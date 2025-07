Platforma marketplace SHEIN rozpoczęła sezon letni z prawdziwym rozmachem: zorganizowała ekskluzywny pokaz mody w klubie O Beach na słonecznej Ibizie. To właśnie na tej wyspie, w otoczeniu palm, słońca i w rytmie klimatycznej muzyki, odbyła się prezentacja najnowszych letnich kolekcji marek dostępnych na SHEIN: MISSGUIDED, MUSERA, SHEIN DD+, GLOWMODE, SHEIN OASIS, POSELLE oraz BAE. Gościnie z Polski – w tym przedstawicielki mediów oraz znane influencerki, m.in. Weronika Bielik, Kasia Motłoch, Anastasiia Zakhandrevych, Klaudia Bieszcz, Anhelina Kramar (Diorkra) oraz była miss Polski Karolina Skowerska – miały niepowtarzalną okazję, by poczuć atmosferę tego wydarzenia!

Tuż po pokazie mody goście przenieśli się do świata nocnych emocji: klub eksplodował dźwiękiem tworzonym przez rezydentów O Beach Ibiza, były kolorowe występy artystyczne, widowiska akrobatyczne i spektakularne pokazy ognia i tańca. SHEIN ogłosił również, że zdecydował się na współpracę z klubem O Beach Ibiza na całe lato 2025, a efektem jest cykl kultowych imprez ACID WILDERNESS SHEIN POOL PARTY, które będą się odbywać w każdy piątek od godziny 13 do 23 aż do 10 października 2025 roku. Wydarzenia te mają podkreślać wartość wolności, stylu i letniej beztroski – są dostępne dla wszystkich: bez względu na wiek czy rozmiar. SHEIN, jako marka promująca modę dla każdego, zaprasza do wspólnej zabawy tych, którzy kochają muzykę, styl i pozytywną energię. Letnia impreza z SHEIN to nie tylko moda – ale także wydarzenie, podczas którego można być sobą, założyć to, co najlepiej oddaje osobowość, i po prostu dobrze się bawić.

Pokaz mody – letnie trendy na wybiegu SHEIN

Na wybiegu SHEIN na Ibizie zaprezentowano kolekcję, która była prawdziwym przeglądem najgorętszych trendów sezonu, dostępnych na platformie zakupowej SHEIN. Modelki zachwyciły stylizacjami łączącymi modę plażową z miejską nonszalancją. Dominowały zwiewne boho sukienki, vintage’owe printy, intensywne neonowe akcenty, a także sportowe zestawy w stylu luxe i stroje kąpielowe premium. Uwagę gości przykuły zwłaszcza fasony z odważnymi wycięciami, metalicznymi detalami i kobiecymi marszczeniami, które idealnie sprawdzą się zarówno na plaży, jak i podczas wieczornego pool party. Pokaz doskonale odzwierciedlił filozofię SHEIN: moda ma być dla każdego, niezależnie od rozmiaru, wieku czy rodzaju sylwetki. Na platformie zakupowej można znaleźć szeroką gamę produktów beachwear, również plus size, które nie tylko podkreślają atuty sylwetki, ale są także komfortowe do noszenia. Letni pokaz stanowił też okazję do zaprezentowania bestsellerów z kolekcji marek dostępnych na platformie SHEIN: MISSGUIDED, MUSERA, GLOWMODE, SHEIN OASIS, POSELLE oraz BAE – każda z nich wyraża unikalny styl, który pozwala stworzyć różnorodną i dopasowaną do potrzeb letnią garderobę.

