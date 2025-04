Nie od dziś wiadomo, że uroda i sylwetka w dużej mierze zależą od naszej diety. Dlatego warto zadbać, o to co znajduje się na naszym talerzu. Spożywając na co dzień nadmierną ilość pustych kalorii pozbawiamy swój organizm niezbędnych do funkcjonowania witamin. Dowiedz się, jak to zmienić! Okazuje się, że wszystko czego potrzebujesz masz w swojej kuchni!

Marzysz o nienagannym wyglądzie? Zrezygnuj z diety!

Chcesz cieszyć się zdrową, promienną cerą i lśniącymi włosami? A może zależy ci na poprawie samopoczucia? W jednym i drugim wypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie do jadłospisu porcji warzyw i owoców. To duet to zadań specjalnych, który króluje u każdego dietetyka! Dlaczego? Ponieważ poprawiają kondycję twojej skóry, odżywiają, oczyszczają organizm, a nawet zapobiegają śmiertelnym chorobom, takim jak np. rak. Warzywa i owoce są kluczem do zachowania zdrowia. Poza tym, jedzenie ich to czysta przyjemność, bo są po prostu smaczne. Mimo, że to nie jest najlepszy czas na świeże owoce czy warzywa, znamy ich idealny zamiennik. Mowa oczywiście o sokach!

Jakie najlepiej wybrać? Sięgnijmy więc po te, które spełnią nasze oczekiwania. Te, które zachowają właściwości użytych warzyw i owoców oraz są bezpośrednio gotowe do spożycia, gdy tylko masz na nie ochotę. Masz wątpliwości, że takie produkty w ogóle istnieją? Oczywiście! Victoria Cymes, jako pierwszy w Polsce producent soków, wprowadziła technologię HPP do utrwalania soków. Co to oznacza? Dzięki jej zastosowaniu, soki tłoczone na zimno zachowują większość wartości odżywczych użytych warzyw i owoców.

Unikalna technologia i świetny smak

Metoda HPP to innowacyjny proces, który pozwala na wydłużenie terminu przydatności do spożycia soku nawet do 2 miesięcy! Zatem bez obaw możesz je trzymać w swojej lodówce na potrzebę poprawienia samopoczucia. Nie są pasteryzowane oraz nie zawierają konserwantów. Produkty CYMES są również niskokaloryczne, więc świetnie wpisują się w koncepcję zdrowego trybu życia.

Ale to nie wszystko! Soki charakteryzują się również wyjątkowym smakiem. Powstały trzy nowe kompozycje o równie oryginalnych nazwach.

#SUKCES – to połączenie soku tłoczonego ze świeżych jabłek z ananasem, truskawką i limonką.

– to połączenie soku tłoczonego ze świeżych jabłek z ananasem, truskawką i limonką. #SZCZĘŚCIE – to jabłko z dodatkiem mango oraz marchwi.

– to jabłko z dodatkiem mango oraz marchwi. #PASJA – jabłko z dodatkiem ogórka, selera naciowego i naci pietruszki.

Świeżo tłoczone soki CYMES mogą w szybki i zdrowy sposób zaspokajać zapotrzebowanie organizmu na witaminy i minerały. Wypróbujesz?

