Zajmujesz się osobą starszą? W codziennej pielęgnacji i higienie pomogą ci chusteczki TENA Wet Wipe „3 w 1”, które pozwalają łatwo oczyszczać skórę, a przy tym regenerują ją i chronią. Produkt przeznaczony jest do higieny ciała, ze szczególnym uwzględnieniem okolic krocza.

Chusteczki utrzymują naturalne pH skóry, a ze względu na to, że nie zawierają alkoholu i mydła, są bezpieczne i łagodne. Dzięki delikatnemu zapachowi usuwają nieprzyjemne zapachy związane z nietrzymaniem moczu.

Produkt jest bardzo wygodny w użyciu - nie wymaga spłukiwania i nie trzeba po nim osuszać skóry. Wygodne wieczko z szerokim otworem umożliwia łatwy dostęp do produktu i zapewnia świeże, dobrze nawilżone chusteczki. Pielęgnacja osób starszych jeszcze nigdy nie była tak prosta!

100% testujących przyznało, że chusteczki TENA Pro Skin odpowiednio dbają o skórę i mają właściwości oczyszczające!

Czy TENA Pro Skin uzyskały naszą rekomendację?

Aby sprawdzić skuteczność TENA Pro Skin, postanowiłyśmy przeprowadzić badanie wśród naszych użytkowników. Jury było bardzo wymagające. Do testu zaprosiłyśmy czytelników serwisu, którzy opiekują się osobami starszymi. Jak ocenili produkty TENA? Przeczytajcie opinie!

Działanie chusteczek TENA Pro Skin

Producent zapewnia, że kosmetyk dokładnie oczyszcza i pozwala utrzymać prawidłową higienę u podopiecznego. Chusteczki zawierają wodę i formułę 3-w-1, która czyści, wzmacnia i chroni skórę bez konieczności spłukiwania, suszenia czy dodatkowego nawilżania.

Najważniejsze działanie chusteczek TENA Pro Skin to:

oczyszczenie całego ciała

usunięcie nieprzyjemnego zapachu

zapewnienie skórze naturalnego pH

wzmocnienie i ochrona skóry

Czy TENA Pro Skin właściwie dba o skórę? Opinie testerów

100% osób* przyznało, że produkty odpowiednio dbają o skórę i mają właściwości oczyszczające!

Chusteczki TENA Pro Skin to prawdziwa rewelacja! Dzięki nim opieka nad chorą babcią staje się łatwiejsza. Super pielęgnują i oczyszczają skórę, nie pozostawiając żadnych podrażnień ani zaczerwienień. Chusteczki są duże i mega wilgotne, pomagają ograniczyć nieprzyjemny zapach- mówi pani Martyna. - mówi pani Martyna.

Czy testowane produkty są odpowiednie do higieny?

100% użytkowników*, którzy wzięli udział w badaniu, podkreśliło, że testowane produkty sprawdzają się w codziennej pielęgnacji. Testerzy doceniają produkt za działanie bez konieczności spłukiwania, suszenia i dodatkowego nawilżania skóry!

Bardzo dobre chusteczki. Łatwe w użyciu i dłużej świeże dzięki opakowaniu z plastikowym zamknięciem. Bardzo dobrze myją, bez konieczności spłukiwania. (...) Serdecznie polecam każdemu, kto sprawuje opiekę nad osobą starszą - komentuje pani Julia. - komentuje pani Julia.

Wielkość, zapach i świeżość

Testerzy jednogłośnie uznali, że rozmiar chusteczek jest odpowiedni. Są też zgodne co do jakości. Potwierdzają, że chusteczki TENA Pro Skin pozostają dłużej świeże i wilgotne dzięki plastikowemu zamknięciu! Dodatkowo aż 98% osób przyznało, że produkty TENA Pro Skin pomagają ograniczyć nieprzyjemny zapach.

To rewelacyjne chusteczki do odświeżania i pielęgnacji skóry w ciągu dnia dla starszych osób. Są delikatnie i mają piękny świeży zapach. Mają też duży rozmiar i są wydajne. Szczerze polecam - dodaje pani Sonia. - dodaje pani Sonia.

Czy Polki* rekomendują chusteczki TENA Pro Skin?

To chyba najlepsze potwierdzenie doskonałej jakości: aż 98% testujących poleci produkty TENA innej osobie, która pełni opiekę nad osobą starszą! Tyle samo użytkowników chętnie zakupi chusteczki TENA kolejny raz!

Są bardzo komfortowe i duże. Umożliwiają dokładne umycie osoby dorosłej. Spełniły moje oczekiwanie. Na pewno będę je polecać osoba dorosłym i zapewne kupię je nie raz. - wspomina pani Ania. - wspomina pani Ania.

Użytkownicy serwisu, podobnie jak redakcja Polki.pl, doceniają chusteczki marki TENA. A ty, testowałaś już te produkty?

* Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 91 kobiet w listopadzie 2019 r.

Dosia95a | 6 lata temu

Jestem jak najbardziej zadowolony z waszych chusteczek. Z pewnością będę je chętnie kupować by móc odpowiednio pielęgnować skórę mojej babci. Bardzo dziękuję za możliwość przetestowania, myślę że są jak najbardziej godne polecenia. Polecam je szczególnie starszym osobom, które tak jak moja babcia nie są w stanie już o siebie zadbać same. Dodatkowo jeśli mogę tutaj to polecam jeszcze czepku do mycia głowy, które sprawdziły się idealnie. Polecam raz jeszcze tena :)

kamineczki | 6 lata temu

Chusteczki rewelacyjnie sprawdziły się przy opiece mojej babci. Wszystko zgodne z opisem! Chusteczki nawilżone w wygodnym opakowaniu. Kremy o świetnej konsystencji, spełniające swoją rolę. Krem na odparzenia uratował babci skórę za co jestem niezmiernie wdzięczna, ponieważ babcia poczuła ulgę. Jestem bardzo zadowolona i polecam. TENA Wet Wipes jest naszym ulubionym produktem i już zakupiłam zapasy.

Topsy | 6 lata temu

Tena Wet Wipes to idealny produkt do higieny osób starszych/niesamodzielnych. Dzięki nawilżanym chusteczkom oczyszczanie i pielęgnacja skóry staje się bardzo ułatwione - nie trzeba dodatkowo stosować wody i środków myjących, by ciało było czyste i świeże. Ich wielkość jest dostosowana do potrzeb. Do tego wygodne opakowanie i plastikowe zamknięcie sprawia, że długo chusteczki długo utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia. Polecam.

dzikiolisiek | 6 lata temu

Chusteczki "Tena Wet Wipe 3 on 1" posiadaja odpowiedni, duży rozmiar, który umożliwia wygodne oczyszczenie rozległego obszaru ciała chorego, dostateczne nawilżenie gwarantuje możliwość dokładnego wymycia seniora. Chusteczki Tena posiadają także inny atrybut: świetne wygodne i solidne otwieranie, dobrze zaprojektowane, dzięki któremu składniki zawarte w chusteczkach nie wietrzeją a chusteczki nie wysychają.

