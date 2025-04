Sięgnij po kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania do kolorów, jeśli zależy ci na skutecznym usunięciu plam i zadbaniu o tkaniny. Innowacyjna budowa kapsułek Vizir sprawia, że środki piorące uwalniają się w odpowiednim momencie, skutecznie czyszcząc oraz pielęgnując ubrania, dbając tym samym o ich kolor. Kapsułki do prania kolorowego Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania do kolorów są skoncentrowane - jedna wystarczy, by wyprać pełen wsad pralki (do 5 kg) oraz działają już w 30 stopniach.

Reklama

99% testujących potwierdziło, że kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania do kolorów dbają o ochronę kolorów i odświeżenie ubrań

Wyniki testu kapsułek do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów

Kolorowe tkaniny mają wyjątkowe wymagania. Żeby ich barwy długo pozostały intensywne, rzeczy powinny być prane w niskich temperaturach z użyciem odpowiednich środków. Na ubraniach, ręcznikach czy wielobarwnych tkaninach domowych czasem pojawiają się jednak trudne plamy. Te z kolei wymagają stanowczego potraktowania. Potrzebujemy więc środka, który usuwa plamy, chroniąc jednocześnie kolory.

Czy można połączyć te dwie cechy? Rozwiązaniem jest zastosowanie kapsułek Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów, które nie tylko świetnie radzą sobie z usuwaniem plam, ale także chronią kolorowe tkaniny przed wyblaknięciem. A to wszystko dzięki skoncentrowanej formule! Już jedna kapsułka (wsad do 5kg) zapewnia znakomitą moc piorącą. Co więcej, są bardzo proste w użyciu, wystarczą tylko 3 kroki, aby cieszyć się czystymi, barwnymi ubraniami. Należy wrzucić kapsułkę do pustego bębna pralki, włożyć ubrania oraz ustawić odpowiedni program. I gotowe! Opakowanie kapsułek nie zajmuje dużo miejsca i jest naprawdę lekkie, dlatego bez problemu można umieścić je na wysokiej półce w łazience czy pralni.

Skąd to wszystko wiemy? O przetestowanie kapsułek poprosiliśmy nasze niezawodne Recenzentki*. Jak z trudnym zadaniem poradziły sobie kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów? Poznaj ich opinie.

Kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów skutecznie usuwają zabrudzenia już w 30 stopniach – opinie

Takie działanie produktu potwierdziło aż 96% Recenzentek*. Piorąc ubrania w niskich temperaturach troszczymy się o ich kolory, aby dłużej wyglądały jak nowe. Dzięki nowej formule kapsułek Vizir wzbogaconej o dodatkową moc usuwania plam skutecznie pozbywamy się zabrudzeń, nawet w zimnych cyklach prania.

Świetne kapsułki do prania szczególnie mocno zabrudzonych, dziecięcych ubranek. Wszelkiego rodzaju plamy z owoców lub innych pokarmów, znikały od razu. Prania nie trzeba było dodatkowo namaczać ani stosować odplamiaczy (…) – ania_a88.

Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów dopiera nawet uporczywe plamy i zabrudzenia

Zgadza się z tym 94% Testerek*. Plamy mają najróżniejsze pochodzenie, często same nie wiemy, skąd się wzięły. Teraz już nie musimy zastanawiać się, jakim detergentem potraktować te najtrudniejsze zabrudzenia, bo zdecydowana większość znika podczas prania z kapsułką Vizir. Bez dodatkowego prania wstępnego czy innych środków do usuwania plam.

Jestem bardzo zadowolona z odplamiania kolorowego prania. Fantastycznie wyprane, nie do porównania z innymi środkami (…) - karolinamaria

Po zastosowaniu kapsułki Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów pranie miało ładny, świeży zapach - opinie

Tę cechę produktu doceniło aż 96% Recenzentek*. Świeży zapach wypranych rzeczy pozwala jeszcze bardziej cieszyć się czystością naszych ubrań. Kompozycja zapachowa kapsułek do prania jest delikatna i długo się utrzymuje na tkaninach.

(…) Wszystko jest czyściutkie, a kapsułki dodatkowo chronią kolory przed blaknięciem. No i ten cudowny, świeży zapach...Czego chcieć więcej? – Joanna198500

Kapsułki Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów dbają o odświeżenie i ochronę kolorowych ubrań

Niemal wszystkie Recenzentki* (aż 99%) zauważyły, że po użyciu kapsułek do prania Vizir kolory zachowują swoją intensywność i nie blakną. Dzięki temu dłużej możemy się cieszyć swoimi barwnymi rzeczami, które nawet po wielu praniach wyglądają jak nowe.

(…) Kapsułki również dobrze chronią kolory i ubrania po nich nie blakną. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu i polecam każdemu. – Kasia.kozlowska0@poczta.onet.pl.

Nasze Recenzentki* testowały równocześnie dwa produkty Vizir - kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania, przeznaczone do białych i jasnych rzeczy oraz Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów. Oba produkty łącznie dostały bardzo wysokie noty. 96% testujących* przyznało, że spełniły ich oczekiwania. Tyle samo zadeklarowało, że sięgnie po oba warianty kapsułek już po zakończeniu testowania.

*Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 92 osób w okresie maj-czerwiec 2021 r.

Przechowywać zawsze poza zasięgiem dzieci. © A.I.S.E. Dowiedz się więcej: www.keepcapsfromkids.eu

Olcik30 | 4 lata temu

Dba o kolory

Pielęgnuje kolory podczas prania.

Radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami, w przypadku rozszerzenia diety dziecka, nie straszne mu buraczki czy marchewka

aagnieszkaa1 | 4 lata temu

Sposób na dziecięce plamy

Kapsułki te pozostawiają na ubraniach ładny i przyjemy zapach, który szybko się nie ulatnia. Poza tym plamy zwłaszcza na ubrankach dziecięcych np. z błota, marchewki są praktycznie w pełni usunięte. Poza tym kapsułki są wygodne w użyciu. Polecam.

MadziaFilipiak | 4 lata temu

Super kapsułki

Świetna siła odplamiania, a przy tym zapach i te kolory. Polecam kapsułki wszystkim którzy chcą zachować jakość ubrań , kochają długi zapach prania w szafce i lubią skuteczny odplamiacz . Rewelacja polecam wszystkim

andziazakupy | 4 lata temu

Świetny produkt Vizir Allin 1

Kapsułki do prania to dla mnie najwygodnieszja forma z dostępnych środków pioroacych. Wrzucasz kapsułkę wkładasz pranie i koniec! Dużym plusem jest tez to że masz czysta pralkę. Vizir Allin 1 kapsulki zdają test dla mnie, pranie codziennie jest dobrane beż żadnych problemów, jedna kapsułka na 4/5 kilo prania zdecydowanie daje rade. Polecam jako mama dwójki dzieci ♡

