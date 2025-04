Zapach prania jak suszonego na powietrzu to synonim prawdziwej świeżości. Uzyskać taki efekt, niezależnie od pogody, pomoże płyn do płukania tkanin z najnowszej rewolucyjnej linii Lenor Fresh Air Effect. Jego unikalna technologia sprawia, że ubrania pachną jak suszone na wietrze, niezależnie od tego, gdzie to zrobimy. Ponadto posiada on skoncentrowaną formułę, która dostępna jest w wygodnym opakowaniu. Lenor Fresh Air Effect Summer Day to zapach oceanicznej bryzy dopełniony aromatem jaskrów.

100% testujących kobiet potwierdza, że płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Summer Day nadaje tkaninom zapach prania jak suszonego na świeżym powietrzu

Wyniki testu płynu do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Summer Day

Bezwzględna świeżość to właśnie to, czego oczekujemy od wypranych tkanin. Nic nie zapewnia jej tak dobrze, jak suszenie ubrań na świeżym powietrzu. Teraz możesz uzyskać ten efekt nie wystawiając swojego prania na balkon czy na taras. Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Summer Day to gwarancja, że twoje pranie będzie pachniało jak to suszone na świeżym powietrzu. Przekonały się o tym nasze Recenzentki. Zobacz, jak oceniają ten produkt.

Opinie o płynie do płukania tkanin z nowej rewolucyjnej linii Lenor Fresh Air Effect: pranie pachnie czysto i świeżo

W tej kwestii nasze Testerki były zgodne. Wszystkie zgadzają się ze stwierdzeniem, ze dzięki użyciu płynu do płukania tkanin z linii Lenor Fresh Air Effect ich pranie pachniało tak, jakby było suszone na świeżym powietrzu.

Zapach prania przywołuje we mnie myśl o ubraniach suszonych w pogodny dzień w ogrodzie i przesiąkniętych promieniami słońca, szumem traw. Wspaniałe zanurzyć się w pościeli wypranej w tym płynie. – Anaaneczka

Długotrwała świeżość tkanin – opinie o Lenor Fresh Air Effect Summer Day

Oprócz pięknego zapachu, Recenzentki zwróciły również uwagę na trwałość świeżości, jaką zapewnia tkaninom płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect. 100% kobiet biorących udział w teście potwierdza, że jest ona długotrwała.

(…) Ubrania uwalniają zapach podczas noszenia przez kilka dni. Dodatkowo są bardzo miękkie. – Testolka90

Płyn do płukania tkanin z linii Lenor Fresh Air Effect jest wydajny – opinie Recenzentek

Potwierdza to 99% Testerek. Deklarują, że dzięki swojej skoncentrowanej formule, Lenor Fresh Air Effect Summer Day starcza na dłużej, bo już niewielka ilość sprawia, że pranie pięknie pachnie.

(…) Długo się utrzymuje na tkaninach i jest bardzo wydajny. Wystarczy niewielka ilość dodana do prania, by zapach był intensywny. – Kasia31a1

Opinie o Lenor Fresh Air Effect Summer Day – płyn do płukania tkanin jest wygodny w użyciu

Prawie wszystkie, bo aż 99% Recenzentek potwierdza ten fakt. Poręczna butelka i korek z dozownikiem sprawiają, że użycie płynu do płukania tkanin staje się łatwe i przyjemne.

(…) Nie trzeba kupować wielkich pojemników z płynem, bo ten jest bardzo wydajny, miarka w nakrętce pozwala użyć odpowiednią porcję produktu. – Gosiaszu

Płyn do płukania tkanin z linii Lenor Fresh Air Effect ma ekologiczne opakowanie - opinie

9 na 10 Recenzetek zwraca uwagę na to, czy butelka płynu do płukania pochodzi z recyklingu i nadaje się do ponownego przetworzenia. Lenor nie zawiódł ich w tej kwestii.

(...) Podoba mi się też to, że butelka jest z recyklingu i może znowu zostać mu poddana. - frelcia82

W ręce Recenzentek trafiły jeszcze dwa inne zapachy płynów z linii Lenor Fresh Air Effect: Lenor Fresh Effect Pink Blossom oraz Lenor Fresh Effect Fresh Wind. Wszystkie zebrały bardzo dobre opinie. 100% Testerek twierdzi, że spełniły ich oczekiwania oraz zamierza polecić je znajomym i rodzinie.

(…) Ten zapach, czyli Summer Day to zdecydowanie mój faworyt, po który sięgnę w najbliższym czasie. – mama_i_tymon

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 94 osób w okresie czerwiec-lipiec 2021 r.

sylwciasylwia | 4 lata temu

Lato lato letni dzień

Bardzo fajny zapach który również przypadł mi do gustu . Pozostawia zapach na ubraniach długo . Można bez problemu suszyć pranie w mieszkaniu . Polecam . Naprawdę świetny produkt który został stworzony z myślą o osobach które są zmuszone suszyć pranie w mieszkaniu i chcą aby pranie dalej miało piękny zapach

zbroszczykolga@gmail.com | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect - powinien znaleźć się w każdym domu

Serdecznie polecam ten płyn, każdy z wariantów ma świetny zapach. Są wydajne, mają cudowną nakrętkę ( miarkę) dzięki której płyn po zakręceniu nie cieknie po butelce. Pranie po tym płynie jest uroczo miękkie i ma śliczny zapach.

karmelek5 | 4 lata temu

Moja ulubiona wersja Summer Day.