Pozytywnie zaskoczyła mnie wielkość chusteczek, są dużych rozmiarów dzięki czemu można od razu wyczyścić i wymyć rozległą część ciała seniora, bardzo poręczne i solidne otwarcie. Moim zdaniem chusteczki "Tena Wet Wipe 3 on 1" są dużo lepsze niż inne chusteczki pod względem poziomu nawilżenia skóry, uczucia czystości, świeżości, dogodnego otwarcia, zarówno ja jak i moja Babcia jesteśmy bardzo zadowolone. Babcia potwierdza swoim lepszym samopoczuciem, większym komfortem znakomite działanie chusteczek.

Monia_lisa73 | 6 lata temu

Zdecydowanie polecam. Niwelują przykry zapach, dobrze oczyszczają i są przede wszystkim są łagodne dla skóry. Bardzo ułatwiają codzienną pielęgnację i higienę osób starszych. Samo czyszczenie jest szybsze i mniej dotkliwe, przez co można zapewnić odrobinę więcej komfortu. Nie wymagają spłukiwania więc ich użycie jest bardzo szybkie. Dla mnie najważniejszym jednak jest nadal możliwość delikatnej i wrażliwej pielęgnacji, bez startu na jakości oczyszczania. Nie wysychają tak szybko, dzięki szczelnemu zamknięciu. Warto wypróbować.

natalian1 | 6 lata temu

Chusteczki Tena w pełni spełniły moje oczekiwania .Jestem z nich bardzo zadowolona,ponieważ dobrze oczyszczają,pielęgnują i dbaą o skórę osoby dorosłej.Mogę je z czystym sumieniem polecić innym !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kropka010 | 6 lata temu

Rewelacyjne chusteczki do odświeżania skory w ciągu dnia. Są strasznie delikatnie i maja piękny świeży zapach. Mega duże i wydajne. Chusteczki te przeznaczone są przede wszystkim do pielęgnacji skóry osób starszych, które cierpią na różny stopień nietrzymania moczu. Używałam ich opiekując się moją babcią, która jest leżącą osobą.Przemywałam nimi zwłaszcza okolice krocza przy zmianie produktu chłonnego, ale stosowałam je również do pielęgnacji całego ciała mojej babci.Są nasączone delikatnym balsamem, który utrzymuje neutralne pH skóry, nawilża i oczyszcza skórę, jednocześnie ją pielęgnując . Chusteczki zawierają glicerynę. Są bardzo wygodne w użyciu, Wystarczy jedno przetarcie, aby oczyścić duży obszar skóry. Mogę je określić jednym słowem REWELACJA

Wiki340 | 6 lata temu

Chusteczki Tena Wet Wipes okazały się strzałem w dziesiątkę.

Moja podopieczna do tej pory używała chusteczek dla dzieci popularnej marki, co niezbyt się sprawdzalo, ale jakby nie miałam możliwości zmiany, bo podopieczna się nie zgadzała na zmianę (bo drogie, bo niepotrzebne) gdy dostałam do testów podopieczna całkowicie zmieniła swoje zdanie i podejście do chusteczek Tena Wet Wipes. Super jest duży rozmiar chusteczek, co ułatwia pielęgnację. Świetnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Będziemy dalej korzystać z produktu Tena Wet Wipes. Pozdrawiam Wiktoria z Ostrowa Wielkopolskiego 😉

aniajania | 6 lata temu

Super oczyszcza, nie podrażniają. Wystarczająco duże, nie strzepia się przy używaniu. Ładne i praktyczne opakowanie. Delikatny zapach, bardzo wystarczające w użyciu. Polecam, bo na prawdę warto. Nawet dla siebie jako alternatywa na biwaku. Na pewno będę je polecać moim znajomym oraz rodzinie. Cena mogłaby być trochę niższa. Ale można trafić na promocję.

adelatowska | 6 lata temu

Dzięki możliwości testowania chusteczek i kremów , jestem jak najbardziej zdecydowana na kolejny ich zakup. Wcześniej używałam typowo dziecięcych chusteczek aby nie podrażnić skóry osoby leżącej , jednak wiadomo rozmiarowo one są zdecydowanie za małe . TENA sprawdza się w tym zadaniu doskonale. Polecam je jak najbardziej innym osobą .

Barbara91 | 6 lata temu

Chusteczki świetnie sprawdzają się w pielęgnacji. Łagodnie myją, nie powodują alergii. Moja mama ma wrażliwą skórę i nie miała po ich użyciu żadnych problemów. Pozostawiają delikatny i przyjemny zapach. Rozmiar ułatwia mycie, nie trzeba się męczyć z małymi chusteczkami, których jest pełno na rynku. Opakowanie praktyczne, zapobiega wysuszeniu chusteczek, w trakcie używania nie zniszczyło się. Na pewno kupię kolejne opakowania

bogusia767 | 6 lata temu

Chusteczki spełniają moje i mojego taty oczekiwania są duże,dobrze się wyciera pozostawiają przyjemny zapach.Dzięki zamykaniu chusteczki sa zawsze świeże i gotowe do użytku.Dbanie o skórę starszej osoby jest czystą przyjemnością.Dobrze oczyszczają skórę od moczu,do codziennej pielęgnacji mycia.Polecam chusteczki z czystym sumieniem jak dla mnie produkt 100%

Wiszka25 | 6 lata temu

Chusteczki Tena Wet Wipes są świetne nie dość że rozmiar jest odpowiednio duży do tego świetnie oczyszczają skórę, której nie trzeba po użyciu chusteczwk osuszacz. Bardzo ładny zapach wręcz nie wyczuwalny mogę śmiało powiedzieć, że wręcz neutralny i nie drażni jak to niektóre chusteczki mokre. Z pełną świadomością polecam i polecę każdej osobie, która ma pod opiekę osobę starszą ale też nadają się dla każdego . Bardzo dobrze się spisują w oczyszczaniu całego ciała jak i miejsc intymnych, nie powodują podrażnień. Na chwilę obecną chusteczki Tena Wet Wipes są na miejscu pierwszym i napewno zakupie ponownie (nawet dla samej siebie).

ka.sica | 6 lata temu

To jedne z lepszych chusteczek nawilżanych na Polskim rynku, a miałam okazję testować ich naprawdę dużo. Są mięciutkie i pachnące. Nawilżają podrażnioną skórę i umożliwiają bardzo dokładne jej oczyszczenie. Ze względu na ich rozmiar oraz wielkość opakowania, wydajność jest znacznie lepsza niż innych podobnych produktów na rynku. Po użyciu skóra jest mięciutka i gładka, nie wymaga dodatkowej pielęgnacji.

prima120 | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes są bardzo wygodne w użyciu, delikatne i dobrze nawilżone. Są wydajne i idealne do odświeżania skory w ciągu dnia, nie tylko dla osób starszych. Uważam, że jest to świetny produkt pod każdym względem, odpowiedniej zawartości substancji nawilżających i rozmiarowi chusteczek. Opakowanie jest wygodne i praktyczne. Plastikowe wieczko gwarantuje świeżość chusteczek na dłuższy czas. Polecam je, są warte swojej ceny.

