwałą świeżość.

(…) Rzeczy po wyprasowaniu dalej pięknie pachną! Otwierając szafę, aż miło zaciągnąć się świeżością. Zapach zmienionej pościeli utrzymuje się również kilka dni, dzieci mówią, że aż lepiej się śpi! – laskotka

Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect jest wydajny – opinie Recenzentek

Potwierdza to 10 na 10 Recenzentek. Dzięki skoncentrowanej formule, płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind starcza na dłużej. Już niewielka ilość produktu odmierzona poręczną miarką umieszczoną w korku sprawia, że pranie zyskuje niepowtarzalną świeżość.

(…) Nie trzeba kupować wielkich pojemników z płynem bo ten jest bardzo wydajny, miarka w nakrętce pozwala użyć odpowiednią porcję produktu. Zapach naturalnej świeżości i słońca! – gosiaszu

Wygoda użytkowania płynu do płukania tkanin z linii Lenor Fresh Air Effect - opinie

Kobiety biorące udział w teście doceniły również płyn do płukania tkanin Lenor za wygodę użytkowania. Ergonomiczna butelka i łatwość dodawania płynu do płukania sprawiły, że aż 98% Recenzentek wskazało to jako atut.

(…) Fajne poręczne opakowanie, super wyprofilowane do wygodnego trzymania. – goskaws.

Ekologiczne butelki Lenor - opinie

9 na 10 Recenzentek zadeklarowało również, że ważne jest dla nich, by butelka płynu do prania pochodziła z recyklingu i mogła zostać ponownie mu poddana. Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind spełnił te oczekiwania.

(...) Super, że butelki są w 100% z recyklingu bo o to właśnie chodzi - robić coś dla siebie i dla planety. - Manganese

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effcet Fresh Wind spełnił oczekiwania 100% Recenzentek. Tak samo Dziewczyny oceniły pozostałe dwa warianty zapachowe: Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom oraz Lenor Fresh Air Effect Summer Day. Wszystkie płyny spełniły oczekiwania testujących je Pań. Recenzentki zamierzają sięgnąć po nie ponownie i polecą je rodzinie i znajomym.

Jest to bardzo przyjemny zapach, który długotrwałe czuć w mieszkaniu i na ubraniach. (…) Polecam wszystkim niezdecydowanym.– madzix205

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 94 osób w okresie czerwiec-lipiec 2021 r.

sylwciasylwia | 4 lata temu

Jestem na TAK

Uwielbiam ten płyn . Zapach bardzo ładny . Susze pranie w mieszkaniu wiec jak wchodzę do pokoju czuje ten zapach i to jest naprawdę piękne . Z miła chęcią kupię go jeszcze raz . Jestem na tak

zbroszczykolga@gmail.com | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect - powinien znaleźć się w każdym domu

Serdecznie polecam ten płyn, każdy z wariantów ma świetny zapach. Są wydajne, mają cudowną nakrętkę ( miarkę) dzięki której płyn po zakręceniu nie cieknie po butelce. Pranie po tym płynie jest uroczo miękkie i ma śliczny zapach.

karmelek5 | 4 lata temu

Wspaniały świeży zapach i mega wydajność.

Płyny do płukania Lenor podbiły moje i mojej rodziny serca. Absolutnie się w nich zakochałam. Płyny mają piękne opakowania, które przyciągają wzrok. Dozownik jest super a wydajność genialna. Piorę prawie codziennie i takie rzeczy są dla mnie mega ważne. Wersja Fresh Wing ma absolutnie wspaniały świeży zapach, jakby ubranie cały dzień przebywało na zewnątrz, na wietrze. Uwielbiam takie odczucie, bo kojarzy mi się z dzieciństwem.

Polecam

Joanna198500 | 4 lata temu

Zapach świeżego powietrza

Podczas pierwszego testowania,przy odkręcaniu butelki w jednej chwili ulotnił się ten cudowny świeży zapach.Od razu pomyślałam, że tak właśnie pachnie świeże powietrze.Wygodna nakrętka pozwoli nam na precyzyjne odmierzenie płynu.U mnie wystarczyło pół nakrętki.Jestem zdumiona tym jak długo zapach utrzymuje się na ubraniach.Zazwyczaj suszę je w domu na suszarce.W całym mieszkaniu unosi się zapach prania.Płyn jest skoncentrowany, więc bardzo wydajny.Polecam

frelcia82 | 4 lata temu

Super efekt

Polecam produkt z całego serca ! Zapach przyjemny i delikatny, który utrzymuje się dość długo (można swobodnie potęgować zapach wlewając mniej lub więcej płynu- ja stosowałam się do miarek z obrazka na opakowaniu). Ubrania po użyciu płynu są miękkie i przyjemne w dotyku . Butelka jest z recyklingu wiec dodatkowo na plus. Płyn to koncentrat więc jest bardzo wydajny. Na naszych ciałach nie występowały żadne alergie czy wysypki

suprunvalerya | 4 lata temu

Morska bryza

Jest to najlepszy płyn z tych co miałam okazję testować. Efekt jest zadowalajacy, pachą ładnie nie tylko ubrania A i pokój w którym ubrania były suszone. Uczucie świeżości na ubraniach pozostaje przez około 4 dni.