Ja i moja rodzina absolutnie zakochała się w tych płynach do płukania. Opakowania są śliczne i mega wygodne a dozownik rewelacyjny. Wersja Summer Day jest moją ulubioną ze względu na zapach, jakby łąki w lecie, przypomina mi dzieciństwo. Bardzo chętnie kupię tę wersję ponownie.

polecam

Joanna198500 | 4 lata temu

Zapach słonecznego poranka

Zapach Summer Day , również bardzo przypadł mi do gustu.Gdy pierwszy raz poczułam jego woń,od razu przypomniały mi się słoneczne wakacje na wsi.Lany zboża i pola pełne dojrzewających słoneczników.Ogromny plus za trwałość zapachu na ubraniach.Jest to dla mnie bardzo istotne.Uwielbiam gdy wyciągając ubrania z szafy pachną równie intensywnie jak pierwszego dnia.Wygodna nakrętka pozwala odmierzyć odpowiednią ilość płynu.Ze względu na to, że jest skoncentrowany,wystarcza naprawdę na długo.Polecam

frelcia82 | 4 lata temu

Najlepszy

Polecam produkt z całego serca ! Zapach przyjemny i delikatny, który utrzymuje się dość długo na ubraniach (można swobodnie potęgować zapach wlewając mniej lub więcej płynu- ja stosowałam się do miarek z obrazka na opakowaniu). Ubrania po użyciu płynu są miękkie i przyjemne w dotyku . Butelka jest z recyklingu wiec dodatkowo na plus. Płyn to koncentrat więc jest bardzo wydajny. Na naszych ciałach nie występowały żadne alergie czy wysypki .

Najlepszy z gamy produktów.

suprunvalerya | 4 lata temu

Letnia rozkosz

Płyn ma bardzo wyrazisty zapach kwiatów. Co jest dobre dla mnie to nie wywołuje żadnej reakcji alergicznej. Ja mam bardzo delikatna i wrażliwą skórę i kwestia bezpieczeństwa środków jest dla mnie bardzo istotna. Nie trzeba używać dużo produktu, wystarczy mała zakrętka A już wszystkie ubrania po praniu przenoszą nasze zmysły na kwitnąca łąkę latem.

Tayen | 4 lata temu

Słońce ma lekko cytrusowy zapach

Pierwsze co pomyślałam patrząc na butelkę była myśl, jak pachnie słońce? Otóż jest to lekko cytrusowy zapach, świeży, troszeczkę kwiatowy. Lenor zamkną promienie słońca by podarować je naszemu praniu! Mimo, że całym sercem jestem za zapachem Fresh Wind ponieważ kocham zapach świeżego wiatru, to Summer Day jest na zasłużonym drugim miejscu :)

FruttiDiBosco | 4 lata temu

Ciepłe letnie popołudnie

Ta wersja zapachowa również ma kwiatową, słodką nutę. Płyn jest wydajny, dzięki konsystencji dość gęstego płynu i praktycznej nakrętce z miarką dozuje się go bardzo wygodnie. Ubrania są miękkie, nie elektryzują się, długo utrzymują delikatny świeży zapach. Podczas suszenia cały dom pięknie pachnie. Opakowanie, w całości z materiału z recyklingu i nadające się do powtórnego przetworzenia, jest poza wszystkim ładne i dobrze wygląda w łazience.

zielonapoziomka4 | 4 lata temu

Ubrania zyskały piękny, świeży zapach

Bardzo polubiłam ten produkt, na pew o ponownie go zakupię. Duży plus to że przy tak małej pojemności, płyn jest bardzo wydajny. Wystarczy użyć odrobinę i ubrania pachną pięknie i świeżo, nawet wtedy gdy suszymy je w domu. Płyn ma bardzo wygodna w użyciu poręczną butelkę. Super się u mnie sprawdził.

velvet900 | 4 lata temu

Letni powiew świeżości

Mój ulubiony zapach. Dzięki niemu mogę cieszyć się intensywnym zapachem i długotrwałą świeżością prania nawet w domu gdy nie mam dostępu do balkonu/ogrodu. Przy okazji mam 2w1 bo zapach traktuje jako odświeżacz powietrza w mieszkaniu:)

MonikaFal | 4 lata temu

Letni powiew świeżości

Idealny dla wielbicieli lata. Lenor Fresh Air Effect Summer Day ma bardzo przemyślany zapach. Jest niczym połączenie ciepłego letniego wiatru z łąką pełną cudnych wakacyjnych kwiatów. Daje doskonały efekt świeżości i pozwala się rozkoszować swoim zapachem na bardzo długo. Świetny do letnich ubrań, gdyż komponuje się z ta porą roku.

damazprowincji | 4 lata temu

Letni powiew świeżości

Dzięki niemu na tkaninie przez długi czas utrzymuje się bardzo ładny zapach. Uczucie świeżości które cię otula jest niesamowite. Bardzo wydajny. Łatwy w użytkowaniu, dobrze zaprojektowana butelka. I ten zapach. Czego chcieć więcej :)

madzix205 | 4 lata temu

Zapach lata

Jest to bardzo przyjemny zapach, który długotrwałe czuć w mieszkaniu i na ubraniach. Butelka jest poręczna. Płyn jest wydajny. Polecam wszystkim niezdecydowanym.

Elapolo | 4 lata temu

Morska bryza ...

Zapach morskiej bryzy połączony z kwiatowym zapachem w tym przypadku jaskrów jak najbardziej odpowiada moim gustom. Zapach jest również intensywny a takie zapachy lubie najbardziej. Więc to kolejny zapach który pozostanie ze mną na dłużej. A efekt świeżego prania mimo suszenia w łazience sprawdził się i przy tym zapachu. Juz przestałam biadolić, że pranie brzydko pachnie i jest bez wyrazu. Polecam.

majorka06 | 4 lata temu

My number 2

Jak dla mnie super. Pranie pachnie dlugo i swiezo. Jest toto zapach pomieszany lekko kwiatowy i slodki. Jako ze lubie takie zapachy zdecydowanie jeden z moich faworytow. Napewno zagosci jeszcze w moim domu i zgosci nanawet dluzej.

ptyss | 4 lata temu

Strzał w dziesiątkę! Niesamowity zapach lata w domu

Ostatni testowany płyn do płukania to Lenor Fresh Air Effect Summer Day. Już otwierając butelkę jego zapach najbardziej mi się spodobał. Wieszanie tak pachnącego prania już było przyjemnością, a ten niesamowity zapach zaskoczył moich domowników! Zdecydowanie Fresh Air Effect Summer Day podbił nasze serca!!! !