Polk@ | 6 lata temu

Chusteczki dobrze się sprawdziły w codziennym oczyszczaniu skóry. Mają duzy rozmiar. Dobrym rozwiązaniem jest zamykanie na plastikową klapkę, bo wtedy nie wysychają. Skóra była dobrze oczyszczona. Materiał, z którego sa wykonane, jest miły i przyjemny w dotyku.

slomkab | 6 lata temu

Po użyciu chusteczki TENA Wet Wipes bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Są wystarczająco duże aby można nimi było przetrzeć większa powierzchnię ciała. Dobrze oczyszczają a co najważniejsze niwelują przykry zapach. Są miękkie i delikatnie. Nie powodują podrażnienia, a dodatkowo zabezpieczają skórę przez różnymi zaczerwienienia mi i wysuszeniem. Są bardzo pomocne podczas zmiany peluchomajtek i nie wymagają spłukiwania. Ponadto są wytrzymałe i doskonałe do codziennego użytku. Największa ich zaleta to jednak delikatność i skuteczne oczyszczanie bez konieczności używania mydła.Poprawiaja komfort życia osobom mającym problem z nietrzymanie moczu. Moja ciocia jest zachwycona.

kasiaa15X88 | 6 lata temu

Moim zdaniem sa super i nie było jeszcze czegoś takiego na naszym rynku. Dzięki temu, że są duże i dobrze nasączone zdecydowanie łatwiej się je używa niż zwykłe mokre chusteczki nawilżające. Nie podrażniają delikatnej i cienkiej skóry starszych osób. Mają wygodne opakowanie, które skutecznie chroni przed wyschnięciem chusteczek.

parysek10 | 6 lata temu

Chusteczki w pełni zaspokoiły moje oczekiwania. Jak wiadomo, opieka nad starszymi osobami może być krępująca dla obu stron. Dzięki tym chusteczkom jest zdecydowanie prostsza i szybsza. Chusteczki bardzo dobrze oczyszczają. Mają dużą powierzchnię i są świetnie nasączone, dzięki czemu nie trzeba ich dużo zużywać. Są delikatne i nie podrażniają skóry. Co ważne, opakowanie jest bardzo wygodne. Nie wyciąga się więcej chusteczek niż trzeba. Gorąco polecam, ja na pewno nie będę szukać innych chusteczek, bo te są idealne.

klimtonek | 6 lata temu

Chusteczki są przede wszystkim bardzo wydajne. Idealnie nadają się do odświeżania skóry w ciągu dnia. Są bardzo delikatne, mają przyjemny zapach. Rozmiar chusteczki jest odpowiedni, podobnie jak poziom jej nasączenia. Dobrze nawilżają i czyszczą. Ważne dla mnie jest to, że podtrzymują naturalne pH skóry, co jest istotne w pielęgnacji osób starszych i leżących. Nie wymagają spłukiwania, a ich używanie jest niezwykle higieniczne. Dzięki specjalnemu zamknięciu, chusteczki nie wysychają. Zdecydowanie polecam.

Anieg | 6 lata temu

Opieka nad moimi dziadkami często bywa niewdzięczna i częsta-ale takie produkty jak chusteczki TENA Wet Wipes ułatwiają codzienne czynności i czynią ten obowiązek nieco bardziej komfortowym.

Chusteczki są dość duże i dobrze nawilżone-wystarczająco by zadbać o higienę i odświeżyć większy fragment skóry.

Nie podrażniają, mają neutralny zapach.

To naprawdę spora pomoc!

patikichi | 6 lata temu

Chusteczki świetnie się sprawdziły w pielęgnacji. Opakowanie dobrze się otwiera, chusteczki nie wysychają w opakowaniu. Są duże przez co czyszczenie skóry jest szybsze i dokładniejsze Dobrze czyszczą skórę i jej nie podrażniają co jest bardzo ważne przy pielęgnacji starszej osoby. Z pewnością zakupię kolejne opakowanie bo są warte swojej ceny. Polecam ten produkt!

Aneczka23171 | 6 lata temu

Lepszych nie miałyśmy :) dobra chlonnosc, właściwy rozmiar. Zapach to również zaletą tych chusteczek. Babcia ucieszona. Polecam. Cieszę się, że w końcu będziemy miały stały produkt (skóra odparzona niedobrze reaguje na czeste zmiany kosmetyków) zobaczymy, jak dłużej potestujemy. Jak na razie jesteśmy bardzo zadowolone. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas będzie tylko lepiej.

damijerz | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes to naprawdę dobry produkt. Chusteczki zamknietę są w specjalnym opakowaniu z klapką, dzięki której dłużej zachowują wilgoć i swoje właściwości. OCzywiście po otwarciu trzeba je zużyć w rozsądnym czasie, bo wyschną. Rozmiar ich jest ok. Fajnie, że został stworzony taki produkt z myślą o dorosłych. Chusteczki oczyszczają skórę, usuwają nieprzyjemny zapach. Są naprawde dobre, Minusem może okazać się dość wygrórowana cena chusteczek TENA Wet Wipes ;/

sylwa1988 | 6 lata temu

Te chusteczki bardzo dobrze sie sprawdzaja przy pielegnacji osob starszych .Sa odpowiedniej wielkosci .a dzieki plastikowemu zapieciu nie wysychaja .Dokladnie oczyszczaja skore nie powodujac wysuchenia jej .Jak najbardziej polecam kazdemu i napewno zakupie je po raz kolejny .Kremiki tez spisaly sie rewelacyjnie .Jednym slowem zestaw marzenie .Warty zakupu

Mrs Famess | 6 lata temu

Chusteczki doskonale ułatwiają prace podczas opieki nad starszą osobą,ich duży rozmiar i odpowiednie nawilżenie chusteczek dobrze pielęgnują skóre,ograniczając nieprzyjemny zapach. Zamykane opakowanie sprawia że kazda chusteczka jest mokra.Chusteczki spełniły moje oczekiwania i zauważyłam dużą pozytywną różnice w pielęgnacji skóry osoby starszej.

Klara60 | 6 lata temu

Do tej pory używałam chusteczki dla dzieci, ale czasem są za małe. Mam problemy z nietrzymaniem moczu, często się odparzam. Chusteczki TENA bardzo przypadły mi do serca i sprawdzałam, że cena też nie jest zaporowa (chociaż mogłaby być nieco niższa). Dobrze zmywają/wycierają, łagodza podrażnienia. Sprawdziły sie równiez do twarzy i rąk. Zamknięcie - rewelacyjne i tym biją na głowę chusteczki dla dzieci (również te z zamknięciami sztywnymi plastikowymi). Przydałaby się wersja mini opakowania (np. na wyjazd do przychodni czy gdziekolwiek kiedy wozi się osobe starszą czy na wózku). Już poleciłam kilku osobom i będę to robić dalej.

goldenchocolateee | 6 lata temu

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Używanie tych chusteczek bardzo ułatwiło mi dbanie o higienę mojej babci. Dzięki zamknięciu plastikowe mu chusteczki cały czas są wilgotne a zatem ciągle nadają się do użytku. Będę stosowała te chusteczki i kupowała na codzien. Bardzo cieszę się że chusteczki nie mają mocnego i nieprzyjemnego zapachu, jestem mega zadowolona.

paulina2424 | 6 lata temu

Chusteczki są świetne, ułatwiają higienę osoby leżącej, świetnie czyszczą skórę. Zapach nie jest nachalny. Skóra jest po nich czysta i pachnąca. Bardzo ułatwiły mi opiekę nad chorą osobą. Świetna alternatywa dla normalnego mycia, co nie zawsze jest takie proste przy osobie leżącej. Mogę polecić chusteczki Tena Wet Wipes innym osobą mających pod opieką osoby chore, zwłaszcza leżące.

