Chusteczki zapobiegające farbowaniu ubran K2r Colour Catcher - koniec z wpadkami podczas prania i zafarbowanymi ubraniami. Od teraz wszystkie kolory możesz prać razem.*

Jak działają chusteczki zapobiegające farbowaniu ubrań? Wyłapują z prania barwniki tkanin, aby nie pozwolić im przemieścić się na tkaninę innego koloru. Kolory pozostają czyste i głębokie, dzięki temu ubrania nie szarzeją i zachowują blask. Stosując chusteczki do prania K2r Colour Catcher zaoszczędzisz wodę, czas i pieniądze. Nie zaszkodzisz również środowisku, ponieważ chusteczki nadają się w 100% do recyklingu.

* Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją na opakowaniu.

100% Recenzentek uznało, że chusteczki do prania wyłapujące kolor K2r Colour Catcher Complete Action+ są proste w użyciu

Wyniki testu chusteczek zapobiegających farbowaniu ubrań K2r Colour Catcher

Podczas każdego prania nasze ulubione ubrania stopniowo tracą swoją barwę lub zostają zafarbowane. Pojawia się również ryzyko iż barwniki kolorowych tkanin przenoszą się z jednej tkaniny na inną co powoduje zafarbowania jak również szarzenie tkaniny. Ale nie musi tak być. Dzięki opatentowanej technologii chusteczki zapobiegające farbowaniu K2r Colour Catcher Complete Action+ działają jak magnes i wyłapują barwniki i brud, by nasze rzeczy zachowały świeżość i kolor. Sprawdziły to nasze Recenzentki!

K2r Colour Catcher Complete Action+ chusteczki wyłapujące barwniki uwalniające się z tkanin – opinie Recenzentek

Wiele testujących przyznało, że z delikatną rezerwą podchodziło do testowania chusteczek wyłapujących kolor K2r Colour Catcher Complete Action+. Okazało się jednak, że obawy były niepotrzebne. Chusteczki absorbujące kolor spełniły oczekiwania aż 98% Recenzentek.

Byłam bardzo sceptycznie nastawiona do chusteczek do prania wyłapujących kolor. Bałam się zaryzykować. Gdy raz spróbowałam, nie wyobrażam sobie ich nie używać. Białe ubrania nie szarzeją, a kolorowe nie tracą głębi. Nie muszę się już zastanawiać, czy nic się nie zafarbuje. Mogę je z czystym sumieniem polecić - Kaarolina9.

Jak prać, żeby ubranie nie farbowało? Opinie Recenzentek wskazują na chusteczki Colour Catcher

Aż 98% kobiet biorących udział w teście uważa, że K2r Colour Catcher Complete Action+ chusteczki wyłapujące kolor skutecznie zapobiegają farbowaniu ubrań. Dzięki nim pranie staje się proste i bezpieczne.

Super się sprawdzają w praniu ubrań całej rodziny. Nie trzeba ich dzielić i segregować. Ubrania nie zmieniają kolorów i zachowują świeżość – funkyart.

Chusteczki do prania wyłapujące kolor zapobiegają szarzeniu ubrań

Potwierdza to aż 97% Testerek. Używają chusteczek K2r Colour Catcher Complete Action+ również po to, by dbać o intensywność koloru swoich ulubionych ubrań.

Wcześniej używałam innej marki chusteczek. Uważam, że te są dużo lepsze, ponieważ moje ubrania nie są poszarzałe. To na chusteczce widać brud i zabarwienie, jakie zebrała podczas prania - Pudelko93.

K2r Colour Catcher Complete Action+ chusteczki do prania umożliwiają pranie bieli i kolorów za jednym razem

92% Recenzentek zgadza się ze stwierdzeniem, że dzięki chusteczkom do prania K2r Colour Catcher Complete Action+ można bez obaw mieszać w praniu ubrania kolorowe z jasnymi. Bęben pralki zawsze jest wypełniony, a ubrania bezpieczne.

Mała rzecz a tyle oszczędności: wody, prądu i kosztów środków piorących. Nic się nie zafarbowało nawet jak wyprałam czerwoną bluzę z białą koszulką. Barwnik został wyłapany na chusteczkę — mirka0505.

Chusteczki do prania zapobiegające farbowaniu K2r Colour Catcher Complete Action+ są ekologiczne

Docenia to aż 99% Recenzentek. Rzadsze pranie oraz fakt, że chusteczki wykonane są z biodegradowalnego materiału i nadając się do recyklingu sprawia, że pranie staje się znacznie bardziej ekologiczne.

Testowałam już dwa różne rodzaje chusteczek, ale te są naprawdę świetne! Mają zupełnie inną strukturę niż te, które miałam wcześniej i być może dlatego działają tak dobrze. To jest jakiś super magiczny bio materiał :) – PaprykowaKredka.

Czy chusteczki zapobiegające farbowaniu działają? Dowód jest na chusteczce!

Po wyjęciu chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action+ z bębna pralki widzimy, że jest ona zafarbowana na kolory tkanin obecnych w kąpieli piorącej. Taką zmianę barwy chusteczek potwierdzają absolutnie wszystkie (100%) testujące.

Prawdziwym testem były wiśniowe spodnie mojego męża, które wcześniej prałam tylko raz, w rękach, i nawet paznokcie miałam od nich czerwone. Teraz wrzuciłam je razem z jaśniejszymi jeansami i innymi ciemniejszymi kolorami. Wrzuciłam dwie chusteczki. I naprawdę szok, bo chusteczki wyjęłam czerwone, a ubrania nie zostały zafarbowane! – PaprykowaKredka.

Recenzentki sięgną ponownie po chusteczki do prania K2r Colour Catcher

Gdy jesteśmy naprawdę zadowolone z produktu, chcemy go używać częściej. Aż 97% testujących zadeklarowało, że ponownie sięgnie po chusteczki zapobiegające farbowaniu K2r Colour Catcher Complete Action+ po zakończeniu testowania. Tyle samo poleci ten produkt swojej przyjaciółce.

Chusteczki wyłapujące kolor K2r od pierwszego użycia stały się moim must have. Na początku oczarował mnie ich zapach, a później działanie. Bez problemu mogę prać jednocześnie kolorowe ciuchy wraz z jasnymi. Chusteczki skutecznie wyłapują kolory i moje białe ubrania nie są zafarbowane - cookinglove.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 98 osób w okresie wrzesień-październik 2021 r.

szyfonierka | 4 lata temu

Magiczne chusteczki pomagają zaczarować moją codzienność

Przy trójce dzieci pranie to w naszym domu czynność tak popularna, jak codzienna kąpiel, a pralka jest podobnie do zmywarki - nasz najlepszy przyjaciel. O chusteczkach do prania K2r Colour Catcher Complete Action + usłyszałam w samą porę i zgłosiłam się do testowania. Kto choć raz nie wyjął z pralki szaroburego prania całej rodziny zamiast śnieżnobiałej alpejskiej bieli z telewizyjnych reklam? Kto nie wyjmował ukochanych koszul męża - dotychczas białych - w kolorze różowego jednorożca córki? Nie wiem, jak wam, ale mnie się zdarzyło. Zawsze gdzieś potrafiła się zapodziać ta jedna zdradliwa czarna skarpetka, czy czerwona spódniczka i efekt był opłakany.

Chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action + są pakowane po 10 sztuk i są zamknięte w czerwonych kartonowych płaskich opakowaniach. Nie zajmują dużo miejsca, są lekkie i bardzo łatwe w użyciu. Wystarczy do bębna z praniem oprócz piorącej kapsułki (lub innej formy detergentu, którego akurat używamy) włożyć jedną chusteczkę. Przed praniem chusteczki są białe, po praniu wyjmujemy z bębna wyraźnie zabrudzone i poszarzałe - za to pranie jest bez zarzutu. O to chodziło.

Chusteczek K2r Colour Catcher Complete Action + używałam przez dwa tygodnie. Przetestowałam ich działanie w praniu ubrań kolorowych, czarnych jak również białych. Chusteczki sprawdzają się świetnie w każdym praniu i faktycznie pozwalają nieco odetchnąć przynajmniej na polu segregowania prania. Nawet zaplątane ubrania w innych kolorach, które dotychczas zafarbowałyby resztę prania, nie zagroziły innym tkaninom. Białe koszule trzymają świeżość bieli, kolory nie blakną i nie mieszają się, a czarne sukienki zachowały głębię koloru. Na zużytych chusteczkach, które wyjmowałam z pralki było za to widać, że sporo różnych barw wyłapały i prawdopodobnie uchroniły inne ubrania przed przykrymi wypadkami. Z pewnością jeszcze nie raz zagoszczą w mojej łazience.