Tayen | 4 lata temu

Kiedy wiatr pieści Twoje pranie

Myślę, że to najpiękniejszy zapach jaki spotkałam wśród płynów do tkanin. Z lubością wkładam prane w nim ubrania, czuję się lekka tak jak lekka jest jego woń. Niesie ze sobą świeżość, tęskne wspomnienie dziecięcej wolności, czaruje naturalnością. Jest neutralny, a jednocześnie nie można obojętnie od niego przejść, bo jest wyczuwalny.

Idealny.

FruttiDiBosco | 4 lata temu

Świeży letni wiatr

Zapach tego płynu rzeczywiście kojarzy mi się z kolorem błękitnym, jest świeży, lekki, „chłodny”. Płyn jest wydajny, dzięki konsystencji dość gęstego płynu i praktycznej nakrętce z miarką dozuje się go bardzo wygodnie. Ubrania są miękkie, nie elektryzują się, długo utrzymują delikatny świeży zapach.

zielonapoziomka4 | 4 lata temu

Ubrania świeże nawet suszone w domu

Płyn ma wygodna w użyciu, niewielką plastikowa butelkę z poręcznym lejkiem. Płyn jest bardzo wydany, wystarczy odrobina żeby nadać ubraniom piękny, świeży zapach, nawet wtedy gdy suszymy je w domu. Polecam wszystkim.

velvet900 | 4 lata temu

Powiew lat dzieciństwa

Zapach, który na myśl przywołuje lata dzieciństwa i pranie suszone w ogrodzie. Dzięki temu wspomnienia nadal są obecne w mojej głowie i "namacalnie" w postaci intensywnego zapachu prania.

MonikaFal | 4 lata temu

Jest niczym powiem ciepłego letniego wiatru

Mój faworyt to Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind. Cudownie świeży zapachu którym nie chce się rozstawać. Wyprałam w nim dosłownie wszystko, gdyż tak bardzo mnie zafascynował. Długo się utrzymuje na ubraniach dzięki czemu w ciągu dnia mogłam czuć jego świeży i orzeźwiajacy zapach. Daje tez poczucie pewności siebie, gdyż ubrania pachną świeżo i czysto.

damazprowincji | 4 lata temu

Przyjemny zapach

Dzięki niemu na tkaninie utrzymuje się bardzo ładny zapach. Uczucie świeżości które cię otula jest niesamowite. Bardzo wydajny. Łatwy w użytkowaniu, dobrze zaprojektowana butelka.

madzix205 | 4 lata temu

Klasyka zapachu

Uniwersalny zapach. Najbardziej przypadł do gustu mojemu partnerowi. Zapach czuć w całym mieszkaniu. Jest świeży i piękny. Butelka jest poręczna. Płyn jest wydajny.

Elapolo | 4 lata temu

Swiezy zapach

To nuty morskie połączone z soczystymi owocami. Zapach bardzo świeży jednak dla mnie za mdły. Mimo wszystko pranie utrzymjuje długo zapach a koncentrat wystarcza na długo. To nie mój zapach, ale jak najbardziej jest akceptowalny.

majorka06 | 4 lata temu

Pranie pachnace powiewem wiatru

Pranie pachnie intesnywnie w domu unosi sie zapach prania typowo suszonego na wietrze. Zapach jest intensywny jak dla mnie troszke za bardzo duszacy, co nie zmienia faktu ze dom wypelnia piekny intensywny zapach.

ptyss | 4 lata temu

Rześkość i odświeżenie gwarantowane

Do kolejnego prania użyłam Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind, ponieważ była to gabarytowe pościel dałam zakrętkę i trochę;) tak...na zapas;)

Wyprana bielizna i pościel pachniała świeżo jak..morska bryza. To skojarzenie moje, rodzinki było podobne: górski potok i głębia oceanu.

Nie wiem czy kolor skłania do skojarzeń ale zapach tego testowanego płynu z całą pewnością to symbol świeżości! Pranie suszone w domu pachnące morska bryzą!

Polecam

krysiao | 4 lata temu

Mój niepowtarzalny

Bardzo wyjątkowy, subtelny zapach, który mocno kojarzy się ze świeżością/ powietrzem-wodą itp. który bardzo długo się utrzymuje w domu, a nawet w szafie. Pranie miękkie, przyjemne, nie elektryzuje się. Koncentrat bardzo wydajny estetyczna butelka i przyjemna nakrętka. Grafika opakowania bardzo przemawia do klienta, dobrana kolorystyka i czcionka, wszystko przyjemne dla oka i w uzytkowaniu.

flowerek16 | 4 lata temu

Całkiem fajny ale nie mogę rozgryźć zapachu

Płyn sam w sobie spełnia swoje właściwości. Ubrania długo po wysuszeniu jeszcze pachną tym płynem. Lenor Fresh Air Effect jest wydajny, a jego pojemność jest duża. Piorąc w nim nawet ubranka mojego rocznego synka nie zdarzyły się u nas żadne alergie czy podrażnienia. Zapach jest ok jednak to nie mój gust gdyż nie przypomina mi on jakiejkolwiek świeżości. W ogóle w zasadzie nic mi nie przypomina aczkolwiek to tylko moje odczucia i absolutnie nie ujmuje to jego działaniu.

awaked_moments | 4 lata temu

Świeżość przez długi

Pranie pachnące wiatrem przez długi czas. Niezwykle trwały efekt świeżości i długotrwały zapach sprawia, że ubrania koją zmysły i odprężają. Wystarczy odrobina płynu, a ubrania pachną jak z łąki.

