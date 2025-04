Wraz z wielkim powrotem stylu power dressing koszula damska przeżywa czasy swojej świetności. Od lat 70-tych sporo się jednak zmieniło i ten ponadczasowy element garderoby towarzyszy kobietom już nie tylko w pracy, ale także każdej innej sytuacji – od spotkania z przyjaciółkami, po wielkie gale.

Patrząc na propozycje z jesienno-zimowej kolekcji marek Wólczanka i Lambert, w której obok koszul czysto biznesowych pojawiły się także modele z szykownego jedwabiu oraz ozdobione wyjątkowymi wzorami, popularność koszul jest w pełni zrozumiała.

Nowa kolekcja marki bazuje na tkaninach od najlepszych dostawców, zarówno z Europy, jak i innych części świata. Koszule damskie szyte są przede wszystkim z bawełny i wiskozy, ale w ofercie znalazło się również miejsce dla modeli jedwabnych, stanowiących synonim codziennego luksusu. Wśród zdobień wyróżniają się efektowne kokardy oraz wywijane mankiety. Na uwagę zasługują również rozszerzane rękawy, które na nowo definiują proporcje sylwetki.

Dyrektor kreatywny marki Dariusz Jarzynka w tym sezonie postawił na intrygujące zestawienia motywów. Są nimi między innymi:

rajskie ogrody , czyli niesłabnący w modzie evergreen – kwiatowy print;

, czyli niesłabnący w modzie evergreen – kwiatowy print; pantera , w różnych wariacjach kolorystycznych;

, w różnych wariacjach kolorystycznych; waga przepychu , motyw okazałych łańcuchów (nawiązujące do złotych czasów Gianniego Versace) zdobić będzie koszule w mocnych, nasyconych odcieniach: różowym, czerwonym, zielonym czy bordowym;

, motyw okazałych łańcuchów (nawiązujące do złotych czasów Gianniego Versace) zdobić będzie koszule w mocnych, nasyconych odcieniach: różowym, czerwonym, zielonym czy bordowym; gra w geometrię , czyli absolutna mnogość odcieni i kształtów;

, czyli absolutna mnogość odcieni i kształtów; czas na biznes, dominanta czerni i bieli w akompaniamencie subtelnych mikrowzorów.

Nasza redaktor prowadząca – Karolina Kalinowska specjalnie dla Was przygotowała trzy stylizacje właśnie z koszulą w roli głównej. Jesteście ciekawe, na jaki look postawiła? Zobaczcie nasze wideo! Jeśli jeszcze kogoś nie przekonałyśmy, to zdradzimy, że Karolina w wideo poda wam kod rabatowy (ważny do 13.10.2019) na najnowszą kolekcję od Wólczanki i Lambert! Brzmi dobrze prawda?