Joanna198500 | 4 lata temu

Strzał w dziesiątkę

Wygodna forma kapsułek to wyjątkowy atut.Wrzucasz, wkładasz pranie i nie musisz się już niczym przejmować.Kapsułki świetnie poradziły sobie z plamami,nawet tymi starymi.Najczęściej piorę w 30 lub 40 stopniach, więc obawiałam się, że kapsułka się nie rozpuści,oraz, że nie poradzi sobie z dopraniem plam.Nic z tych rzeczy.Wszystko jest czyściutkie,a kapsułki dodatkowo chronią kolory przed blaknięciem.No i ten cudowny, świeży zapach...Czego chcieć więcej?

nnatalkaa@hotmail.com | 4 lata temu

Vizir Allin1 odplamianie

Łatwość użycia kapsułek, jednak opakowanie to koszmar, ciężko otworzyć, zniechęca do używania. Kapsułki też nie są ekonomiczne, na jedno standardowe pranie trzeba użyć 2 kapsułek. Do tego poradziły sobie ze świeżymi plamami, innych nie ruszyły. Kapsułki do prania białego nie pozostawiają bieli, raczej ubrania nieco szarzeją. Pranie wymaga dodania płynu do płukania by miało jakikolwiek zapach inaczej jest wrażenie że było płukane w samej wodzie

ImmortalM | 4 lata temu

Kapsułki Vizir

Kapsułki Vizir są ciekawym produktem. Całkiem innym od proszku, do którego jestem przyzwyczajona. Są bardzo wygodne w użytkowaniu. Nie trzeba ich odmierzać i wsypywać, wystarczy tylko wyciągnąć i włożyć do bębna. Jest to nie tylko oszczędność czasu, ale też nie ma ryzyka wysypania. Niestety zapach mi nie odpowiada. Jest dla mnie zbyt intensywny i zbyt "chemiczny". Moim zdaniem pranie nie pachnie przyjemnie. Jednakże jest to moje subiektywne odczucie i zapewne wielu osobom będzie odpowiadał.

jaulia | 4 lata temu

Skuteczne za przystępną cenę

Plusy:

👚plamy faktycznie znikają

👚zapach po praniu jest ładny i świeży

👚pralka, w tym dozownik jest czysciutka, w porównaniu do sytuacji gdy leję płyn lub sypię proszek

👚wygodne do przechowywania

Minus:

Jak chcę odświeżyć 1 bluzeczkę lub spodnie po pracy to jednak szkoda wrzucać całą kapsulke. Wtedy jednak sprawdza się płyn do prania - przecież potrzeba zaledwie kroplę.

Ogólnie: fajne, skuteczne, cena przystępna i co najważniejsze- wyplukują się na tyle dobrze, że nie podrazniaja wrażliwej, alergicznej skóry moich domowników😁😁😁😁

monikaa98 | 4 lata temu

Czysta przyjemność użytkowania

Odkąd zaczęłam używać kapsułek Vizir pranie stało się dla mnie prawdziwą przyjemnością. Kapsułki są bardzo łatwe i wygodne w użytkowaniu. Moje kolorowe ubrania są wyraźnie odświeżone, a zapach jest bardzo przyjemny i świeży. Zauważyłam również, że przy kapsułkach Vizir kolory nie blakną. Ponadto moje dzieci często mają reakcje uczuleniowe, ale przy Vizir nic im się nie dzieje. Wszystkie ubrania są dobrze wyprane, nawet w niskiej temperaturze. Polecam te kapsułki z całego serca.

olmix | 4 lata temu

Świetny produkt do prania

Również te kapsułki przypadły mi do gustu. Trochę namęczyłam się z rozpracowaniem otwierania opakowania, ale to świadczy dobrze o tym, że dzieci będą miały utrudniony dostęp do kapsułek. Kapsułki do kolorów także urzekły mnie delikatnym zapachem, który długo po praniu utrzymuje się na odzieży. Dobrze radzą sobie nawet z "groźniejszymi" zabrudzeniami. W przypadku jednego, konieczne będzie kolejne pranie, ale jestem pewna, że zostanie po nim z sukcesem usunięte. Jakiś czas temu, na długo porzuciłam używanie kapsułek do prania, ponieważ konkurencyjne marki nie spełniały moich oczekiwań. Teraz z radością wrócę do stosowania kapsułek (ale tylko Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania :-) ). To świetna opcja dla zabieganych :)

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 4 lata temu

Skuteczne i łatwe w użyciu

Kapsułki Vizir są wyjątkowe dzięki swojej skuteczności. Omija nas konieczność dodatkowej segregacji prania - bardziej brudne do prania z środkami odplamiającymi, mniej brudne do odświeżenia. Przy kapsułkach Vizir pozostaje tylko segregacja na jasne i kolorowe. Całą resztę można potraktować jednym praniem i osiągnąć oczekiwany efekt - czyste, świeże i pachnące pranie. Kapsułki są bezpieczne dla tkanin, nawet tych delikatnych.

To co odróżnia je od innych kapsułek dostępnych na rynku to możliwość ich użycia w niskiej temperaturze. Przydarzyła mi się kiedyś nieprzyjemność wyciągnięcia prania z nierozpuszczoną do końca kapsułką, dlatego sceptycznie podeszłam do tej obietnicy. No ale jak sumiennie przetestować to sumiennie przetestować :D. Zaryzykowałam więc i puściłam kapsułki w niskiej temperaturze. Z wielką ulgą wyciągałam czyste i świeże pranie bez żadnych pozostałości po kapsułce.

Bardzo lubię taką postać produktów do prania, ponieważ nie muszę się zastanawiać nad dozowaniem. Wrzucam jedną bądź dwie kapsułki i niczym więcej się nie martwię :).

agakat | 4 lata temu

Jakość numer 1

Cudownie pachnącą świeżością kampanią dobiegła końca i czas na podsumowanie 😍

Niezwykłą moc piorącą moc proszku Vizir zamknięto w małej kapsułce. Kapsułki do prania Vizir Allin1 posiadają kilka komór.w których zamknięty jest skoncentrowany środek piorący.

Trudne plamy to.juz przeszłość! W przypadku moich pociech to bardzo istotne. Delikatna osłonka rozpuszcza się w połączeniu z wodą, uwalniając środek piorący, co sprawia, że kapsułki dogłębnie usuwają zabrudzenia. Tkaniny mają blask i świeży zapach już w temperaturze 30°C. Oszczędność w każdym calu ☺

Tkaniny zachowują żywe kolory nawet o wielu praniach.

Dzięki formie kapsułki nie trzeba odmierzać pożądanych ilości.

Wyprane ubrania pachną niezwykle świeżo.

Kapsułki nie powodują podrażnień,co jest bardzo ważne w przypadku osób o wrażliwej skórze.

Madzia0 | 4 lata temu

Kapsułki warte polecenia

Kapsułki Vizir All in One Większa Siła Odplamiania to bardzo dobry środek do prania. Dzięki nim pozbyłam się plam z trawy i piasku, bez konieczności wcześniejszego na maczania czy zapierania ubrań. Kapsułki mają świeży, delikatny zapach, który pozostaje na ubraniu. Plus również za opakowanie z dobrym zabezpieczeniem uniemożliwiającym otwarcie pudełka przez dziecko.

olgmat4200 | 4 lata temu

Moc Kolorów

Żywsze kolory, nie wyblakłe. Wszystkie ubrania wyglądają jak nowe i są cudownie odświeżone i pachnące. Intensywność w działaniu i w odplamianiu. Polecam każdemu, kto chce wybielić, nie chce zniszczyć ubrania i chce cieszyć się swieżością.

ozenka82 | 4 lata temu

Obowiązek w każdym domu

Tak samo zapach ,który utrzymuje się do dziś uwielbiam go!Kolorowe ubrania zachowują swój kolor,wszelkie plany w tym z trawy z kolan spodni mojego dziecka sprały się

Aizdur | 4 lata temu

Rewelacja

Świeży zapach prania, utrzymuje się przez długi czas.