Duży plus za wykonanie chusteczek z włókien w 100% pochodzenia naturalnego i opakowanie z papieru pochodzącego z recyclingu. Chusteczki ponadto posiadają certyfikat FSC® - postępowanie zgodnie z wytycznymi FSC® pozwala na to, by móc pozyskać drewno nie naruszając przy tym bogactw biologicznych i struktury lasów. Standard FSC® jako jeden z niewielu jest popierany przez najważniejsze organizacje ekologiczne. Należy również do jednych z najbardziej wiarygodnych na świecie systemów z zakresu certyfikacji zasobów leśnych.

majorka06 | 4 lata temu

Koniec z segregacja prania 😍

Odkad jestem mama dwojki malych skarbenkow kolorystyka prania w moim domu jest naprawde rozna. Wiadomo dzieci maja cals palete kolorow w swoich szafach i caly czas zmagalam sie z ciaglym dramatem segregacji prania i zastanawianiem sie nad tym czy aby czerwona koszulka syna nie pofarbuje jasnego bodziaka corki...ale koniec z tym!!! Dzieki chusteczka coulor catcher nie musze sie juz martwic ze musze wstawic dwie pralki do polowy puste bo tak kolorystycznie nalezy postapic. Odkad uzywam chusteczek do prania nie zdarzylo sie jeszcze zeby nawet czarne spodnie synka zafarbowaly biala bluzeczke corki. Dla mnie 15/10 naprawde jestem zachwycona 😍

katim | 4 lata temu

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action - numer 1

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action, spełniły moje oczekiwania w szczególności, że od tej pory nie szarzeją i mają piękny kolor. Mogę bez problemu prać ubrania o różnych kolorach nie martwiąc się, że będzie niespodzianka kiedy wyciągnę pranie. Mogę polecić je z czystym sumieniem. Dodatkowo są wykonane z biodegradowalnych materiałów i nadają się do recyklingu.

nikola60 | 4 lata temu

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action + skutecznie zapobiegają farbowaniu ubrań. Skutecznie zapobiegają szarzeniu ubrań. Są proste w użyciu. Wykonane z biodegradowalnych materiałów i nadają się do recyklingu.

serkowa | 4 lata temu

świetne są!

Bardzo proste w użyciu; chociaż pierwsze wrażenie to "ojoj, jak papierowe; nie porwą się?"; wyłapały kolor, bo wrzuciłam ciuchy czarne, żółte i różowe-nic nie zafarbowało

kwczesniak | 4 lata temu

chusteczki K2r wymiatają!

Teraz częściej mąż może robić pranie!już nie ważne,czy wrzuci białe z różowymi majtkami-dzięki tym chusteczką farbowanie już mi nie groźne :P Prostota użycia jest dużym plusem,polecam gorąco!

sylwia_mc | 4 lata temu

Pomoc każdej mamy w walce z zafarbowanymi ubraniami

Jestem bardzo zadowolona z przetestowanych chusteczek. Są proste w użyciu i stosowanie ich zdecydowanie ułatwiło mi robienie prania. Nareszcie nie muszę obawiać się, że moją ulubioną bluzę wyciągnę po praniu w innym kolorze

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 4 lata temu

Super skuteczne

Chusteczki przeszły ze mną intensywne testy, ponieważ obecnie od kilku tygodni przebywam na delegacji, a wracając na weekend do domu pierwszą rzeczą jaką robię jest wrzucenie zawartości walizki do prania.

Zaskoczył mnie "materiał", z którego są wykonane, ponieważ chusteczki, które kupowałam wcześniej bardziej przypominały chusteczki nawilżające dla dzieci. Te natomiast wyglądają jak papier śniadaniowy 😂. Nie jest to wadą, wręcz przeciwnie. Skutecznie wyłapują one barwniki tkanin, które podczas prania przedostają się do wody. Ponadto jest to materiał biodegradowalny, nadający się do recyklingu.

Pozwalają one na pranie różnobarwnych tkanin jednocześnie - ogranicza to sortowanie odzieży, co przekłada się na mniejszą ilość prań i niższe zużycie energii i wody. Piorąc tkaniny o intensywnych kolorach zdarzało się, że wyciągałam chusteczkę mocno zabarwioną, a tkaniny pozostały bez zmian. W 100% więc spełniają one swoje zadanie.

Stosowanie jest bardzo proste - umieszczamy chusteczkę w bębnie pralki, wrzucamy pranie, dodajemy detergenty i tyle 😉. Po praniu chusteczka do kosza i koniec zabawy 😄.

tomik19 | 4 lata temu

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action są bardzo dobrej jakości. Pierwsze pranie i rożne kolory w pralce. Przyznam się że miałam obawy czy ciemne rzeczy nie zafarbują tych jasnych. Efekt po prostu rewelacyjny, białe doskonale czyste bez żadnych zafarbowań. Są idealne i godne polecenia.

enc_mc | 4 lata temu

Nawet zapominalska pani domu może mieć dobrze uprane pranie

Wygodne chusteczki które bardzo ułatwiają pranie.Nie zawsze pamiętamy o segregacji prania,czasami wydaje nam się, że to można uprać razem nie będzie farbować.I nagle niespodzianka mamy jasne rzeczy winnym kolorze niż przed praniem.A najgorzej jak powstaną ciemne plamy na jasnych ubraniach.Jest mała szansa,że te plamy kiedyś zlikwidujemy i ubrania są zniszczone. Dlatego chusteczki wyłapujące przebarwienia K2r Colour Catcher Complete Action + są idealnym iwy godnym rozwiązaniem tych problemów.Działają bardzo je polecam.

eweluss1610 | 4 lata temu

Niezawodne chusteczki

Chusteczki w zupełności sprawdzają się przy praniu mieszanym. Po raz pierwszy prałam nowe prześcieradło w kolorze bordowym zmieszałam z córki spodenkami i koszulkami okazało się że faktycznie bordowe prześcieradło farbuje po zakończonym praniu chusteczka zabarwiła się w podobnym kolorze a jaśniejsze koszulki mojej córki zostały nie zafarbowane !

NancyMZ | 4 lata temu

Zadowolona Testerka

odkąd otrzymałam chusteczki do testowania używam ich przy każdym praniu, najbardziej cieszy mnie fakt niefarbowania ciuchów wielokolorowych córeczki na odzież przede wszystkim męża.

Marysia241190 | 4 lata temu

Chusteczki

Niestety chusteczki nie do końca wylapuja kolory. Moja biała bluzka stała się szara po praniu z bluzkami ciemniejszych kolorów. Faktycznie chusteczka była zabarwiona ale niestety nie wyłapała wszystkich barwników.

ewabrzezinska | 4 lata temu

Chusteczki wyłapujace kolor K2r

Jestem zadowolona z tych chusteczek. Stosowałam do prania jasnych kolorów, do których dorzuciłam nową, czerwoną koszulkę. Ubrania nie zostały zafarbowane a cały puszczony kolor zebrały właśnie te chusteczki. Jednocześnie czerwona bluzka nie miała odbarwień.

Używanie chusteczek jest proste, wystarczy wrzucić jedną do prania. Ja do mniejszej ilości przecinam je na pół i są tak samo skuteczne.

Polecam.

Linka61 | 4 lata temu

chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete

Chusteczki bardzo przydatne , dzięki nim nie farbują inne rzeczy które wkładam Np. Z czerwonymi ubraniami , wrzucam do pralki i robią swoje do tego w dobrej cenie

magor7777 | 4 lata temu

Recenzja chusteczek

W pierwszej chwili byłam zaskoczona tym, ze chusteczki są sztywne, ponieważ do tej pory chusteczki, ktorych używałam byly miękkie. Zmienia się to po praniu.

Wrzucalam mox kolorów do pralki i o ile chusteczki były brudne, to żadne ubrania nie zmienily koloru. Polecam z czystym sumieniem.

Jeca | 4 lata temu

Magia kolorów

Chusteczki świetnie sprawdziły się u mnie w domu. Dzięki wrzuceniu jednej do pralki mogłam mieszać kolory bez obawy, że zniszczę ubrania. Bardzo oszczędza to wodę i prąd bo mogę zrobić jedno duże pranie. Testowałam chusteczki w tempreaturze 40 i 60 stopni I nie stwierdziłam żadnych zafarbowań. Podoba mi się że są biodegradowalne i nie szkodzą środowisku.

Ani94 | 4 lata temu

Rewelacyjne chusteczki

Chusteczki są proste w użyciu i co najważniejsze skuteczne! Nie sądziłam że będą aż tak ładnie wychwytywały inne barwniki ale jestem pozytywnie zaskoczona 😊 teraz mogę prać wszystko na raz bez obaw że zafarbuje ❤️

Ladydot | 4 lata temu

Tego się nie spodziewałam

Nie ukrywam że dość sceptycznie podeszłam do tego produktu, no bo co niby może zdziałać taka jedna, niepozornie wyglądająca chusteczka. Spodziewałam się, że pewnie przy czarnym praniu będzie trochę szara i tyle.