Z tych trzech testowanych płynów Lenor Fresh Air Effect Summer Day jest THE BEST

krysiao | 4 lata temu

Mój niezwykły

Kojarzy mi się ze słońcem/pogodą. Bardzo niezwykły, subtelny zapach, który bardzo długo się utrzymuje w domu, a nawet w szafie. Pranie miękkie, przyjemne, nie elektryzuje się. Koncentrat bardzo wydajny estetyczna butelka i przyjemna nakrętka. Grafika opakowania bardzo przemawia do klienta, dobrana kolorystyka i czcionka, wszystko przyjemne dla oka i w użytkowaniu.

flowerek16 | 4 lata temu

Zapach lata

Lenor Summer Day faktycznie pachnie latem! Nie wiem dlaczego ale od razu ten słoneczny kolor przywołuje wakacyjne wspomnienia letnich dni. Zapach również jest miły i przyjemny. Generalnie ubrania długo wysuszeniu jeszcze intensywnie pachną. Płyn jest wydajny, a jego pojemność jest odpowiednia. Piorąc w nim nawet ubranka mojego rocznego synka nie zdarzyły się u nas żadne alergie czy podrażnienia.

awaked_moments | 4 lata temu

Lato zatrzymane w ubraniach

Od teraz lato można nosić na sobie. Intensywny zapach przypomina kwiatową łąkę. Wystarczy niewielka ilość płynu by przenieść się na słoneczne pola.

Edytatestuje2020 | 4 lata temu

Cytrusowy zapach na dłużej

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect Summer Day sprawia , że ubrania pachną wyrazistym zapachem cytrusów i jaskrów, jak gdyby były suszone w letni, słoneczny dzień. Produkt ten jest bardzo wydajny - wystarczy użyć nakrętkę płynu aby cieszyć się cudownym zapachem świeżego prania przez długi czas. Dodatkowo sprawia on iż tkaniny są bardziej miękkie, przyjemne w dotyku.

ShadowQueen | 4 lata temu

Wspomnienia letnich dni

Czy jest możliwe zatrzymanie na naszych ubraniach wspomnień z letnich, ciepłych dni oraz przyjemnego zapachu świeżości, delikatnego ciepłego wiatru? Zdecydowanie tak, gdy dodamy Lenor Fresh Air Effect Summer Day do naszego prania! Zapach długo po praniu utrzymuje się na ubraniach.

Jest to koncentrat, więc starczy naprawdę na długo. Plus za użycie do produkcji materiałów recyklingu. Opakowanie ma łatwy w użyciu oraz precyzyjny dozownik. Zdecydowanie polecam!

Viki28 | 4 lata temu

Idealny

Płyn ma piękny zapach, który długo utrzymuje się na tkaninach. Jest bardzo wydajny i zamknięty jest w poręcznej butelce. Po jego użyciu pranie pachnie jakby było suszone na świeżym powietrzu.

Stokrotka_stokrotka | 4 lata temu

Skoncentrowana formuła w 100%

Wszystkie przetestowane płyny spełni moje oczekiwania. Warte są swojej ceny. Produkt wydajny. Formuła płynu skoncentrowana przez co zapach unosi się przez cały dzień.

justyska_88 | 4 lata temu

Piękny letni zapach

Piękny i świeży zapach, który utrzymuje się bardzo długo, nie niszczy ubrań, nie zostawia zacieków itp. Płyn jest skoncentrowany, używa go się mniej niż innych płynów. W całym mieszkaniu po praniu naprawdę pachnie jakby świeżym letnim powietrzem. Ubrania po wyjęciu z, szafy długo jeszcze pachną, to samo z pościelą, ręcznikami i itp. Opakowanie estetyczne, poręczne i wygodne w użyciu, nie zajmuje dużo miejsca w szafce. Na plus, że podlega recyklingowi. Polecam, jest super!

mama_i_tymon | 4 lata temu

Pachnąca świeżość.

Płyny do płukania Lenor Fresh Air Effect dają efekt świeżego, cudownie pachnącego prania, zapach utrzymuję się naprawę bardzo długo, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Opakowanie jest bardzo wygodne i poręczne, które posiada świetną miarkę, dzięki której płyn jest bardzo wydajny. Ten zapach czyli Summer Day to zdecydowanie mój faworyt, po który sięgnę w najbliższym czasie.

Olkapatolka | 4 lata temu

Mój ulubieniec !

Lenor Fresh Air Effect Summer Day jest zdecydowanie moim ulubieńcem spośród całej serii tych produktów. Najważniejszym czynnikiem przy wyborze płynów do prania jest dla mnie zapach, oraz czas jego utrzymywania się po wysuszeniu ubrań. Te produkt zdał egzamin w 100 % :) Zapach jest cudowny, od razu po wywieszeniu prania całe mieszanie nim pachnie. Utrzymuje się bardzo długo, nawet po całym dniu. Opakowanie produktu jest bardzo poręczne, dzięki wygodnemu "dzióbkowi" mogę wlać do dozownika tyle płynu, ale potrzebuję.

MartaLT | 4 lata temu

To jest to! Magiczny płyn

Lenor Fresh Air Effect Summer Day Płyn pachnie dokładnie tak, jak się nazywa! Daje doskonały efekt zapachowy. Jego nuty unoszą się na praniu i w domu, a ubrania cisza się doskonałą miękkością.

patii914 | 4 lata temu

Przywołuje letnie wspomnienia!

Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Summer Day ma wyraźny, bardzo orzeźwiający zapach jaskrów, a także cytrusów i nutę morskiej bryzy. Butelkę wykonano praktycznie w całości z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu i ponownie nadających się do recyklingu (poza etykietą). Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect ma za zadanie odtworzyć efekt świeżości otwartych przestrzeni. Pranie rozwieszone w domu przypomina wreszcie swoim zapachem ubrania suszone na zewnątrz.

nelika | 4 lata temu

słoneczny dzień na sobie

Mój ulubiony wariant- wystarczy zaledwie niewielka ilość a pranie pachnie ładnie jak nigdy dotąd:) płyn jest bardzo wydajny, a zapach nie jest duszący tylko bardzo rzeźki. Pranie suszone w środku zachowuje swoją świeżość i pachnie jeszcze długo w szafie i na sobie.

Emi28 | 4 lata temu

Powiew lata

Płyn do płukania o tym zapachu jest cudownie świeży lekki, nie duszący... Zapach jest bardzo intensywny co bardzo mi się podoba po wysuszeniu pranie pachnie jeszcze przez długi czas.

manganese | 4 lata temu

Bardzo dobry płyn o orzeźwiającym zapachu cytrusów

Uwielbiam go przede wszystkim do ręczników i pościeli. Nie ma nic lepszego niż położyc się do łóżka, z czystą pościelą która pachnie niczym cytryna i polne kwiaty. Płyn ma naprawdę dobrze skoncentrowaną formułę, dzięki czemu jest wydajny.

Polecam!

anaka12 | 4 lata temu

Mój ulubieniec

Super skoncentrowana formuła. Płyn jest na prawdę bardzo wydajny.

Jeśli chodzi o zapach to mój faworyt. Cudownie pachnie. Świeżość, cytrusy, morska bryza.

Uwielbiam spać w pościeli wypłukanej w tym płynie. Nie dość że zapach przyjemnie działa na zmysły, to pościel jest przyjemnie miękka.

-aluska_28 | 4 lata temu

Orzeźwienie na ubraniach

Lenor Fresh Air Effect Summer Day jest skoncentrowanym płynem do płukania tkanin, który jest mega wydajny - wystarcza aż na 60 prań. Jednocześnie zapach jest fantastyczny i długo utrzymuje się na ubraniach. Wyraźnie czuć świeże powietrze, mimo że ubrania nie zawsze mogą się suszyć na zewnątrz. Zapach orzeźwia połączeniem cytrusów, jaskrów i nutami morskiej bryzy. Co ważne, butelka ma bardzo wygodny dozownik, z którego dobrze leje się płyn bez obaw o rozlanie. Została też wykonana z tworzywa sztucznego, które pochodzi z recyklingu.

angela.marcol@interia.pl | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Summer Day

Lenor Fresh Air Effect Summer Day.

Doskonale pachnie, a świeżość pozostaje na dłużej. Pranie pachnie tak, jakby było suszone na świeżym powietrzu. Jest super wydajny i wygodny w użyciu.

aknel77 | 4 lata temu

Jak słoneczny letni dzień

Płyn ma przyjemny zapach, który długo utrzymuje się na tkaninach. Nadaje praniu świeżości i delikatności. Pranie pachnie czystością jak letni ciepły dzień. Uwielbiam czuć ten świeży cytrusowo-kwiatowy zapach po otwarciu szafy z bielizną.

monika.rusek | 4 lata temu

pięknie pachnie po kązdym praniu

Płyn jest w bardzo poręcznej butelce. świetnie się sprawdza to w mojej małej łazience. jest wydajny, gdyż nie trzeba dużo wlewać płynu a pranie świetnie pachnie, jest to zapach odżwieżenia , bardzo przyjemny! Zdecydowanie zakupiękolejne płyny z tej serii, gdyż są godne uwagii i pięknie odświeżają moje ciuchy. Zdecydowanie polecam!

a-ska500 | 4 lata temu

Przyjemny zapach

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect Summer Day jest zamknięty w poręcznej buteleczce. Wystarczy niewielka ilość, by uzyskać oczekiwany efekt świeżości - świetnie, bo dzięki temu butelka nie zajmuje zbyt wiele miejsca, a płyn starcza na długo Zapach jest bardzo przyjemny, utrzymuje się długo na ubraniach, a pranie jest pachnące i miękkie.

Pauullar | 4 lata temu

Pachnie pięknie

Zapach utrzymuje się na ubraniach długo. Mieszkanie pachnie całe po zrobieniu prania 😉 Ubrania pięknie pachną, bardzo świeżo, co kojarzy mi się z latem. Polecam wszystkim te płyny! 😉

EniaEnia | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom - jeśli ktoś mówi, ze nie może mieć wszystkiego, to w tym przypadku się myli!

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom to ideał wśród płynów do płukania! Dlatego opiszę ich fantastyczność ogółem, a nie każdy oddzielnie :) Dlaczego? Otóż po 1 - zapachy są naprawdę przyjemne, nie duszące, długo utrzymują się na ubraniach. czuć w nich świeżość i pachną naprawdę jakby były suszone na zewnątrz. Po drugie faktycznie chyba w porównaniu do innych płynów zauważyłam, ze wystarczy go wlać mniej niż inne, aby zapach utrzymywał się podobnie długo. No i ten recykling! Brawo!

