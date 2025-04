Reklama

Wiele z nas niecierpliwie wygląda wiosny, czeka na cieplejsze dni i... zmianę garderoby. Wprost nie możemy się już doczekać, aż zmienimy grube, puchowe kurtki i wełniane swetry na lekkie i zwiewne sukienki czy przewiewne koszule i szorty. Najpiękniejsza pora roku jest bliżej niż ci się wydaje, więc warto się do niej dobrze przygotować!

Kombinezon 55 zł, sukienka 50 zł, Fot.: Materiały prasowe

Modna mama, tata i dziecko na wiosnę

Sprawdź, czego brakuje w waszej szafie. Może potrzebujesz kilku modnych sukienek do pracy dla siebie, albo parę kompletów dla dziecka? A może to twój partner narzeka na braki w szafie? Niezależnie od tego, czy twoja rodzina ma ochotę na wielką metamorfozę, czy lekką zmianę, warto wprowadzić wiosenny powiew świeżości do garderoby. Na szczęście nie muszą one rujnować portfela. Nowa kolekcja Primark dostępna jest po przystępnych cenach, które to zaczynają się już od 30 zł.

Koszula 50 zł, szorty 39 zł , kombinezon 55 zł, sukienka 50 zł. Fot.: Materiały prasowe

Wiosną nie może zabraknąć oczywiście kwiatów. W nowej kolekcji Primark znajdziesz kolorowe stroje na każdą okazję. Z myślą o najmłodszych powstały m.in. sukienki z bufiastymi rękawkami. Starsze rodzeństwo i dorosłe panie mogą wybrać np. ozdobione falbankami kombinezony i sukienki midi. Kolekcja kwiatowa nie tylko przyciąga wzrok, ale też jest praktyczna i stwarza wiele możliwości budowania stylizacji. Świetnie łączy się z takimi dodatkami, jak skarpetki z falbankami czy plecione torby z Primark. Motywy kwiatowe pojawiają się też na męskich bluzach.

Damska sukienka 90 zł, sukienka dla niemowlaka 47 zł, sukienka dla dziewczynki 50 zł. Fot.: Materiały prasowe

Żółta sukienka 50 zł, niebieska sukienka 50 zł, sandały 60 zł. Fot.: Materiały prasowe

Uniwersalne stroje na co dzień i od święta

W nadchodzącym sezonie bardzo modne będą również białe sukienki z delikatnymi haftowanymi detalami. Idealny model na co dzień i na wielkie wyjścia jest rozkloszowany i warstwowy. Pięknie kręci się podczas obrotu w czasie tańca (koniecznie załóż go na wieczorną randkę i podsuń dziecku ten sam pomysł na przedszkolny lub szkolny bal!) i nie krępuje ruchów. Ty możesz dobrać do sukienki szpilki lub czółenka w wyrazistym kolorze, a twoje dziecko białe tenisówki bądź sandałki. W sklepie Primark znajdziesz też urocze modele dla niemowląt. W każdym wieku można wyglądać modnie i szykownie!

Mini sukienka damska 90 zł, sukienka dla dziewczynki 55 zł. Fot.: Materiały prasowe

Sukienka dla niemowlaka 55 zł, damska sukienka 90 zł. Fot.: Materiały prasowe

Postaw też na lekkie, jasne tkaniny, które sprawdzą się na co dzień i specjalne okazje, np. w gronie rodzinnym. Świetnie wyglądają np. białe i błękitne stroje z wiosennej kolekcji Primark. Ty zestaw koszulę z jeansami o kroju mom z efektem znoszenia (wciąż są bardzo modne i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić) oraz butami sportowymi lub ze spódnico-spodniami i balerinami z noskiem. Maluchowi dobierz do koszuli szorty i tenisówki bądź sandałki. Nie zapomnij też o dodatkach w postaci tkanych torebek z rafii czy kapelusza z ozdobną kokardą.

Niebieska koszulka i białe szorty 55 zł, sukienka 55 zł. Fot.: Materiały prasowe

Twoje dziecko preferuje wyraziste wzory? W sklepach Primark znajdziesz koszulki w kolorową kratkę. Równie modne i uniwersalne są nadruki w drobne paski oraz pastele. Warto zwrócić też uwagę na kombinezon wiązany w talii i warstwową minisukienkę, z falbaniastymi rękawami. Do takiego stroju w chłodniejsze dni wystarczy dobrać już tylko rajstopki i sweterek.

Mężczyźni również znajdą coś dla siebie na wiosnę. Panowie, którzy lubią swobodny styl mogą np. wybrać klasyczne jeansy i kolorowy T-shirt bądź koszulkę polo. W najnowszej kolekcji Primark nie zabrakło też oczywiście ciepłych bluz z kapturem i wygodnych butów sportowych. Na wieczór warto z kolei sięgnąć po eleganckie garnitury.

A ty, co znalazłaś dla siebie i swojej rodziny? Więcej informacji na temat sieci Primark i aktualnych kolekcji znajdziesz na stronie www.primark.com/pl.

Sukienka 80 zł. Fot.: Materiały prasowe

* Ceny zawarte w artykule są aktualne na dzień publikacji. Mogą się zmieniać bądź też różnić między sobą w poszczególnych sklepach Primark.