Zaczęłam od dziecięcego prania - czyli dużo różnych rożnokolorowych ubranek od 2 chłopaków (3 i 7 lat). Bez białych czy czarnych, ale też bez czerwonych. Takie szaro zielono niebieskie zbiorowisko od skarpetek przez Koszulki po spodenki. Pranie jakich zrobiłam setki, a raczej tysiące. I ostatnie czego się spodziewałam, to wyjąć po nim chusteczkę K2r Colour Catcher w kolorze błota o fioletowym odcieniu. Nie wiem jak określić tę barwę. Kiedyś coś podobnego wyszło mi jak zmieszałam wszystkie farby plakatowe w szkole.

Nie powiem, zdziwiłam się i to bardzo. Nie spodziewałam się, że takie zwykłe ubrania, prane juz tyle razy, nadal tak bardzo farbują. Zaczęłam wierzyć w te wszystkie zszarzenia z powodu prania.

W przypadku kolorowych ubrań chusteczki Colour Catcher okazały się niezastąpione. Okazało się, że istnieje produkt, którego potrzebowałam, a nie miałam o tym zielonego pojęcia!!!

Binia123 | 4 lata temu

Magiczne chusteczki

Te chusteczki działają cuda, kolory są żywsze a ubrania nie pochłaniają barwników. Nie zdecydowałam się na pranie białych rzeczy z kolorowymi ale chusteczki świetnie działają np do prania czarnych ubrań z jasnymi elementami. Bardzo dziękuję za możliwość przetesowania:)

Janettt | 4 lata temu

Mistrz łapania kolorów

Podchodziłam do testowania sceptycznie.

Kiedyś testowałam pierwszą wersję tych chusteczek i zawiodły mnie. Te są inne - rewelacyjne!

Łapią kolor naprawdę dobrze. Ładnie pachną. Są po prostu świetne pod każdym względem. Nie myślałam, że jeszcze kiedykolwiek będę rozważać zakup takich chusteczek!

Polecam!

myhomelife | 4 lata temu

już nie piorę ręcznie tkanin które farbują

Żałuję, że poznałam je tak późno. To dla mnie prawdziwa rewolucja w praniu. Dzięki chusteczkom K2r Colour Catcher Complete Action + nie piorę ręcznie tkanin, które farbują. Ba, piorę ciemne z białymi i jest ok. Już nie czekam aż zbierze się odpowiednia ilość tkanin białych, czy kolorowych. Wrzucam wszystko razem. Na początku używałam ich dość ostrożnie, z czasem co raz odważniej. Chusteczka jest zawsze zabarwiona, widać że ładnie zbiera barwnik. A po użyciu można ją wykorzystać do wytarcia kurzu :)

chrupcia | 4 lata temu

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action+

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action spełniły moje oczekiwania. Dzięki nim można mieszać i prać dowolne kolory. Chusteczki skutecznie zapobiegają farbowaniu oraz szarzeniu ubrań. Po praniu "dowód znajduję się na chusteczce" a więc w widoczny sposób chusteczki pochłaniają wszystkie barwniki, które uwalniają się podczas prania. Dodatkowo chronią i wzmacniają kolory ubrań. Są bardzo proste w użyciu i mają przyjemny zapach. Chusteczki na pewno zostaną ze mną na dłuzej i z chęcią sięgne po kolejne opakowanie ale także inne produkty tej marki. Polecam wszystkim miłośniczkom szybkiego i skutecznego prania !!

karmelek5 | 4 lata temu

To mój must have podczas prania.

Mam sporą rodzinę i bardzo często robię pranie. Chusteczki sprawiły, że moje życie stało się o wiele łatwiejsze. Nawet nie spodziewałam się, że staną się dla mnie czymś bez czego nie będzie już prania:). W przeszłości zdarzało się, że tkaniny farbowały mi w praniu i potem wyglądały nie ładnie. Teraz nie mam tego problemu.

Chusteczki są bardzo proste w użyciu i rzeczywiście po praniu widać ile zbierają kolorów, bo chusteczki zmieniają barwę.

Jestem nimi absolutnie zachwycona i nie wyobrażam sobie już prania bez nich.

Jest to produkt godny polecenia.

MagdalenaWinograd | 4 lata temu

Chusteczki do zadań specjalnych !!!

Chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action+ są umieszczone w małym, kartonowym pudełku. Dzięki czemu nie zajmują wiele miejsca w łazience. Wystarczy jedna chusteczka do każdego prania i nie ma co się martwić o zabarwione ubrania. Do tej pory musiałam ubrania kolorowe prać oddzielnie albo ręcznie, ponieważ mogły zafarbować jaśniejsze tkaniny. Opisywany produkt spełnił moje oczekiwania - robię mniej prań, ubrania wyciągam z pralki świeże i nie zabarwione od innych kolorów. Chusteczki są wydajne i jak na swoje działanie oraz skład dość tanie, więc ich stosowanie jest ekonomiczne.

justynam89 | 4 lata temu

Rewelacyjne rozwiązanie.

Jestem pod ogromnym wrażeniem skuteczności chusteczek. Nie spodziewałam się aż takiego efektu. Przy pierwszym wyjęciu chusteczki z opakowania wahałam się użyć jej. Bałam się, że się rozwali na części i będę miała efekt pozostawionej chusteczki w kieszeni, ale było zupełnie inaczej. Chusteczka skutecznie wyłapuje kolory. Raz wróciła z prania granatowa innym razem czerwona, a ubrania pozostały w niezmienionych kolorach. Zaobserwowałam również, że coraz rzadziej piorę!.

Kinfal78 | 4 lata temu

Chusteczki przeciw farbowaniu

Chusteczki poznałam jakiś czas temu, mieszkając w NL, fajnie, ze trafiły już na nasz rynek. Tam używali moi pacjenci, by ułatwić sobie życie. Ja testując w domu w Pl- mogę polecić z całego serca. Pranie bez sortowania, oszczędność czasu, wody, srodkow do prania czy prądu.

Jestem szalenie szczęśliwa, ze mogłam je testować- bo wiem, ze nawet gdy omyłkowo syn lub mąż wrzuca kolory razem- to się nic nie stanie. Brawo !

helenka7878 | 4 lata temu

Prosty sposób na czyste pranie

K2r Colour Catcher Complete Action+ to chusteczki, które sprawiają, że pranie staje się prostsze.

Odkąd zaczęłam ich używać moje ubrania nie farbują, a co ważne zachowują swoje żywe kolory. Są bardzo wygodne i łatwe w użyciu. Już jedna chusteczka wystarcza, aby pranie było czyste.

Chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action+ są idealne dla osób, które nie lubią sortować prania, czekać aż uzbiera się ich odpowiednia ilość w jednym kolorze, chcą prać na bieżąco i nie martwić się o to, że ich ubrania ulegną zafarbowaniu i zszarzeją. Dzięki chusteczkom oszczędzam czas na sortowanie prania, wyjmuję odzież czystą i dowód w postaci zafarbowanej chusteczki, potwierdzający jej skuteczność.

Poza środkiem piorącym chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action+ stały się dla mnie obowiązkowym elementem każdego prania. Tym bardziej, że chusteczki są biodegradowalne, a tym samym pozwalają mi troszczyć się o środowisko.

kasia2439 | 4 lata temu

Chusteczki wyłapujące kolor

Chusteczki spełniają swoją funkcję. Po praniu ciemnych ubrań chusteczka jest szara lub występują na niej różne kolory w zależności od pranych ubrań.

Produkt jest łatwy w użyciu, wystarczy wrzucić chusteczkę do bębna pralki.

Opakowanie jest poręczne i zajmuje mało miejsca.

kasia220690 | 4 lata temu

Rewelacyjne chusteczki

Super chusteczki, idealne dla osób którzy posiadają ubrania różnokolorowe i chcą oszczędzać czas przy praniu. Dzięki chusteczkom nie trzeba martwić się że ubrania się zniszczą przez zafarbowanie. Chusteczki zapobiegają szarzeniu się ubrań. dzięki temu że są łatwe w użyciu stosowanie ich jest przyjemne. Idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób idealne przy małych kreatywnych dzieciach.

Fafkulce | 4 lata temu

K2r - do kolorów polecam!

w naszym domu prania jest dużo - w tygodniu to kilka pralek a pranie zróżnicowane. Od białych koszulek, które córka nosi do szkoły, po kolorowe noszone popołudniami aż po granatowe i czarne.

Chusteczki K2r stosunkowo dobrze wyłapują kolor, o czym świadczyć może fakt ich zmiany koloru podczas prania ubrań szczególnie w intensywnych barwach. Podczas testowania starałam się łączyć ubrania niekoniecznie w identycznych kolorach a nawet nie pochodzące z tej samej gamy kolorystycznej. Nie zawiodłam się - choć przy pierwszym praniu z lękiem otwierałam pralkę - ale czerwone ubrania nadal pozostały czerwone, mimo iż były prane z ciemnymi (granatowymi i czarnymi).