Samą perełkę zostawiam na koniec! Kiedy wyprałam pościel, ubrałam i po kilku godzinach weszłam do sypialni - cała rozpościerała się pięknym zapachem! Głownie ja robię w domu pranie, kiedy mąż wszedł do sypialni nie wiedząc, że akurat danego dnia zmieniłam pościel - od razu padło pytanie "a co tu tak ładnie pachnie? Kupiłaś odświeżacz do kontaktu?" :) Oczywiście żadnego odświeżacza nie było - był za to zapach Lenora :)

ewka9127 | 4 lata temu

Słoneczny zapach

Płyn to połączenie zapachów cytrusów , jaskrów oraz bryzy morskiej. Jest bardzo orzeźwiający i przyjemny. Jest bardziej skoncentrowany dzięki czemu wystarczy mniejsza ilość aby cieszyć się świeżym praniem. Ubrania po jego zastosowaniu są pachnące i bardzo miłe w dotyku. Chroni ubrania przed płowieniem kolorów i rozciąganiem się podczas prania. Zamknięty jest w plastikowej butelce pochodzącej z recyklingu. Jeśli marzysz o pachnących ubraniach to z całego serca polecam całą serię tych lenorów.

karolinamaria | 4 lata temu

Świeżość słonecznego lata

Niezwykły płyn pozwalający uzyskać przepiękny świeży zapach mimo braku możliwości suszenia prania na powietrzu. Przemiły zapach kwiatowy, który jednoznacznie przynosi na myśl radosne letnie dni, a tak przystępny sposób. Zachwyca mnie wydajność, ergonomia opakowania i podejście do recyklingu.

Sann | 4 lata temu

Pachnące lato!

Mój faworyt Lenor Fresh Air Effect Summer Day jeśli chodzi o zapach! Przepięknie kwiatowy Świeży nie duszący. Tak jak pozostałe bardzo długo utrzymuje się na ubraniach. Przyznam że skradł moje serce.

carlise1983 | 4 lata temu

Zapach lata na ubraniach

Zapach płynu jest bardzo ciekawy i kojarzy się z ciepłymi, letnimi dniami. Zapach jest odświeżający i bardzo przyjemny. Długo utrzymuje się na ubraniach czy pościeli. Dzięki płynowi pranie przez długi czas jest świeże i przyjemnie po nei sięgać. W szafie też pachnie ładniej niż do tej pory. Płyn jest wydajny i wygodny w stosowaniu. Butelka bardzo poręczna, szczególnie przy niewielkiej ilości miejsca w łazience.

madif26 | 4 lata temu

Fajny produkt

Płyn łatwo i przyjemnie się wlewa, pięknie pachnie moje ubrania nawet w szafie cudownie pachną gorąco wszystkim polecam ten płyn do płukania spełnił moje ocz wkuwania i będę go kupować.

Spasia23 | 4 lata temu

Rewelacja

Idealny płyn do prania tkanin. Mała ilość uzyta do prania daje efekt. Pranie pomimo suszenia w domu, niestety nie posiadam balkonu, pachnie wiatrem, słońcem i prawdziwym latem. Ubrania oprócz tego że są pachnące są miekkie. Nie powduje podrażnień. Napewno kupię nie jedną butelkę.

Hey_lovely | 4 lata temu

Letnie kwiaty

Płyn ten pachnie pięknymi, kwitnącymi latem kwiatami. Jest bardzo świeży i długo utrzymuje się na praniu. Wygodnie się go dozuje. Jest bardzo wydajny, dzięki swojej skoncentrowanej formule.

nocopan | 4 lata temu

Powiew lata

Bardzo wydajny płyn do płukania, zamknięty w pięknej poręcznej butelce nadającej się do recyklingu. Zapach obłędny i co ważne utrzymuje się długo. Uwielbiam !

Renia2801 | 4 lata temu

Polecam

Płyn do płukania Lenor Summer Day posiada nowe nieznane nuty zapachowe, jeszcze się nie spotkałam z takim zapachem. Jest to intensywny zapach ale jednocześnie delikatny, słodki ale świeży. Polecam wszystkim

mal_uch | 4 lata temu

Dla fanów lekkiego zapachu

Ze wszystkich trzech testowanych zapachów ten najmniej przypadł mi do gustu ale nie znaczy to że mi sie nie podoba, wręcz przeciwnie jest bardzo ładny ale jeśli miałabym wybierać swój numer jeden to zdecydowanie byłby to pink blossom, ponieważ wole słodkie nuty zapachowe. Wg mnie też ten zapach jest najmniej intensywny.

atanazja20 | 4 lata temu

Przyjemny dla nosa

Płyn bardzo długo pachnie i zmiękcza ubrania, w widoczny sposób ułatwia prasowanie. Ma wygodne w użyciu opakowanie oraz ciekawy zapach słodko - kwiatowy . Po wysuszeniu ubrania długo pachną świeżością , nawet po 2 tygodniach wyczuwalny jest zapach płynu . Polecam , świetny płyn , a ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku .

Ezire | 4 lata temu

Słodki i uroczy

Słodko świeży zapach, który jest równie intensywny co poprzednie warianty. Najbardziej przypomina mi zapachem suszenie prania na słońcu i to w nim wyprałam swoje koce i poszewki bo lubię takie słodkie zapachy. Gdybym miała wybrać jeden ulubiony to wybrałabym je trzy!

Barbarekdee | 4 lata temu

Skąpane w słońcu łąkowa polana

Zapach urzekł mnie swoją intensywną kwiatową barwą. Po otwarciu wylewają się wszystkie nuty ogrodu, łąki, owoców. Jest bardzo wyjątkowy i intrygujący.

Kokainkaxx | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect - Summer Day

Lenor Fresh Air Effect - Summer Day wywołał na mnie ogromne wrażenie. Zapach ten jest długotrwały i przypomina mi zapach lata. Eko opakowanie sprawia, że mam jeszcze większą ochotę sięgnąć po niego ponownie w sklepie.

krausiaczek | 4 lata temu

Płyn do płukania

Summer day jest po prostu perfekcyjny. Trafił w moje gusta. Zapach jest świeży. Ważne jest to, ze się utrzymuje na ubraniach. Butelka bardzo funkcjonalna.

goskaws | 4 lata temu

Lato w domu

Marka Lenor jakoś i rozsądną cena. Super wydajny produkt. Idealna konsystencja starcza na wiele prań. A zapach obłędny. Fajne poręczne opakowanie super wyprofilowane do wygodnego trzymania. I super że produkt z tworzywa przyjaznego dla środowiska. Zapach testowała moja mama w małym mieszkaniu w kamienicy sprawdził się idealnie.rownież zachwycił .

rycerzyk6 | 4 lata temu

w ogrodzie botanicznym pełnym egzotycznych kwiatów.

