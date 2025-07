Moc kosmetyków do stylizacji włosów Taft Aloe Boost

Przełomowa linia produktów do stylizacji włosów Aloe Boost rewolucjonizuje sposób myślenia o pielęgnacji i układaniu włosów. Nowa seria łączy w sobie skuteczność profesjonalnych produktów do stylizacji z intensywną pielęgnacją, dzięki unikalnej formule wzbogaconej aloesem i niacynamidem.

W linii kosmetyków Schwarzkopf Taft Aloe Boost znajdziesz:

spray teksturyzujący do włosów - do podkreślenia fal i nadania objętości,

- do podkreślenia fal i nadania objętości, krem do stylizacji włosów - do wygładzania i pielęgnacji,

- do wygładzania i pielęgnacji, lakier do włosów - do długotrwałego utrwalenia fryzury.

Jakie składniki zawierają kosmetyki z linii Aloe Boost?

Sok z liści aloesu – intensywnie nawilża, wygładza i nadaje włosom miękkości.

– intensywnie nawilża, wygładza i nadaje włosom miękkości. Niacynamid (witamina B3) – wzmacnia strukturę włosa, chroni przed puszeniem i dodaje blasku.

(witamina B3) – wzmacnia strukturę włosa, chroni przed puszeniem i dodaje blasku. Panthenol – zwiększa elastyczność włosów i chroni przed utratą wilgoci.

– zwiększa elastyczność włosów i chroni przed utratą wilgoci. Gliceryna – humektant, który przyciąga i zatrzymuje wodę we włosach.

Dlaczego warto wybrać kosmetyki Aloe Boost?

Linia do stylizacji łączy w sobie szereg korzyści, które sprawiają, że codzienna pielęgnacja i układanie kosmyków stają się łatwiejsze i bardziej efektywne:

Turbo nawilżenie dzięki zawartości aloesu , co sprawia, że nawet najbardziej wymagające włosy stają się miękkie i pełne życia.

, co sprawia, że nawet najbardziej wymagające włosy stają się miękkie i pełne życia. Wzmocnienie struktury włosa za sprawą niacynamidu , który wspiera elastyczność i odporność na uszkodzenia.

, który wspiera elastyczność i odporność na uszkodzenia. Lekka, wegańska formuła bez silikonu – zero obciążenia i naturalny wygląd.

– zero obciążenia i naturalny wygląd. Ochrona przed wilgocią i puszeniem – fryzura pozostaje trwała nawet w trudnych warunkach pogodowych.

– fryzura pozostaje trwała nawet w trudnych warunkach pogodowych. Wielofunkcyjność – produkty sprawdzają się zarówno do stylizacji beach waves, loków, jak i wygładzania włosów.

– produkty sprawdzają się zarówno do stylizacji beach waves, loków, jak i wygładzania włosów. Łatwość aplikacji i szybkie efekty – idealne do codziennego użytku, bez konieczności wizyty u fryzjera.

– idealne do codziennego użytku, bez konieczności wizyty u fryzjera. Przyjazne dla środowiska – opakowania z recyklingu i formuły zatwierdzone przez PETA.

Spray teksturyzujący do włosów Aloe Boost – nadaj swoim kosmykom objętości i lekkości

Spray teksturyzujący to sekret naturalnych, swobodnych fryzur. Chcesz uzyskać efekt niesfornych beach waves albo unieść włosy u nasady? Ten spray do stylizacji włosów pozwoli Ci stworzyć wymarzony look bez obciążania pasm. Lekka formuła bez silikonu zapewni im naturalny wygląd i delikatny, wakacyjny charakter. Sprawdzi się również jako spray do loków – idealny na co dzień i na specjalne okazje.

Jak stosować spray do włosów?

Aplikacja jest niezwykle prosta:

Dobrze wstrząśnij butelkę przed użyciem. Stosuj na suche włosy, rozpylając krótkie serie z odległości 30 cm. Rozczesz palcami, aby uzyskać pożądany, zmierzwiony wygląd. Ciesz się naturalnie wyglądającymi falami i objętością.

Krem do stylizacji włosów Aloe Boost – idealny skręt i zero puszenia

Krem do stylizacji włosów sprawdzi się zarówno w przypadku włosów kręconych i falowanych, podkreślając ich skręt, jak i prostych, pomagając wygładzić niesforne pasma. To must-have dla wszystkich, którzy kochają elastyczne, miękkie fryzury. Krem do włosów Aloe Boost nawilża, wzmacnia i nadaje blasku. Lekka formuła zapewnia włosom siłę i pielęgnację, a także długotrwałe utrwalenie i gładką teksturę dla naturalnego wyglądu.

Jak stosować krem do stylizacji włosów?

Rozetrzyj krem w dłoniach. Nałóż na suche lub wilgotne włosy. Wgnieć, podkręć lub wygładź – Ty decydujesz o efekcie! Ciesz się gładką taflą i naturalnym wyglądem włosów.