Ubrania są doprane, nawet z największych i starszych plam.

Kolory nie tracą na jakości.

Generalnie jestem pozytywne zaskoczona. Jest super

katim | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów - idealny

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do kolorów, sprawdził się w 100%. Łatwość w użyciu i bardzo duża skuteczność a przede wszystkim na tym mi zależało, przy moich dzieciach. Gdzie pranie robimy codziennie, nawet kilka razy dziennie.

mich-wawrzyniak | 4 lata temu

Prawdziwe cudo na plamy

Ilość kolorowego prania nie raz mnie przytłacza, a dzieci szalejąc w ogrodzie mają bardzo ubrudzone ubranka. Na szczęście Vizir Allin1 sprawił, że wszystkie moje zmartwienia odeszły w cień i nie muszę się już martwić. Pranie wygląda jak nowe, wszystkie plamy znikają a pozostaje tylko przyjemny delikatny zapach.

oliwiah | 4 lata temu

Polecam!

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do kolorów. Pranie robię codziennie, a zabrudzenie ubrań jest duże, ponieważ dzieci w żłobku, bardzo się brudzą. Kapsułki bardzo dobrze wszystko wypierały. Nie musiałam używać odplamiacza, nawet na większe zabrudzenia. Kolor po praniu pozostaje bez zmian. Dodatkowo ubrania bardzo ładnie pachniały.

Redyskaredyska | 4 lata temu

Zdziwienie chlopakow

Ubrania robocze jak nowe! Po kapsulkach Vizir ciuchy robocze juz nie wygladaja jak robocze.uporczywe plamy piznikaly a moi panowie w swiezo wypranych ciuchach sa pachnacy i czuja sie bardzo komfortowo. Kolory ubran sa prawdziwymi kolorami wszystko czyste nic tylko prac w Vizirze

Mistinguett | 4 lata temu

Polecam!

Kapsułki do koloru spełniły moje oczekiwania w 100%.

Pudełko intuicyjne, dobrze zabezpieczone przed dziećmi i napewno do późniejszego wykorzystania.

Ubrania po praniu maja przyjemny, długo utrzymujący się zapach.

Kolory zachowane, tkaniny wypielęgnowane.

Bardzo lubię ten produkt.

chrupcia | 4 lata temu

Świetne kapsułki do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów

Nowe kapsułki do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do Kolorów zrobiły na mnie duże wrażenie. Bardzo skutecznie usuwają uporczywe plamy oraz zabrudzenia nawet w szybkim praniu w niskiej temperaturze. Miałam plamy po winie oraz psich łapkach w błocie, wszystkie plamy zniknęły już po jednym praniu. Dodatkowo kapsułki mają przepiękny, świeży zapach, który jest wyczuwalny tuż po otworzeniu opakowania. Zapewniają również ochronę kolorowych ubrań czy tkanin. Są bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu. Polecam miłośniczkom szybkiego ale skutecznego prania!!

Monikajr | 4 lata temu

Polecam

Kapsułki doskonale dopierają wszelkie zabrudzenia. Ubrania po praniu nie straciły kolorów, zachowały kształt. Piękny, świeży zapach utrzymuje się jeszcze długo po praniu. Polecam

benevolens | 4 lata temu

Vizir - kolory są piekne

Kapsułki poradziły sobie idealnie. Ubrania nie wyblakly i miały pdzyjemnt zapach i świeżość. Kolory zachowały swój kolor i kształt . Mój mąż , powiedział zw nigdy jego pranie nie było tak czyste i tak pachnące. I wiecie co? Zgadzam się z nim w 100% musicie mi zaufać 🐨

eveline412 | 4 lata temu

Mega siła odplamiania

Zacznę od tego, że kapsułki są bardzo łatwe w użytkowaniu ponieważ wystarczy włożyć do pralki jedną kapsułkę następnie ubrania i gotowe. Nie muszę odmierzać proszku czy płynu, który często mi się rozlewał. Poza tym zapach jest ładny i świeży, długo utrzymuje się na ubraniach. Najważniejsze to skuteczność, ponieważ Vizir Arlin większa siła odplamiania naprawdę działa, jestem bardzo zadowolona. Ubranka dziecięce dość mocno zabrudzone jedzeniem, długopisem, farbami, trawą itp są czyste. Plamy znikają nawet w 30 stopniach i to jest dla mnie dużym zaskoczeniem ponieważ w takiej temp piorę najczęściej. Zauważyłam tez że kolory nie spierają się, więc kapsułki chronią też kolor na ubraniach.

MagdalenaWinograd | 4 lata temu

Kapsułki do zadań specjalnych

Kapsułki udało mi się zdobyć dzięki akcji testowania. Od razu przypadło mi do gustu opakowanie, które jest poręcznie zamykane. Dzięki temu łatwo je schować przed dostępem dzieci. Kapsułki są podzielone na takie trzy obszary i każdy z nich zawiera inny płyn, dzięki temu działanie kapsułki uwalnia się dopiero po rozpuszczeniu specjalnej folii. Kapsułki działają już niskiej temperaturze - dzięki temu nie ma obaw, że produkt się nie rozpuści do końca podczas prania. Ubrania po zastosowaniu kapsułek były pachnące i czyste. Małe zabrudzenia i plamy znikły. Dodatkowo po praniu kolorów - ich intensywność nie zmalała. Zdecydowanie mogę polecić te kapsułki.

Pauullar | 4 lata temu

Słaby zapach

Dużym minusem kapsułek jest to, że pranie nie za bardzo pachnie po praniu. Zapach jest słaby i krótko się utrzymuje. Kapsułki nie dają takiej świeżości, jakiej się oczekuje po świeżo wypranych ubraniach.

Dagmara_89 | 4 lata temu

Vizir do kolorów

Ubrania są miękkie i pachnące. Dopiera nawet trudne plamy. Kolory nie blakną. Nie trzeba dodawać płynu do płukania (jak przy niektórych kapsułkach).

Kamyszek R | 4 lata temu

Vizir daje radę,dobra jakość prania.

Kapsułki stosuję już dłuższy czas i przetestowałam ich sporo więc mam pełny obraz czego mogę oczekiwać od tego typu produktu.

Głównym powodem dlaczego stosuję kapsułki jest wygoda użytkowania i estetyka.

Kolejne aspekty to skuteczność działania ,świeżość,zapach i pranie w niskich temperaturach.

Za każdym razem po użyciu kapsułek Vizir pranie wygląda doskonale.Kolory są jak nowe,ubrania miękkie i pachnące świeżością.