Edytatestuje2020 | 4 lata temu

Długotrwały zapach świeżości :)

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind posiada piękny, świeży zapach, z wyczuwalną nutą cytrusową, która długo utrzymuje się na ubraniach. Produkt ten jest zamknięty w poręcznej 840 ml butelce. Jest on bardzo wydajny, wystarczy bowiem niewielka ilosc plynu, aby ubrania nabrały pieknego, swiezego zapachu.

ShadowQueen | 4 lata temu

Mój ulubieniec z gamy Lenor Fresh Air Effect

Płyn do płukania, który pachnie jak dopiero co ściągnięte pranie z ogrodu w piękny, słoneczny dzień? Tak właśnie pachnie Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind. Pranie wysuszone w mieszkaniu również może pachnąć świeżością! Zapach utrzymuje się naprawdę długo, jest delikatny, przyjemny.

Jest to koncentrat, więc starczy naprawdę na długo. Plus za użycie do produkcji materiałów recyklingu. Opakowanie ma łatwy w użyciu oraz precyzyjny dozownik. Zdecydowanie polecam!

Viki28 | 4 lata temu

Piękny długotrwały zapach

Płyn ma piękny zapach, który długo utrzymuje się na tkaninach. Jest bardzo wydajny i zamknięty jest w poręcznej butelce. Po jego użyciu pranie pachnie jakby było suszone na świeżym powietrzu.

Stokrotka_stokrotka | 4 lata temu

Wydajny w 100%

Wszystkie przetestowane płyny spełni moje oczekiwania. Warte są swojej ceny. Produkt wydajny. Formuła płynu skoncentrowana przez co zapach unosi się przez cały dzień.

justyska_88 | 4 lata temu

Cudowny i świeży zapach. Mój ulubiony

Piękny i świeży zapach, który utrzymuje się bardzo długo, nie niszczy ubrań, tkaniny są miękkie, nie zostawia zacieków itp. Płyn jest skoncentrowany, używa go się mniej niż innych płynów. W całym mieszkaniu po praniu naprawdę pachnie jakby świeżym letnim powietrzem. Ubrania po wyjęciu z, szafy długo jeszcze pachną, to samo z pościelą czy ręcznikami. Opakowanie estetyczne, poręczne i wygodne w użyciu, nie zajmuje dużo miejsca w szafce. Polecam, uwielbiam go.

mama_i_tymon | 4 lata temu

Pachnąca świeżość.

Płyny do płukania Lenor Fresh Air Effect dają efekt świeżego, cudownie pachnącego prania, zapach utrzymuję się naprawę bardzo długo, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Opakowanie jest bardzo wygodne i poręczne, które posiada świetną miarkę, dzięki której płyn jest bardzo wydajny.

Olkapatolka | 4 lata temu

Zapach świeżego prania

W tym płynie szczególnie urzekł mnie zapach. Kojarzy mi się on z praniem, które suszę na podwórku na wsi, mimo, że mieszkam w bloku a pranie suszę na suszarce :) Po wywieszeniu ubrań od razu całe mieszkanie pięknie pachnie ! Dodatkowym ogromnym atutem płynu było opakowanie. Bardzo poręczna butelka, pozwala użyć tyle produktu ile potrzebujemy.

MartaLT | 4 lata temu

Cudowna świeżość prania

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind To moje odkrycie! Świetny płyn nadający praniu doskonałą świeżość i zapach. Ubrania długo pachną i jakościowo nic nie tracą po praniu.

patii914 | 4 lata temu

Płyn, po który sięgnę ponownie

Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind posiada orzeźwiający, świeży zapach, w którym morskie nuty połączone zostały z aromatem soczystych cytrusów, jak również czystego powietrza.

Butelkę wykonano praktycznie w całości z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu i ponownie nadających się do recyklingu (poza etykietą). Wspomniany płyn do płukania tkanin ma za zadanie odtworzyć efekt świeżości otwartych przestrzeni. Pranie rozwieszone w domu przypomina wreszcie swoim zapachem ubrania suszone na zewnątrz.

nelika | 4 lata temu

lekki powiew świeżości

wystarczy zaledwie niewielka ilość a pranie pachnie ładnie jak nigdy dotąd:) płyn jest bardzo wydajny, a zapach nie jest duszący tylko bardzo rzeźki. Pranie suszone w środku zachowuje swoją świeżość i pachnie jeszcze długo w szafie i na sobie.

Emi28 | 4 lata temu

Świeży zapach

Płyn do płukania o tym zapachu jest cudownie świeży lekki, nie duszący... Zapach jest bardzo intensywny co bardzo mi się podoba po wysuszeniu pranie pachnie jeszcze przez długi czas.

manganese | 4 lata temu

Najlepszy z całej serii

Ten wariant Lenor Fresh Air Effect - Fresh Wind najbardziej przypadł mi do gustu. W płynach do prania najbardziej cenię zapachy, a ten pachnie cudnie. Ciężko opisać nawet ten zapach, ale jakbym miała to zrobić to powiedziałabym tak - wyobraźcie sobie leniwe popołudnie, wokół śpiewają ptaki i ulgę przynosi letni, chłodny wiatr. O tak, dokładnie tak bym opisała :)

Poza tym bardzo długo zapach utrzymuje się na tkaninach

anaka12 | 4 lata temu

Prawdziwy Fresh Wind

Piękny, długotrwały zapach. Tutaj morskie nuty łączą się z cytrusami i świeżym czystym powietrzem. Niewielka ilość doskonale zmiękcza pranie. Jest wydajny. I ma poręczną butelkę.