Chusteczki dobrze się spisują przy kolorach. Niestety w przypadku białych ubrań nie zauważyłam ich zbawczego działania. Może przy dłuższym stosowaniu możliwe byłoby zaobserwowanie czy faktycznie chusteczki ograniczają szarzenie białych ubrań.

Do kolorów polecam!

07magik07 | 4 lata temu

Chusteczki marki K2r - totalne zaskoczenie

Otrzymałam do testowania dwa opakowania chusteczek colour cathcher K2r, w każdym znajdowało się 10 chusteczek. Najpierw zapoznałam się z informacjami zawartymi na pudełku, niestety zabrakło tam informacji ile chusteczek powinno się wrzucić do jednego prania. Plusem jest to, że chusteczki są wykonane materiałów biodegradowalnych, pudełko jest małe - nie ma zbędnego marnowania surowców i nie zajmuje dużo miejsca w mojej malutkiej łazience. Niestety otwieranie opakowania nie jest dobrze dopracowane, gdyż podczas otwierania pudełko rozerwało się również tam, gdzie nie powinno. Przed pierwszym użyciem byłam pełna obaw, na wszelki wypadek wrzuciłam do prania jasne ubrania, których nie byłoby mi żal, gdyby jednak się zafarbowały. Do pełnego bębna pralki wrzuciłam dwie chusteczki, jedną mniej więcej w połowie wsadu, a drugą pod koniec. To było bardzo stresujące 45 minut - ale potem miło się zaskoczyłam. Nawet biała koszulka pozostała nadal biała, mimo że wyjęta chusteczka zafarbowała się na czerwono. Robiąc kolejne prania wrzucałam już pranie do bębna bez obaw, jednak dla pewności, gdy było więcej ubrań, które spodziewałam się, że mogą farbować to dawałam po trzy chusteczki - zawsze tylko one się farbowały a moje ubrania nie. Jest to bardzo wygodne, bo chodzę do pracy i raz ubieram jasne ciuchy, raz kolorowe, raz ciemniejsze i ciężko mi było nazbierać wystarczającą ilość prania w jednym kolorze. Teraz mogłam wreszcie robić pranie raz w tygodniu i nie martwić się o to, czy nazbieram odpowiednią ilość ciuchów w podobnych kolorach. Poleciłam te chusteczki w kręgu znajomych i rodziny, też są zadowoleni z efektów. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał takiej możliwości koniecznie powinien wypróbować tych chusteczek, na prawdę zdają egzamin koncertowo!!!

Pudelko93 | 4 lata temu

Czerwone opakowanie chusteczek

Wcześniej używałam innej marki chusteczek. Uważam, że te są dużo lepsze, ponieważ moje ubrania nie są poszarzałe po praniu. Na chusteczce widać brud i zabarwienie jakie zebrały podczas prania. Zawsze dodaje jedna chusteczkę i uważam, że tyle wystarczy.

kola12345 | 4 lata temu

Nie wyobrażam sobie bez nich prania

Wystarczy jedna chusteczka wrzucona do pralki ewentualnie dwie gdy mamy więcej kolorowego prania. Chusteczki świetnie wyłapują kolor. Wyjęte z pralki są całe zabarwione. Nigdy nie zdarzyło mi się abym podczas ich używania wyjęła coś zafarbowanego. Nie rwą się ani nie strzępią. Nie klinują się w bębnie.

Pattiok | 4 lata temu

Chusteczki Color Catcher Complete Action +

Chusteczki Color Catcher Complete Action + spełniły moje oczekiwania i jestem zadowolona. Moje ubrania nie są już zafarbowane.Biel odzyskuje swój kolor. Polecam!!! Warto wypróbować.

Martynecka24 | 4 lata temu

Rewelacyjne chusteczki

Pranie stało się łatwiejsze. Koniec z segregacja kolorów ciuchów. Chusteczki sprawdzają się rewelacyjnie. Pochłaniają wszystko co zle z brudnych ciuchów. Wygodne w użyciu. Polecam wszystkim którzy nie mają czasu i mają milion brudnych ciuchów.

iloo5 | 4 lata temu

Skuteczna ochrona moich ubrań

Obawiałam się prania ubrań białych i kolorowych razem. Tym razem mając w zanadrzu te chusteczki zaryzykowałam. I okazało się że dobrze zrobiłam. Po praniu ubrania zachowały swoje kolory a chusteczka Colour Catcher była cała szara. Wygląda na to, że zapobiega ona szarzeniu ubrań dzięki temu sama wygląda po praniu "nieciekawie". Jestem zadowolona z efektu, pranie było czyste i wyglądało dobrze. Białe ubrania nie przejęły kolorów od innych tkanin. Na pewno użyję tego produktu ponownie po zakończonym teście.

gucia9 | 4 lata temu

Świetny produkt, ochrona kolorów i zachowanie nieskazitelniej bieli

Chusteczki są idealne dla osób nieuważnych, które nie lubią segregować ubrań lub nie wiedzą czy dane ubranie nie zafarbii innych. Po zastosowaniu K2r Colour Catcher Complete Action + moje kolorowe ubrania mają nadal swoje intensywne kolory, nie blakną, a kolor nie zmienia się nawet po wielu praniach natomiast ubrania białe nadal zachowują śnieżną biel. Chusteczki skutecznie pochłaniają nadmiar koloru, wystarczy jedna na jedno pranie, są wydajne i tanie. Polecam gorąco!!!

rycerzyk6 | 4 lata temu

magiczna chusteczka

Moja rodzinka bardzo brudzi ubrania ,więc nie zawsze mam czas na to ,aby posortować ubrania do prania, dlatego chusteczka Colour Catcher użyta do prania doskonale się sprawdza ,aby ubrania jasne i ciemne nie uległy zafarbowaniu, u mnie działa w 100%.Produkt sprawdza się świetnie, kolory są żywsze ,a pranie odświeżone. Przyznam ,ze byłam trochę sceptyczna i nie wierzyłam, że to się może udać ,ale tak ,dzięki chusteczką nie jestem zestresowana ,ze pranie może się zafarbować , a do tego mój cenny czas jest zaoszczędzony. Podoba mi się ,ze jest skuteczny również w niskich temperaturach ,ma poręczne opakowanie i łatwo się otwiera. Jednym zdaniem małe cudo.

cookinglove | 4 lata temu

fantastyczne chusteczki

Dbam o swoje ciuchy dlatego szczególną uwagę przykładam do prania. Chusteczki wyłapujące kolor K2r od pierwszego użycia stały się moim must have. Na początku oczarował mnie ich zapach a później działanie. Bez problemu mogę już prac jednocześnie kolore ciuchy wraz z jasnymi. Chusteczki skutecznie wyłapują kolory i moje białe ciuchy nie są zafarbowane. Polecam! Z pewnością sięgnę po kolejne opakowania.

princesssska | 4 lata temu

Wybawienie dla nieperfekcyjnej pani domu

Nigdy do końca nie byłam pewna jakie kolory ubrań mogę ze sobą łączyć żeby nie zafarbowały ale teraz nie jest to już moim zmartwieniem. Test zaczęłam z grubego kalibru, załadowałam pralkę jasnymi ubraniami, neonowymi, a także czarnymi, wrzuciłam kilka chusteczek i wiecie co? Całe pranie jak nowe, nic nie zafarbowało. Był to dość ryzykowny test ale zaufałam marce i tylko taki test pozwolił mi w pełni przekonać się do produktu. Zdziwił mnie materiał, z którego zostały wykonane chusteczki (papierowe?), zdecydowanie różnią się od tych, które dotąd kupowałam ale skoro działają to nie mogę się do niczego przyczepić. Polecam, mała rzecz, a pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

bibi0312 | 4 lata temu

Przydatne podczas prania

Z optymizmem przystapilam do testow tych chusteczek.

Do jednego pelnego prania wkladalam minimum dwie chusteczki aby wylapac niechciane kolory. Faktycznie, na chusteczkach pozostawal kolor z ubran, przez co ubrania sie nie farbowaly,zwlaszcza jasniejsze kolory. Nie zmienialy swoich barw. Obawialam sie najbardziej o biale I jasne ubrania,ze przy mieszaniu roznych odcieni straca na wygladzie czy beda poszarzale.

Chusteczki sa latwe w uzyciu,wystarczy wrzucic do bebna a potem tylko niezapomniec ich wyciagnac po praniu. Z checia bede ich uzywac. Sa one nie zawodne. Nie rwa sie I nie zmieniaja swoich ksztaltow.

leniszcze | 4 lata temu

Rewelacja do prania

Chusteczki są rewelacyjne. Pranie stało się dużo łatwiejsze. Wrzucam do pralki i nie martwię się o odbarwienia na ubraniach. Kolory prania mieszam dowolnie i wszystko czyste,a cały kolor zebrany na chusteczce. Polecam serdecznie 😊

Ania_53 | 4 lata temu

Polecam!

