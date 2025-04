Do Walentynek 2015 został jeszcze miesiąc, ale na pewno wiele z was już teraz zaczyna planować ten wyjątkowy dzień. Oprócz randki w kinie, czy restauracji ważne jest to być czuć się świetnie we własnym ciele. Eksperci przygotowali specjalne diety, a my by nie popadać w paranoję skupiłyśmy się na wyglądzie zewnętrznym. A co za tym idzie odpowiedniej (sexy!), koszulce nocnej, która poprawi nam i naszemu partnerowi samopoczucie.

Seksowne koszulki nocne na Walentynki 2015

Zajrzałyśmy do ofert między innymi Intimissimi, Chantelle, Esprit, Zalando.pl i Esotiq. Zaznaczamy z góry, że ceny przez nas podane są kwotami standardowymi, jednak biorąc pod uwagę aktualne promocje, mogą się one diametralnie zmienić, oczywiście na naszą korzyść.

W palecie kolorystycznej ograniczyłyśmy się niemal całkowicie do czerni i czerwieni. Jakże banalne, ale wciąż niezawodne! Zobaczcie i przekonajcie się same!

