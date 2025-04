Duże gumki do włosów to jeden z ważniejszych trendów na wiosnę! W tym sezonie będziemy również nosić oryginalne piny, które dodadzą charakteru każdej stylizacji oraz trochę dziecięcej fantazji. A skoro o dzieciach mowa… Czy wiesz, że kupując modne akcesoria możesz zmienić życie dzieciaków w potrzebie? Wszystko dzięki marce TK Maxx, która połączyła siły z Brygidą Handzelewicz-Wacławek oraz Justyną Przygońską, projektantkami i założycielkami polskiej marki THE ODDER SIDE. Duet stworzył unikatową kolekcję stylowych gumek do włosów oraz pinów inspirowanych motywem bohaterskości. Co najważniejsze, dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Akademii Przyszłości, która pomaga dzieciom!

Reklama

Program, która zmienia przyszłość

Co w Akademii Przyszłości jest tak niezwykłego, że TK Maxx jest już od 5 lat partnerem strategicznym programu? Akademia poprzez regularne spotkania z wolontariuszami uczy dzieci, jak sobie radzić w świecie oraz jak zdrowo pokonywać bariery i rozwiązywać problemy. Jej podopieczni to mali ludzie „z długą historią”. Jak są wybierane dzieci do programu? Szkoły wskazują uczniów, którzy wymagają wsparcia i pomocy, a wolontariusze Akademii pomagają im w nauce oraz dbają o ich rozwój. Jeden wolontariusz pracuje z jednym dzieckiem przez okres roku spotykając się z podopiecznym raz w tygodniu.

„W TK Maxx jesteśmy oddani pomocy potrzebującym dzieciom w całej Polsce. Niezwykle cieszymy się ze współpracy z The Odder Side, gdyż dzięki niej będziemy mogli zgromadzić jak najwięcej środków w celu wsparcia Akademii Przyszłości i zachęcać naszych klientów do wzięcia udziału w akcji” – mówi Jo Murphy, Head of Corporate Responsibility w TJX Europe.

Wyjątkowa współpraca TK Maxx i THE ODDER SIDE

Charytatywna kolekcja akcesoriów zaprojektowana dla TK Maxx przez THE ODDER SIDE jest inspirowana bohaterskością – bohaterami są zarówno dzieci, które wspólnie z Akademią Przyszłości przezwyciężają swoje problemy, jak i ci, którzy im codziennie pomagają.

Jak powiedziała Justyna Przygońska:

„Bardzo się cieszymy ze współpracy z TK Maxx i z Akademią Przyszłości. Dzięki temu projektowi możemy pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują i spełnić ich marzenia.”

Gadżety zostały utrzymane w minimalistycznej stylistyce oraz jasnych wiosenno-letnich kolorach. Cztery piny w kształcie pioruna, gwiazdki, serduszka i wstążki nawiązują do odznaczeń superbohaterów! Doskonale sprawdzą się do ozdobienia dżinsowej kurtki, spodni lub plecaków – worków. Natomiast seria gumek dostępnych w kolorze pudrowego różu, czarnym w białe gwiazdki oraz koralowym (ten odcień to hit sezonu!) to wyraźne nawiązanie do stylu lat 90. Dzięki nim nawet najzwyklejszy kucyk wygląda trendy! Warto podkreślić, że wszystkie produkty z kolekcji zostały zaprojektowane i wykonane w Polsce, a całkowity dochód ze sprzedaży limitowanej kolekcji gadżetów zostanie przekazany na rzecz podopiecznych programu Akademii Przyszłości. Gumki do włosów (9,99 zł) i piny (4,99 zł), będą dostępne we wszystkich sklepach TK Maxx już w drugiej połowie maja!

Brygida Handzelewicz-Wacławek mówi:

„Dzięki takim inicjatywom jak ta, każdy z nas może w prosty sposób wesprzeć dzieci z Akademii w walce z ich problemami i przy okazji pokazać, że nie potrzebujemy peleryn oraz nadprzyrodzonych mocy, aby zostać bohaterami!”

Uwielbiamy takie zakupy - my zyskujemy piękny dodatek, a ktoś szansę na nowe, lepsze życie!

Materiał powstał we współpracy z TK Maxx