Polecam chusteczki K2r colour Catcher. Dzięki nim nie tracę czasu na segregację ubrań. Chronią one przed zafarbowaniem, co mogłam stwierdzić naocznie. Ubrania nie tracą kolorów( przynajmniej podczas mojego testowania). Bardzo ważne jest dla mnie to, że są biodegradowalne. Na pewno znajdą się na liście moich zakupów!

martynabartosik | 4 lata temu

Sukces w praniu wielokolorowym

Chusteczki okazały się strzałem w 10, choć pierwsze pranie robiłam z duszą na ramieniu, bo zmieszałam różnokolorowe ciuchy i miałam obawy, czy jednak nie dojdzie do zafarbowania. Wszystko przebiegło pomyślnie, udało mi się za jednym zamachem wyprać rzeczy czarne, czerwone, pomarańczowe, zielone, czy żółte. Jednak jeśli chodzi o pranie bieli z kolorami to w tym temacie pozostaję tradycjonalistką, preferuję oddzielne środki do prania bieli i kolorów wiec i chusteczek w tej płaszczyźnie nie testowałam. W moim przypadku zdecydowanie chusteczki ułatwiły robotę przy praniu kolorowym i odczuwam satysfakcję, że mogę prać więcej rzeczy jednocześnie i oszczędzam dzięki temu wodę, energię i środki do prania.

Marcelina Kasandra | 4 lata temu

Super chusteczki color catcher

Rewelacja. Must have każdej Pani Domu! Wkładam różowe do białego i wyciągam pranie - niezafarbowane, a chusteczka w kolorze sinym, co oznacza, że działa w tysiącu procentach. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i szczęsliwa, że mogę bez obaw wrzucić kilka innych ubranek do białego bez obaw o zmianę koloru całości.Polecam absolutnie !!!

matthew_skin | 4 lata temu

K2r Test

Łatwości szybkość użycia chusteczek K2r to super rozwiązanie, gdy nie masz czasu n a segregację ubrań. Dobrze wyłapuje kolory, zmniejsza szarzenie białych tkanin.Efekt działania widać po zakończonym praniu i wyjściu chusteczki.

karooolcia753 | 4 lata temu

chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action +

Nie spodziewałam się, że będę tak zadowolona z użycia chusteczek. Myślałam, że to jakiś pic na wodę, bo ubrania i tak pewnie coś zafarbują. Jakież było moje zdziwienie, kiedy białe bluzy i koszule, po wyjęciu z pralki były dalej śnieżno białe, mimo, że prace razem z kolorowymi rzeczami. Po wyjęciu chusteczki, cały kolor przyjęła właśnie ona. Jestem zachwycona, bo te chusteczki rozwiązują mój odwieczny problem uważnego sortowania, by przypadkiem nie zniszczyć naszych białych ubrań.

Withloveforbeauty | 4 lata temu

Magiczne chusteczki

Jestem bardzo zadowolona z działania chusteczek. Dzięki nim oszczędzam czas na praniu i nie muszę martwić się czy coś zafarbuję inne ubrania. Chusteczki są jedyne w swoim rodzaju! Wystarczy położyć jedną chusteczkę na górze prania i już! To bardzo proste i wygodne. Po wyciągnięciu chusteczki po praniu widać jak świetnie zbiera kolor z innych ubrań czego nie widać podczas prania bez chusteczek. A pewno zostaną u mnie na stałe!

Klaudia321 | 4 lata temu

Mój must have !

Jestem pozytywnie zaskoczona działaniem chusteczek do prania K2r Colour Catcher Complete Action +. Po wyciągnięciu chusteczki z prania kolorów i czarnych ubrań była ona cała czarna ;) Bardzo dobrze wyłapuje farbowane ubrania i nie dopuszcza do zafarbowania innych ubrań a dzięki temu mogę prać rzadziej i nie rozdzielać prania kolorami. Zapobiegają również szarzeniu białych ubrań co mogę potwierdzić bo biel koszul jest perfekcyjna. Chusteczki to dla mnie idealna pomoc podczas prania - spędzam na nim mniej czasu :) Polecam , zapewne kupię ponownie i zostaną u mnie na zawsze.

Sposób na zafarbowane ubrania

Chusteczki K2r są dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy mają obawy związane z praniem. Zapobiegają farbowaniu ubrań, zwłaszcza przez bardzo mocne kolory takie jak np czerwony. To rozwiązanie do którego warto się przekonać, i które z pewnością pomoże niejednej osobie w codziennym praniu.

MamaAntosia | 4 lata temu

Moje wybawienie!

Chusteczki sprawdzają się super! Piorę wszystko razem, i moje i męża i dziecka tak samo - a ten mały szkrab ma masę kolorowych ubranek. Póki co żadnej zafarbowanej rzeczy, a fakt chusteczkę K2r Colour Catcher wyciągam nie raz kolorową - czyli wyłapują! Sięgam po nią przy każdym praniu i jestem z nich bardzo zadowolona. Teraz pranie robię rzadziej - bo piorę wszystko na raz, bez sortowania :)

ewalub | 4 lata temu

Pomocne w domu

Bardzo proste rozwiązanie. Przyznaję, że z pewną obawą włożyłam do pralki jasne i kolorowe ubrania razem. Jednak nic im się nie stało! Chusteczka skutecznie wyłapała kolor. Bardzo pomocne, gdy to córcia stawiająca swoje pierwsze kroki w domowych pracach robi pranie. Już nie muszę patrzeć jej na ręce :)

renia_pe | 4 lata temu

Super K2r Colour Catcher

Chusteczki K2r Colour Catcher pomogą każdej gospodyni domowej w praniu, zapobiegają farbowaniu tkanin i umożliwiają pranie różnych kolorów łącznie. Dzięki nim zaoszczędzisz czas i pieniądze. Mniej sortowania = mniejsza liczba prań, oszczędność czasu, wody i energii.

PaprykowaKredka | 4 lata temu

Ekologiczne chusteczki, które naprawdę pochłaniają kolor

Testowałam już 2 różne rodzaje chusteczek, ale te są naprawdę świetne! Mają zupełnie inną strukturę niż te, które miałam wcześniej i być może dlatego działają tak dobrze. Jakiś super magiczny bio materiał :)

Na początku, bojąc się tego, że mogą okazać się nieskuteczne, wrzuciłam ciemne kolory z nieco jaśniejszymi. Nie wrzucałam też takich typowo barwiących typu czerwień, szkarłat i nowy jeans. Wyciągnęłam z pralki ciemną chusteczkę i ubrania w takich kolorach, w jakich je wrzuciłam do prania.:)

Potem przyszedł czas na nieco bardziej wymagający test: czerwone koszulki + jasne kolory. Trochę się bałam tutaj i wrzuciłam aż 3 chusteczki. I o dziwo nic, absolutnie nic nie było zafarbowane! Oprócz oczywiście chusteczek, które pochłonęły barwnik.

Potem przyszedł test na białe + kolor. Tutaj niestety chusteczki poradziły sobie nieco gorzej, ale może dlatego, że wrzuciłam tylko jedną. Może trzeba było dać dwie albo trzy?

Prawdziwym testem były wiśniowe spodnie mojego męża, które prałam tylko raz, w rękach, i nawet paznokcie miałam od nich czerwone. Wrzuciłam je razem z jaśniejszymi jeansami i innymi ciemniejszymi kolorami. Wrzuciłam dwie chusteczki. I naprawdę szok, bo chusteczki wyjęłam całe czerwone, a ubrania nie zostały zafarbowane!