Kamcio1705 | 6 lata temu

Są w idealnym rozmiarze.Super oczyszczają skórę nie podrażniając jej przy tym.Nie wysychają tak szybko jak inne.Sa super alternatywa do codziennej higieny skóry ,wygodne w uzyciu.Zapach jest delikatny,mało intensywny co sprawia ,że człowiek ma poczucie komfortu.Bardzo łatwe w użyciu,doskonale nasączone i wilgotne co sprawia,że nie potrzebujemy zużyć dużo produktu .U nas sprawdziły się doskonale

Spasia23 | 6 lata temu

Chusteczki Tena Wet Wipes są bardzo ciekawym produktem zwłaszcza dla osób starszych jak ich opiekunów. Wielkość jest odpowiednia, odpowiednio są nawilżone, świetnie spełniają się w swojej roli. Są produktem naprawdę przemyślany pod każdym kontem. Mogłabym się doczepic tylko ilości jest ich trochę za mało dla osoby typowo leżącej bo używa się ich bardzo często do zmiany pampersa.

moniskar | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes są rewelacyjne. Przyjemnie pachną, są delikatne i nie podrażniają skóry, a co najważniejsze wystarczy jedna chusteczka, aby usunąć wszelkie nieczystości. Opakowanie świetnie się sprawdza przy codziennej higienie osób starszych, ponieważ szczelne zamknięcie zapobiega wysychaniu chusteczek. Warto dodać, że nie ma problemu z ich wyciąganiem. Myślę, że te chusteczki to "strzał w dziesiątkę".

kotelka | 6 lata temu

Chusteczki wysokiej jakości, dobrego rozmiaru, prawidłowo pielęgnują, dbają o higienę i jej komort. Doskonale oczyszczają, pozostawiją skórę nawilżoną, Wszechstronność użycia, poręczne opakowanie. Przydatne nie tylko osobom starszym, ale doskonale sprawdzą się w podróży czy przy awarii braku wody. Oby więcej takich produktów z myślą o wszelakich potrzebach skóry.

aknel77 | 6 lata temu

Chusteczki świetnie sprawdziły się w codziennej higienie skóry mojej mamy. Delikatne, o przyjemnym zapachu, skutecznie oczyszczają ją i pielęgnują. Ich zaletą jest odpowiednia wielkość. Dzięki niej są poręczne i wygodne w użyciu. Do tej pory używaliśmy nawilżanych chusteczek dla dzieci, które nie do końca się sprawdzały. TENA Wet Wipes są strzałem w dziesiątkę, tego potrzebowaliśmy. Jesteśmy z nich zadowoleni. Z czystym sumieniem je polecam.

nelika | 6 lata temu

Chusteczki zaskoczyły mnie przede wszystkim swoją wielkością! Do tej pory kupowałam zwykłe chusteczki nawilżane i faktycznie często ich rozmiar był problematyczny. Tu tego nie było, zapach jest w miarę neutralny co również było dla mnie dużym plusem. Opakowanie poręczne, nie lubię grubych opakowań bo później chusteczki szybciej wysychają i są tak naprawdę do wyrzucenia. Jestem bardzo zadowolona z przetestowanych chusteczek.

angelika1990745 | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes doskonale spisują swoją rolę w pielęgnacji skóry osób starszych. Dokładnie ją oczyszczają, odświeżają i dbają o zachowanie właściwej czystości. Skóra dzięki nim jest także nawilżona i zachowuje odpowiednie ph. Ponadto chusteczki te nie podrażniają i nie uczulają, mają odpowiednią wielkość i są idealne do codziennej pielęgnacji osób starszych, dbając o ich zdrowie i dając im poczucie komfortu. Serdecznie polecam je wszystkim osobom, które opiekują się swoimi bliskimi z należytą dbałością.

AgaWojtk | 6 lata temu

Chusteczki doskonale spełniają swoją funkcję, pozwalając zadbać o skórę osoby dorosłej znacznie lepiej niż produkty do pielęgnacji skóry dziecka, jakich używałam dotychczas pielęgnując ciało babci. Są duże, delikatne i bardzo wydajne. Mają przyjemny zapach, a skóra po nich jest miła i przyjemna w dotyku. Sprawdzają się doskonale w razie konieczności, jako zamiennik zwykłej kąpieli, a przede wszystkim są świetnym pomocnikiem w trosce o skórę w ciągu dnia, zapewniając chorej czy leżącej osobie komfort i poczucie świeżości.

patii914 | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes są niezastąpione! Świetnie sprawdzają się w codziennej pielęgnacji osób starszych, nie podrażniają ich skóry i skutecznie ograniczają nieprzyjemny zapach! Ich rozmiar jest idealny, a same w sobie są łatwe w użyciu. Po zastosowaniu tych chuteczek nie muszę już dodatkowo myć skóry bliskiej mi osoby. Jestem przekonana, że kupię je ponownie i będę polecać znajomym!

praciakp-24 | 6 lata temu

Najlepsze chusteczki jakie do tej pory używałam. Odpowiedniej wielkości, dobrze nasączone wystarczają aby dobrze oczyścić miejsca wymagające oczyszczenia. Delikatnie pachną tym samym ograniczają nieprzyjemny zapach i utrzymują odpowiednie pH skóry. Zamknięte w opakowaniu, które pozwala na wyciągnięcie jednej sztuki bez dotykania następnych, co gwarantuje utrzymanie higieny. Działają kojąco na podrażnioną skórę. Hermetyczne zamknięcie gwarantuje że chusteczki przez cały czas użytkowania nie wysychają i zawsze są o odpowiedniej wilgotności. Jestem pod wrażeniem ich skuteczności z nimi ochrona i utrzymanie czystości skóry chorej osoby jest o wiele łatwiejsza, szybsza i przyjemniejsza.