-aluska_28 | 4 lata temu

Świeży orzeźwiający zapach morski z nutą cytrusów i czystego powietrza

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind jest skoncentrowanym płynem do płukania tkanin, który jest mega wydajny - wystarcza aż na 60 prań. Jednocześnie zapach jest fantastyczny i długo utrzymuje się na ubraniach. Wyraźnie czuć świeże powietrze, mimo że ubrania nie zawsze mogą się suszyć na zewnątrz. Zapach morski z nutami cytrusów i czystego powietrza jest bardzo ładny. Co ważne, butelka ma bardzo wygodny dozownik, z którego dobrze leje się płyn bez obaw o rozlanie. Została też wykonana z tworzywa sztucznego, które pochodzi z recyklingu.

angela.marcol@interia.pl | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind.

Doskonale pachnie, a świeżość pozostaje na dłużej. Pranie pachnie tak, jakby było suszone na świeżym powietrzu. Jest super wydajny i wygodny w użyciu.

aknel77 | 4 lata temu

Powiew świeżości

Płyn ma przyjemny zapach, który bardzo długo utrzymuje się na tkaninach. Nadaje im miękkości i świeżości. Płyn najlepiej sprawdza się do płukania pościeli i koców. Na tych rzeczy najchętniej go używam.

monika.rusek | 4 lata temu

Piekny zapach który zostaje ze mna na dłużej

Płyn jest godny uwagi, sprawdza się u mnie bardzo dobrze! Lubię go za to że praniejst idealnie odświeżone oraz pieknie pachnie przez dłuższy czas. MA bardzo poręczna butelkę która wszędzie się zmieści w łązience! Zdecydowanie go polecam innym paniom domu :)

a-ska500 | 4 lata temu

Tradycyjny świeżak

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind jest zamknięty w poręcznej buteleczce z wygodną zakrętką do odmierzania odpowiedniej ilości. Potrzeba niewiele płynu, by uzyskać efekt świeżego pachnącego prania. Zapach na tkaninach utrzymuje się długo. Jest to typowy świeżak, z całej serii płynów Fresh Air Effect najmniej przypadł mi do gustu, ale nie mogę powiedzieć że jest nieprzyjemny - po prostu bardzo klasyczny.

Pauullar | 4 lata temu

Super zapach

Zapach utrzymuje się na ubraniach długo. Mieszkanie pachnie całe po zrobieniu prania 😉 Ubrania pięknie pachną, bardzo świeżo, co kojarzy mi się z latem. Polecam wszystkim te płyny! 😉

EniaEnia | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom - jeśli ktoś mówi, ze nie może mieć wszystkiego, to w tym przypadku się myli!

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom to ideał wśród płynów do płukania! Dlatego opiszę ich fantastyczność ogółem, a nie każdy oddzielnie :) Dlaczego? Otóż po 1 - zapachy są naprawdę przyjemne, nie duszące, długo utrzymują się na ubraniach. czuć w nich świeżość i pachną naprawdę jakby były suszone na zewnątrz. Po drugie faktycznie chyba w porównaniu do innych płynów zauważyłam, ze wystarczy go wlać mniej niż inne, aby zapach utrzymywał się podobnie długo. No i ten recykling! Brawo!

Samą perełkę zostawiam na koniec! Kiedy wyprałam pościel, ubrałam i po kilku godzinach weszłam do sypialni - cała rozpościerała się pięknym zapachem! Głownie ja robię w domu pranie, kiedy mąż wszedł do sypialni nie wiedząc, że akurat danego dnia zmieniłam pościel - od razu padło pytanie "a co tu tak ładnie pachnie? Kupiłaś odświeżacz do kontaktu?" :) Oczywiście żadnego odświeżacza nie było - był za to zapach Lenora :)

ewka9127 | 4 lata temu

Mega zapach

Płyn łączy w sobie zapachy cytrusów , czystego powietrza oraz nuty morskie. Po jego zastosowaniu ubrania mają piękny zapach i są bardzo miłe w dotyku. Nie ważne gdzie są suszone czy w domu czy na świeżym powietrzu zapach tak samo długo utrzymuje się na ubraniach. Formuła płynu jest bardziej skoncentrowana od zwykłych lenorów dzięki czemu wystarczy jego mniejsza ilość aby ubrania zachowały świeży zapach. Płyn jest zamknięty w opakowaniu pochodzenia z recyklingu co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Dodatkowo chroni ubrania przed płowieniem kolorów

karolinamaria | 4 lata temu

Unikalne połączenie

Unikalne połączenie zapachu wiatru i cytrusów, pozwala na poczucie słonecznej atmosfery lata i radosnej pogody. Uwielbiam małe radości jak zapach ubrań po praniu. Mój ulubiony wariant Lenora ze względu na niezwykle poczucie świeżości, unikalność i podejście marki do recyklingu.