Myślę, że te chusteczki robią robotę. Trochę słabiej wypadają w białych + kolor, ale w każdym innym przypadku sprawdziły się świetnie. W końcu mam coś, dzięki czemu nie muszę robić prania co 2 dzień!

kathrina180 | 4 lata temu

Dają radę

Chusteczki Colour Catcher zdecydowanie spełniają swoją rolę. Dowód mamy na produkcie wyciąganym z pralki. Dzięki chustce Moje pranie zachowało swój kolor i nie bałam się o to czy coś się z nim zadzieje. Ponadto odnośnie samych chusteczek to plusem jest to, że są biodegradowalne. Minusem zaś to, że są takie sztywne i znikają w pralce podczas prania. Dwóch do tej pory nie znalazłam.... Podsumowując, są godne polecenia!

heya_banana | 4 lata temu

Naprawdę warte uwagi

Chusteczek używałam głównie do ciemnego prania zmieszanego z kolorowymi i jasnymi ubraniami. Faktycznie, po wyjęciu z bębna po praniu widać było szary lub ciemny kolor chusteczek. Ponieważ mam pralkę o ładowności 9kg, wrzucałam dwie sztuki na jeden cykl. Mam kilka jasnych bluzek które prałam z innymi kolorami i czernią i które wcześniej bez używania chusteczek bardzo ściemniały lub poszarzały. Po dwóch cyklach z chusteczkami widzę, że nie tylko szarzenie nie pogłębia się, ale wręcz ciemny barwnik zniknął z ubrań i odzyskały swój dawny kolor, co jest dla mnie niesamowitą zaletą. Wrzucając chusteczki do białego prania i tak wyciagalam je lekko zafarbowane, a pościel ręczniki i bielizna były naprawdę białe. Wygląda na to, że są w stanie wyciągnąć dosłownie wszystko. :) Wcześniej próbowałam używać chusteczek innych marek, ale nie widziałam widocznego działania na już zafarbowanych ubraniach. Zdecydowanie są warte swojej ceny, a jeśli ktoś ma pralkę o dużej ładowności tak jak ja, nie trzeba rozdzielać już jednego prania na 3 osobne. Nie muszę długo "zbierać"" brudnych ubrań. Mały minus jest taki, że chusteczki są bardzo sztywne i długie, więc trzeba je starannie włożyć między ubrania, tak aby nie utknęły przy drzwiach pralki. Jednak objętościowo są większe niż chusteczki innych marek, co pewnie pozwala też na lepsze wyłapywania barwnika.

Kokainkaxx | 4 lata temu

Magiczne chusteczki K2r

Chusteczki Colour Catcher chronią odzież podczas prania, umożliwiają pranie różnych kolorów razem. Dzięki temu oszczędzamy czas oraz pieniądze. Chusteczki K2r działają, jak magnez, który przyciąga uwalnianie podczas prania barwniki i brud, zapewniając skuteczną ochronę prania. Ogromnym plusem jest fakt, że wykonane są z biodegradowalnych materiałów, nadających się w 100% do recyklingu.

Gelka88 | 4 lata temu

Polecam!

Bardzo polecam chusteczki. Teraz śmiało mogę prac ciuchy w różnych kolorach bez stresu, że coś mi pofarbuje i zniszczy się moja ulubiona bluzka. Chusteczki spełniają swoją role:)

Regulice | 4 lata temu

Nowość

Chusteczki są dla mnie czymś nowym, bardzo żałuję że nie było takiego produktu jak miałam małe dziecko- wydaje się być to produkt idealny dla delikatnych i kolorowych ciuszków dziecięcych. Mam takie poczucie że poza oczywistymi zaletami jakie daje producent dodatkowo chusteczki powodują że pięknie utrzymuje się świeży zapach płynu do płukania. Na pewno będę z chusteczek korzystać a już obowiązkowo będę je polecać osobom które mają małe dzieci.

Missy1986 | 4 lata temu

Chusteczki k2r

Najlepsze chusteczki na rynku. Do tego stworzone w trosce o środowisko. Swietnie wyłapują mix kolorow, szczegolnie gdy ubrania dzieciece sa przekolorowe ;)

Aneczka1990w | 4 lata temu

Rozczarowanie

Z bólem serca muszę napisać, że chusteczki nie spełniły ani moich oczekiwań, ani nie spełniły obietnic podanych przez producenta :( Przy pierwszej próbie (zachęcona reklamą) włożyłam do ciemnego prania jedną z ulubionych bluzek ecru i "magiczną chusteczkę". Jakież było moje rozczarowanie, gdy po skończeniu prania wyciągnęłam owszem zabarwioną chusteczkę, ale i moją bluzkę ecru w kolorze jesiennego pochmurnego nieba 😑 Podczas kolejnych prań wyciągałam lekko zabarwione chusteczki, ale nie zauważyłam większych zmian w jakości tych ubrań. Mam wrażenie, że te chustki to tylko taki zbędny dodatek, który niby jest wygodny w użyciu, niby ładnie pachnie, ale z praniem nie robi nic.

klaudiakrupa | 4 lata temu

Wygodne i godne polecenia

Chusteczki wyłapujące kolor Colour Catcher wychwytują wypłukane cząsteczki koloru i w ten sposób niezawodnie chronią ubrania przed zafarbowaniem. Ich użycie jest bardzo łatwe bo wystarczy rzucić tylko do bębna pralki.Chusteczki są skuteczne, łatwe w użyciu, a co najważniejsze widać na nich efekty ich działania. Sortowanie ubrań jest już niepotrzebne. Chusteczki powodują, że ubrania dłużej wyglądają jak nowe.

Blondynatestuje | 4 lata temu

Chusteczki wylapujace kolory

Na poczatku recenzji moge powiedzieć, ze zawsze watpilam w działanie takich produktów. Ale widząc na polki.pl testy ich również się zglosilam. I co najważniejsze nie zaluje jestem pozytywnie zaskoczona.

Chusteczki najpierw zucilam do prania ręcznego co bedzie, a tu rewelacja czarna i biała bluzka czarna malowała hmm... Ale przy użyciu chusteczek k2r colour catchers obie zostały w tych samych kolorach czarna nie posiwiala... Chusteczki sa proste ulw użyciu ładnie pachna.

Kolejne testy byly juz z pralka i kolorowymi ubraniami do tego cos białego i kolejny mój zachwyt bo białe zostało białe tylko chusteczka zmieniała swoja barwę. Naprawdę polecam bo te chusteczki wiele ułatwiają, a dodatkowo jak mój partner pierze to juz się nie boje ze cos zafarbuje bo juz i on pamięta zeby do każdego prania dorzucic chusteczki. Sa one rewelacyjne

-aluska_28 | 4 lata temu

Pranie bez obaw o farbowanie

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action + stosowałam po raz pierwszy. Wcześniej miałam podobny produkt innej firmy i z innego materiału. Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action + są wykonane z biodegradowalnego materiału, który poddaje się recyklingowi, więc stosując je dbam o środowisko podwójnie, zmniejszając również ilość nastawianych pralek. Bez obaw mogę mieszać kolorowe ubrania z tymi jaśniejszymi, a w sytuacji kiedy np. ubranie jest biało-granatowe nie muszę się obawiać, że biel stanie się bardziej szara. Chusteczki są bardzo wygodne w użyciu. Wystarczy włożyć je razem z praniem do bębna pralki i już. To naprawdę świetne rozwiązanie dla każdego, komu zależy na szybkim i prostym praniu ubrań. Jestem bardzo zadowolona z tego, że takie produkty istnieją na rynku.

kasiula35 | 4 lata temu

Te chusteczki mają moc

Jestem bardzo zadowolona z testowania chusteczek i już wiem, że będą na stałe ze mną. Oszczędność czasu już nie muszę segregować prania jasnego i kolorowego wszystko ląduje w pralce dokładam chusteczkę i gotowe. Teraz piorę rzadziej i jestem tym faktem bardzo zadowolona. Polecam każdemu, naprawdę warto je mieć.

Daisyabarry | 4 lata temu

Nie wiedziałam jak bardzo były mi potrzebne!

Zawsze robiłam pranie w standardowy sposób: rozdzielałam na jasne kolory, mocne kolory, białe i czarne - przy tym często uruchamiałam pralkę, w której nie było wiele sztuk. Ponadto nie zawsze udało się wszystko wyprać prawidłowo i kończyło się zniszczeniem najczęściej jasnych i białych rzeczy. Chusteczki do prania colour catcher okazały się naprawdę wielkim ułatwieniem codziennego prania. Nie muszę ani czekać aż uzbiera mi się pełna pralka rzeczy w konkretnym odcieniu, ani nie muszę też się stresować przebarwieniami i poszarzeniem. Sprawdziłam kilka razy czy na pewno chusteczki sobie poradzą i ani razu ubrania nie uległy przebarwieniom.

agakat | 4 lata temu

Magiczne chusteczki Colur Catcher

Chusteczki Colour Catcher chronią odzież podczas prania i umożliwiają wspólne pranie różnych kolorów, dzięki czemu oszczędzasz czas 🧭 i pieniądze 😉

💜Zapobiega farbowaniuU💙możliwia pranie bez sortowania🤎Chroni blask💚Zapobiega szarzeniu

Koolory blakną systematycznie niestety podczas każdego prania i mogą niestety farbować inne tkaniny. Cząstki brudu z jednych tkanin mogą osadzać się na innych w efekcie czego ubrania z czasem zwyczajnie szarzeją, co odbiera im uroku. Dzięki opatentowanej technologii chusteczka działa jak magnes, który przyciąga uwalniane podczas prania barwniki i brud, zapewniając skuteczną ochronę Twojego prania.

