Przede wszystkim ważne jest, aby zadbać o odpowiednie nawodnienie i odżywienie włosów, aby utrzymać je w dobrej formie. Opowiem także o kilku witaminach i składnikach odżywczych, które mogą pomóc wspierać zdrowe włosy latem: Zacznijmy od witaminy A, która nawilża skórę głowy i włosy, które nawilża skórę głowy i włosy. Dobrą dawkę witaminy A znajdziesz w marchewce, słodkiej ziemniaku, szpinaku i dyni.

Reklama

Nadmierna produkcja sebum, która może występować latem powinna być przez nas eliminowana. W tym celu używajmy zamiennie dwóch rodzajów szamponów, nawilżającego i przeciwłojotokowego. Myjmy włosy według zaistniałej potrzeby, nośmy nakrycia głowy, nie suszmy i nie prostujmy włosów, nie myjmy ich w gorącej wodzie - wyjaśnia Agnieszka Trepka.

Kolejnymi z witamin, są witaminy z grupy B: Biotyna (B7), niacyna (B3) i pantotenowy (B5), które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia włosów i regulują pracę gruczołów łojowych, które są aktywniejsze latem. Wpływają one na elastyczność, wzrost i ogólny stan włosów. Znajdziesz je w orzechach, nasionach, rybach, mięsie, jajkach i zielonych warzywach liściastych. Z kolei witamina C pomaga w produkcji kolagenu, który jest niezbędny do utrzymania struktury włosów. Znajdziesz ją w cytrusach, papryce, truskawkach i kiwi. Witamina E natomiast działa jako antyoksydant, chroniąc włosy przed szkodliwym wpływem promieni UV i innych czynników środowiskowych.

Źródła witaminy E to orzechy, nasiona, oleje roślinne i szpinak. Witamina D ma wpływ na zdrowy wzrost włosów, a nasze ciało może ją produkować w odpowiedniej ilości pod wpływem promieni słonecznych. Wspomaga ona odporność naszego organizmu. Jednak dla pewności można spożywać produkty wzbogacone w witaminę D lub zażywać suplementy - dodaje Agnieszka Trepka.

Bardzo ważnym dla włosów pierwiastkiem jest żelazo, jego niedobór może prowadzić do osłabienia i wypadania włosów. Produkty bogate w żelazo to mięso, ryby, szpinak, soczewica i orzechy. NIe zapomnijmy także o cynku, ponieważ wpływa na kondycję włosów oraz skóry głowy, pomagając zachować ich zdrowy wygląd. Znajdziesz go w mięsie, owocach morza, orzechach i nasionach.

Pamiętajmy, o procedurze namaczania włosów słodką wodą przed i po wyjściu z morza lub basenu. Pijmy dużo wody, nie zapominajmy o kosmetykach, które zawierają termoochronę oraz dostarczą włosom np. kwas hialuronowy, pantenol oraz uzupełnią braki składników mineralnych. Polecam hiszpańską markę DSD de LUXE, np. produkt 5.2.1 z linii nawilżającej.

Przed rozpoczęciem suplementacji witaminami lub minerałami zawsze warto skonsultować się z trychologiem, aby upewnić się, że spełniasz swoje indywidualne potrzeby odżywcze, które pomogą także twoim włosom - wyjaśnia Agnieszka Trepka.