Z czystym sumieniem mogę polecić do częstego prania kolorowych i delikatnych ubrań.

Kosmetycznemusthave | 4 lata temu

Mój sprawdzony produkt na uporczywe plamy zabrudzenia

Kapsułki Vizir Większa Siła odplamiania do kolorów -okazały się doskonałym produktem w walce z uporczywymi zabrudzeniami. Na co dzień używałam do prania takich środków jak proszki, dlatego testując kapsułki nie spodziewałam się spektakularnych efektów. Byłam bardzo miło zaskoczona ich skutecznym działaniem i wygodą użytkowania. Kapsułki znajdują się w wygodnym opakowaniu zamykanym na klik, uważam to za super rozwiązanie zwłaszcza przy małych dzieciach. Produkt gwarantuje usuwaniem plam już w 30°. Ja używam ich w 40° i doskonale się sprawdzają. Produkt jest bardzo wydajny, wystarczy jedna kapsułka na 5 kg prania. Po wysuszeniu, pranie pięknie i świeżo pachnie jeszcze przez wiele godzin. Polecam

justyska_88 | 4 lata temu

Super, dobrze pierze i ładnie pachnie

Kapsułki Vizir są zamknięte w "zgrabnym" i poręcznym pudełku, które łatwo się przechowuje. Kapsułki bardzo ładnie i świeżo pachną, dobrze się rozpuszczają, zapach utrzymuje się po praniu przez długi czas. Ubrania są czyste, brud i ślady z codziennego używania znikają. Polecam do każdego typu ubrań (które można prać w pralce), do prania w wyższej i niższej temperaturze - sprawdza się bardzo dobrze, nie niszczy ubrań, nie zostawia zacieków.

Zmorka_a | 4 lata temu

Kapsułki do kolorów

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów to idealne rozwiązanie od małej łazienki. Pudełko z kapsułkami zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż proszek do tylu samo prań. Dodatkowo nie nie ma ryzyka zasypania całej łazienki, a w przypadku wysypania z pudełka, łatwo jest je zebrać. Kapsułki bez problemu poradziły sobie z plamami z trawy i ziemi, na ubraniach nie zostały ślady. Pranie było pachnące również po wyschnięciu, co nie zawsze jest oczywiste.

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania to wygodny, łatwy i szybki sposób na pranie.

Ladydot | 4 lata temu

Wygoda na co dzień

Wygoda stosowania kapsułek jest nieoceniona. Po prostu wrzucam i z głowy. Żadnego dozowania, przelewania itp.

Mogę je stosować do większości swojego prania. Jedynie przy praniu ręcznym czy dziecięcym muszę korzystać ze specjalnych środków.

Zapach jest przyjemny, świeży, nie duszący i nie za słodki, co mi bardzo odpowiada.

Kasiulek1702 | 4 lata temu

Nie ma już plamek

Kapsułki Vizir dostałam do przetestowania - sama wcześniej pewnie bym nie kupiła myśląc, że są niewiele warte. I tutaj zaskoczenie - kapsułki spełniają swe zadanie pomimo małych rozmiarów! Pranie jest czyste(oczywiście o ile nie było jakichś trudnych do usunięcia plam)Największa zaleta to małe rozmiary i wygoda. Nie muszę zajmować połowy łazienki proszkami, czy żelami, nic mi się nie sypie, nie rozlewa, nie brudzi. Poprostu wyjmuję z pudełka i wsadzam kapsułkę do pralki i już! Minusem jest to, że nie ma większych opakowań - ja nie lubię kupować zbyt często środków chemicznych, bo idąc do sklepu poprostu zapominam i gdyby było np 100 kapsułek w opakowaniu to skorzystałabym z wielką chęcią. Drugi minus - przy większej pralce(mam na 8kg) muszę wsadzać 2 kapsułki, bo 1 to mało. Może warto pomyśleć o pralkach takich jak moja i przygotować większy format kapsułek?

Justinzropy | 4 lata temu

Kapsułka pełna mocy

Jestem bardzo zadomowiona z tych kapsułek. Byłam ciekawa czy poradzą siebie z trudnymi plamami jakie serwują mi dzieci czyli np. plamy po trawie czy ciemnych owocach. Sprawdziły się bardzo dobrze, nawet bez konieczności wcześniejszego zapierania. Pozostawiają ładny, świat zapach. Kapsułki to dla mnie najwygodniejszy środek piorący, bo zazwyczaj pranie wstawiam na szybko, a tu nic nie nie rozlewa ani nie rozsypuje. Na pewno będę jeszcze po nie sięgać o polecę je dalej:)

Iczka1990 | 4 lata temu

Świeże codzienne pranie

Kapsulki nie są złe pachną świeżo są łatwe w użyciu natomiast oczekiwałam doskonałego odplamiania ubrań nawet tych zaschniętych plam No i niestety nie zdały egzaminu bo po praniu w 60 stopniach z programem odplamiania zostały widoczne blade plamy.

Miga1312 | 4 lata temu

super odplamianie

Vizir do kolorów pięknie dopiera ubrania, odplamia je po kilku chwilach od aplikacji, pozostawiając przy tym pięknie zachowane kolory ubrań. Świeży, subtelny zapach prania unosi się w całym domu

Anet321 | 4 lata temu

kolory pozostają kolorami bez plam

Kolory pozostały kolorami ale bez plam,idealnie zeszly plamy nawet te z dłuższym stażem, jestem mega zadowolona. Warto zmieniać nawyki i przeskoczyć na łatwiejszy produkt,polecam

rosiecka | 4 lata temu

Świeże, czyste pranie oraz intensywne kolory

Odkąd zostałam mamą, pranie to u mnie codzienność - sterty brudnych rzeczy od trawy, owoców, pieluszek które przeciekły, to wszystko nie napawało mnie optymizmem. Stale musiałam zastanawiać się, czy tym razem plamy zejdą, a jeżeli nie, to jak odplamić w delikatny sposób rzeczy dziecka. Na szczęście z pomocą przyszły kapsułki Vizir Allin1 do kolorowych rzeczy. Każde opakowanie zawiera aż 31 kapsułek. Warto wspomnieć, że to plastikowe pudełeczko posiada również zabezpieczenie przed dziećmi, co bardzo pochwalam. Jeżeli mowa o właściwościach, to delikatne zabrudzenia schodzą spokojnie już w 30-40 stopniach. Odzież jest czysciutka, świeżo pachnąca, nawet jeżeli z powodu deszczu schnie na suszarce w domu. Co bardzo ważne, kolory nie bledną, nadal są żywe i intensywne. Przy poważniejszych zabrudzeniach konieczne będzie ustawienie wyższej temperatury, ale i z nimi kapsułki świetnie dają sobie radę! Dodam także, że całkowicie rozpuszczają się w wodzie, nie ma żadnych resztek w pralce czy (o zgrozo) na ubraniach. Pięknie pachnące, czyste pranie, wygodna forma kapsułek bez konieczności odmierzania płynu - to jest to! :) Z przyjemnością będę do nich wracać. Szczerze polecam.

kralodia | 4 lata temu

Super produkt

Pranie ładnie się dopralo, a kolor po praniu była tak samo intensywny jak przed praniem. Łatwo korzysta się z kapsułek, szybko lądują w pralce. Super jest to, że zapach utrzymuje się nawet po wysuszeniu w suszarce bębnowej.

azja8484 | 4 lata temu

Świeże pranie

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów oceniam bardzo dobrze. Dobrze się rozpuszczają, pozostawiają na długo świeży zapach i skutecznie usuwają codzienne plamy. Ale podobnie jak w przypadku poprzednich kapsułek niestety nie radzą sobie ze starszymi plamami.

madzix205 | 4 lata temu

Wyjątkowe kapsułki

Pranie jest świeże i pachnące, a kolory zachowane. Poza tym po wypraniu ni ema już żadnych plam. Jestem zachwycona nowymi kapsułkami. Z przyjemnością zakupię je podczas kolejnych zakupów.