Scyzoryk81 | 6 lata temu

Bardzo polecam chusteczki TENA Wet Wipes! Przede wszystkim nie są one perfumowane, nie alergizują, są nawilżone ale nie leje się z nich tak że trzeba je wyciskać. Mają bardzo delikatny, przyjemny zapach, ale nie powoduje on nieprzyjemnej woni w porównaniu z używaniem innych chusteczek. Ich rozmioar jest większy od przeciętnych chusteczek mokrych, co ułatwia pielęgnację osób dorosłych.

prawdziwa | 6 lata temu

Na wstępie chciałabym podkreślić, że osoba, której podarowałam te chusteczki, używała ich samodzielnie, gdyż pomimo narastających problemów z nietrzymaniem moczu, wymagających używania pieluchomajtek na noc ze względu na niemożliwość dotarcia do toalety w odpowiednim czasie, nie jest jeszcze całkiem gotowa na przyjęcie pomocy, zaoferowanej przez bliskich. Moja teściowa, bo o niej mowa, zawsze była kobietą bardzo dbającą o siebie i nawet teraz też, mimo ograniczonej sprawności, chciałaby czuć się komfortowo. Chusteczki TENA Wet Wipes w dużej mierze Jej to zapewniły, albowiem w momentach, kiedy rano po ściągnięciu pieluchomajtek, brakuje jej siły na wykonanie porannej toalety, "posiłkuje się" nimi, zastępując ją. Bardzo chwali sobie ich uniwersalność, polegającą na tym, że idealnie nadają się zarówno do oczyszczania skóry okolic intymnych, jak i całego ciała, pozostawiając uczucie odświeżenia oraz to, że są łagodne dla Jej wyjątkowo wrażliwej skóry. Kiedy poprosiła mnie o to, abym zakupiła Jej ten produkt "na zapas", nie mam wątpliwości, że chusteczki są naprawdę dobre, bo co jak co, ale moja teściowa jest osobą naprawdę wymagającą.

kaalaaa | 6 lata temu

Chusteczki są bardzo dobrze nawilżone co jest niezwykle ważne aby dobrze pielęgnować skórę . Łatwo wyciągają się z opakowania a do tego zamykanie na plus bo nie wysychają szybko . Fajne jest również to , że są większe niż zwykłe chusteczki nawilżające . Dobrze oczyszczają skórę szczególnie ważne to u osób ze stomią jak moja babcia . Jestem bardzo zadowolona z tych chusteczek i myślę , że na pewno zostaną z nami na dłużej .

Milenka175 | 6 lata temu

Ja i szczególnie moja podopieczna jestesmy zachwycone kupiliśmy już nastepna paczkę, Pani M.poprostu niema jiz tak podraznionej skóry i nie przyjemnego zapachu po calonocnym noszeniu pieluchomajtek polecam je po prostu wszystkim i w swoim ośrodku w którym pracuje polecam je bardzo rodzinom którzy naprawdę je kupują😀 dziękujemy ślicznie za paczuszke ja i moi podopieczni

opus1 | 6 lata temu

Super chusteczki Tena wet Wipes zachwyciły mnie pod względem rozmiaru, nawilżenia i pielęgnacji. Nigdy nie widziałam tak dużych nawilżających chusteczek. Opakowanie to bardzo ważna zaleta produktu, szczelnie zamknięte pozwala, by chusteczki były dłużej świeże. Mojej podopiecznej bardzo się spodobały. Spełniły moje oczekiwania. Zakupię ponownie. Będę polecać komukolwiek, bo to produkt godny polecania :)

bing2019 | 6 lata temu

Super miękkie i bardzo wygodne. Z wielka radoscia używałam..Zadowolony opiekun i senior. Dobrze myly i pielegnowaly skórę osoby .starszej. Nie podrażnialy. Warte kupienia za to ze sa większe niż typowe chusteczki dla niemowlat i malych dzieci. Cena moglaby byc nieco niższa albo wiecej promocji. Fajnie gdyby byly dostepne w marketach a nie tylko w sklepach medycznych.

arlettax | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes mają delikatny zapach, są mocne w dotyku i dosyć duże. Bardzo dobrze oczyszczają skórę. Dzięki nim skóra nie wymaga natychmiastowego mycia. Delikatnie nawilżają miejsca intymne i są w wygodnym opakowaniu. Test u nas wypadł pomyślne. Z pewnością zakupię produkt. Chusteczki te bardzo pomagają w dbaniu o higienę osoby starszej.

serkowa | 6 lata temu

Są niesamowicie wygodne dla użytkownika i osoby opiekującej się; bardzo ułatwiają życie/ pielęgnację; nieoceniona pomoc w codziennej pielęgnacji osoby leżącej, chorej, z problemami urologicznymi. Opakowanie estetyczne, dzięki niemu chusteczki dłużej zachowują wilgotność; system otwierania i zamykania bardzo pomocny, wygodny, chusteczki z miłą fakturą

agnieszka7105 | 6 lata temu

Witam, co prawda jestem w trakcie wykorzystywania chusteczek i jeszcze mi zostaalo,to uzywajac je w pielegnacji starszej osoby,sa one dla nas idealne,dla mnie ktora pielegnuje sie osoba taka oraz dla tej osoby ,gdzyz sa idealne do codziennej pielegnacji,na pewno po zakonczeniu opakowania ,na stale zagosci on w naszej pielegnacji codziennej,sa super

Danuska0209 | 6 lata temu

Chusteczki idealnie sprawdziły się podczas codziennej pielęgnacji osoby starszej, w głównej mierze siedzącej. Nie uczuliły delikatnej skóry. Są łatwe w użytkowaniu i skóra po ich użyciu nie jest lepiąca. Ogromną zaletą jest długość ich nawilżenia, co osiągnięte jest za sprawą plastikowego opakowania. Chusteczki są wydajne, a ich rozmiar dostosowany do pielęgnacji osoby dorosłej.

Igakura12 | 6 lata temu

Chusteczki okazały się świetną sprawą.Bardzo ułatwiły mi moją pracę z osobami starszymi.Ogromny plus za to że są nieperfumowane i za to,że są dość spore co powoduje małe zużycie.Moi podopieczni są zachwyceni i dopisali zarówno chusteczki jak i kremy na następną listę zakupów.A opakowanie to 100% zabezpieczenie przed wyschnięciem dzięki czemu chusteczki pozostają długo świeże i zdatne do użycia :)

gazia64 | 6 lata temu

Chusteczki do pielęgnacji TENA Wet Wipes to naprawdę bardzo dobry i pomocny produkt przy pielęgnacji osób starszych i z nietrzymaniem moczu . Chusteczki są duże , dobrze nawilżone i w estetycznym praktycznym opakowaniu . Nie wysychają dzięki odpowiedniemu zamknięciu opakowania i zarazem łatwemu dostępu do nich . Bardzo dobrze działają na skórę chorego , myjąc i zarazem nawilżając , nie trzeba spłukiwać , przynoszą natychmiastową ulgę . Bardzo przyjemny delikatny świeży zapach . Z czystym sumieniem polecam wszystkim .

hellokitty1313 | 6 lata temu

Są to rewelacyjne chusteczki od TENA Wet Wipes do odświeżania i pielęgnacji skóry w ciągu dnia dla starszych osób. Są delikatnie i maja piękny świeży zapach. Mają duży rozmiar i są wydajne. Szczerze polecam! Na pewno zakupie chusteczki ponownie, ponieważ opiekuje się moją babcią i sprawdzają się idealnie. U mnie sprawdziły się na ocenę pięć z plusem! :)

