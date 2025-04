Wydarzenie to już od kilkunastu lat odbywa się cyklicznie, dwa razy do roku i za każdym razem wyczekiwane jest przez wszystkich tych, którzy kochają eksperymentować ze swoim wyglądem i lubią być na bieżąco z tym, co oferują topowe marki kosmetyczne. Była to też okazja do spotkania z inspirującymi osobowościami świata social mediów zaproszonymi przez Sephora m.in. Eweliną Krasoń, Martą Siembab czy Martyną Grzenkowicz.

Sephora Trend Report to wydarzenie, podczas którego każdy odwiedzający Westfield Arkadia, w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni pełnej stref z usługami, mógł bezpłatnie oddać się w ręce profesjonalistów pielęgnacji skóry, makijażu, stylizacji włosów oraz zapachów. FragranceLab, SkincareLab oraz HairLab, współtworzone były z markami takimi jak: Burberry, Gucci, Jean Paul Gaultier, Tom Ford, Dermalogica, Drunk Elephant, Erborian, Fresh, Phlov, Aveda, Redken, Kerastase, Loreal Proffesional oraz Dyson.

W strefie MakeupLabSephora Collection makijażyści z perfumerii Sephora serwowali trzy wiodące looki w jesiennych trendach: Grunge Meets Glam – pełen mrocznej elegancji, stawiający na promienną cerę Glowy Make Up oraz Statment Lips, w którym dominują odważne usta.

Obok 3 obliczy jesiennego makijażu, uczestnicy Sephora Trend Report korzystali z indywidualnych spotkań z ekspertami kultowych marek:Charlotte Tilbury, Estee Lauder, Hourglass, Lancome, Makeup by Mario, Rare Beauty, Tarte oraz YSL i wraz nimi odkrywali wspaniałe nowości oraz bestsellery z ich oferty. Eksperci dzielili się swoją wiedzą ze zgromadzonymi, również podczas dedykowanych warsztatów na scenie głównej wydarzenia.

Sephora Trend Report przyciągnęło też fanów wyjątkowych ekspertów i osobowości znanych wielu z social mediów. Od czwartku do niedzieli swoje masterclass poprowadziły: Ewelina Krasoń(@ewelinakrason), która odkryła tajniki trendu LatteMakeup, Marta Siembab (@marta.senselier) wraz z Izą Wojciechowską(@fog_in_the_garden), które odkryły przed zebranymi tajniki tworzenia unikalnych, osobistych zapachów, o różnych wymiarach piękna opowiedziała Iza Zabielska(@izabela_zabielska), Weronika Białek (@veronikabialek) zaprezentowała makijaż w trendzie Grunge Meets Glam, Martyna Grzenkowicz (@peachee.me) opowiedziała o retinoidach w jesiennej pielęgnacji, a Lila Grochowska (@lila.grochowska), prezentowała trend w stylizacji włosów: aesthethick look.

Dla fanów śledzących to, co najbardziej trenduje w social mediach, Sephora przygotowała specjalną strefę, w której przetestować można było najbardziej wiralowe produkty z TikTok marek takich jak: Charlotte Tilbury, Fenty Beauty, Gisou, Rem Beuaty, Rare Beauty, Makeup by Mario oraz Natasha Denona.

Partnerem mediowym wydarzenia był wizaz.pl.