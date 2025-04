Od rana jesteś w biegu? Znamy to doskonale! My kobiety jesteśmy wielozadaniowe, wciąż żyjemy na pełnych obrotach. Praca, dom, dzieci, przyjaciele, a do tego wciąż chcemy się rozwijać, świetnie wyglądać... I co najważniejsze potrafimy to wszystko połączyć, mamy w sobie #womanpower.

Postępujący rozwój technologiczny pomaga nam w tym, by żyć tak intensywnie, ale jednocześnie niesie ze sobą przykre konsekwencje. Przykład? Prawie 3 godzinny dziennie używamy smartfonów, podobny czas spędzamy oglądając telewizję, natomiast przed komputerem potrafimy pracować nawet przez 7 godzin!

Elektrosmog i niebieskie światło, czyli co nam zagraża?



Zastanawiałaś się, jak te wszystkie urządzenia elektryczne wpływają na nasze życie? Co to właściwie jest elektrosmog? Niby wszyscy znamy to pojęcie, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z negatywnych skutków, jakie może powodować. Elektrosmog tworzą fale elektromagnetyczne, wydzielane przez wszystkie urządzenia, podłączane do prądu. W całym domu możesz mieć ich kilkanaście. Ba! A może nawet kilkadziesiąt? Zestaw AGD w kuchni składa się z kilku urządzeń, np. lodówka, mikrofalówka, radio, czy czajnik elektryczny. Do tego dochodzi telewizor w salonie, laptop, tablet i inne sprzęty RTV. Pewnie nawet w tym momencie masz przy sobie smartfon (lub dwa), które też podłączasz do prądu. A WiFi? Badania dowodzą, że nawet wyłączony router wysyła fale radiowe. Wszystkie te urządzenia emitują niebieskie światło, które choć teoretycznie jest zjawiskiem naturalnym (obecne jest również w świetle dziennym), to zbyt długi kontakt może mieć niekorzystne konsekwencje.

Wprowadzając kilka zmian i nowych lepszych nawyków, możesz zmniejszyć ilość otaczającego elektrosmogu i światła niebieskiego. Przede wszystkim powinnaś używać urządzeń elektrycznych tylko wtedy, gdy tego naprawdę potrzebujesz. Nie zostawiaj też niepotrzebnie włączonego telewizora, komputera czy ładowarek. Dzięki temu zadbasz o swoje zdrowie!

Jak prawidłowo chronić skórę przed elektrosmogiem i działaniem UV?

Elektrosmog wpływa niekorzystanie nie tylko na nasze samopoczucie, ale również urodę. W skórze atakowanej na co dzień toksycznymi czynnikami zewnętrznymi, zmniejsza się ilość kolagenu odpowiedzialnego za jej sprężystość. Cera staje się szara, matowa, zatraca swoją wiotkość, co z kolei prowadzi do powstawania zmarszczek i bruzd.

Dostępne są już specjalne preparaty, które pomagają chronić skórę przed szkodliwym wpływem elektrosmogu i światła niebieskiego. Specjaliści Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA opracowali innowacyjną linię RADICAL® AGE ARCHITECT. Wykorzystuje ona potencjał składników aktywnych o działaniu odmładzająco – naprawczym. Co więcej, odbudowuje strukturę włókien kolagenowych, wzmacnia włókna podporowe oraz przeciwdziała wszystkim szkodliwym czynnikom.

To innowacyjne rozwiązanie, które z pewnością może pomóc skutecznie ochronić cerę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. W skład linii wchodzą: nawilżający krem przeciwzmarszczkowy SPF 15 na dzień, odżywczy krem przeciwzmarszczkowy na noc, krem przeciwzmarszczkowy pod oczy oraz wygładzająco-napinająca maska-serum do twarzy, szyi i dekoltu. Zawarte w nich aktywne peptydy, lipidy oraz olejki aromaterapeutyczne widocznie poprawiają kondycję cery. Dzięki produktom z serii RADICAL® AGE ARCHITECT twoja skóra będzie nawilżona, promienna, jędrna i sprężysta!

Materiał powstał we współpracy z marką Radical