Natekxx | 6 lata temu

Moja opinia na temat chusteczek chusteczki są świetne i świetnie zdają egzamin pięknie pachną i mają idealny rozmiar dzięki czemu można dotrzeć nimi wszędzie i umyć większą powierzchnię ciała i miejsc intymnych po za tym nie uczulają co jest plusem jednym słowem to strzał w dziesiątkę napewno będę je polecać innym ludziom jestem z nich zadowolona

isiaw123 | 6 lata temu

Chusteczki Tena Wet Wipes ułatwiają mi pielęgnację przy babci teraz zajmuje mi to mniej czasu,,są podręczne duże dzięki opakowaniu są wilgotne ,odświeżają skórę nie podrażniając jej. Po zastosowaniu nie trzeba korzystać dodatkowo z wody nie powodują lepkości. Zapach jest delikatny. Na stałe zagoszczą przy codziennej pielęgnacji. Polecam osobą które zajmują się pielęgnacją osób starszych.

annrat90 | 6 lata temu

Używam chusteczek od 2 tygodni a Babcia jest wręcz wniebowzięta. Nigdy nie mogłyśmy trafić na produkt odpowiedni dla wrażliwej skory a próbowałyśmy już wielu Marek. TENA odpowiada jej w 200%. Do tego miałam okazje sama spróbować kremu, który podłączył mi skore. Choruje na chorobę autoimmunologiczna i na jesień mam dość sporo krostek na skórze podchodzących pod AZS. Krem jako jedyny ukoił i moje problemy wiec jestem zakochana w tej marce od kiedy używam próbek ! Dziękujemy razem z Babcia za wspaniały produkt !♥️

Lusesita0211 | 6 lata temu

Chusteczki są mocno nawilżone i duże. Bardzo pomagają w codziennej pielęgnacji osób leżących. Dobrze myją i są fajna alternatywą dla osób starszych mających niekiedy opory przed kapielą. Oczywiście nie ma to jak kąpiel, ale do oczyszczenia skóry z potu i pozostałości po maściach i różnych kremach ich pomoc jest nie do opisania. Na pewno będę kupowała. Różnią się od chusteczek nawilżanych dla niemowląt. Nie mają aż tak przyjemnego zapachu,ale nie pozostawiają na skórze tłustego filmu,a o to właśnie chodzi. Będę polecać każdemu kto opiekuje się osoba starsza lub leżącą.

nataliaciska | 6 lata temu

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Moja podopieczna miala wiele podraznien oraz uczulenie na inne pieluchomajtki. Kremu wystarcza na bardzo dlugo. Chusteczek rowniez. Uwaga! Po 1dnym uzyciu to jest inna skora! Nawilzona, zadbana, gladka bez podrażnień. Dzieki Wam zaczynamy hurtowe zakupy TENA. dziękuję, ze mam przyjemnosc testow!! Jestesmy zachwycone zapachem, konsystencja kremu, dzialaniem.

transmont | 6 lata temu

chusteczki TENA Wet Wipes są fenomenalne. Chusteczki te sa jedynymi na rynku które sprawdzają się w 100 %

Chusteczki znajdują się w dużym foliowy opakowaniu które wyróżnia bardzo wygodne plastikowe zamknięcie :) zamknięcie te chroni Chusteczki przed wysychaniem.. Chusteczki są jedynymi na rynku które są tak dużych rozmiarów co ułatwia mycie pacjenta, większa powieszchnia robi się to zręczniej. Chusteczki maskuja brzydki zapach w dodatku pielęgnują i nawilżają skórę

Martynella | 6 lata temu

Bardzo polecam chusteczki Tena ze względów ekonomicznych używałam do pielęgnacji dziadka chusteczek dla dzieci jednak Tena są większe wytrzymalsze i bardziej "mokre" co ułatwia pielęgnację płyn którym nasączone są chusteczki szybko się wchłania nie tworząc klejące warstwy na ciele a jednocześnie nie pozwala skórze na wysuszeniu mogę szczerze powiedzieć że zaprzyjaźnia się z produktami Tena na dłużej

Magdalenaa98 | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes spełniły moje oczekiwania. Byłam mile zaskoczona rozmiarem chusteczek, który jest dość duży, do tego przyjemny zapach niweluje te mniej przyjemne.. Dobrze nawilżone, odpowiednio myją i pielęgnują skórę starszej osoby. Nie podrażniaja, idealnie sprawdzają się do stosowania "na sucho", czyli bez konieczności użycia wody, co nieraz bywa trudne w opiece na osoba straszą leżącą. Chętnie sięgnę po nie znowu i polecę znajomym :)

monika_ka24 | 6 lata temu

Chusteczki tena wet wipes są świetne ! Są duże i to jest duży plus , opakowanie z zamknięciem utrzymują chusteczki cały czas nawilżone . Ładnie delikatnie pachną . Dobrze oczyszczają , a także neutralizują nieprzyjemny zapach . Skóra jest po nich odświeżona , są łatwe w użyciu i dostatecznie nawilżone. Polecam każdemu ,kto ma osobę starsza pod opieką , a także świetnie się sprawdza do odświeżenia dla każdego w ciągu dnia :)

Ola1411993 | 6 lata temu

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona chusteczkami TENA Wet Wipes. Odpowiedni rozmiar przy dbaniu o higine osobista dorosłych osob. Skutrcznie oczyszczaja zabrudzone partie ciala, niweluja nieprzyjemy zapach oraz zapobiegaja powstawaniu otarć, lekkich odparzeń. Chusteczki byly stosowane przy osobie siedzacej na wozku, sprawdzily sie w 100%. Podnosza komport przy opiece nad schorowana osoba.

Pauletta93 | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes spełniły nasze oczekiwania w stu procentach, są idealnie wilgotne, nie uczulają i idealnie sprawdziły się do skóry zniszczonej chemioterapią a co najważniejsze nie wywoływały bólu jak było przy podobnych produktach innych producentów. Bardzo ułatwiły nam jak i personelowi medycznemu opiekę nad naszą Mamą która niestety w wyniku ciężkiej choroby zmarła kilka dni temu.

ewa506 | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes są niezmiernie pomocne podczas pielęgnacji starszej, schorowanej leżącej osoby. Doskonale odświeżają i domywają skórę w ciągu dnia. Nie podrażniają i nie uczulają - co bardzo istotne w naszym przypadku. Na ogromny plus zasługuje duże i wydajne opakowanie oraz same chusteczki, które są nieco większe i bardziej praktyczne niż te dziecięce. Delikatny zapach i odpowiednie nasączenie chusteczek czynią je jeszcze wydajniejszymi. Sprawdziły się u nas i już kupiłam zapas :)

Teresatestuje | 6 lata temu

Bardzo jestem zadowolona z otrzymanego zestawu. Chusteczki sa rewelacyjne. Odpowiednia wielkosc i przyjemny zapach sprawiaja, ze higiena mojej babci polepszyla sie. Stosowanie jest przyjemne i szybkie. Do tego kremy, które naprawdę działają kojąco na skórę. Delikatne i likwiduja zaczerwienienie. Są też wydajne i będę je kupowac. Wcześniej używałam chusteczek dla dzieci jednak format nie był praktyczny. Tena świetnie rozumie potrzeby starszych osób. Przyjemnie stosuje się te produkty. Rewelacja

Anta. | 6 lata temu

Z czystym sumieniem mogę polecić chusteczki Tena Wet Wipes. Chusteczki są miękkie i przyjemne dla skóry, nie podrażniają delikatnej skóry okolic intymnych. Mają większy rozmiar i nie rozdzierają się jak chusteczki innych marek. Dużym plusem jest opakowanie które można szczelnie zamknąć, dzięki temu zamknięciu chusteczki nie wysychają.

ada13- | 6 lata temu

Jestem mile zaskoczona tymi chusteczkami. Spełniają zadanie w stu procentach. Najbardziej podoba mi się to, że są takie duże i wygodne w użyciu. Pomagają mi w pielęgnacji mojej mamy, ale i sama z chęcią z nich korzystam. Doskonale myją i nawilżają skórę. Czynią ją świeżą i delikatną.