Wystarczy umieścić chusteczkę w bębnie pralki , dodać środek do prania I nastawić cykl. Po zakończeniu prania wyciągamy chusteczkę wraz z praniem. Dzięki zastosowaniu chusteczek nie musimy każdorazowo sortować prania💜💚💙

Wykonane z biodegradowalnych materiałów, nadają się w 100% do recyklingu i pozwalają na pranie różnobarwnych tkanin jednocześnie – ogranicza to sortowanie odzieży, dzięki temu wykonujemy mniejszą ilość prań, a prowadzi do tego, że jestniższe zużycie energii i wody.

anaka12 | 4 lata temu

Super produkt

Taki mały produkt, a taki skuteczny. Na prawdę polecam, bo to działa. Koniec z zafarbowanymi lub wyblakłymi ubraniami. Co prawda nie jestem na tyle odważna, żeby wrzucić białe rzeczy razem z np. czerwonymi, ale próbowałam na innych jasnych kolorach. I potwierdzam, że nic nie zafarbowało. Za to chusteczka i owszem zmieniła kolor. Jeśli ktoś nie ma czasu na wstawianie kilku prań, ze względu na różne kolory, to ten produkt jest dla niego. To i oszczędność czasu, wody i energii.

Iwsurawska | 4 lata temu

K2r Colour Catcher Complete Action + Chusteczki

Chusteczki wyłapujące kolor K2r Colour Catcher Action + całkowicie spełniły moje oczekiwania.Są bardzo skuteczne,prałam tkaniny mieszane ciemne i jasne,nic mi nie poszarzało ani nie zafarbowało a chusteczka zabarwiła się na szaro,więc nie chce mysleć jak wygladaloby moje pranie gdybym nie użyla tej chusteczki.Polecam.

Sychaa | 4 lata temu

Szczerze polecam

Chusteczki idealnie się sprawdziły podczas prania. Nie ukrywam pierwsze pranie wymieszanych ubrań wstawiłam z obawą jednak po wyciągnięciu pokochałam chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action +. Ubrania są bezpieczne w praniu, nie dochodzi do żadnych przebarwień. Po praniu na chusteczce widać jej działanie gołym okiem. Myślę, że jest to idealne, bezpieczne i proste rozwiązanie.

andzianecia | 4 lata temu

Colour Catcher - chusteczki z którymi pranie staje się przyjemnością

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action + są po prostu rewelacyjne, dzięki nim mogę robić pranie ciemnych i jasnych rzeczy razem bez obaw że ubrania zostaną pofarbowane. Której z nas się nie zdarzyło by jakaś jasna rzecz zapodziała się w ciemnych rzeczach i po wyciągnięciu z pralki nadawała się do wyrzucenia? No właśnie chyba każdej, a z chusteczkami już się o to nie trzeba martwić, a oprócz tego tracimy mniej czasu na sortowanie ubrań na jasne, ciemne i kolorowe. K2r Colour Catcher Complete Action + zapobiegają szarzeniu jasnych rzeczy, a kolorowym pomagają w utrzymaniu koloru. Chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action + są bardzo pomocne z nimi każde pranie można robić przyjemnością, gdyż dzięki nim można zaoszczędzić wiele czasu i nerwów ;)

Kaarolina93 | 4 lata temu

Magiczne chusteczki!

Byłam bardzo sceptycznie nastawiona do chusteczek do prania wyłapujących kolor, bo bałam się zaryzykować. Teraz, gdy raz spróbowałam, nie wyobrażam sobie ich nie używać. Białe ubrania nie szarzeją a kolorowe nie tracą głębi. Nie muszę się już zastanawiać, czy nic się nie zafarbuje. Mogę je z czystym sumieniem polecić 🙂

lucia251 | 4 lata temu

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action +

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete Action + spełniły moje oczekiwania. Wrzucając chusteczkę do prania bez obaw wrzucam kolory z białymi pieluszkami bie martwiąc się o ti czy coś nie zafarbuje. Na pewno kupię ponownie ten produkt 👌

kochana2014 | 4 lata temu

K2r Colour Catcher Complete Action + są niezastapione.

K2r Colour Catcher Complete Action + to produkt idealny dla osób, które nie lubią sortować prania, czekać aż uzbiera się duża ilość w jednym kolorze, chcą prać na bieżąco i nie martwić się o to, że ich ubrania ulegną zafarbowaniu. Produkt jest naprawdę godny polecenia. Na początku podeszłam sceptycznie do chusteczek, bo jak taka mała rzecz może czynić takie cuda jak deklaruje producent. A jednak. Dzięki chusteczce można prać ze sobą wszystkie kolory. Można łączyć białe z czarnym, białe z czerwonym i w ogóle wszystkie kolory. Nic nie farbuje, każde ubranie zachowuje swój kolor. Mało tego, mam wrażenie, że kolory są bardziej odświeżone, żywsze. Polecam z czystym sumieniem. Jest to oszczędność czasy, pieniędzy i energii. Chusteczki będą mi teraz towarzyszyły podczas każdego prania.

Asia89r | 4 lata temu

Chusteczki zapobiegające farbowaniu

Chusteczki zapobiegają zafarbowaniu, dzięki temu możemy prać ubrania bez sortowania, bez obaw, ze zafarbuja, gdyż zatrzymują kolory, które przedostają się do wody. Chusteczkę wrzucamy do pralki wraz z ubraniami i dodajemy proszek.

Prałam ubrania białe z kolorami i nawet nowe i nic mi nie zafarbowało. Ponadto chusteczki zapobiegają matowieniu i szarzeniu ubrań, oraz chronią ich blask. Chusteczki są białe a po praniu robią się kolorowe, co jest dowodem na to, ze wyłapują barwniki.

Wykonane są w 100% z włókien pochodzenia naturalnego, a ja uwielbiam produkty naturalne. Są też oszczędne, gdyż mniej sortowania oznacza mniej prań, mniej zużycia wody i energii, a także naszego czasu.

Ps. W przypadku nowych ubrań lepiej dodać kilka chusteczek.

U mnie chusteczki sprawdziły się bardzo dobrze i jestem z nich zadowolona.

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Dlaczego pokochałam chusteczki di prania K2

Jako mama czwórki dzieci, mam ogrom prania kazdego dnia. Segregowanie ubrań wedlug kolorow jest pracochłonne, a pranie oddzielnie powoduje wieksze zuzycie widy i energi. Dzięki chusteczkom juz nie segreguję prania. Poprostu wrzucam wszystkie ubrania do pralki, wkładam chusteczkę i pi klopocie. Jestem spokojna o moje ubrania a także iszczedzam wide i energie. Polecam wszystkim.

Kkarola69 | 4 lata temu

Chusteczki niezastąpione

Pranie dzięki tym chusteczkom to czysta przyjemność. Biorę z kosza na pranie copopadnie, nareszcie nie muszę segregować ubrań według kolorów. Wrzucam, załączam, wyciągam i wieszam. Chusteczka przed włożeniem do bębna była Biała, po wyjęciu jest granatowa, czarna, czerwona. Nie są się jej nie zauważyć. Pewnym jest to że trzeba się jej pozbyć bo już spełniła swoją rolę.

Ola9191 | 4 lata temu

Chusteczki do prania

Chusteczki są bardzo łatwe w użyciu. Ceni się to że, są stworzone z biodegradowalnych materiałów i nadają się do recyklingu. Używając chusteczek do prania zapobiegłam zafarbowaniu ubrań. Dla mnie jest duże ułatwienie kiedy mogę jasne ubrania zmieszać z kolorowymi, tym bardziej że białych ubrań mamy dużo mniej. Chusteczka po wyjęciu z pralki była zafarbowana, także jest to dowód że działa. Z ubraniami nic złego się nie stało, białe nie poszerzały ani nie zafarbowały od ubrań kolorowych. Naprawdę jestem zadowolona z efektu. Polecam

paulinka1128 | 4 lata temu

fajny produkt

Na początku miałam wątpliwości co do chusteczek, bo jak taka mała rzecz może czynić takie cuda jak opisuje producent. A jednak dzięki chusteczce można prać ze sobą wszystkie kolory. Można łączyć jasne z ciemnymi, białe z czerwonym i w ogóle wszystkie kolory. Nic nie farbuje, każde ubranie zachowuje swój kolor. Mało tego, mam wrażenie, że kolory są bardziej odświeżone, żywsze.

littleblackangel | 4 lata temu

Mój aktualny niezbędnik

Chusteczki są łatwe w użyciu, więc wrzucam je do każdego prania. Wyciągając pranie faktycznie widać ile barwnika było swobodnie w pralce, a dzięki chusteczce znalazły swoje miejsce na niej.

nokosmetykach | 4 lata temu

Niezastąpione do każdego prania

Nie lubię robić prania i robię je rzadko. Ale wtedy zbiera mi się dużo kolorowych i białych rzeczy na raz. Do tej pory sortowałam pranie, ale teraz zaryzykowałam i wyprałam jasne kolory i białe rzeczy razem. A potem jasne kolory i czarne rzeczy razem. I co? I nic. Ubrania są czyste i niepofarbowane. Ale za to chusteczka nie raz jest bordowa, a nie raz i szara. Naprawdę świetnie łapią kolory z wody, a ubrania są czyste i nie mam już obaw czy coś zafarbuje w praniu.

airaddne | 4 lata temu

Czy można zaoszczędzić czas na praniu?

