Rzuć wyzwanie swojej skórze!

Stresujący tryb życia, zanieczyszczenia powietrza i niezrównoważona dieta często przyczyniają się do problemów ze skórą. Większość z nas marzy o tym, by wygładzić zmarszczki, zmniejszyć widoczność cieni pod oczami czy poskromić wypryski, jednak nie wiemy, jak to osiągnąć. I tu pojawia się światełko w tunelu, które zaświeciła marka BasicLab – program „Metamorfozy”.