Nikt nie wyobraża sobie przecież Wigilii bez makowca, wspólnego kolędowania i... pięknie opakowanych prezentów pod udekorowaną choinką! Jak co roku firma Schwarzkopf & Henkel przygotowała bogatą ofertę świątecznych upominków, które sprawią najbliższym wiele radości.

Gliss Kur - dla sprężystych i zdrowych włosów

W tegorocznych zestawach świątecznych proponujemy zestaw Połysk Koloru i Płynny Jedwab, w których znajdują się szampon i balsam do włosów farbowanych lub matowych.

Jedwab w płynie jest najważniejszym składnikiem kosmetyków Gliss Kur do włosów matowych. Wygładza, nawilża, poprawia elastyczność. Włosy łatwiej się rozczesują, nie łamią się, są puszyste i lśniące. Seria Gliss Kur Połysk Koloru doskonale chroni włosy farbowane, zapewnia im najwyższej klasy pielęgnację i nadaje wspaniały blask.

Jako prezent możesz wybrać elegancki zestaw w kartoniku lub komplet z atłasową, szykowną kosmetyczką.

Gliss Kur - szampon + balsam Połysk Koloru, Płynny Jedwab w kartoniku - ok. 15,99

Taft idealnie trwała i elastyczna fryzura przez cały rok

W zależności od potrzeb możesz wybrać zestaw Superpołysk (lakier i pianka nadające włosom wspaniały blask), Supermocny (super mocno utrwalające lakier i pianka), Nadający puszystość (lakier i pianka dodające włosom objętości), Silk-flex (lakier i pianka utrwalające fryzurę i nadające włosom jedwabisty połysk) oraz Lycra-flex (lakier i pianka gwarantujące elastyczną i trwałą fryzurę).

Polecamy dwa dodatkowe zestawy - Silk-flex i Lycra-flex z eleganckimi, złotymi lub fioletowymi kosmetyczkami.

Lycra-flex (lakier+pianka) z kosmetyczką ok.19,99 zł

Fa - dla jedwabiście gładkiej skóry

Wielbicielkom olejków aromatycznych proponujemy zestawy słonecznych kosmetyków do ciała Be Happy & So Sunny (żel pod prysznic i dezodorant w sprayu) oraz odświeżający Youth Resource & Sensitive (żel pod prysznic i dezodorant w sprayu). Osobom pragnącym zapewnić skórze optymalną, naturalną pielęgnację polecamy Coconut&Pink Paradise (żel pod prysznic Fa z proteinami jogurtu oraz pobudzający dezodorant Fa Pink Paradise). Osobom przepadającym za modnymi dodatkami polecamy zestawy z atrakcyjnymi torebkami - różowy Passion Fruit and Guave&Pink Paradise, zielony Youth Resource&Spring Flower i żółty Be Happy & So Sunny.

Dla osób o wrażliwej skórze - komplet kosmetyków Fa Sensitive oraz wygładzający Softening.

Youth Resource & Sensitive - żel pod prysznic + dezodorant w sprayu ok.13,99