Sann | 4 lata temu

Magiczna świeżość

Wersja niebieska Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind . Niesamowicie świeży i lekki pozwalający cieszyć się długo swoim zapachem. Z pewnością znajdzie swoich miłośników.

carlise1983 | 4 lata temu

Niezwykłą świeżość prania

Płyn odznacza się wyjątkowo świeżym zapachem. Pranie pachnie subtelnie i nienachalnie. Zapach jest bardzo naturalny i kojarzy się z latem i praniem suszonym na świeżym powietrzu. Zapach długo utrzymuje się na ubraniach więc dłużej wydają się świeże. Płyn jest wygodny w dozowaniu, butelka poręczna. Wydajność płynu jest bardzo duża, wystarczy niewielka ilość płynu, aby nadać praniu ładny i świeży zapach.

madif26 | 4 lata temu

Fajny produkt

Płyn łatwo się otwiera ma wygodne opakowanie, zmiękcza ubrania. Pięknie pachnie jestem zachwycona tym płynem moje ubrania w szafie pięknie pachną świeżo cały czas gorąco polecam wszystkim.braj

Spasia23 | 4 lata temu

Idealny.

Idealny płyn do prania tkanin. Mała ilość uzyta do prania daje efekt. Pranie pomimo suszenia w domu, niestety nie posiadam balkonu, pachnie wiatrem, słońcem i prawdziwym latem. Ubrania oprócz tego że są pachnące są miekkie. Nie powduje podrażnień. Napewno kupię nie jedną butelkę.

Hey_lovely | 4 lata temu

Piękny zapach

Przepiękny zapach i długotrwała świeżość ubrań - tak można opisać w skrócie ten płyn do płukania. Jest bardzo wydajny i wygodny w dozowaniu.

nocopan | 4 lata temu

Powiew świeżości

Mój ulubieniec spośród całej trójki. Wydajny, poręczna butelka i wymarzony zapach - tak pachnie świeżość! Idealny do prania pościeli, cudownie jest się wieczorem zanurzyć w takim zapachu, relaks gwarantowany.

Renia2801 | 4 lata temu

Delikatny

Płyn Lenor Fresh Wind długo i świeżo pachnie jednak nie są to moje zapachy ale o gustach się nie dyskutuje. Aczkolwiek poleciłabym go innym osobom. Świetnie nadaje się do płukania pościeli. Polecam

mal_uch | 4 lata temu

Genialny świeży zapach!

Idealny do płukania ubrań sportowych, które wymagają silnego środka przy przepoconych strojach treningowych. Zapach utrzymuje się bardzo długo dzięki czemu każdy trening jest przyjemny. Wystarczy niewielka ilość by pranie pachniało przez długi czas.

atanazja20 | 4 lata temu

Powiew świeżości

Płyn daje wrażenie, że oddycha się świeżym powietrzem , co z pewnością wpływa na nastrój . Jest to lubiony wariant płynu z tej linii . Ubrania są bardzo świeże , rześkie i zdecydowanie czuć jakby były suszone na powietrzu . Płyn spełnił moje oczekiwania , ubrania sa miękkie , przyjemne w dotyku i nie elektryzują się . Idealny płyn dla mieszkańców miast którzy nie mają balkonów . Cena adekwatna do jakości.

Ezire | 4 lata temu

Podstawa

Pachnie równie mocno jak pozostałe. Urzekł mnie ten świeży zapach suszenia ubrań na słońcu! Uwielbiam te niebieskie zapachy i są ze mną zawsze! Jest bardzo intensywny!

Barbarekdee | 4 lata temu

Orzeźwiający powiew wiatru

Bardzo przyjemny świeży zapach. Nadaje praniu takiej chłodnej, rześkiej i orzeżwiającej nuty. Czuć, że ubrania są świeżo wyprane i czyste. Az chce sie je od razu założyć!

Kokainkaxx | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect - Fresh Wind hit nad hitem

Lenor Fresh Air Effect - Fresh Wind wywołał na mnie ogromne wrażenie. Jest to mój faworyt z pośród wszystkich zapachów nowej serii. Zapach ten po praniu rozpościerał się po całym moim mieszkaniu i utrzymywał się bardzo długo na ubraniach.

krausiaczek | 4 lata temu

Płyn do płukania

Fresh Wind jest zapachowo przepiękny od pierwszego powąchania. Ubrania po praniu są świeże i zapach utrzymuje się nie tylko w czasie schnięcia. Butelka jest naprawdę dobrze skonstruowana.

goskaws | 4 lata temu

Mój ideał

Marka Lenor jakoś i rozsądną cena. Super wydajny produkt. Idealna konsystencja starcza na wiele prań. A zapach obłędny. Fajne poręczne opakowanie super wyprofilowane do wygodnego trzymania. I super że produkt z tworzywa przyjaznego dla środowiska. Zapach idealny z całej trójki nie za mocy nie za słaby a świeży na maksa.

rycerzyk6 | 4 lata temu

morska bryza

Lenor Wind to świeżość prania bez końca. Moje pranie jest miękkie i pachnące. Podoba mi się ze jest dozownik ,dzięki czemu koncentrat jest wydajniejszy, gdyż wystarczy niewielka ilość ,aby zapach było czuć w całym domu.

