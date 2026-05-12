Macierzyństwo i aktywność zawodowa nie muszą się wykluczać

Organizatorzy kampanii podkreślają, że macierzyństwo nie powinno stać w sprzeczności z rozwojem zawodowym kobiet. Potencjał kobiet jest potrzebny zarówno na rynku pracy, jak i w polityce czy trzecim sektorze. Kampania „Proud To Be a Working Mum” ma na celu integrację kobiet aktywnych zawodowo oraz budowanie społecznej świadomości dotyczącej wyzwań, z jakimi mierzą się pracujące mamy.

Potencjał kobiet jako korzyść społeczna i gospodarcza

Zdaniem organizatorów pełniejsze wykorzystanie potencjału kobiet przyniosłoby korzyści na wielu poziomach – osobistym, rodzinnym, społecznym oraz ekonomicznym. Większa aktywność zawodowa kobiet oznacza m.in. większą niezależność finansową, bardziej partnerskie relacje rodzinne, lepsze wzorce dla dzieci oraz pozytywny wpływ na rozwój gospodarki. Jednocześnie pracujące matki nadal mierzą się z negatywnymi stereotypami. Kobieta aktywna zawodowo bywa postrzegana jako skupiona wyłącznie na własnych potrzebach, podczas gdy rzeczywistość pokazuje, że wiele kobiet rezygnuje z rozwoju zawodowego z powodu braku elastyczności rynku pracy, niewystarczającego wsparcia systemowego oraz nierównego podziału obowiązków opiekuńczych i domowych.

Konkurs dla pracujących mam

Integralną częścią kampanii jest konkurs #ProudToBeAWorkingMum2026, który potrwa od 11 do 31 maja i skierowany jest do wszystkich pracujących mam. Uczestniczki mogą podzielić się swoją historią oraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego są dumnymi pracującymi mamami. Organizatorzy zachęcają do opowiadania o własnych doświadczeniach, inspirowania innych kobiet oraz włączania się do ważnej społecznie dyskusji dotyczącej macierzyństwa i pracy zawodowej.

Na uczestniczki czekają nagrody ufundowane przez partnerów kampanii, m.in. Health Labs Care, Mokosh Cosmetics, Effectiveness, Umili Resort & Spa, Julinek Park oraz buly #ProudMum.

Power Breakfast dla środowiska HR

Elementem kampanii będzie również wydarzenie Power Breakfast, które odbędzie się 29 maja w Warszawie. Spotkanie skierowane jest do osób związanych z obszarem HR, employer brandingiem oraz budowaniem kultury organizacyjnej. Wydarzenie stworzy przestrzeń do rozmowy o realnym wsparciu pracujących mam w organizacjach, wymianie doświadczeń oraz poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby współczesnego rynku pracy. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod tym linkiem.

Partnerzy kampanii

Kampanię Proud to be a Working Mum 2026 wspierają partnerzy społeczni, medialni oraz pracodawcy angażujący się w działania na rzecz wzmacniania głosu pracujących mam oraz budowania większej świadomości wokół ich potrzeb i doświadczeń.

Organizator: Femmeritum

Partnerzy kampanii: Fundacja Share The Care, La Ros Catering, Mokosh Cosmetics, Health Labs, Umili Resort & SPA, Effectiveness, Julinek Park, Pąki Bąki

Partnerzy społeczni: Leading Woman, Top Woman in Real Estate, Wise Rabbit, Socjolożki.pl, Women in Law, Kulczyk Foundation, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Sukces Pisany Szminką, Włączeni, Mama Prawniczka

Partnerzy medialni: Polki.pl, Mamotoja.pl, Burda Media Polska, Eska2, Personel i Zarządzanie

Proud Pracodawcy: Orange, Grupa Neuca, Devire, Medicover, PKO BP, DPD, AIDER, Pirelli, ERGO Hestia, mBank