Olkapatolka | 4 lata temu

Jestem na tak :)

Przy użytkowaniu kapsułek Vizir Allin 1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów zauważyłam, że ubrania nie płowieją i mają nadal intensywny kolor. Po praniu ubrania bardzo ładnie pachną, a ten zapach utrzymuję się bardzo długo :) kolejnym plusem jest wygoda użytkowania, już nie potrzebuję płynu oraz proszku, wrzucam kapsułkę i gotowe !

testujemy_bs | 4 lata temu

Mega kapsułki

Kapsułki do prania są bardzo wygodne w użyciu. Naprawdę posiadają większą moc odplamiania. Doskonale radzą sobie z mocno zabrudzoną odzieżą. Posiadają bardzo ładny przyjemny zapach który dosyć długo utrzymuje się.

ewalub | 4 lata temu

Skuteczne

Ładnie zachowane kolory. Wszelkie zabrudzenia zostały skutecznie usunięte, nawet w niższej temperaturze i delikatniejszym programie. Podoba mi się zapach prania po zastosowaniu tych kapsułek

Anyaha | 4 lata temu

Przygoda z kapsułkami Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

Zaskoczył mnie nowy zapach kapsułek. Jest bardzo intensywny i długo się utrzymuje na ubraniach. Ubrania były czyste, mimo prania w niższej temperaturze, nie musiałam zapierać plam, co jest dużym plusem, bo można zaoszczędzić czas. Kolory nie wyblakły. Kapsułki poradziły sobie z plamami po zupkach dziecięcych.

roccco20 | 4 lata temu

Moc odplamiania i świeży zapach

Będąc mama dwóch dzieci u nas pranie na okrągło. Pełno plam po jedzeniu i trawie. Większość ubran nadawało się do wyrzucenia

Od kiedy poznałam Allin1 Vizir do kolorów koniec z brudnym i szarym praniem. Kapsułki do prania Vizir Allin1 mają kilka komór, w których zamknięta jest skoncentrowana moc piorąca, dzięki czemu radzą sobie nawet z najtrudniejszymi plamami. Innowacyjna osłonka rozpuszcza się w kontakcie z wodą, uwalniając środek piorący, dzięki czemu kapsułki dogłębnie czyszczą, usuwają zabrudzenia, nadają tkaninom blask i świeży zapach nawet w temperaturze 30°C. Ich zalety to głębnie czyszczą, usuwają zabrudzenia, nadają tkaninom blask, świeży zapach. Zapewniają doskonałe efekty nawet w przypadku trudnych plam. Sa łatwe w przechowywaniu .Sprawiają, że ubrania wyglądają olśniewająco czysto i pachną świeżością. Polecam serdecznie

cookiejar | 4 lata temu

Super produkt szczególnie do dziecięcych ubrań

Stosowałam już różne kapsułki do prania z większą lub mniejsza satysfakcją, ale muszę przyznać, że te są naprawdę świetne. Największe brawa należą się dla nich za to, że rozpuszczają się w 100%, zarówno folia jak i zawartość kapsułki, niezależnie od temperatury prania i zawartości pralki - prałam nawet kolorowe sportowe buty i i tak wszystko się ładnie rozpuszczało. Kapsułki bardzo dobrze radzą sobie z kolorową odzieżą - dziecięca, sportową, właściwie z każda - od dawna stosuję do prania chusteczki wyłapujące kolor, ale muszę przyznać, że z tymi kapsułkami nie miały zbyt wiele do roboty, bo dzięki kapsułkom odzież nie puszczała koloru, serio :)

nelika | 4 lata temu

dziecięce plamy usunięte

Kapsułki bardzo poręczne, o miłym zapachu. Pranie w 30 stopniach, obawiałam się czy dopierze plamy zwlaszcza po podwórkowych historiach chłopców...ale o dziwo ładnie wypralo, bez plam i innych śladów. Jedynie stare plamy z niektórych ubrań zostały, ale nie spodziewałam się też jakiś efektów wow. Pranie przyjemnie pachnie, nie jest to zapach nachalny

pokrzywa34 | 4 lata temu

Super kapsułki

Miły zapach, dobra jakość prania, łatwość dozowania, ubrania sie nie niszczą i nie podrażniają, dobre nawet do prania dziecięcych ubranek, skuteczne w niskich temperaturach, chronią kolory.

nierika | 4 lata temu

Super

Kapsulki sa idealne. Latwo sie rozpuszczaja, nega dopieraja ubrania. Pozostawoaja bardzo ladny zapach. Nie zostaje nierozpuszczona czesc kapsulki co przy onnych czesto mi sie zdarzalo. Chyba jedne z lepszych jakie testowałam. Na chwile obecna moje ulubione zariwno weraja do bialego jak i kolorow

Ewelina_brzdak | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów

Uprałam również kolory w temperaturze 30 stopni po zabawie ciastoliną. Kolory piękne,plam nie ma a pranie świeże i pachnące. Jestem bardzo zadowolona i na pewno będę kupować Vizir do kolorów. Cieszę się,że miałam okazję przetestować. Jedynym minusem jest cena. Ale jeżeli coś jest skuteczne to niestety ale musi swoje kosztować.

mal_uch | 4 lata temu

Wygodne ale nie do codziennego użytku

Kapsułki są wygodne w użyciu a kolorowe prania nie tracą koloru po ich stosowaniu. Niestety kapsułki nie radzą sobie z plamami na tyle na ile bym tego oczekiwała. Poza tym pranie nie miało takiego przyjemnego świeżego zapachu. Ale myślę, że dużo zależy też od wielkości pralki i jej wsadu. Ja mam dużą pralkę więc prania też wchodzi trochę więcej, w mniejszej pralce z kilkoma sztukami koszulek być może efekt byłby dużo lepszy. Ja, w związku z tym wrzucałam też dwie kapsułki na pranie, ale niewiele to pomogło jeśli chodzi o zapach i pozostawienie efektu świeżego, przyjemnego prania. Są fajne, wygodne w użyciu. Ale w naszym przypadku zdecydowanie lepiej sprawdza się płyn do prania. Zdecydowanie się zawiodłam i moje oczekiwania nie zostały spełnione.