Kolory zachowują swoją moc. Płyn nie podrażnia skóry i jest bezpieczny .Pojemnik eko całkowicie podbił moje serce. Natura górą.

karola1165 | 4 lata temu

Super Blue

Cóż ja mogę powiedzieć, Fresh Wind nie ma sobie równych. Zapach w którym się zakochałam od pierwszego wąchnięcia hahah Super wydajny i na maksa intensywny zapach. Bardzo długo trwały. Z całą pewnością zagości w moim domu na stałe.

cookinglove | 4 lata temu

Świeży i orzeźwiający zapach

Przepiękny Świeży oraz orzeźwiający zapach. Mocno wyczuwalne są zarówno cytrusy jak i morskie nuty. Ciuchy pachną świeżym powietrzem mimo iż suszone były w mieszkaniu. Wystarczy niewielka ilość płynu by tkaniny intensywnie pachniały oraz były naprawdę miękkie I przyjemne w dotyku. Cała butelka wykonana jest z recyklingu co jest dla mnie niezwykle ważne gdyż dbam o środowisko.

nartalia | 4 lata temu

Jest cudowny

Letni wiatr i niebieskie kwiaty to zapach tego płynu. Pozostawia ubrania świeże i pachnące na długo. Tkaniny po praniu są miekkie i zadbane. Do tego poręczna butelka, prawie dwa razy mniejsze niż tradycyjne, to oszczędność miejsca i pożytek dla ziemi.

MamaAntosia | 4 lata temu

Świeży wiaterek :)

Pranie pachnie i cieszy. Nie jest przykrym obowiązkiem, aż chce się prać :) Zapach długo utrzymuje się na ubraniach i czuć tą świeżość. Ten płyn to dodatkowy odświeżacz dla mieszkania :) pachnie nam cały dom.

andzia898 | 4 lata temu

Najlepszy

Moje pranie pachnie niczym suszone na powietrzu przed domem, bardzo mi on odpowiada, jestem zakochana w całej serii, kocham go za delikatność zapachu

kasiula714@wp.pl | 4 lata temu

Lenorkowa świeżość

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind to bardzo wydajny produkt, pozostawia na ubrania przyjemny świeży zapach. Ubrania są miękkie i delikatne w dotyku. Zapach utrzymuje się bardzo długo, nie tylko od razu po ukończonym praniu.

Blondiewoman | 4 lata temu

Świeży powiew

Płyn posiada bardzo rześki, morski zapach połączony z nutami cytrusowymi i naprawdę można to intensywnie odczuć na ubraniach po praniu. Po użyciu materiały są zdecydowanie bardziej miękkie. Bardzo podoba mi się również że butelka została wyprodukowana z tworzywa pochodzącego z recyklingu.

kochana2014 | 4 lata temu

Świetny

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind płyn do płukania tkanin jest bardzo ciekawy. Ma ciekawy zapach. Jest świetny ! Świeży zapach długo się utrzymuje na tkaninach . Ubrania po nim są bardzo miękkie. Zdecydowanie chroni tkaniny przed płowieniem kolorów oraz mechaceniem i rozciąganiem się w praniu. Płyn jest bardzo wydajny. Polecam

roccco20 | 4 lata temu

Powiew wiatru

Lenor Fresh Air Effect to też najbardziej skoncentrowane płyny do płukania tkanin dostępne na rynku. Są aż dwa razy bardziej skoncentrowane od dotychczas dostępnych płynów Lenor z innych kolekcji. Zajmują mniej miejsca i są równie trwałe!Kocham kiedy pranie pachnie świeżością, wiatrem. Nie zawsze Jednak mamy okazję aby suszyć je na zewnątrz. Wtedy sięgam po nowość Lenor Air Effect Fresh. Cudowny płyn, który podbił moje serce. Zamknięty w podręcznej butelce ze specjalna zakrętką ktora służy jako miarka.Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu co jest bardzo ważne dla środowiska. Wystarczy nie wielka ilość płynu a ubrania pachną aż czuć w całym mieszkaniu. Mimo że były suszone w środku, można poczuć powiew świeżości za co największe brawa dla Lenor.Pranie pachnące, jak suszone na świeżym powietrzu!

aga2113 | 4 lata temu

Mój ulubiony

Jest to mój ulubiony zapach z całej trójki. Pachnie przepięknie i świeżo a zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Ubrania po zastosowaniu tego płynu są takie fajne, miękkie w dotyku. Polecam wszystkim przetestować. Jest bardzo wydajny.

Ewelina1516 | 4 lata temu

Przyjemny, orzeźwiający

Wariant Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind jest orzeźwiający, bardzo przyjemny. Kojarzy mi się z ciepłym letnim wiatrem. Zapach na ubraniach utrzymuje się klika dni. Ubrania są świeże i przyjemnie w dotyku oraz pięknie pachnące.

silu1996 | 4 lata temu

Wind of changes

Gdy prałam płynem z tej wersji, to miałam wrażenie, że ubrania były na zewnątrz, bo ubrania były świeże. A tu niespodzianka! Moje ubrania suszyły się w domu, a zapach unosił się po całym domu. Czuć różnicę, jeśli chodzi o zapach, bo ubrania pięknie pachną (świeżością)! Płyn jest naprawdę wydajny, pomimo że jest w mniejszej butelce.

kasiabisss | 4 lata temu

Lenor Fresh Się Effect Fresh Wind POLECAM.

Lenor Fresh Się Effect Fresh Wind.

Linia płynów do płukania, której będę używać do końca świata i dzień dłużej.

