Sezon festiwali z TK Maxx – błysk, styl i swoboda na letnie dni!

Moda, która przyciąga spojrzenia

Sezon festiwalowy to doskonały czas na zabawę modą i tworzenie stylizacji pełnych charakteru. W TK Maxx znajdziesz wszystko, co wpisuje się w festiwalowy klimat: cekinowe sukienki, topy i spódnice, denimowe kurtki, kamizelki, szorty i spodnie – idealne na wieczorne koncerty i poranne spacery po polach namiotowych. Nie zabrakło także lekkich, białych sukienek oraz szydełkowych zestawów w stylu boho, które dodają letniej lekkości.

Stylowe dodatki na każdą pogodę

Festiwalowy look to także wyraziste dodatki – w TK Maxx znajdziesz kolorowe czapki z daszkiem, kapelusze, modne okulary przeciwsłoneczne i pojemne plecaki, które pomieszczą wszystko, co potrzebne na cały dzień w rytmie muzyki. Dopełnieniem stylizacji są wygodne klapki, sandały i botki – idealne zarówno na koncertowy parkiet, jak i do strefy chillout.

Wyraź siebie z TK Maxx

Niezależnie od tego, czy planujesz weekendowe koncerty na świeżym powietrzu, miejskie silent disco, czy kameralny festiwal pod gwiazdami – w TK Maxx znajdziesz inspiracje na każdy z tych scenariuszy. Odważne kolory, nieoczywiste formy i styl w najlepszym wydaniu – wszystko pod jednym dachem!