Marcelina Kasandra | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów

Moim zdaniem wcale nie odplamia. Jestem bardzo zawiedziona. Pranie ma piękny zapach i dość długo się utrzymuje po praniu ale nic poza tym dobrego nie mogę powiedzieć.

Anaaneczka | 4 lata temu

Super na codzienne szybkie prania

Szybkie prania z Vizir są teraz wykonywane na porządku dziennym. Kapsułki używają plamy jednocześnie nie niszcząc tkanin i nie "zabierając" Im koloru. Pranie z nimi to dłuższa jakość ubrań i trwalszy kolor.

a-ska500 | 4 lata temu

Dobrze radzi sobie z plamami

Kapsułki są umieszczone w zgrabnym pudełku, które nie zajmuje zbyt dużo miejsca w łazience. Pudełko dość ciężko się otwiera, co ma swoje plusy i minusy. Kapsułki są wygodne w użyciu, rozpuszczają się w całości. Dobrze dopierają zarówno świeże plamy jak i stare zabrudzenia. Kapsułki przyjemnie pachną. Świetnie poradziły sobie z plamami, które zwykle ciężko schodziły - m. In. po rosole, soku, plastelinie. Po plamach nie było śladu.

Bolebcia | 4 lata temu

Kolor pozostaje bez zmian

Doskonałe odplamianie ubrań! Mała kapsułka, dzięki której nasze ubrania będą ponownie wyglądały jak nowe. Innowacyjność kapsułek polega na silnym odplamianiu nawet najtrudniejszych zabrudzeń, nawet tych tłustych. Doskonale sobie poradził z tym zadaniem. Kapsułka od 30 do 90 stopni może byc używana bezinwazyjnie. Ubrania pozostają czyste i świeże.

kobieta2020 | 4 lata temu

Środek do prania w niskich temperaturach

Ważne jest to ,że plamy znikają podczas prania w niskich temperaturach i co najważniejsze ochrona kolorów jest zapewniona. Łatwa aplikacja kapsułki ,która odwieza ubrania podczas każdego prania.

Ewelinaanna91 | 4 lata temu

Siła odplamiania

Super produkt. Kolory pozostają zachowane. Kapsułki są świetne i łatwe w użyciu. Piękny zapach, unosi się przez długi czas. Mała temperatura i plamy znikają. Dam do przetestowania całej mojej rodzinie.

kokokurka | 4 lata temu

Sprawdzają się również na ciemnych ubraniach

Kapsułki otrzymałam do testowania z platformy „Polki rekomendują”. Stosowałam je do prania głównie ciemnych ubrań, ręczników, pościeli i ściereczek kuchennych.

OPAKOWANIE:

Wielkim plusem jest samo opakowanie kapsułek. Bardzo praktyczny plastikowy pojemnik ze specjalnym zamknięciem, które jest trudne do otworzenia przez dzieci. Na samym początku sama miałam problemy z otwarciem pudełka, lecz gdy tylko się przyzwyczaiłam- stwierdzam, że to genialne rozwiązanie.

KAPSUŁKA:

Jest rozpuszczalna w 100%. Nawet przy szybkim praniu czy niskiej temperaturze 30 stopni, w bębnie pralki nie pozostają żadne resztki.

DZIAŁANIE:

Kapsułki świetnie odpierają plamy i odświeżają pranie. Tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku.

Zapach prania jest świeży i utrzymuje się przez dłuższy czas.

ewuu01 | 4 lata temu

Świetne kapsułki

Zapach kapsułek Vizir jest obłędny. Pranie pachnie świeżością, zapach czuć na ubraniach. Co najważniejsze, plamy bardzo dobrze schodzą, nawet te zaschnięte. Często piorę w 40 stopniach i kapsułki poradziły sobie bez najmniejszego problemu. Na pewno będę do nich wracać

ania_a88 | 4 lata temu

Kapsułki chroniące kolor i usuwające silne zabrudzenia , czyli Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do kolorów

Idealna ochrona kolorów, połączona z dużą siłą odplamiania i pięknym zapachem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona skutecznością, z jaką działają kapsułki. Wystarczy niska temperatura, by pozbyć się uporczywych plam i zabrudzeń. Kapsułki chwalę sobie za skuteczność, piękny zapach i przede wszystkim ochronę koloru. Dużym plusem jest również całkowita rozpuszczalność w praniu, dzięki czemu na ubraniach nie pozostają brzydkie plamy z resztek kapsułki (co niestety miało miejsce w przypadku innych produktów). Serdecznie polecam wszystkim mamom, które chcą, by ich pociechy założyły swój piękny, nowy sweterek nie tylko jeden raz. by mogły cieszyć się ubrankami zdecydowanie dłużej.

Pamrampam | 4 lata temu

Dobre kapsułki do koloru na codzienne pranie

Zapach kapuslek jest obłędny. Jedne z niewielu kapsułek które całe rozpuszczają się przy praniu. Łatwość w użytkowaniu. Super zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci. Niestety nie usuwa dziecięcy plam. Plamy z trawy i soku marchewkowego, wymagały ponownego prania z odplamiaczem. Ale codzienne plamy usuwa bezbłędnie.

kolombo | 4 lata temu

Idealne kapsułki do kolorowych tkanin

Swietnie radzą sobie nawet z najbardziej uciążliwymi plamami i to w niskiej temperaturze.Po wyjęciu z pralki pranie pięknie pachnie , a po plamach nawet śladu.Kolorowe tkaniny zupełnie nie blakną i wyglądają jakby były nowe,

banna1989 | 4 lata temu

Plamy odchodzą , kolory pozostają

Kapsułki wzorowo radzą sobie z zabrudzeniami a ich zapach jest obłędny. Są bardzo wygodne w użyciu. Radzą sobie z różnego rodzaju plamami. Pielęgnują kolory nie powodując ich blakniecia. Pranie po zastosowaniu kapsułek ma obłędny świeży zapach

pysiak100 | 4 lata temu

Super kapsułki

Idealne kapsułki do prania. Rozpuszczają się już w 30 stopniach. Usuwają uporczywe zabrudzenia. Pranie ładnie pachnie a zapach długo się utrzymuje. Polecam je swoim znajomym.

Nika666 | 4 lata temu

Kapsułki Vizir - super moc ;)

Kapsułki do prania Vizir to jest mój HIT !!!

Z prania nie wychodzę - przetestowałam je na prawdę mocno - okazały się niezawodne i wyjątkowe.

Wszystkie plamy zniknęły - to jest cud;)

Pranie czyste, pięknie pachnące - kapsułki są wydajne - jestem bardzo zadowolona.