Dziękuję za możliwość testowania tych chusteczek. Teraz będę używać ich regularnie i do tego z wielką ochotą.

MamusiaWojtusia | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes to prawdziwa rewelacja! Dzięki nim opieka nad chorą babcią staje się łatwiejsza. Super pielęgnują i oczyszczają skórę, nie pozostawiając żadnych podrażnień ani zaczerwienień. Chusteczki są duże i mega wilgotne oraz pomagają ograniczyć nieprzyjemny zapach. Chusteczki TENA Wet Wipes spełniły moje oczekiwania w stu procentach.

aldona2102 | 6 lata temu

Chusteczki doskonale oczyszczają i pielęgnują starszą skórę.Zapach jest delikatny ale długo utrzymuje się na skórze,dając poczucie świeżości i czystości.Przetestowałam je także na swojej skórze gdy przeziębienie położyło mnie do łóżka,odświeżałam nimi spoconą skórę i przyznaję że byłam zaskoczona skutecznością i delikatnością.Skóra po tych chusteczkach jest nawilżona ale nie mokra,odświeżona ale z delikatnym zapachem dlatego z pełnym przekonaniem polecam zakup tego produktu.

Kamila996 | 6 lata temu

Chusteczki mają fajne opakowanie, z plastikowym klipsem,dzięki któremu nie wysychają. Są duże, dzięki czemu, nie trzeba brać dużo małych chusteczek. Nawilżone są porządnie. Można nimi naprawdę dużo zadziałać. Po za tym mają taki delikatny zapach,ale mimo to nie podrażniają. Nie zostawiają tłustego filmu,nie niszczą skóry.Polecam każdemu nie tylko osobom starszym.

anetakolo | 6 lata temu

Zarówno ja jak i moja teściowa jestem bardzo zadowolona z chusteczek TENA Wet Wipes. Odpowiedni jest ich zapach i wielkość. Skóra po chusteczkach jest miła w dotyku i zostawia nawilżony film. Dobrym rozwiązaniem jest również plastikowe zapięcie, dzięki temu chusteczki są długo wilgotne i świeże. Bardzo istony dla mnie jest fakt, że chusteczki sa duże. dzięki temu to wytarcia osoby spokojnie jedna chusteczka wystarczy - kolejna cecha są wydajne.

mxx | 6 lata temu

Bardzo latwe i przyjemne w uzyciu pozostawiajac skore odswiezona i usuwajac nieswiezy zapach.Uzywalam do oczyszczania calego ciala i jestesmy zadowoleni z rezultatu.Bardzo dobry produkt dajacy nie tylko komfort fizyczny ale i psychiczny bo zadbane i czyste cialo ma wplyw na psychike.Cena bardzo przystepna biorac pod uwage jakosc.Polecilam juz wielu osobom-zarowno starszym jak tez opiekunom osob starszych.Do domowego uzytku mozna byloby nawet wieksze opakowania wprowadzac na rynek w szczegolnosci gdy uzywaja tych chusteczek wiecej niz jedna osoba w rodzinie.

Juliaw | 6 lata temu

Bardzo dobre chusteczki. Łatwe w użyciu i świeższe na dłużej dzięki opakowaniu z plastikowym zamknięciem. Bardzo dobrze myją, bez konieczności spłukiwania, likwidują nieprzyjemny zapach i są bardzo wydajne dzięki dużemu rozmiarowi. Na pewno kupię je ponownie, ponieważ są to najlepsze chusteczki jakie do tej pory kupowałam. Serdecznie polecam każdemu, kto sprawuje opiekę nad osobą starszą.

hellopanorama | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes to konieczność - są praktyczne, poręczne (ale i podręczne), a przede wszystkim niezawodne. Działają bez najmniejszego zarzutu, czym ułatwiają życie i opiekunom osób starszych, jak i samym starszym osobom. Poprawiają komfort życia poprzez likwidację dyskomfortu - są łatwe w użyciu, nie wysychają. Opakowania są praktyczne, a ich zawartość odpowiednia liczbowo. Chusteczki nie wywołują niepożądanych efektów ubocznych w postaci np. krostek lub plam.

Słonecznikii | 6 lata temu

Produkty do testu przekazalam bliskiej mi osobie i faktycznie jestesmy zachwycone. Moja mama bardzo lubi mokre chusteczki, sa praktyczne i pozwalaja częściej pielegnowac skore w newralgicznych miejscach. Dzieki czestrzej pielegnacji eliminuja brzydkie zapachy. Chusteczki dobrze oczyszczaja, i nie trzeba tych miejsc przemywac ani specjalnie suszyc. Dzieki plastikowemu zamknieciu do ostatniej chusteczki zachowuja wilgoc i świeżość. To miar chusteczki jest idealny, jedna chusteczka mozemy przemyc duzy obszar. Napewno kupie mamie kolejne opaowania.

Aleś | 6 lata temu

chusteczki bardzo przyjazne skorze, swietnie pielegnuja. lagodza odparzenia. osoba starsza bardzo lubi je stosowac. latwe w aplikacji opakowanie. chusteczki bardzo skutecznie niweluja nieprzyjemny zapach moczu i utrzymuja swiezosc skory. sa dlugo wilgotne, szybko nie wysychaja. rozmiar chusteczek jest odpowiedni. chusteczki spelnily moje oczekiwania.

nikola60 | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes są odpowiednio nawilżone. Odpowiednio dbają o skórę osób starszych, rozmiar pozwala na dokładne oczyszczenie ciała. Pozostają dłużej świeże i wilgotne dzięki plastikowemu zamknięciu. Chusteczki TENA Wet Wipes sprawdzają się do codziennej pielęgnacji bez konieczności spłukiwania, suszenia i dodatkowego nawilżania skóry. Polecam.

klaudia1234538 | 6 lata temu

Według mnie chusteczki TENA Wet Wipes są niezbędne przy pełnieniu opieki nad starszą osoba. U nas sprawdziły się wręcz idealnie. Super oczyszczają, wielkim plusem jest także ich wielkość, no i nie zapominajmy, że dzięki plastikowemu zamknięciu nie wysychają. Z całego serca polecamy :) w naszym domu stały się produktem niezbędnym od czasu testowania :) !