Poranna joga z GLOWMODE – mindful morning z widokiem na morze

SHEIN zadbał również o to, by zacząć dzień w harmonijny dla ciała i umysłu sposób – goście wzięli udział w wyjątkowej sesji medytacyjno-jogowej na dachu z widokiem na morze, by w pełni się zrelaksować. Poranek rozpoczął się od medytacji, a następnie zakończył się profesjonalnym treningiem jogi – pełnym skupienia, ruchu i energii. Sesję sponsorowała marka GLOWMODE, dostępna na platformie zakupowej SHEIN, oferująca funkcjonalną, a jednocześnie modną odzież sportową. Wszystkie influencerki wybrały outfity z najnowszej kolekcji, która idealnie odzwierciedla aktualne trendy athleisure, czyli wplatania stylu sportowego do codziennych stylizacji. Na topie są obecnie dopasowane monolooki w neutralnych i pastelowych kolorach, wykonane z elastycznych, oddychających tkanin, które pięknie modelują sylwetkę. Dla tych, którzy cenią sobie wygodę i swobodniejszy krój, marka GLOWMODE proponuje luźniejsze zestawy dresowe, idealne zarówno na trening, jak i na spacer po plaży czy relaks przy smoothie. Po sesji jogi na uczestników czekały egzotyczne owoce, świeżo wyciskane soki, koktajle oraz matcha – wszystko, by odżywić ciało i pozytywnie nastroić umysł na dalszy dzień pełen wrażeń. SHEIN udowadnia, że bez względu na preferencje – intensywny trening czy poranne rozciąganie – na platformie każdy znajdzie sportowy look dopasowany do siebie.

SHEIN Summer Sale – idealny moment na letnie zakupy

Pokaz mody na Ibizie był nie tylko początkiem sezonu imprezowego, ale także startem letniej wyprzedaży SHEIN Summer Sale. To doskonała okazja, by uzupełnić swoją wakacyjną garderobę – zwłaszcza przed wyjazdem na urlop. W tym sezonie SHEIN przygotował dwie atrakcyjne promocje, z których możesz skorzystać na stronie pl.shein.com, a w zależności od kwoty zakupów: przy mniejszych oszczędzisz aż 50% – wystarczy użyć kodu 50OFFPL przy zamówieniach do 84 zł, a jeśli planujesz większe zakupy, możesz skorzystać ze zniżki 15% na wszystkie produkty marek własnych SHEIN z kodem LATO15, który ważny jest aż do końca lata. Niezależnie od tego, czy planujesz wakacje z wyprzedzeniem, czy organizujesz wszystko na ostatnią chwilę, warto skorzystać z letnich kolekcji dostępnych w ramach szybkiej wysyłki QuickShip, która gwarantuje dostawę w ciągu 5 dni. Letnia wyprzedaż to idealny moment, by dodać do swojej szafy modne sukienki, stroje kąpielowe, zestawy sportowe czy akcesoria – i skorzystać ze świetnych cen i z szybkiej dostawy. SHEIN zachęca do zakupów – ze stylem, wygodnie i zawsze na czas!

Imprezuj tego lata z SHEIN na Ibizie!

Tego lata królują kolorowe total looki, zmysłowe kroje, stroje kąpielowe i sportowe stylizacje, które łączą komfort z modą. Platforma zakupowa SHEIN udowadnia, że najnowsze trendy są nie tylko na wybiegu – ale to także codzienność każdego, kto chce wyglądać stylowo na plaży, podczas jogi czy… na epickiej imprezie. A jeśli o niej mowa – to tylko na Ibizie! Marka zaprasza do wspólnego przeżywania wakacji podczas ekskluzywnych, cotygodniowych wydarzeń ACID WILDERNESS SHEIN POOL PARTY, które odbywają się w każdy piątek w kultowym klubie O Beach Ibiza, od godziny 13 do późnych godzin nocnych – aż do 10 października 2025. Imprezy to prawdziwa uczta dla zmysłów – słynni DJ-e oraz wyjątkowe show z udziałem artystów, tancerek, akrobatów i postaci rodem z innego wymiaru zapewniają niezapomnianą atmosferę. SHEIN serdecznie zaprasza, by wspólnie bawić się, relaksować i zanurzyć się w beztroskim, letnim klimacie Ibizy. Na uczestników czekają specjalnie przygotowane strefy wypoczynkowe oraz ekskluzywna loża VIP by SHEIN. Podczas każdej imprezy marka zadba o komfort gości: oferuje stacje z darmową, chłodzoną wodą z cytryną i miętą – bo dobra zabawa idzie w parze z troską o dobre samopoczucie. Bilety na wydarzenia dostępne są na stronie internetowej klubu O Beach Ibiza.

Spakuj swoje ulubione letnie stylizacje od SHEIN i dołącz do imprezy roku – co piątek na Ibizie!

