Duet Balsam i puder do ust z limitowanej kolekcji Chanel, cena ok. 180 zł

Cudowny duet do Chanel, który uszczęśliwi chyba każdą kobietę! Balsam i puder DO UST! Nie do oczu, do ust. Najpierw nakłada się opuszkami palców balsam nawilżający. Potem kolorowy puder na środkową część ust. Rozprowadza się go delikatnie też opuszkami palców, aby uzyskać zamglony, nieostry efekt. Bardzo seksowny. Bardziej kryjący efekt można uzyskać nakładając puder, jak cień do powiek, pędzelkiem. Czerwonego pudru można używać też, jako różu! Ja się zakochałam!

- Magda, redaktorka naczelna Polki.pl