Lenor Summer to świeżość prania bez końca. Moje pranie jest miękkie i pachnące. Podoba mi się ze jest dozownik ,dzięki czemu koncentrat jest wydajniejszy, gdyż wystarczy niewielka ilość ,aby zapach było czuć w całym domu.

Kolory zachowują swoją moc. Płyn nie podrażnia skóry i jest bezpieczny .Pojemnik eko całkowicie podbił moje serce. Natura górą.

karola1165 | 4 lata temu

Ach ten Summer

Tu zapach cudny. Z jego wydajnością też nie najgorzej, choć musiałam użyć ciut więcej niż zalecane, przy niepełnym wsadzie. Jestem mile zaskoczona. Zapach faktycznie kojarzy się z latem. Dla mnie idealny do pościeli,ręczników. Zapach długo utrzymuje się na tkaninach. Naddaje im cudowną miękkość.

cookinglove | 4 lata temu

mój ulubiony zapach

Summer Day to mój ulubiony zapach z linii Fresh Air Effect. To połączenie cytrusów, jaskrów oraz morskiej bryzy. Przepiękny, letni zapach który utrzymuje się na ubraniach bardzo długo. Pranie mimo tego iż suszone było w mieszkaniu pachniało jakby schło na zewnątrz. Skoncentrowana formuła sprawia że plyn jest bardzo wydajny, a butelka wykonana z recyklingu pozwala nam dbać o środowisko. Ubrania nie tracą kolorów- wręcz przeciwnie, nie mechacą się i mam wrażenie że łatwiej prasują. To mój faworyt wśród płynów do płukania i z pewnością wrócę do niego ponownie.

nartalia | 4 lata temu

Polecam

Pięknie pachnie, pozostawia tkaniny miękkie i pachnące na długo. Jest poręczny w użytkowaniu, wymaga stosowanie małych ilości produktu, przez co jest też przyjazny środowisku. Bardzo polecam.

MamaAntosia | 4 lata temu

Lato, lato - ach to Ty!

Jestem zakochana w tym płynie :) Buteleczki są idealnej wielkości, zajmują mało miejsca. Wyglądają elegancko i kolorowo! Zapach jest przyjemny i pachnie latem. Nie rozstanę się z tymi płynami, będę po nie sięgać dalej. Podobają się i dla męża i dla syna :) nikt nie narzeka tylko wąchają i chwalą :) Absolutny hit!

andzia898 | 4 lata temu

Bardzo przyjemny

Przepiękny Delikatny zapach, pranie pachnie niczym suszone na świeżym powietrzy,cała seria jest śliczna, uwielbiam za delikatność zapachu, odkąd użyłam są moimi faworytami

kasiula714@wp.pl | 4 lata temu

Ulubieniec

Lenor Fresh Air Effect Summer Day mój ulubiony płyn do płukania tkanin. Jestem zakochana w jego zapachu, pozostaje bardzo długo na upranych tkaninach. Pachnie tak ładnie, że perfumy są zbędne.

Blondiewoman | 4 lata temu

Promienie słońca

To mój ulubiony z trzech wariantów płyn. Posiada naprawdę nuty zapachowe przypominające pranie suszone na zewnątrz pomieszane z cytrusami i kwiatami. Mam wrażenie, że jest najbardziej intensywny spośród wszystkich produktów o podobnym przeznaczeniu jakich do tej pory używałam. Świetnie dba również o jakość materiałów.

kochana2014 | 4 lata temu

Piękny zapach

Lenor Fresh Air Effect Summer Day to płyn z nowej kolekcji płynów do płukania Lenor, który podbił moje serce. Summer Day pachnie cudnie, a co najważniejsze zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Jest bardzo wydajny a butelka nieduża i poręczna. Polecam

roccco20 | 4 lata temu

Lato lato wszędzie

Kocham kiedy pranie pachnie świeżością, wiatrem. Nie zawsze Jednak mamy okazję aby suszyć je na zewnątrz. Wtedy sięgam po nowość Lenor Air Effect Fresh. Cudowny płyn, który podbił moje serce. Zamknięty w podręcznej butelce ze specjalna zakrętką ktora służy jako miarka. Zapach jest cudowny. Intensywny ale jednocześnie orzeźwiający. Wyczuwalny kilka dni na ubraniach. Przywołuje wspomnienia lata. Zamykając oczy czuje się jak na łące kwitnących kwiatów. Mój ulubiony wariant zapachowy płynów Lenor Air Effect Fresh.Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu co jest bardzo ważne dla środowiska. Wystarczy nie wielka ilość płynu a ubrania pachną aż czuć w całym mieszkaniu. Mimo że były suszone w środku, można poczuć powiew świeżości za co największe brawa dla Lenor.

aga2113 | 4 lata temu

Letni zapach

Ten zapach najbardziej kojarzy mi się z latem. Ubrania długo nim pachną, a produkt jest bardzo wydajny i starcza na dużą ilość prań. Ubrania są miękkie w dotyku. Płyn nie niszczy ich, a wręcz przeciwnie sprawia, że wyglądają lepiej. Polecam!

Ewelina1516 | 4 lata temu

Pięknie pachnie

Wariant Lenor Fresh Air Effect Summer Day jest subtelny, kojarzy mi się z latem i ciepłymi nocami. Zapach na ubraniach utrzymuje się klika dni. Ubrania są świeże i przyjemnie w dotyku oraz pięknie pachnące.

silu1996 | 4 lata temu

Letnie dni!

Zdecydowanie z moich ulubionych wariantów. Kolor żółty kojarzy się z latem (ciepłymi dniami). Zapach zdecydowanie pachnie latem. Moim zdaniem zapach ten jest stworzony na ciepłe dni. Trwałość, wydajność, zapach skuteczność - po prostu cechy idealnego płynu!

kasiabisss | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Summer Day POLECAM.