Miałam przyjemność testować chusteczki Colour Catcher K2r. W małym niepozornym opakowaniu znajduje się 10 chusteczek, które starczają na 10 prań. Obsługa jest prosta, do bębna wrzucamy jedną sztukę chusteczkę, a wyciągamy... brudną i zużytą. Miałam okazję przetestować cały produkt i stwierdzam, że to świetny sposób oszczędzania czasu, wody i prądu. Niestety, ale pranie robię naprawdę często, dzielę dodatkowo na kolory, więc pralka chodzi non stop. Dzięki chusteczkom faktycznie zmniejszyła się ilość prań, nie martwię się o farbowanie ubrań, a mam parę bluzek, które lubią puścić kolor... Nie zauważyłam, aby pranie zszarzało, kolory były jak przed wrzuceniem do pralki, nic się nie zafarbowało i w końcu mogę prać wszystko razem. To naprawdę wygodne! Jeśli chciałbyś być eko, ale czasami nie wyrabiasz się z pewnymi rzeczami, zapominasz o segregowaniu odpadów... to zakup tych chusteczek ułatwi Ci trochę życie ;)

Izabela24@ | 4 lata temu

Testowanie chusteczek do prania

Jestem zadowolona z rezultatu tych chusteczek, moje pranie już nie jest zafarbowane przez inne ubrania. Gdy zobaczę te chusteczki gdzieś w sklepie na pewno je kupie.

Monika 777 | 4 lata temu

Świetny produkt

Te chusteczki wyglądają bardzo niepozornie, a niesamowicie ułatwiają życie. Już nie muszę segregować kolorystycznie ubrań przed praniem i bez obaw mieszam kolory. Chusteczki wyłapują barwniki i nawet białe ubrania prane z kolorami są nadal białe i nie szarzeją tak szybko.

annilk | 4 lata temu

Warte uwagi

Chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action + spełniają obietnice producenta. Pozwalają zaoszczędzić czas, wodę, prąd a co za tym idzie i pieniądze dzięki ich właściwościom wyłapywania barwników. Ubrania łączące kilka różnych kolorów wreszcie po praniu wyglądają jak po zakupie.

Aneczkam92 | 4 lata temu

Niezastąpiony produkt do każdego prania.

Chusteczki do prania K2r Colour Catcher Complete są niezastąpione w każdym praniu. Na początku dość sceptycznie podchodziłam do tego produktu i mimo używania chustaczek i tak segregowalam pranie. Zauważyłam jednak że chusteczki te naprawdę działają. Miałam wręcz wrażenie, że wcześniej lekko zafarbowane lub zszarzałe ubrania po praniu z chusteczkami do prania K2r Colour Catcher Complete stały się bielsze. Później już nie segregowalam ubran tylko do każdego prania dodawałam chusteczki. jestem zachwycona ich działaniem. Dodaje je również do czarnych rzeczy i zauważyłam że po praniu zachowują one intensywny czarny kolor. Wcześniej zawsze miałam z tym problem mimo używania dedykowanych płynów do prania. Serdecznie polecam każdemu te chusteczki.

E. Ślązak | 4 lata temu

Idealny pomocnik każdej pani domu :)

Chusteczki spełniły swoje zadanie podczas prania kolorowych ubrań. Dzięki nim żadne z moich ubrań nie było przefarbowane ani też zniszczone. Białe ubrania nie miały kolorowych plam, nie kołtuniły się i były jakby prosto ze sklepu. Na pewno na długo zagoszczą u mnie bo są idealnym pomocnikiem podczas prania. Będę je polecać koleżankom i kobietkom w całej rodzinie :)

moniczka7896 | 4 lata temu

Rewelacyjne! Wspaniale chronią ubrania przed zafarbowaniem.

Jestem zachwycona skutecznością tych chusteczek . Byłam zszokowana jak doskonale wyłapują zanieczyszczenia/zafarbowania z ubrań. Zdecydowanie jest to produkt łatwy w użyciu i jak najbardziej należy polecić go każdemu kto zajmuje się praniem ;) Z tymi chusteczkami nie musimy się martwić ,że zaskoczą nas zafarbowane czy zszarzałe ubrania po wyjęciu z pralki.

siunka86 | 4 lata temu

Rozczarowanie

Nie pierwszy raz zdarzyło mi się używać chusteczek zapobiegających farbowaniu, dlatego do testowania byłam nastawiona bardzo pozytywnie. Pierwsze kilka prań odbyło się bez problemu, jednak w pewnym momencie coś poszło nie tak i spotkało mnie coś,co nie spotkało mnie jeszcze nigdy - całe moje pranie zostało zafarbowane na ciemny kolor. Mimo dodania do prania dwóch chusteczek - jest to ilość, którą stosuje standardowo od lat - całe pranie zostało zafarbowane. Sporo ubrań poszło niestety do kosza. Część udało się uratować z pomocą odbarwiacza, ale kosztowało mnie to sporo czasu, energii i wody (którą z założenia miałam oszczędzać). Pozostałe prania przebiegły na szczęście bez przygód.

W tych chusteczkach spodobało mi się,że są biodegradowalne. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o ekologii, więc to duży plus. Gdyby nie ta jednorazowa wpadka, była bym zadowolona.

ewelka25 | 4 lata temu

Świetne chusteczki

Podczas testowania chusteczek używałam je do każdego prania osobno by sprawdzić jak działają na poszczególne kolory i w każdym praniu wyłapały jakiś kolor nawet w biały chusteczki zafarbowalasie na lekki szary. Więc z czystym sumieniem mogę polecić te chusteczki do każdego prania

mirka0505 | 4 lata temu

Same korzyści podczas prania

Mała rzecz a tyle oszczędności: wody, prądu, kosztów środków piorących bez obawy o swoje ubrania, nic się nie zafarbowało nawet jak wyprałam czerwoną bluzę z białą koszulką a barwnik został wyłapany na chusteczkę. Bardzo dobry produkt.

Kasia1993 | 4 lata temu

Chusteczki K2r

Super produkt. Pierwszy raz dzięki uprzejmości polki.pl miałam możliwość korzystania z takiego produktu i na pewno jeszcze po niego sięgnę. Teraz nie muszę się martwić o to czy moje ubrania zafarbują odkąd mam chusteczki K2r

Mavisz30 | 4 lata temu

Całym sercem mogę polecić chusteczki k2r do prania

Moje wrażenie było wow gdy włożyłam białą chusteczkę do pralki a wyjęłam ja szara mega zadowolenie ze nie będą farbować się ubrania I nie muszę się martwić że będą szare i będzie trzeba iść kupować nowe ubrania przy trójce dzieci pralka idzie codziennie i mogę prac bez obaw że za chwilę będzie trzeba iść kupić nowe ubranie bo wyszło szare z pralki

ola147 | 4 lata temu

Koniec z sortowaniem kolorowych ubrań

Chusteczki są świetne , szczególnie przy dzieciach , które lubią kolorowe , żywe kolory , które jak wiadomo najbardziej farbują. Z chusteczkami nie muszę się bawić w pranie ręczne lub rozdzielanie różnych kolorów , wkładam wszystko i jestem pewna , że wszystko zostanie na chusteczce . Jest to duża wygoda.

Emi28 | 4 lata temu

Rewelacja

Chusteczki K2r Colour Catcher Complete Action + spełniły moje oczekiwania, mogę prać wszystkie kolory razem bez obaw, że wyciągnę zafarbowane pranie. Dzięki temu piorę rzadziej. szkoda tylko że w opakowaniu jest 10 sztuk, gdyby było więcej byłoby jeszcze lepiej

mxxxx | 4 lata temu

skuteczna pomoc

Skuteczna pomoc w kazdym praniu.Wow faktor maja te chusteczki.Jestem mega zadowolona poniewaz pomagaja mi w sprawniejszym funkcjonowaniu domu ratujac mi niejedno ulubione ubranie.Dzieki takim chusteczkom mam wiecej czasu dla siebie i rodziny nie martwiac sie o zafarbowanie pranych tkanin. Z pewnoscia zakupie i juz polecilam.Bardzo chetnie siegam po te chusteczki i z ciekawoscia sledze innych nowosci tej firmy bo zachecila mnie swoja jakoscia do kazdego produktu jaki stworzy.

funkyart | 4 lata temu

Polecam

Super się sprawdzają w praniu ubrań całej rodziny. Nie trzeba ich dzielić i segregować. Ubrania nie zmieniają kolorów i zachowują świeżość