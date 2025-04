Dreame nie ustaje w udoskonalaniu swoich produktów, aby stawały się jeszcze lepsze. Teraz przyszła pora na rewolucję w segmencie beauty - dostępna dotychczas w ofercie marki suszarka-lokówka Airstyle, doczekała się nowej wersji, z oznaczeniem Pro. Charakteryzuje się ona jeszcze lepszymi parametrami, szerszym zestawem akcesoriów oraz najwyższą wygodą przechowywania, dzięki dostępnemu w zestawie eleganckiemu etui. To wszechstronne urządzenie 7w1 łączy funkcje suszarki oraz narzędzi do stylizacji włosów, aby zapewnić efekty jak z salonu fryzjerskiego, bez wychodzenia z domu. Silny, ale delikatny strumień powietrza skutecznie suszy i modeluje, jednocześnie chroniąc włosy przed przegrzaniem. Efekt? Gładkie, lśniące, pełne życia pasma. W zestawie znajduje się aż siedem magnetycznych końcówek, które każda użytkowniczka pokocha od pierwszego użycia. Są one idealne do każdego typu włosów i każdej fryzury: od naturalnych fal, przez romantyczne loki, aż po efekt tafli.

Reklama

Mat. prasowe

Zadbaj o włosy, nie rezygnując z efektywności

Airstyle Pro to nie tylko stylizacja – to świadoma pielęgnacja. Dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli temperatury NTC, urządzenie monitoruje poziom ciepła aż 300 razy na sekundę, aby nie dopuścić do przegrzania włosów. Trzy poziomy temperatury i trzy prędkości nawiewu pozwalają dostosować pracę urządzenia do indywidualnych potrzeb – niezależnie od rodzaju włosów czy upodobań.

Zakręcanie loków jeszcze nigdy nie było tak intuicyjne! Dzięki końcówkom o średnicy 32 mm i technologii Jet Reflux, pasma same oplatają się wokół wałka – bez szarpania, bez plątania, bez stresu. Osobne końcówki na lewą i prawą stronę głowy ułatwiają stylizację, nawet jeśli robisz to pierwszy raz.

Dreame Airstyle Pro został stworzony z myślą o różnorodności kobiecych potrzeb. Dlatego w zestawie znajdziesz również trzy szczotki, które pomogą Ci stworzyć idealną fryzurę - stworzoną na prostowania delikatnych i cienkich włosów miękką prostującą, przeznaczoną do trudniejszych pasm twardą prostującą oraz okrągłą zwiększającą objętość. Z kolei dzięki końcówce wygładzającej z łatwością ujarzmisz puszące się kosmyki. Ukierunkowany strumień powietrza wygładza pasma, bez potrzeby sięgania po dodatkowe kosmetyki. Całości zestawu dopełnia specjalna nakładka do suszenia włosów. Efekt? Naturalnie piękne, zdrowe włosy.

Podsumowując, zestaw Dreame Airstyle Pro zawiera następujące nasadki:

Suszarka do włosów – pozwala na efektywne i bezpieczne wysuszenie.

– pozwala na efektywne i bezpieczne wysuszenie. 2 wałki automatycznie owijające włosy – dla tworzenia loków z lewej i prawej strony, co eliminuje konieczność manualnego obracania wałka.

– dla tworzenia loków z lewej i prawej strony, co eliminuje konieczność manualnego obracania wałka. Miękka szczotka prostująca – idealna do prostowania delikatnych i cienkich włosów.

– idealna do prostowania delikatnych i cienkich włosów. Twarda szczotka prostująca – doskonała do rozczesywania trudniejszych pasm i rozprowadzania kosmetyków.

– doskonała do rozczesywania trudniejszych pasm i rozprowadzania kosmetyków. Okrągła szczotka zwiększająca objętość – dodaje objętości i lekkości każdemu uczesaniu.

– dodaje objętości i lekkości każdemu uczesaniu. Dysza wygładzająca – pozwala ujarzmić niesforne kosmyki.

Bezpieczeństwo i komfort przede wszystkim

Dwustopniowy system filtracji chroni zarówno urządzenie, jak i Twoje włosy. Filtry zabezpieczają przed kurzem i przypadkowym wciągnięciem pasm do wnętrza suszarki – co oznacza nie tylko większą trwałość urządzenia, ale i jeszcze więcej bezpieczeństwa dla Twojej fryzury.

Ergonomiczna forma, antypoślizgowa rączka pokryta eleganckim materiałem z fakturą skóry i obracający się przewód sprawiają, że stylizacja staje się czystą przyjemnością. Magnetyczne mocowanie końcówek ułatwia ich błyskawiczną wymianę, a cicha praca urządzenia (poniżej 76 dBA) pozwala stylizować włosy nawet wcześnie rano lub późnym wieczorem – bez obaw, że obudzisz domowników.

Całość dopełnia eleganckie etui – wykonane z ekologicznej skóry w odcieniu camel. Przemyślane wnętrze etui sprawia, że każde akcesorium ma swoje miejsce, a mowa przecież o bardzo bogatym zestawie. To nie tylko praktyczny dodatek, ale także stylowy must-have, który świetnie sprawdzi się jako prezent – albo jako mała nagroda dla samej siebie.

Wszechstronny zestaw Dreame Airstyle Pro obejmuje następujące elementy:

Przewód z uchwytem

Suszarka do włosów Dreame AirStyle Pro

Wałek automatycznie owijający włosy

Dysza wygładzająca

Twarda nakładka prostująca

Miękka nakładka prostująca

Okrągła szczotka zwiększająca objętość

Szczoteczka do czyszczenia filtra

Pudełko

Instrukcja obsługi

Cena i dostępność.

Dreame Airstyle Pro będzie dostępne w sugerowanej cenie katalogowej 1.429 zł. Marka przygotowała jak zwykle atrakcyjną ofertę premierową - od 16 do 30 kwietnia model ten będzie można znaleźć w cenie 1199 zł w sieci Media Expert oraz w oficjalnych kanałach sprzedażowych marki – Oficjalnej Strefie Dreame, Oficjalnym Sklepie Dreame oraz w sklepie internetowym.

Reklama

Materiał promocyjny marki Dreme