Lenor Fresh Air Effect Summer Day.

Płyn do płukania o pięknym zapachu, niczym pranie suszone na zewnątrz w letnie dzień.

Jestem fanką tej lini płynów do płukania.

Jest wydajnieszy niż inne płyny do płukania.

patuska1811 | 4 lata temu

Wakacyjny dzień

Chcesz żeby Twoje ubrania pachniały niczym wakacje? Ten płyn oczaruje Ciebie i Twoją rodzinę. Zapach jest przepiękny, płyn bardzo wydajny i co najważniejsze zapach na ubraniach utrzymuje się bardzo długo.

*Myszka0908 | 4 lata temu

Cudny zapach

Lenor Fresh Air Effect Summer Day jest rewelacyjny pachnie cudnie, a co najważniejsze zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Jest bardzo wydajny a butelka nieduża i poręczna.

siunka86 | 4 lata temu

Bardzo dobry

Bardzo ładny, który długo utrzymuje się na ubraniach. Ubrania po praniu są świeże i ładnie pachną. Wystarczy niewielka ilość płynu dla uzyskania takiego efektu. Dzięki temu płyn jest bardzo ekonomiczny.

Marcepanowa | 4 lata temu

Przepiękny

Najpiękniejszy zapach wśród wszystkich. Jest w nim wszystko. Świeżość ubrań, które przywołują wspomnienia. Przepiękny zapach którego nie da się opisać, ubrania są bardzo delikatne i niezwykle pachnące.

Jaga53 | 4 lata temu

Zmysłowy zapach świeżości

Zapach delikatny i zmysłowy, który zaprasza do krainy szczęścia i przywołuje odległe wspomnienia o pięknym ogrodzie mojej babci pełnym kolorowych i pachnących kwiatów. Delikatny aromat jedwabiu i jaśminu zapewnia uczucie przyjemnego relaksu i orzeźwienia.

angela88_88 | 4 lata temu

słoneczne uderzenie

Lenor Fresh Air Effect Summer Day to bardzo wyrazisty zapach cytrusów i jaskrów, połączony z nutą morskiej bryzy. ładny zapach, choć mój faworyt jest tylko jeden FRESH WIND.

kolombo | 4 lata temu

Rajski ogród

Ten zapach zachwyca mnie orzeźwiającym, wyrazistym zapachem cytrusów i jaskrów, połączonym z nutą morskiej bryzy słowem Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu.Wydajny,długo utrzymuje się na tkaninach nadając im przez długi czas świeżego zapachu. Wystarczy niewielka ilość płynu, abym

mogła cieszyć się świeżym zapachem tkanin jak po suszeniu prania na zewnątrz – i to niezależnie od pogody. na długo.

bogsikorska | 4 lata temu

Słoneczne dni i radość

Bardzo przyjemny zapach, przypominający zgodnie z nazwą słoneczne dni. Jest bardzo wydajny i subtelny, nie przytłacza i nie emanuje sztucznością. Sprawia, że z przyjemnością nosi się ubrania z delikatnym zapachem.

Kasia31a1 | 4 lata temu

Zapach lata,słońcem malowany.

Miły, wakacyjny ,słoneczny zapach.Taki powiew lata na ubraniach.Pranie suszone w domu rzeczywiscie pachnie słońcem.Poreczna butelka i wydajność. Wystarczy niewielka ilość i w domu roznosi się przyjemny zapach wakacyjnego słońca.

sylwias90 | 4 lata temu

Polecam

Lenor Fresh Air Effect Summer Day to idealny płyn do płukania, nadaje praniu wspaniały świeży zapach, który utrzymuje się bardzo długo. Cenię go za butelkę do recyklingu.

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Dlaczego pokochałam Lenor Fresh Air Effeckt Summer Day

Zapach lata nawet w srodku zimy. Proszę bardzo, Lenor sprawi , ze każdy dzień bedzie pachnieć latem, świeżością, słońcem, kwiatami. Przy tym jest bardzo wydajny. Jedna butelka starczy na wiele pytań. Jestem bardzo zadowolona i polecam wszystkim.

helgenn | 4 lata temu

Zapach wakacji

Bardzo przyjemny płyn, ubrania pozostają miękkie i świeżo pachną pomimo suszenia w mieszkaniu. Podoba mi się pomysł z dozownikiem, w końcu wiem ile płynu użyć do prania

mxxxx | 4 lata temu

skuteczny

Ladnie pachnie i utrzymuje sie dlugo.Mysle,ze to zaleta skoncentowanej konsystencji.Przyjemny produkt w uzyciu majacy przystepna cene.Mysle,ze wiele rodzin skorzystaloby z przyjemnoscia cieszac sie swiezoscia prania na dluzej.Ja zakupie i polece bo mysle,ze warto.

testolka90 | 4 lata temu

Ciepłe lato zamknięte w butelce

Żółty Lenor otula słodkim, jak dla mnie miodowym zapachem i od razu przenosi w letnie klimaty. Ja sobie wyobraziłam, że jestem na łące wśród uli i pięknych żółtych kwiatów. Tak samo pachną wypłukane w nim tkaniny. Ubrania uwalniają zapach podczas noszenia przez kilka dni. Dodatkowo są bardzo miękkie.

Agnesja11 | 4 lata temu

Mój ulubiony płyn do płukania

Od początku ten płyn budził moje pozytywne skojarzenia - jego opakowanie i nazwa są bardzo obiecujące. Wygodny w użyciu dozownik i poręczna butelka. Zapach jest świetny i pozostaje na ubraniach na długo. Budzi wspomnienia z dzieciństwa, kiedy ubrania suszyły się w letnim powietrzu. Dużą zaletą jest bardziej ekologiczne opakowanie. To zdecydowanie mój ulubiony wariant spośród płynów Lenor.

