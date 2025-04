Nasze użytkowniczki oceniały Serum do ciała Body Diet 24 Antycellulit i Wyszczuplanie oraz 3- funkcyjne serum do ciała Body Diet 24 z mikroperełkami masującymi Ujędrnienie, Lifting, Antycellulit.

Serum do ciała Body Diet 24 Antycellulit i Wyszczuplanie to kosmetyk do pielęgnacji całego ciała, szczególnie polecany dla osób, które chcą walczyć z problemem nadmiernej tkanki tłuszczowej oraz "pomarańczowej skórki". Formuła z efektem chłodzenia oparta na technologii kosmetycznej liposukcji wykorzystuje nowatorskie składniki aktywne, by ograniczać komórkom tłuszczowym kalorie i pobudzać je do spalania tłuszczu 24 godziny na dobę, niezależnie od sytuacji.

Co na to użytkowniczki?

Aż 94%* użytkowniczek biorących udział w teście pozytywnie oceniło ogólne działanie kosmetyku. Zdecydowana większość z nich deklaruje też, że po zastosowaniu Serum do ciała Body Diet 24 Antycellulit i Wyszczuplanie poczuła wyraźny efekt liftingujący, a ich skóra jest bardziej napięta.

7 na 10 testerek zauważyło efekt redukcji cellulitu po zastosowaniu Serum do ciała Body Diet 24 Antycellulit i Wyszczuplanie. Aż 95%* dziewczyn twierdzi, że kosmetyk sprawił, że ich skóra jest bardziej jędrna i sprężysta. Nic dziwnego, że co druga użytkowniczka biorąca udział w teście uważa, że Serum do ciała Body Diet 24 Antycellulit i Wyszczuplanie redukuje cellulit lepiej niż inne stosowane balsamy.

Skóra gładka, po kilku dniach widać, że cellulit znika - CUD ;)

– olahoppe

Serum było bardzo przyjemne w używaniu, pięknie pachniało, konsystencja była przyjemna. Po codziennym stosowaniu zauważyłam, że cellulit się zmniejsza.

- tinkerbell91

Skóra już po dwóch tygodniach regularnego używania stała się wyraźnie jędrniejsza, bardziej napięta i gładsza.

- Carolajn

A jak użytkowniczki oceniły 3-funkcyjne serum z mikroperełkami?

3- funkcyjne serum do ciała Body Diet 24 z mikroperełkami masującymi Ujędrnianie, Lifting, Antycellulit to zaawansowany kosmetyk przeznaczony do walki z widocznym cellulitem, utratą jędrności i napięcia skóry. Dzięki połączeniu technologii kosmetycznej liposukcji i wyjątkowych mikroperełek masujących, serum zapewnia wzmocniony efekt pielęgnacyjny i doskonałe działanie ujędrniające skórę ciała. Jaka jest opinia użytkowniczek?

Zdecydowana większość testerek pozytywnie oceniła działanie produktu. Co trzecia użytkowniczka biorąca udział w teście deklaruje, że dzięki mikroperełkom masującym w 3-funkcyjnym serum jej ciało jest bardziej ujędrnione i wypielęgnowane.

Aż 94%* użytkowniczek zgadza się ze stwierdzeniem, że mikroperełki zawarte w 3- funkcyjnym serum do ciała Body Diet 24 Ujędrnianie, Lifting, Antycellulit, wspomagają masaż przy aplikacji produktu i wzmacniają efekt modelowania i pielęgnacji ciała. Niemal tyle samo dziewczyn uważa też, że aplikacja kosmetyku jest przyjemna.

Dzięki mikroperełkom 3-funkcyjne serum do ciała ujędrnienie, lifting i antycellulit daje doskonały masaż. Teraz wiem, że tego było mi trzeba aby pozbyć się cellulitu i żeby skóra była ujędrniona.

- alice994

Boski zapach, skład i BOSKIE DZIAŁANIE. Jestem zachwycona. Korzystałam z produktów innych marek, ale żadne tak dobrze na mnie nie działały. Wyraźnie zmniejszyła się ilość pomarańczowej skórki. Jestem pewna, że kupię ponownie.

- lazydazy

Moje ciało po użyciu tego serum stało się bardziej ujędrnione, po prostu piękniejsze. Produkt jest przyjemny w użyciu, a ciało wygląda doskonale. W przyszłości zdecydowanie sięgnę po ten produkt, ponieważ spełnił moje oczekiwania.

- Agata_1983

Kosmetyki antycellulitowe Soraya Body Diet 24 bardzo spodobały się użytkowniczkom!

Aż 97%*testerek poleciłoby produkty swojej przyjaciółce. Niemal tyle samo użytkowniczek deklaruje, że chętnie sięgnie po kosmetyki do pielęgnacji i modelowania ciała Body Diet 24 w przyszłości.

*Wyniki testu przeprowadzonego na grupie 88 użytkowniczek serwisu wizaz.pl w dniach 16.04-23.04.2015 r.