Lakier do włosów Aloe Boost – elastyczne utrwalenie na dłużej

Lakier do włosów Taft zawiera przełomową formułę, która wzmacnia i pielęgnuje włosy, zapewniając długotrwałe utrwalenie i gładkie wykończenie bez sklejania. Innowacyjny system HAPTIQ tworzy mikrowiązania i wzmacnia strukturę włosa. To gwarancja trwałości i naturalnego wykończenia. Utrwala, nie skleja, chroni przed wilgocią i sprawia, że fryzura wygląda świeżo przez cały dzień – nawet gdy pogoda płata figle.

Jak stosować lakier do włosów?

Rozpyl lakier na gotową fryzurę z odległości ok. 30 cm. Ciesz się utrwaleniem bez obciążenia i naturalnym połyskiem włosów.

Pomysły na fryzury na lato – stwórz efektowne stylizacje na każdą okazję

Wykorzystaj moc składników w produktach z linii Aloe Boost i stwórz idealną fryzurę na lato z naturalnym połyskiem. Oto propozycje, które możesz wypróbować:

Beach waves – naturalnie potargane fale z efektem objętości

Rozpyl spray teksturyzujący na suche włosy.

Wgnieć produkt palcami, aby podbić teksturę i uzyskać efekt naturalnych fal.

Loki w stylu glamour

Nałóż krem do stylizacji na wilgotne włosy, podkreślając skręt.

Wysusz włosy z dyfuzorem lub zakręć na lokówce.

Rozczesz loki palcami, spryskaj sprayem Aloe Boost dla objętości i utrwal lakierem.

Gładki kucyk lub upięcie – utrwalone, ale lekkie włosy

Nałóż krem do stylizacji włosów na całą ich długość, aby wygładzić pasma.

Zbierz włosy w kucyk lub eleganckie upięcie.

Utrwal fryzurę lakierem, aby uniknąć odstających kosmyków i zapewnić lekkość.

Messy Bun – niedbały kok z objętością

Rozpyl spray teksturyzujący na suche włosy, aby dodać im objętości i lekkości.

Zbierz włosy w luźny kok na czubku głowy, wypuszczając kilka pasm przy twarzy.

Utrwal fryzurę lakierem, aby kok zachował kształt przez cały dzień.

Warkocz boho

Nałóż krem do stylizacji na wilgotne włosy, aby je wygładzić i podkreślić teksturę.

Zapleć luźny, niedbały warkocz z boku głowy.

Delikatnie powyciągaj pasma z warkocza dla efektu „messy”.

Spryskaj lakierem, by fryzura się nie rozpadła.

Half-up z objętością

Użyj sprayu teksturyzującego na całej długości włosów, by uzyskać lekkość i uniesienie.

Zbierz górną część włosów w małego koczka lub kitkę, resztę zostaw rozpuszczoną.

Utrwal całość lakierem – fryzura będzie wyglądać świeżo przez wiele godzin.

Sploty przy twarzy

Rozpyl spray teksturyzujący na włosy, by uzyskać lepszą przyczepność.

Zapleć dwa cienkie warkoczyki po bokach twarzy i zepnij je z tyłu głowy.

Utrwal sploty lakierem, by nie rozpadły się w ciągu dnia.

Wet look – efekt mokrych włosów

Rozprowadź większą ilość kremu do stylizacji na wilgotnych włosach, przeczesz je do tyłu.

Utrwal fryzurę lakierem, by uzyskać połysk i trwałość.

Niskie upięcie z teksturą

Spryskaj włosy sprayem teksturyzującym, skupiając się na długości.

Zbierz włosy w niski kok lub kucyk, pozostawiając teksturowane pasma przy twarzy.

Utrwal całość lakierem dla naturalnego efektu.

Dzięki produktom Taft Aloe Boost każda z tych fryzur jest łatwa do wykonania, trwała i pełna naturalnej lekkości – niezależnie od okazji!

W dniach 15.07.2025-31.07.2025 linia kosmetyków Aloe Boost dostępna jest w promocyjnych cenach w drogeriach Rossmann. To idealny moment, by przetestować nowości i znaleźć swój ulubiony sposób na codzienną stylizację włosów!

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy produkty Taft Aloe Boost nadają się do włosów kręconych?

Tak, krem do stylizacji włosów oraz spray do stylizacji włosów podkreślają skręt i zapobiegają puszeniu.

Czy spray teksturyzujący chroni przed temperaturą?

Spray Aloe Boost chroni przed wilgocią, ale do stylizacji z użyciem wysokiej temperatury wybierz dedykowany spray termoochronny do włosów Taft.

Czy produkty są wegańskie?

Tak, cała linia Aloe Boost posiada wegańską formułę i certyfikat PETA.

