Magiczne nawilżenie

Wielbicielom najnowszych trendów, ekologii oraz… pięknych włosów zdecydowanie przypadną kosmetyki marki KEVIN.MURPHY. Zestaw Shine Bright to gwarancja pełnych blasku, nawilżonych oraz odżywionych włosów. Wszystko to dzięki głęboko nawilżającej linii HYDRATE.ME oraz olejkowi YOUNG.AGAIN, który dostarcza włosom niezbędnych składników oraz chroni je przed zniszczeniem. Ta potężna dawka nawilżenia sprawi, że włosy w magiczny sposób odzyskają swój naturalny blask.

Kevin Murphy Shine Bright – zestaw nawilżający do włosów suchych 234,90 zł hair2go.pl

Włos ma moc

OLAPLEX to produkty stworzone dla każdej kobiety, która farbuje swoje włosy. Zestaw Holiday HAIR FIX zawiera kurację odbudowującą Olaplex No.3, szampon No. 4, odżywkę No. 5 oraz krem stylizujący No. 6. Wszystkie produkty z tej serii zawierają specjalnie opatentowany składnik, który wnika w głąb włosa, naprawiając je od wnętrza oraz przywraca im siłę oraz witalność. To prezent, który gwarantuje piękne, zdrowe i mocne włosy nie tylko od święta!

Olaplex Holiday Hair Fix - zestaw odbudowujący 299,90 zł, hair2go.pl

Drogocenny kawior

Wyjątkowa, głęboko nawilżająca linia od Alterny z ekstraktem z kawioru intensywnie nawilża, wzmacnia i odżywia suche oraz problematyczne włosy. To doskonały pomysł na prezent dla kobiet ceniących skuteczne produkty najwyższej jakości. Formuła Age-Control Complex® to połączenie ekstraktu z kawioru, witaminy C – doskonałego przeciwutleniacza i cytokin odpowiedzialnych za rewitalizację włosów. Połączenie drogocennych składników sprawia, że włosy stają się jedwabiście miękkie i elastyczne. W elegancko zapakowanym zestawie znajduje się nawilżający szampon oraz odżywka, która z pewnością ucieszą każdą miłośniczkę wyrafinowanej pielęgnacji włosów.

Alterna Caviar Duo Moisture – zestaw nawilżający 199,90 zł, hair2go.pl

Poczuj świat luksusu

Dla pań, które poszukują wyjątkowych doznań estetycznych oraz ceniących elegancję i styl wybierz produkty Oribe. To luksusowa i ponadczasowa marka kosmetyków do pielęgnacji włosów, która łączy w sobie moc naturalnych składników, nowoczesną technologię oraz unikalną formułę zapachową, specjalnie zaprojektowaną dla Oribe. Kolekcja Gold Lust została zaprojektowana z myślą o włosach zniszczonych oraz narażonych na działanie szkodliwych czynników, które wymagają głębokiej regeneracji oraz odmłodzenia. W zestawie dostępny jest szampon, maska oraz wygładzający olejek. Podaruj jej piękne włosy i spraw by poprzez wszystkie zmysły zanurzyła się w świecie luksusu.

Oribe Gold Lust Nourishing Hair Oil - wygładzająco-odżywczy olejek do włosów suchych 229,90 zł/100 ml

Oribe Gold Lust Repair & Restore Shampoo - szampon regenerujący zniszczone włosy 209,90 zł/250 ml

Oribe Gold Lust Transformative Masque - maska głęboko regenerująca zniszczone włosy 219,90 zł/147 ml

Stwórz anielską objętość

Zestaw Baby Angel od KEVIN.MURPHY to prezent, który z pewnością ucieszy mamę, siostrę czy przyjaciółkę, które mają cienkie oraz pozbawione objętości włosy. W zestawie dostępny jest szampon ANGEL.WASH oraz odżywka ANGEL.RINSE odbiją włosy od nasady i sprawią, że będą miękkie, sprężyste oraz lśniące, podczas gdy kuracja bez spłukiwania STAYING.ALIVE zregeneruje uszkodzone kosmyki. Sprawią by te Święta były wyjątkowo piękne, lśniące oraz pełne anielskiej objętości.

Kevin Murphy Baby Angel – zestaw regenerujący do włosów cienkich i delikatnych 234,90 zł hair2go.pl

Wyczaruj świetlisty blond

O czym marzy każda blondynka? Piękny, świetlisty kolor to z pewnością upragniony prezent dla każdej blondynki. Zestaw prezentowy Eleven Australia Blonde Trio Holiday skutecznie podkreśli i odświeży odcienie blondu oraz zdecydowanie przedłuży trwałość koloru. Delikatnie pielęgnują i odżywiają koloryzowane lub naturalne włosy, ale również likwidują niepożądane żółtawe i miedziane refleksy W zestawie dostępny jest szampon oraz odżywka Keep My Colour Blonde oraz odświeżający spray.

Eleven Australia Blonde Trio Holiday 2020 – zestaw dla blondynek 169,90 zł hair2go.pl

Poczuj się jak księżniczka

Dla miłośniczek ozdób oraz biżuterii trafionym prezentem będą ręcznie wykonane spinki oraz opaski do włosów. Szylkretowe spinki o wyjątkowych kształtach od marki Turtle Stor, przypadną do gustu zarówno tym najmłodszym, jak i trochę starszym. Natomiast opaski do włosów od marki LaVashka to wyjątkowa kolekcja ręcznie zdobionych wysokiej jakości kryształami, perłami i koralami biżuteryjnych ozdób. Doskonale podkreślają wytworne kreacje oraz wpisują się w obecne trendy. Takie akcesoria będą idealnym uzupełnieniem świątecznych fryzur by poczuć się jak prawdziwa księżniczka.

LaVashka Camila Emerald - biżuteryjna opaska do włosów 199,90 zł hair2go.pl

laVashka Aphrodite Emerald – biżuteryjna opaska do włosów 179,90 zł, hair2go.pl

Turtle Story - świąteczny zestaw spinek. Hand made 79,90 zł hair2go.pl

Spełnij męskie fantazje

Mężczyźni zawsze docenią praktyczne rozwiązanie. Zestaw Ship Shape od marki KEVIN.MURPHY, zawiera wszystko to, czego potrzebuje zadbany oraz nowoczesny mężczyzna: szampon do codziennego stosowania BALANCING.WASH, pasta średnio utrwalająca FREE.HOLD, która daje efekt naturalnego wykończenia oraz krem do golenia. Poszukiwania idealnego prezentu, który spełni wszelkie męskie fantazje możesz uznać za zakończone sukcesem.

Kevin Murphy Ship Shape – zestaw do pielęgnacji i stylizacji dla niego