Kolory nie blakną są piękne a pranie czyste i o to chodzi ;)

Oczywiście zaprzyjaźnimy się na dłużej - poleciłam kapsułki rodzinie i znajomym - są super ;)

Szczęśliwa rodzina, pozdrawiamy ;)

karolinamaria | 4 lata temu

Najlepszy środek do kolorowego pania

Jestem bardzo zadowolona z odplamiania kolorowego prania. Fantastycznie wyprane, nie do porównania z innymi środkami. Przepiękny zapach i funkcjonalne opakowanie.

angela.marcol@interia.pl | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów

Kolory bez zmian, ładny świeży zapach i ślady po plamach zniknęły. Łatwe użytkowanie, funkcjonalne i zgrabne opakowanie. Polecam i napewno kupię kolejne opakowanie.

kasiula35 | 4 lata temu

Siła zamknięta w małej kapsułce

Kapsułki sprawdziły się w 100%, jestem bardzo zadowolona, nie dość że ładnie pachnie ubranie, kolory jak nowe to jeszcze poradziły sobie z zabrudzeniami. Łatwe w użyciu, doskonałe działanie w 30 stopniach. Jedna kapsułka to pełna pralka czystych ubrań. Dodam jeszcze, że zapach unosił się w całym mieszkaniu. Zdecydowanie będę ich używać.

Ziel0nk4 | 4 lata temu

Pięknie pachnące

Rewelacyjne kapsułki. Bardzo dobrze piorą, dobrze się rozpuszczają nie pozostawiają śladów. Bardzo ładny zapach, ubrania bardzo delikatne w dotyku

Anka110683 | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do koloru to hit. to hit

Kapsułki Vizir Allin 1 do koloru są genialne plamy usunięte pranie pięknie pachnie nie trzeba już płynu do płukania dodawać, kolory faktycznie odzwiezone, stare plamy trochę pozostają ale ogólnie zdecydowana większość znika bez śladu na pewno będę ich badał używać i polecam gorąco. Dziękuję za wspaniały test.

anna1313@ | 4 lata temu

Siła koloru

Kapsułki do koloru pozostawią ubrania czyste, zabezpieczone przed blaknięciem a zapach długo utrzymuje się nie tylko na ubraniach lecz również w mieszkaniu.

Pudełko dobrze zabezpieczone przed ciekawskimi dziećmi.

dudadey | 4 lata temu

Kapsułki na medal

Kapsułki mają świeży zapach. Po praniu w całym domu pachniało świeżym praniem. Produkt doskonale poradził sobie z plamami i to już przy 30 stopniach. Nieprzyjemny zapach na ubraniach zniknął. Bardzo wygodne w stosowaniu - nic nie trzeba odmierzać.

blackorchid | 4 lata temu

Co tu dużo pisać - polecam!

Muszę dbać o kolory bo piorę między innymi mundurki córki i kolorowe sukienki młodszej. Jestem zachwycona ponieważ wydaje mi się że kolor jest chroniony, nic nie farbowało nic nie wyblakło a zeszło to co miało zejść czyli plamy! Świetne w działaniu i mało miejsca w szafce- to dwa najważniejsze plusy

leniszcze | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów

produkt skuteczny ,łatwy w użyciu,ładnie pachnie.jestem zadowolona z tego jak pierze i odplamia,usuwa plamy.łatwe przechowywanie,zapach wszystkim przypadł do gustu.chętnie kupie je znowu i polecę rodzinie i znajomym

KilogramMilosci | 4 lata temu

Rewelacja warta polecenia

Kapsułki te przy dwójce dzieciaków sprawdzają się rewelacyjnie. Plamy z soku owocowego, trawa, a nawet krew! Jeżeli upierzemy zaraz po zabrudzeniu to po plamie nie ma śladu. Zapomniałam o ponownym praniu uporczywych plam.

sloneczko25 | 4 lata temu

Perfekcyjne

Ubrania wyglądają jak nowe pomimo tego, iż zostały ubrodzone np zielona trawa i wyprane w niskiej temperaturze. Jestem zachwycona to będę polecać kapsułki wszystkim zaarcowanym osobą.

Testujemy_Malinowa_Lady | 4 lata temu

Pranie kolorowe, czyste i pachnące Vizirem

Pranie z kapsulkami Vizir to czysta przyjemność. Pranie pachnie, jest czyste, plamki zeszły z białej bluzki, która była wyprana w 30 stopniach. Kocyki psie wyprane w kapsulkach nie mają specyficznego zapachu pieska tylko pachną morzem i wiatrem. Jestem mega zadowolona, z tych kapsułek bo w końcu wiem, że nie zostawiają na ubraniach tzw "gluta" z osłonki kapsulki, jak ma to miejsce w przypadku innych dostępnych na rynku - duży plus za to 💜 nie muszę dokładac jescze jednego płukania tak jak zawsze. Kapsulki Vizir dają radę i są zwycięzcą w tym teście 💪💪💪🌟🌟🌟🌟kolory żywe, pranie czyste, miękkie, pachnące, kapsułek łatwo się używa i rozpuszczają się dobrze w wodzie.

MariAn81 | 4 lata temu

Zaskakująca moc odplamiania.

Jestem jak najbardziej zadowolona z kapsułek. Produkt zaskoczył mnie pozytywnie . Pranie było czyściutkie,pięknie i świezo pachniało. Zapach długo się utrzymuje i wszystkie plamy zniknły ;)

Withloveforbeauty | 4 lata temu

Siła zamkniętą w kapsułce

Kapsułki są bardzo wygodne w użytkowaniu. W jednej kapsułce zamknięte jest wszytko co potrzeba do zachowania czystość i świeżości. Ubrania są czyste, przyjemnie miękkie i pięknie pachną. Na pewno zostaną w moim domu na dłużej!

siunka86 | 4 lata temu

Bardzo dobre kapsułki do prania

Te kapsułki do prania bardzo przypadły mi do gustu. Najbardziej zaskoczyła mnie duża moc odplamiania oraz świeży zapach prania, który utrzymywał się przez długi czas. Ubrania były czyste i pachnące, a kolory żywe. Kapsułki poradziły sobie nawet z plamami na ubraniach moich dzieci. Kapsułki mają wygodne opakowanie, które ułatwia ich przechowywanie.

J.Przystalska | 4 lata temu

Czy Vizir do kolorów jest odpowiednio skuteczny?

Vizir do kolorów poznałam stanowczo niedawno. Wcześniej korzystałam z proszków do prania różnych marek lecz te pozostawiały biały nalot na intensywnie kolorowych ubraniach. Po porażce proszków zbawienie znalazłam w płynach do prania. Świetny zapach, brak nalotów lecz te zawodziły mnie siłą prania. Niestety mocniejsze plamy lub zapachy na ubraniach po treningu pozostawały. Natknęłam się w końcu na płyn do prania Vizir do kolorów. Z Vizira wiele lat korzystała moja mama więc uznałam- dlaczego by nie? Po użyciu oniemiałam z zachwytu i zaczęłam wykupywać wszystkie płyny jakie widziałam w promocji. Zapach kest przecudowany, brak białych nalotów i najważniejsze plamy zniknęły!

agusia92154 | 4 lata temu

Siła skuteczność świeżość

Duży plus za szybkość mam jeden produkt zamiast dwóch czy trzech nie potrzeba kulek zapachowych bo zapach jest mocny i tak intensywny rano wstawiam pranie wrzucam kapsułkę i gotowe

Izkaizag | 4 lata temu

VIZIR numer 1

VIZIR ALLIN1 WIĘKSZA SIŁA ODPLAMIANIA DO KOLORÓW

Kapsułki do prania w pięknym, zachęcającym do kupna opakowaniu. Zapach po otwarciu pudelka, piekny, swieży. Zazwyczaj sam zapach kapsułek nie był identyczny jak pranie, a w tym przypadku jest zupełnie inaczej -pranie pachnie tak samo jak kapsułki zaraz po otwarciu pudelka. Jestem zachwycona, bo właśnie takiego produktu szukałam, aby był skuteczny w zabrudzeniach ale nadawał też ubraniom pięknego zapachu. Mogę polecić wszystkim a wiem, że nikt się nie zawiedzie.

