Po wizycie u kosmetyczki nie jesteś w stanie przestać patrzeć na swoje skórki i paznokcie, bo są piękne i zadbane? Po kilku dniach zauważasz zwykle, że efekt nie jest już taki zadowalający, bo skórki się zadzierają, a paznokcie są cienkie i szybko się łamią? Nie jesteś sama. Większość kobiet ma problemy z płytką paznokci. Na szczęście wiemy, jak temu zaradzić!

Zamień swoją dotychczasową odżywkę do paznokci na nowy Naturalny Eliksir do paznokci i skórek ze śluzem ślimaka, marka Orientana.

Kosmetyk w 97% składa się z naturalnych składników. Intensywnie nawilża, zmiękcza i wygładza skórki wokół paznokci. Nadaje paznokciom zdrowy wygląd, regeneruje i wzmacnia płytkę, dzięki czemu paznokcie odzyskują naturalny blask. Regularne stosowanie zapobiega też zadzieraniu się skórek. Co najlepsze kosmetyk pięknie pachnie wanilią, a dzięki specjalnej tubce zakończonej aplikatorem w formie pisaka, jest prosty w aplikacji, nie pozostawia tłustej warstwy i działa wyjątkowo szybko.

Ponad 91% Testerek przyznaje, że Naturalny Eliksir do Paznokci i Skórek ze Śluzem Ślimaka marki ORIENTANA sprawił, że ich skórki stały się mniej suche

Naturalny Eliksir do paznokci i skórek ze śluzem ślimaka, marka Orientana - jak sobie poradził z zadartymi skórkami i słabymi paznokciami?

Co robisz przed zakupem kosmetyku, którego zupełnie nie znasz? Pytasz przyjaciół, znajomych lub sprawdzasz w internecie? My robimy dokładnie to samo! Nic przecież tak nie potwierdza skuteczności produktu, jak testy samych użytkowniczek. Tym razem czytelniczki polki.pl sprawdziły działanie Naturalnego Eliksiru do paznokci i skórek ze śluzem ślimaka, marka Orientana. Oceniały go pod kątem skuteczności, działania na skórki, płytkę paznokci, wygodę aplikacji, konsystencji i szybkości wchłaniania. Test nie był prosty, a kobiece jury bardzo wymagające. Czy kosmetyk sobie poradził? Sprawdź!

Na czym polega niezwykłość Naturalnego Eliksiru do paznokci i skórek ze śluzem ślimaka, marka Orientana?

Producent zapewnia, że kosmetyk jest naturalny, szybko działa, jest wygodny w aplikacji, intensywnie nawilża, zmiękcza i wygładza skórki wokół paznokci, a także nadaje paznokciom zdrowy wygląd, regeneruje i wzmacnia płytkę. Czy tak faktycznie jest? Przekonaj się sama!

Naturalny Eliksir do paznokci i skórek ze śluzem ślimaka, marka Orientana - poznaj opinie Testerek!

Ponad 93% kobiet przyznało, że testowany przez nie Eliksir do paznokci i skórek ze śluzem ślimaka, marka Orientana się sprawdził. Kosmetyk pomógł w pielęgnacji skórek i płytki paznokcia. Nic więc dziwnego, że aż 85,42 % kobiet potwierdziło, że ich paznokcie stały się mocniejsze. Ponad 91% użytkowniczek przyznało dodatkowo, że dzięki eliksirowi marki Orientana ich skórki przestały być suche!

Naturalny Eliksir do paznokci i skórek ze śluzem ślimaka sprawił, że moje skórki stały się bardziej nawilżone i miękkie, a były one strasznie suche i brzydkie. Bardzo polecam ten produkt dla osób właśnie takich jak ja, które zmagają się z problem zniszczonych i suchych skórek przy paznokciach. Co do samej płytki paznokcia ma ona więcej blasku. Jest to produkt bardzo łatwy w aplikacji dzięki końcówce na końcu tubki. Nie musimy się męczyć z żadnymi pędzelkami, jak również nie musimy używać do tego naszej skóry palców jak przy wielu innych produktach do paznokci :) - mówi Edyta

Zadbane skórki? Zobacz, jak poradził sobie z nimi testowany kosmetyk!

Aż 75% testerek doceniło Eliksir do paznokci i skórek ze śluzem ślimaka, marka Orientana za doskonałe nawilżenie skórek. 69% użytkowniczek dodatkowo zwróciło uwagę na właściwości wygładzające kosmetyku, a ponad 64% zauważyło, że ich skórki stały się wyraźnie zmiękczone.

Przy pierwszych użyciach Eliksiru czułam na paznokciach mrowienie więc coś się działo pozytywnego i tak było przez parę dni. Teraz już tego nie czuje, ale paznokcie rzeczywiście zdobyły blask. Skórki wygładziły się i nawet ranki które miałam przestały boleć i nie były takie czerwone. Przyjemne prosta aplikacja, super zapach i szybko się wchłania A na paznokciach to w kilka sekund. Polecam bardzo. Ja będę używać dalej i obserwować. - komentuje Justyna

W jaki sposób Eliksir marka Orientana wpłynął na paznokcie testerek?

Ponad połowa testerek przyznaje, że po zastosowaniu kosmetyku ich paznokcie stały się ładniejsze, zdrowsze, mocniejsze i zyskały zdrowy blask. To dlatego aż 88,5% kobiet przyznaje, że chętnie zamieniłoby dotychczasowe kosmetyki do skórek i paznokci na Naturalny Eliksir do Paznokci i Skórek ze Śluzem Ślimaka marki ORIENTANA.

Kosmetyk łatwo się aplikuje, szybko się wchłania i ma obłędny zapach. Stan moich paznokci widocznie się poprawił, są ładniejsze, mocniejsze, bardziej błyszczące i odżywione. Nie zauważyłam dużej różnicy w stanie moich suchych skórek, były chwilowo natłuszczone. W ogólnym rozrachunku jestem zadowolona i polecam, chociażby ze względu na działanie na paznokcie, które jest spektakularne :) - komentuje Marcelina

Aplikacja i skład kosmetyku

Wszystkie testerki doceniły Naturalny Eliksir do Paznokci i Skórek ze Śluzem Ślimaka marki ORIENTANA za lekką konsystencję i szybkie wchłanianie. 98% kobiet przyznało, że kosmetyk jest wyjątkowo prosty w aplikacji, dzięki temu, że ma aplikator w formie flamastra. Aż 75% kobiet była zadowolona z działania śluzu ślimaka, który bardzo pomógł w pielęgnacji skórek i paznokci.

Kosmetyk kupił mnie swoim opakowaniem, mega wygodny i poręczny aplikator, świetnie maluje się nim skórki. Można go wszędzie zabrać i użyć w razie konieczności. Preparat bardzo szybko się wchłania, nie lepi, nie tłuści, a skórki są widocznie nawilżone. Chętnie po niego będę sięgać i zostanie ze mną na dłużej. Będę go z przyjemnością używać do skórek i odrost paznokci w czasie noszenia hybryd. Polecam. - dodaje Teresa

Czy testerki polecają kosmetyk do skórek i paznokci?

Ponad 89% czytelniczek, biorących udział w teście potwierdza, że po przetestowaniu nowości od Orientana, zakupiłoby ten produkt ponownie.

Ponad 93% czytelniczek polki.pl, które wzięły udział w teście, przyznaje, że poleciłyby bliskim Naturalny Eliksir do Paznokci i Skórek ze Śluzem Ślimaka marki ORIENTANA.