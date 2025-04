1. Bokserki w serduszka

Reklama

Ta rzecz pierwsza przyszła mi na myśl. Ohydne kolorowe w czerwone lub (nie daj Boże) różowe serduszka męskie bokserki. I kto to potem na siebie założy?

2. Pluszak z serduszkiem w łapkach

Najczęściej jest to pluszowy miś. Na szyi ma kokardkę, a w łapkach trzyma czerwone serduszko z napisem „ I love you” lub „Be mine Valentine”. Nie wiem czemu nie ma napisu po polsku – najczęściej są to napisy w języku angielskim. No ale to w końcu anglosaskie święto…

3. Poduszka w kształcie serca

Tak samo kiczowata i nieoryginalna jak pluszak. Najczęściej w kolorze czerwonym lub różowym z powyższymi napisami. Ani ona wygodna, ani do wystroju sypialni pasuje.

4. Kiczowate kartki walentynkowe

Z napisami najczęściej w języku angielskim, często w kształcie serca. Na obrazku – zakochana para ludzi lub misiów - koniecznie z serduszkami! Najczęściej w kolorze czerwonym lub różowym.

5. Rozgrzewające serduszko

Mnóstwo takich w sklepach internetowych. Pod wpływem dotyku rozgrzewają się podobno do temperatury około 50 °C. Ohyda – jakby nie mógł to być zwykły termofor. Zresztą po co zakochanej osobie jeszcze rozgrzewające serduszko? Zakochanym przecież zawsze jest ciepło.

6. Płyta z romantyczną muzyką

Na niej wszystkie najbardziej znane ckliwe hity. Nudne długie i usypiające. Nie ma nic gorszego. Taka płyta to na uspokojenie może się nadaje.

Zobacz także: Jakie kobiety są lubiane przez mężczyzn?

7. Kubek

Mam tu na myśli albo kubek z własnym zdjęciem przyozdobiony czerwonymi serduszkami lub kubek (ten jest tańszy) z zakochanymi misiami. Najgorsze są te grające. Melodia zostaje uaktywniona po wlaniu do nich płynu.

8. Wisiorek w kształcie serduszka

Srebrny, złoty lub metalowy. Jakie to proste – dać taki właśnie wisiorek z takiej okazji. Jakby bardziej oryginalnej biżuterii nie było.

9. Oświadczyny lub zaręczyny 14 lutego.

Najgłupszy i najłatwiejszy do odgadnięcia dzień na „niespodziewane” oświadczyny. Nie sposób wybrać gorszego dnia. I co potem powiesz dzieciom? Że oświadczyłeś się ich mamie w Walentynki. Powiedzą, że to banał i nic oryginalnego. Pomyśl dwa razy. Może lepiej zrobić to dzień wcześniej lub później.

10. Breloczek do kluczy w kształcie serca

Ostatnia z rzeczy na mojej liście kiczów. Myślisz, że Twój mężczyzna będzie nosił go przy kluczykach do samochodu? Czy narazi się w ten sposób na pośmiewisko kolegów? Co będzie jak zobaczą, że nosi przy kluczykach takie „cudo”? Pewnie pomyślą, że jest strasznym pantoflarzem i zakochał się po uszy. A to w męskim świecie passe przyznawać się do takich rzeczy. Chcesz tego na pewno?

Oto moja subiektywna lista Walentynkowych prezentów. Moja rada – miłość okazujmy sobie codziennie, a nie od święta. Jeśli chcemy komuś coś podarować z miłości zastanówmy się czy musi to być akurat coś z powyższych bibelotów dla zakochanych. A co Ty byś umieściła na swojej liście kiczów walentynkowych?

Reklama

Polecamy: Zostań idealną partnerką