PoliteAlelsandra | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów

Kolorowe kapsułki również odplamiają, ubrania są pachnące, świeże a kolory ubrań nienaruszone. Utrzymują kolor i nie bledną. Ubrania się miękkie, nie są naruszone, zapach utrzymuje się bardzo długo. Odplamianie od 30°. Dba o kolory i chroni je. Polecam każdemu, który jeszcze nie próbował. Najlepiej zainwestowane pieniądze. Na pewno sięgnę po nie ponownie.

magdaeszer | 4 lata temu

Kolor nie puszcza ;-)

Super świeże pranie, plamy wymiotło, a kolory? na miejscu! super wygoda stosowania, a efekty - brud znika, a kolory tam gdzie powinny być :-) zwłaszcza, że u mnie w domu Rodzina dostarcza mi wielu wyzwań, jeśli chodzi o pranie

kasiakozlowska0@poczta.onet.pl | 4 lata temu

Rewelacyjne kapsułki do kolorów - skuteczność odplamiania w 30 stopniach

Po zastosowaniu kapsułek do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do kolorów większość nawet najbardziej uporczywych plam zeszło przy praniu w 40 stopniach. Kapsułki są latwe w użytkowaniu. Po wypraniu, pranie jest czyste i świeże oraz ładnie pachnie. Na ubraniach nie pozostają reszty kapsułki, co oznacza, że idealnie się rozpuszcza. Mając trójkę dzieci i mnóstwo prania nie martwię się już czy ubrania na pewno się dopiora, ponieważ większość plam z Vizir Allin1 znika. Kapsułki również Dobrze chronią kolory i ubrania po nich nie blakną. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu i polecam każdemu

CatherineRz | 4 lata temu

Lepszych nie znajdziesz.

Kapsułki zdecydowanie mają poprawioną formułę i poprawiony zapach. Osobiście nie znalazłam na rynku lepszych kapsułek. Faktycznie usuwają plamy i zabrudzenia, jedyne z czym nie mogę się zgodzić to poprawa jakości kolorów. Niestety po wielu testach nie zauważyłam różnicy w stosunku do poprzednich kapsułek, ani też innych marek. Nie jest to jednak problem, gdyż kapsułki spełniają swoją najważniejszą rolę- odplamiają, pachną i dopierają. Z pewnością do nich wrócę, zwłaszcza, że zapach w tej wersji odpowiada mi o wiele bardziej niż poprzednie.

maagdaster | 4 lata temu

Moc kolorów zachowana

Produkt Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów to bezsprzecznie jeden z lepszych produktów na rynku. Zachowuje trwałość kolorów przy jednoczesnym odplamianiu z największych zabrudzeń.

lucia251 | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów

Z kapsułkami do prania Vizir miałam do czynienia po raz pierwszy. Prawdę mówiąc nie byłam przekonania co do ich siły odplaniania ale baaaardzo miło się rozczarowałam 😁

Kapsułki są rewelacyjne, cudownie pachnące jest pranie po nic 👌Kapsułki są rewelacyjne, cudownie pachnące jest pranie po nic 👌Kapsułki do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania ubrać to jest jakaś magia🤔😀

Cudownie odpierają stare plany a kolor jest odświeżony i bardziej soczysty ❤️💜💙💚💛

caty2603 | 4 lata temu

Rewelacyjne :)

Jestem bardzo zadowolona z użytkowania kapsułek do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów i naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń!

Co mi się w nich podoba?

+ wygodna forma środka do prania - wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do bębna pralki, bez "zabawy" w odmierzanie płynów;

+ wygodne opakowanie, które ułatwia przechowywanie i używanie kapsułek;

+ mają piękny, świeży zapach;

+ działają dobrze zarówno w 30, 40 jak i 60 stopniach (z tych trzech programów korzystam najczęściej);

+ usuwają nieprzyjemne zapachy i uporczywe plamy z ubrań;

+ rozpuszczają się do końca podczas prania i nie zostawiają żadnych śladów na ubraniach;

+ nie stwierdziłam po nich reakcji alergicznej ani u siebie, ani u reszty członków rodziny (w tym dziecka);

+ mają przystępną cenę i świetny stosunek ceny do jakości.

Z pewnością jeszcze sięgnę po te kapsułki i na pewno będę je polecać osobom w swoim otoczeniu :)

Ola9191 | 4 lata temu

Vizir Allin 1 większa siła odplamiania do kolorów

Kapsułki do kolorów są u Nas najczęściej używane, ponieważ mamy najwięcej kolorowych ubrań. Ubrania są doprane, plamy usunięte. Ubrania pozostają czyste, świeże i pachnące 🙂 często nie mogliśmy doprać spodnie syna w okolicy kolan. Ostatnio używając kapsułek Vizir Allin 1 do kolorów udało Nam się to. Jestem naprawdę zadowolona i polecam każdemu

magor7777 | 4 lata temu

Pozytywne zaskoczenie

Po otwarciu opakowania pierwsze co zwróciło moja uwagę to bardzo przyjemny zapach. Kapsułki testowałam w różnych temperaturach od 30 - 60 stopni. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ich działaniem. Mam dzieci 2,5 roku, które non stop czyms uporczywym jest ubrudzone. Do tej pory musiałam prac przynajmniej 2 razy, żeby plamy zeszły, a tu za pierwszym razem i efekt wow. Co ważne, moje dziecko nie ma uczulenia po założeniu ubranek wypranych w kapsułkach. Polecam z czystym sumieniem każdemu.

joannade85 | 4 lata temu

Świeżość i czystość

Kapsułki do prania kojarzą się zwykle z wygodą, ponieważ nie musimy martwić się o zachowanie odpowiedniej miary proszku czy płynu do prania. Jedna kapsułka to jedno pranie.

Kapsułki Vizir są bardzo skuteczne, wygodne w stosowaniu i pozostawiają przyjemny zapach na długo.

Dodatkowym atutem jest dobra cena produktu.

Szczelne opakowanie pozawala na zachowanie odpowiednich właściwości kapsułek.

helgenn | 4 lata temu

Reklama

Skuteczna ochrona kolorów

Bardzo lubię używać kapsułek do prania, są wygodne w użyciu i skuteczne. Wyprałam w Vizir All in 1 kilka ubrań, z których nie mogłam usunąć wcześniej plam, wszystko ładnie się doprało a ubrania nie straciły koloru. Kapsułki całkowicie rozpuszczają się w pralce (miałam nieprzyjemne doświadczenie z kapsułkami innych firm, kapsułka nie rozpuściła się i przykleiła do ubrania). Zapach po praniu mógłby być intensywniejszy, ale nie był to jakiś wielki problem.odzie.