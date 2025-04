Nadal wybierasz świąteczne upominki? Czas mija, a ty wciąż nie masz pomysłu co kupić najbliższym? Pamiętaj, że kosmetyki to zawsze świetny pomysł na prezent last minute, który przypadnie do gustu wielu kobietom, bez względu na wiek. Przyda się zarówno tym, którzy na bieżąco śledzą kosmetyczne trendy, jak i tym, dla których okażą się miłą niespodzianką. Sprawdźcie co naszym zdaniem idealnie sprawdzi się jako prezent pod choinkę!

Coś dla fanek pielęgnacji

Każda kobieta ma w sobie coś z romantyczki. Uwielbiamy od czasu do czasu odprężyć się w wannie przy dźwiękach chilloutowej muzyki i pobyć same ze sobą przez minimum 30 minut. Taki kobiecy rytuał zazwyczaj zaczyna się od kąpieli w naturalnych olejkach, a kończy na zastosowaniu całej gamy kremów i balsamów nawilżających. Która z nas tego nie lubi? Jeśli nadal nie wpadło ci do głowy, co mogłabyś podarować pod choinkę mamie, siostrze lub przyjaciółce, podpowiadamy! Na naszej liście znalazły się: myjka ze świątecznym motywem, olejki aromatyczne do kąpieli (tutaj świetnie sprawdzi się olejek różany, który relaksuje, uspokaja i zapewnia spokojny sen), świece zapachowe, które nie tylko będą ładnie prezentować się jako element dekoracji, ale również działają na zmysły wprawiając nas w dobry nastrój oraz zestawy do pielęgnacji twarzy i ciała.

Kosmetyczny upominek zawsze na czasie!

Na czym się więc skupić przy wyborze podarunku dla bliskiej kobiety? Po pierwsze wybierz sprawdzoną markę, po drugie zwróć uwagę na trwałość, a po trzecie, na dostępność! Bo przecież nie zostało za wiele czasu. Te trzy warunki na pewno spełniają propozycje od marki NEUTROGENA, które spełnią się w roli prezentów last minute, ponieważ możesz je znaleźć w większości drogerii oraz… w Biedronce! Domyślasz się o czym mowa? Przełomowa receptura Formuły Norweskiej zawarta w produktach marki podbiła serca kobiet na całym świecie! Produkty te pielęgnują i intensywnie nawilżają nawet najbardziej suchą i wrażliwą skórę. Najnowsze produkty do twarzy i ciała z linii NEUTROGENA Hydro Boost w świątecznych zestawach znajdziecie w Rossmanie!

Zestaw Hydro Boost Pielęgnacja twarzy to absolutny hit, który wzmacnia barierę ochronną skóry! Kosmetyki doskonale sprawdzą się także przy usuwaniu delikatnego makijażu, pozostawiając orzeźwioną, aksamitną i nawilżoną skórę. Przyjemny, delikatny zapach i odpowiednia konsystencja zapewniają komfort aplikacji. Nawadniający żel do mycia w komplecie z żelem do twarzy tworzą rewelacyjny upominek dla mamy lub siostry. Dostępny jest za 59,99zł.

Drugim zestawem świątecznym od NEUTROGENY, który znajdziecie w Rossmannie jest Hydro Boost Pielęgnacja ciała. W jego skład wchodzą: żelowy balsam do ciała i żelowy krem do rąk. Orzeźwiająca formuła produktów zawiera kwas hialuronowy, który zatrzymuje wodę zapewniając skórze długotrwałe nawilżenie. Żelowo-kremowa konsystencja gwarantuje szybkie wchłanianie się w skórę. Sugerowana cena kompletu to 33,99zł.

Idealne produkty na mroźne dni?

Kiedy termometry wskazują minusowe temperatury najchętniej zostałybyście w domach, otulone ciepłym kocem? Też tak mamy. Ale niestety obowiązki wzywają... Dlatego w codziennych wyzwaniach, oprócz czapki, szalika i rękawiczek powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu naszej skóry. Ale jak prawidłowo pielęgnować cerę? Zimą szczególnie musimy o nią zadbać. Wybierając te zestawy jako świąteczne prezenty dbamy także o najbliższych!

Zimą, kiedy skóra wymaga szczególnej opieki, powinnaś zafundować sobie kosmetyki, które cię w tym wyręczą. Dzięki marce NEUTROGENA poradzisz sobie z silnym wysuszeniem skóry i jej podrażnieniami. Zestaw Intense Repair Natychmiastowa ulga dla suchej skóry to regenerujący opatrunek na skrajnie przesuszoną i szorstką skórę. W jego skład wchodzą: intensywnie regenerująca emulsja do ciała, bezzapachowy krem do rąk i ochronny sztyft do ust. Produkty przynoszą natychmiastową ulgę, likwidując niepotrzebne napięcie skóry, dzięki czemu staje się gładka, miękka i przede wszystkim intensywnie nawilżona. Tę rewelacyjną kompozycję możesz podarować komuś bliskiemu pod choinkę. Teraz zestaw dostępny jest w promocyjnej cenie za jedyne 27,99zł! Znajdziesz go m.in. w Superpharmie.

Unikatowy zestaw dostępny także w Biedronce! Mowa o Deep Moisture Głębokie nawilżenie. Głęboko nawilżające kosmetyki idealnie sprawdzą się w mroźne dni. Aktywne składniki naturalnego pochodzenia przywracają odpowiedni poziom nawilżenia, zapewniając elastyczność i tworząc długotrwałą ochronę. W zestawie znajdziecie głęboko nawilżającą emulsję do ciała oraz szybko wchłaniający się krem do rąk. Kosmetyki nie pozostawiają tłustej warstwy, ale miękką i świeżą skórę. To wszystko w cenie 27,99zł (aż 15zł taniej niż produkty kupowane oddzielnie)!

Wybrałaś już zestaw dla siebie i bliskich? :)

Materiał powstał we współpracy z marką Neutrogena