Niesamowity zapach, który bardzo długo utrzymuje się na ubraniach moich oraz mojej rodzinki.

Super wygodne opakowanie.

Jest bardziej wydajny niż inne płyny do płukania.

patuska1811 | 4 lata temu

Polecam gorąco

Polecam gorąco ten płyn. Tak jak inne jest mega wydajny i przepięknie pachnie. Moje ubrania są miękkie w dotyku, a zapach na nich utrzymuje się naprawdę bardzo długo.

*Myszka0908 | 4 lata temu

powiew świeżości

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind płyn ma piękny zapach, który długo utrzymuje się na tkaninach. Ubrania ślicznie pachną i są miękkie.Pranie pachnące, jak suszone na świeżym powietrzu

siunka86 | 4 lata temu

Przyjemny zapach

Bardzo ładny, który długo utrzymuje się na ubraniach. Ubrania po praniu są świeże i ładnie pachną. Wystarczy niewielka ilość płynu dla uzyskania takiego efektu. Dzięki temu płyn jest bardzo ekonomiczny.

Marcepanowa | 4 lata temu

Maximum świeżości

Cudowny świeży zapach, który daje wrażenie suszenia prania na wietrze, tak jak zapamiętałam to będąc dzieckiem. Piękny zapach który czuć na ubraniach aż do następnego prania.

Jaga53 | 4 lata temu

Wspomnienie cudownych chwil

Po wypłukaniu wyczuwam jakby moje ubrania otulone były niesionym przez świat niepowtarzalnym zapachem wiatru, delikatnie zmieszanym z zapachem mojej ukochanej morskiej bryzy, który przenika i oplata każdy skrawek tkaniny niewidzialną siateczką ulubionych aromatów i wędruje razem ze mną pozostawiając za sobą świetliste tunele intrygującego zapachu, przypominającego szepty anielskich chórów.

angela88_88 | 4 lata temu

Morski powiew lata

Zdecydowany faworyt wśród wszystkich testowanych płynów, który zagości u mnie w domu na dłuuuuuuuuuuugo :) nuty morskie łączą się z aromatem soczystych cytrusów i czystego powietrza co sprawia, że ubrania przez długi czas cudownie pachną

kolombo | 4 lata temu

Najlepszy Płyn do płukania jaki mialam

Urzekł mnie świeżym i orzeźwiającym zapachem, w którym nuty morskie łączą się z aromatem soczystych cytrusów i czystego powietrza.Uwalnia świeży zapach po wysuszeniu tkanin, podczas ich przechowywania w szafie, a nawet podczas ich noszenia.Chroni tkaniny przed płowieniem kolorów oraz mechaceniem i rozciąganiem się w praniu.Pozostawia pranie mięciutkie w dotyku.Butelka z materiałów recyklingowych i nadaje się do recyklingu-co dla mnie bardzo ważne.

bogsikorska | 4 lata temu

Wiatr i świeżość

Bardzo przyjemny zapach, utrzymuje się długo na praniu i faktycznie mimo prania i suszenia wewnątrz mieszkania daje bardzo przyjemny świeży zapach, który można uzyskać w tak przystępny sposób.

Kasia31a1 | 4 lata temu

Świeży zapach ,który długo zostaję na tkaninach.

Bardzo miły świeży zapach.Idealny do pościeli. DŁUGO się utrzymuje na tkaninach i jest bardzo wydajny.Wystarczy niewileka ilość do prania a zapach jest intensywny.

sylwias90 | 4 lata temu

Polecam!

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind to idealny płyn do płukania, nadaje praniu wspaniały świeży zapach, który utrzymuje się bardzo długo. Cenię go za butelkę do recyklingu.

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Dlaczego pokochałam Lenor Fresh Air Effeckt Wind

Ubrania naprawdę pachniały świeżością, jakby suszyły je wiatr i słońce. Zapach piękny, delikatny ale intensywny i dlugotrwały. Bardzo jestem zadowolona. Kazdemu polecę ten produkt.

helgenn | 4 lata temu

Świeży zapach

Bardzo przyjemny płyn, ubrania pozostają miękkie i świeżo pachną, podoba mi się pomysł z dozownikiem, w końcu wiem ile płynu użyć do prania

mxxxx | 4 lata temu

ladnie pachnie

Ladnie pachnie i utrzymuje sie dlugo.Mysle,ze to zaleta skoncentowanej konsystencji.Przyjemny produkt w uzyciu majacy przystepna cene.Mysle,ze wiele rodzin skorzystaloby z przyjemnoscia cieszac sie swiezoscia prania na dluzej.Ja zakupie i polece bo mysle,ze warto.

testolka90 | 4 lata temu

Konkretny powiew świeżości

Dla mnie ten płyn pachnie dość mocno, powiedziałabym "agresywnie", po tym jak przybliżę nos do butelki. Na ciuchach efekt jest złagodzony. Na podium postawię go na 3 miejscu, ponieważ zapach jest dość mocny, może nawet cierpki. Cała reszta zalet jest na podobnym poziomie co pozostałe płyny - czyli długo utrzymujący się zapach, tkaniny po nim są zmiękczone, lepiej się układają.

