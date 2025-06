Stylizacja bez ochrony, farbowanie włosów, nieprawidłowa pielęgnacja, czynniki zewnętrzne, czy nawet dieta mogą negatywnie wpływać na nasze włosy, a często nie sposób uniknąć tych czynników. Efekt? Matowe, suche i plączące się pasma. Najbardziej uciążliwe jest to w przypadku długich włosów, ale wierzcie nam, te krótkie też potrafią przysporzyć sporo problemów, kiedy nie sposób ich rozczesać.

Luźny koczek, kitka czy inne uczesanie z gumką w roli głównej nie muszą się wiązać z szarpaniem włosów i ich wyrywaniem. Do tej pory rozwiązaniem była m.in. gumka invisibobble, ale teraz do tego rewolucyjnego rozwiązania dołącza OnlyBio - marka, która wie, jak zadbać o to, aby każdego dnia pasma były lśniące i wyglądały zdrowo.

Co wyszło z tego połączenia? Najlepsze rozplątujące formuły dla efektu gładkich włosów - linia OnlyBio x invisibobble, którą pokochają także posiadaczki krótkich włosów, mających tendencję do puszenia się.

OnlyBio x invisibobble - poznajcie linię, o której będzie głośno

Gładka tafla włosów już nie musi być marzeniem, czy efektem przeróbki zdjęcia w programie graficznym. Włosy jak po wizycie w salonie fryzjerskim możecie uzyskać dzięki temu zestawowi kosmetyków. Pamiętajcie jednak, że w uzyskaniu jak najlepszych efektów, zawsze cenna jest systematyczność.

Po co warto wejść do Rossmanna już 14 czerwca (to wtedy linia trafi na półki)?

Szampon wygładzający o rozplątującej formule OnlyBio x invisibobble

Jego unikalna formuła zawiera ekstrakt z różowego grejpfruta i i proteiny z groszku, dzięki czemu włosy stają się wygładzone i odporne na uszkodzenia. Po wysuszeniu, pasma są sypkie i pełne blasku, a problem z rozczesywaniem znika. Co więcej, szampon chroni włosy także przed plątaniem.

Odżywka nabłyszczająca o rozplątującej formule OnlyBio x invisibobble

Wydaje wam się, że nie ma już nadziei dla waszych plączących się włosów? Poznajcie odżywkę, która otula kosmyki. Zawiera ekstrakt z różowego grejpfruta i olej kukui, które wygładzają, chronią i ułatwiają rozczesywanie włosów. Efekt? Zdrowo wyglądające, lśniące pasma, które się nie plączą.

Maska wygładzająca o rozplątującej, sprężystej formule OnlyBio x invisibobble

To idealne rozwiązanie, kiedy wasze włosy potrzebują mocnego wsparcia. Zapewnia pasmom idealną gładkość i blask, dając poczucie zaopiekowania. W jego formule także znajdziemy ekstrakt z różowego grejpfruta, a także olej roucou. Maska nie tylko poprawia wygląd włosów, chroni przed plątaniem, ale też wzmacnia ich odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Serum retuszujące suche końcówki o rozplątującej formule OnlyBio x invisibobble

To połączenie działania ekstraktu z różowego grejpfruta, trehalozy i ekstraktu z liczi, dzięki czemu natychmiast wygładza rozdwojone końcówki, które przestają się plątać, a do tego je chroni i nadaje im blasku. Pożegnajcie matowe włosy w kilka chwil.

Olejek nabłyszczająco-rozplątujący OnlyBio x invisibobble

Idealnie gładkie i błyszczące włosy? Ten olejek przychodzi z pomocą. To połączenie ekstraktu z różowego grejpfruta i oleju tsubaki. Wygładzenie, ochrona przed uszkodzeniami, pasma pełne blasku są na wyciągnięcie ręki.

Odżywka multifunkcyjna o rozplątującej formule OnlyBio x invisibobble

Wygładzenie, upiększenie, nabłyszczenie, ułatwienie rozczesywania i zapobieganie plątaniu - czy jeden produkt może spełniać te wszystkie zadania? Tak! Ta odżywka to połączenie ekstraktu z różowego grejpfruta i protein z ryżu.

W linii znalazło się tyle produktów, że każdy może stworzyć swój idealny zestaw pielęgnacyjny. Efekt tafli na włosach uprzyjemnia także niesamowity zapach łączący nuty wanilii i kwiatów, który utrzymuje się na włosach. Według nas to będzie hit tego lata.

Pamiętajcie, że ta linia zagości na półkach Rossmanna już 14 czerwca! Możecie ją nabyć także online www.onlybio.life.