DzoanaFireblade | 6 lata temu

Wszystko ok. Spełniły swoja funkcje idealnie nadjada się do odświeżenia . Sa niezbedne w codziennej pielegnacji ciala oraz utrzymywania komfortu. Poreczne i sporych rozmiarow. Nadaja sie do samodzielnego uzycia w kazdych warunkach , sa swietne. Polecam je znajomym , w kazdym domu powinny byc takie husteczki. NIe zawsze mamy mozliwosc wykapac podopiecznych. Tena Wet daje rade.

sloneczko25 | 6 lata temu

Chusteczki świetnie nawilżają i oczyszczają skórę a dodatkowo niwelują przykry zapach. Maja wygodny rozmiar i strukturę. Wygodne opakowanie jest dodatkowym atutem. Skóra po ich użyciu jest czysta i nawilzona. Dzięki nim pielęgnacja starszej osoby jest o wiele łatwiejsza i nie muszę się martwić o odparzenia skórne. Ponadto dzięki opakowaniu na bardzo dlugi czas zachowuja świeżość oraz delukatny zapach.

pati0154 | 6 lata temu

Chusteczki spełniły moje oczekiwania. Są rewelacyjne, ich duży rozmiar sprawia, że są idealne do pielęgnacji osób starszych. Są odpowiednio nawilżona, dzięki czemu łatwo i przyjemnie się nimi wyciera skórę osób starszych. Ładnie pachną, dzięki temu wycieranie nimi to przyjemnośc. Jestem z nich bardzo zadowolona i pozytywnie zaskoczona, na pewno będę po nie sięgać często.

joannawak | 6 lata temu

Chusteczki dobrze czyszcza sa odpowiednio nawilzone ,maja ładny przyjemny zapach,wielkosć tez jest lepsza niż te dla dzieci,jak dla mnie mogłoby byc wieksze opakowanie no i cena sprawdzałam w aptece 17zł to sporo w porownaniu jak ja kupoje 3pak po 72szt za 10zł .a chusteczki to podstawa dla mnie tak jak pieluchy to się używa codziennie.Takze spełniaja swoja role ale jest ich za mało co do ceny

pwronska | 6 lata temu

Chusteczki pomogły nam w opiece nad naszą babcią. Jest to bardzo dobry produkt higieniczny dla osób dorosłych. Przede wszystkim bardzo wygodne opakowanie z plastikowym zamknięciem, co powoduje że chusteczki zawsze są wilgotne. Babcia chwaliła że są bardzo delikatne dla jej skóry, nie szczypią, nie podrażniają, nie wysuszają. Dobrze czyszczą i likwidują nieprzyjemne zapachy. Nie trzeba potem osuszać skóry. Substancja na chusteczkach ładnie nawilża skórę. Większy rozmiar pozwala na dokładne oczyszczenie bez strachu że się wybrudzimy. Bezzapachowa formuła bardzo babci odpowiada, gdyż nie lubi ona mocnych zapachów. Babcia potwierdza że używanie tych chusteczek poprawiło bardzo jej komfort. Na pewno będziemy korzystać właśnie z tych chusteczek.

syskaa26 | 6 lata temu

Największą zaletą chusteczek jest ich rozmiar i plastikowe zamykanie. Rozmiar idealny dla dorosłej osoby, dobrze oczyszczają skórę. Plastikowe zamykanie powinno być używane we wszystkich tego typu produktach, chusteczki dzięki niemu nie wysychaja, są cały czas świeże. Zapach neutralny, babcia nie narzekaja, że jest zbyt intensywny. Ogólnie polecam produkt, bardzo ułatwia opiekę nad starszą osobą.

lukrecja22 | 6 lata temu

Chusteczki TENA Wet Wipes idealnie sprawdziły się do higieny osoby starszej. Dobrze pomagają ograniczyć nieprzyjemny zapach, są świeże, pielęgnują skórę i cały czas są dobrze nawilżone dzięki plastikowemu zamknięciu. Jedyne co można by poprawić to ich wielkość. Mogłyby być większe ( większe arkusze). Produkt idealnie spełnił moje oczekiwania i po ich przetestowaniu zakupiłam kolejne opakowanie. Szczerze polecam każdemu kto chce zapewnić kompleksową opiekę oraz higienę osobistą osobie starszej.

Ana1986 | 6 lata temu

Są bardzo komfortowe duże bardzo umożliwiają dokładne umycie osoby dorosłej.maja bardzo ładny delikatny zapcha A do tego długo są nawilżenie.Spelnily moje oczekiwanie.I osoby dorosłej....Chusteczkę ma w sobie bardzo przyjemne nawilżenie nie jest ani mocno mokra ani sucha tylko w sam raz.Na pewno będę je polecać osoba dorosłym i zapewne kupię je nie raz.

lailabodyscrub | 6 lata temu

Bardzo praktyczne chusteczki, sprawdzają się dużo lepiej niż te, które używałam do tej pory. Przede wszystkim ze względu na swoją wielkość są rewelacyjne. Pozwalają dokładniej oczyścić skórę na większej jej powierzchni. Ze względu na ich wielkość są również bardziej ekonomiczne, teraz zużywamy jedną lub dwie chusteczki, a nie ich całą garść. Dodatkowo nawilżają i nie podrażniają skóry. Zdecydowanie są bardzo pomocne przy opiece nad osobą starszą. Moja babcia mów, że trzeba będzie je kupować regularnie i ja się z nią zgadzam.

zso | 6 lata temu

Chusteczki Tena Wet Wipes są świetne do codziennej pielęgnacji. Odpowiednio nawilżone, większe niż standardowe chusteczki przez to bardziej wydajne. Jedna chusteczka starcza na umycie większej powierzchni ciała. Sprawdzają się w pielęgnacji skóry osób starszych i wiele młodszych. Nie alergizują, pozbawione się duszącego zapachu. Odpowiednio nawilżają, skóra jest miła w dotyku.

Joannate | 6 lata temu

Chusteczki są po prostu świetne - mają duży rozmiar, więc z powodzeniem wystarczy jedna, nie trzeba zużywać kilku. Są delikatne dla skóry, nie podrażniają, nie powodują alergii, pomagają ograniczyć nieprzyjemny zapach i utrzymać świeżość i czystość. Dzięki zamkniętemu pojemnikowi chusteczki są dobrze nawilżone - także wtedy, gdy w opakowaniu zostaje już tylko kilka sztuk.

kamilaohio | 6 lata temu

Do tej pory do pielęgnacji osoby starszej w mojej rodzinie używałam chusteczek dla niemowląt. Ogromnym zaskoczeniem był fakt, że chusteczki TENA Wet Wipes spisują się o wiele wiele lepiej. Dokładnie oczyszczają, pozostawiają uczucie świeżości i ograniczają nieprzyjemny zapach. Dodatkowo mają praktyczne opakowanie i nie wysychają. Polecam w pielęgnacji osób starszych, teraz już nic mi ich nie zastąpi!

wordila | 6 lata temu

Chusteczki są skuteczne, ale i delikatne. Nie podrażniają skóry, za to koją. Są odpowiednio nawilżone, nie leje się z nich woda, ale nie też suche. Są odpowiednie do higieny i bezpieczne dla skóry. Jest to produkt łatwy w użyciu, który ułatwia codzienną pielęgnację. Mają wygodne opakowanie i łatwo je z niego wyjąć. Są też higieniczne, łatwo się ich pozbyć i wyjąć kolejną z opakowania.