Gosiaszu | 4 lata temu

Najlepszy wariant!

To mój ulubiony wariant płynu! Płyn Fresh Air Effect Summer Day jest genialny! Pranie pachnie świeżością mimo suszenia w mieszkaniu, przywołując nawet miłe wspomnienia! zapach utrzymuje się długo! Nie trzeba kupować wielkich pojemników z płynem bo ten jest bardzo wydajny, miarka w nakrętce pozwala użyć odpowiednią porcję produktu. Zapach naturalnej świeżości i słońca! Z całego serca polecam! Aż chce się prać! 😁

Dośka88 | 4 lata temu

Naj 🌺

Najpiekniejszy zapach tej serii jak dla mnie 😊 cudowny letni zapach idealny na ciepłe dni i wakacje. Pachnie słońcem, kwiatami, i wszystkim co lato ma w sobie najlepsze. Pachną ubrania i całe mieszkanie. Dzięki niemu mam łake i ogrod pełen kwiatów w mieszkaniu w bloku.

Anaaneczka | 4 lata temu

Muśnięte słońcem

Zapach prania przywołuje we mnie myśl o ubraniach suszonych w pogodny dzień w ogrodzie i przesiąkniętych promieniami słońca, szumem traw. Wspaniałe zanurzyć się w poscieli wypranej w tym płynie.

laskotka | 4 lata temu

Cytrusowo kwiatowa kompozycja, mój faworyt!

Zapach,który nie do końca mnie przekonał po otwarciu butelki. Na praniu stał się bardzo przyjemny co dało mu pierwsze miejsce w mojej klasyfikacji. Konsystencja gęsta, butelka poreczna i wygodna w nalewaniu. Bardzo podoba mi się wizerunek opakowania, który zachęca do zakupu. Miarka w korku od butelki pozwala na precyzyjne odmierzenie płynu. Na butelce producent załączył informacje o proporcjach stosowania. Ja minimalnie zwiększyłam stosunek płynu do ilości prania. Lubię intensywne zapachy. Płyn pachnie świeżo, przyjemnie, mocno lecz nie drażniąco. Pranie po wyciągnięciu z pralki pachnie dużo mniej niż po rozwieszeniu- dopiero wtedy prawdziwy zapach zostaje uwolniony. Całe mieszkanie cudownie pachnie. Rzeczy po wyprasowaniu dalej pięknie pachną! Otwierając szafę, aż miło zaciągnąć się świeżością. Pościel założona zapach utrzymuje kilka dni, dzieci mówią, że aż lepiej się śpi! Zapach trzyma się na używanych ubraniach kilka dni! Zdarzyło nam się, że inni pytali co tak pięknie pachnie i w czym pierzemy! My jesteśmy zadowoleni niesamowicie!!

PauOsm | 4 lata temu

Czyste i pachnące pranie tylko z Lenor fresh

Uwielbiam zapach świeżości, uwielbiam jak pranie pachnie świeżością nawet po wyciągnięciu z szafki. Polecam każdemu kto nie może trafić na swoj idealny płyn do płukania. Ja znalazłam swój ideał. Dodatkowym plusem jest opakowanie ekologiczne. Polecam.

mirka0505 | 4 lata temu

Intensywność w pełnym wydaniu

Poręczne opakowanie, bardzo wydajne, ekologiczny skład i opakowanie, zapach trochę nie trafiony w mój gust, ale ile osób tyle gustów, opakowanie kolorowe, przyciągające wzrok.

Milenka1331 | 4 lata temu

Pachnie jak letnia łąka

Pranie po wysuszeniu jest świeże i pachnące. Nie mam możliwości suszenia prania na zewnątrz, a dzięki Lenor Fresh Air Effect mogę mieć pachnące pranie na dłużej. Zapach jest delikatny, niechemiczny i bardzo przyjemny. Lubię zapach Summer Day, pachnie latem, trudno nazwać ten zapach, ale jest niezwykle przyjemny i przypomina mi wakacje na łące. Butelka jest wygodna w użyciu, a dzięki skoncentrowanej formule nie zabiera dużo miejsca w łazience i wystarcza na dłużej. Polecam.

Sloiczki | 4 lata temu

Cudowny płyn

Bardzo ciężko wybrać tylko jeden z nich, ale jeśli musiałabym, to stawiam na Air Fresh Wind. Rzeczy pachną po nim niczym powiew wiatru od oceanu. Sprawdziłam go nawet wywieszając pranie nie tylko w domu, ale także na balkonie i zapach pięknie się utrzymywał. Uwielbiam te płyny.

m4dzi4r4 | 4 lata temu

Lato w szafie

Kocham nad życie! Cudownie lekki i letni zapach.

Ubrania pachną jak kwiaty w letnim ogrodzie mojej babci :) miękkie ręczniki otulają delikatnie skóre moją i dzieci:) długo pachnie w szafie:) dobrze się spłukuje. Nie uczula!

Kocurro21 | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Summer Day

Lenor Fresh Air Effect Summer Day rzeczywiście pachnie jak lato :) Z tych trzech wariantów jestem najbardziej zadowolona z Lenor Fresh Air Effect Summer Day. Na pewno będę ten płyn kupowała raz na jakiś czas, ze względu na cenę oczywiście.

koliber31 | 4 lata temu

mój ulubiony zapach

summer day to moj ulubiony wariant zapachowy -pachnie przepięknie gorącym dniem i słońcem. Zapewnia efekt świezego prania na balkonie lub powietrzu. Płyn jest takze bardzo wydajny i łatwy, wygodny w stosowaniu.

Natalia19922 | 4 lata temu

Polecam

Lenor Fresh Air Effect Summer Day pozostawia długi i delikatny zapach na praniu a butelka jest bardzo wydajna. Zapach prania jest taki jakby było suszone na świeżym powietrzu.