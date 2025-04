Poświęcasz dużo czasu swoim włosom? Wybierasz dobre kosmetyki, regularnie stosujesz maski, a także chronisz je przed słońcem? A one... wciąż są suche i pozbawione blasku? Okazuje się, że nie wystarczy tylko odpowiednia pielęgnacja. Potrzeba rozwiązań, które uchronią włosy przed nadmiernym przesuszeniem. Z pomocą przychodzi technologia, dzięki której powstają bezpieczne sprzęty do włosów, takie jak inteligentne suszarki z jonizacją. Nie tylko chronią włosy przed działaniem wysokiej temperatury, ale też dbają o ich strukturę i wygląd.

Reklama

Jaka powinna być dobra suszarka?

Przede wszystkim powinna być delikatna. Bezpieczna suszarka nie powinna niszczyć włosów, nawet przy użyciu najwyższej temperatury. To jeszcze nie wszystko. Suszarka powinna być także inteligenta — tak, by dopasować działanie do potrzeb włosa. Tylko wtedy zapewni bezpieczne, ale i efektywne suszenie. Na co poza tym zwracać uwagę? Sprzęt powinien być prosty w obsłudze — jeśli przypadkowo zmienimy ustawienia, powinniśmy z łatwością je przywrócić. Dla pań lubiących dużą objętość włosów ważny też będzie wygodny dyfuzor.

Suszarka Philips z technologią SesneIQ

Marka Philips przedstawia nową suszarkę z technologią SenseIQ. To inteligentne urządzenie, które dopasowane jest do różnych potrzeb włosów. Jego tajemnica tkwi w spersonalizowanej pielęgnacji, która pomaga zachować ich zdrowy i piękny wygląd. Technologia SenseIQ bada temperaturę włosów 12.000 razy podczas przeciętnego suszenia. Następnie dostosowuje parametry nawiewu do ciepła włosów. Dzięki temu nie są one przegrzane i zachowują aż do 95% naturalnego nawilżenia! Zaletą urządzenia jest podwójna jonizacja, która sprawia, że ich powierzchnia jest odpowiednio wygładzona. Dzięki temu wyglądają zdrowo, są lśniące i jedwabiście gładkie bez dodatkowej stylizacji!

Dlaczego warto wybrać suszarkę Philips?

To, co odróżnia suszarkę Philips od pozostałych suszarek, to pomiar temperatury włosa zamiast powietrza. Dzięki temu suszarka nie przegrzewa włosów, w konsekwencji zachowując je wolnymi od zniszczeń. SesnseIQ posiada aż 5 cyfrowych ustawień oraz tryb manualny. Dzięki temu możesz delikatnie lub szybko suszyć, kręcić loki i masować skórę głowy. Suszarka sama rozpoznaje użytą nasadkę i dobiera do niej odpowiedni program. Inteligentny silnik daje o 30% szybsze rezultaty, porównywalne do urządzeń o mocy 2300W. Poza tym suszarka niezwykle stylowo wygląda! W zestawie SenseIQ znajdziesz również dyfuzor, masażer skóry głowy oraz koncentrator powietrza.

Z takim sprzętem można suszyć włosy bez wyrzutów sumienia!

Reklama