Agnesja11 | 4 lata temu

Zapewnia idealną świeżość

Choć na początku nie byłam pewna czy płyn do płukania rzeczywiście może zastąpić suszenie ubrań na świeżym powietrzu, teraz wiem jedno - efekt przerósł moje oczekiwania! Wariant Lenor Fresh Wind wspaniale odżwieża, dba o tkaniny, a przyjemny zapach pozostaje na nich nawet po wysuszeniu. Niewielkie opakowanie nadające się do recyklingu jest ogromnym plusem.

Gosiaszu | 4 lata temu

Naturalna świeżość!

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind jest super! Bardzo wydajny, nadaje ubraniom naturalny zapach świeżosci, nawet jeśli trzeba suszyć pranie w mieszkaniu. Zapach utrzymuje się długo, płyn jest wydajny, wystarczy mała miarka, znajdująca się w zakrętce. Opakowanie jest poręczne i wystarczy na długo. Polecam, jestem bardzo zadowolona z efektu!

Dośka88 | 4 lata temu

Cudo ❤

Świeżutki piękny zapach dzieki któremu ubrania pachną letnim powietrzem. Moc świeżości zamknięta w butelce Lenora. Uczucie letniej swiezej bryzy zamknięta w butelce Lenora . Zapach jest bardzo przyjemny i najadaje ubraniom i całemu mieszkaniu mega pięknego delikatnego aromatu.

Anaaneczka | 4 lata temu

Świeży powiew

Ubrania i inne rzeczy wyprane w tym płynie zawierają w sobie prawdziwy powiew świeżości który czuć po wyciągnięciu rzeczy z szafy. Wydaje się jakby dopiero prabie zostało zebrane z suszarki na balkonie czyli ogrodzie.

laskotka | 4 lata temu

Świeży zapach bez suszenia na dworze? Bardzo proszę!

Jedna z trzech opcji które miałam przyjemność testować. Dla mnie najmniej atrakcyjna zapachowo. Konsystencja gęsta, dobrze się nalewa. Butelka zawiera miarkę oraz opcjonalne zalecenia producenta ile mililitrów stosować na ile kilogramów wsadu. Ja nieco zmieniłam proporcje i dawałam więcej płynu aby intensywniej pachniało. Całe mieszkanie pachnie świeżością nie tylko zaraz po powieszeniu. Co ważne, w ciepły dzień rozwiesiłam pranie również na balkonie. Płyn uwolnił jeszcze więcej świeżości! Przy każdym powiewie wiatru, przyjemna woń unosiła się również w mieszkaniu! A zapach niosło nawet do sąsiadów! Wbrew pozorom zapach nie ulotnił się z prania co często się zdarzało po takim suszeniu.

PauOsm | 4 lata temu

Prawdziwa świeżość czystej pościeli

Płyn do płukania który długo i intensywnie pachnie. Prawdziwy zapach świeżości. Nie spodziewałam się takiej rewelacji. Już niegdy nie kupię innego płynu do płukania. Susze pranie w mieszkaniu i nigdy wcześniej nie osiągnęłam tak świeżego prania.

mirka0505 | 4 lata temu

Świeżość poranka

Przepiękny zapach niczym po wiosennym deszczu, bardzo świeży, ożywczy niczym morska bryza, ekologiczny skład i opakowanie, bardzo wydajne, niczym dwa płyny innego producenta zamknięte w 1 butelce Lenor.

Milenka1331 | 4 lata temu

Naturalny, świeży zapach

Pranie po wysuszeniu jest świeże i pachnące. Nie mam możliwości suszenia prania na zewnątrz, a dzięki Lenor Fresh Air Effect mogę mieć pachnące pranie na dłużej. Zapach jest delikatny, niechemiczny i bardzo przyjemny. Lubię zapach Fresh Wind, pachnie delikatnie, świeżo, trudno nazwać ten zapach, ale jest niezwykle przyjemny i przypomina mi powiew wiatru. Butelka jest wygodna w użyciu, a dzięki skoncentrowanej formule nie zabiera dużo miejsca w łazience i wystarcza na dłużej. Polecam.

Sloiczki | 4 lata temu

Cudowny płyn

Bardzo ciężko wybrać tylko jeden z nich, ale jeśli musiałabym, to stawiam na Air Fresh Wind. Rzeczy pachną po nim niczym powiew wiatru od oceanu. Sprawdziłam go nawet wywieszając pranie nie tylko w domu, ale także na balkonie i zapach pięknie się utrzymywał. Uwielbiam te płyny.

m4dzi4r4 | 4 lata temu

Bryza morska

Bardzo spodobał mi się zapach. Pachnie świeżością, powietrzem, jest idealny.

Nie za mocny, nie za słaby, nie dusi, ubrania długo pachna. Posciel pachnie, jakby dopiero co była wyprana i zdjęta ze sznurka. Ubranka mięciutkie jak kaczuszka :) nie uczula!

Kocurro21 | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind zaskoczył mnie świeżością prania jeszcze przez następne kilka dni. Ubrania wyjęte z szafy kilka dni po praniu jeszcze pachniały i były delikatne :)

koliber31 | 4 lata temu

świeży wiatr:)

to także bardzo ładny zapach. Kojarzy się ze swiezoscia, czystościa, higiena. To zapach wiatru, morskiej bryzy i swieżego powietrza, natury, morza.

Natalia19922 | 4 lata temu

Polecam

Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind ma delikatny długo utrzymujący się zapach oraz wydajna butelkę. Zapach prania jest taki jakby było suszone na świeżym powietrzu.