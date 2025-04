Wystarczy przestrzegać paru reguł dbania o urodę przed lotem oraz w jego trakcie, aby zachować piękny wygląd i dobre samopoczucie nawet po locie transatlantyckim! Przekonaj się sama!

Jak dbać o urodę przed wejściem na pokład samolotu?

1. Odpowiednie nawilżenie skóry i włosów

Wilgotność powietrza w przestworzach wynosi zaledwie 20%, dlatego dzień przed podróżą nałożyć maseczkę nawilżającą na twarz i włosy. Przed samym lotem nałóż na twarz dużą ilością kremu nawilżającego, najlepiej z filtrem przeciwsłonecznym (wbrew pozorom promieniowanie UVA przedostaje się przez okna samolotu).

2. Delikatny makijaż

Makijaż na czas podroży musi być bardzo delikatny, chyba że zaraz po przylocie macie ważne spotkanie i chcecie dobrze wyglądać.

3. Wygodne ubranie

Ubranie powinno być przede wszystkim wygodne i luźne. Niewskazane są kozaki i buty na obcasie. Nie możecie bez nich żyć? Zdejmijcie je podczas lotu.

4. Podręczna kosmetyczka

Kiedy będziecie pakować bagaż podręczny, pamiętajcie, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2006 roku na terenie Unii Europejskiej, pojemność płynnych substancji (perfum, kremów, tuszu do rzęs) jakie zabieramy ze sobą na pokład, nie może przekraczać 100 mililitrów. Co ważne, ograniczenia te nie obejmują leków, odżywek dla dzieci oraz produktów nabytych w sklepach bezcłowych znajdujących się na lotnisku.

5. Ruch fizyczny

Przed wylotem wskazany jest również ruch fizyczny, zwłaszcza jeśli czeka nas długa podróż. Spacer po terminalu (choćby po bezcłowych sklepach) doskonale poprawi krążenie krwi oraz pozwoli nam się lepiej zrelaksować podczas lotu.

6. Jedzenie i picie

Warto zwrócić uwagę na to co jemy i pijemy przed podróżą i podczas samego lotu. Posiłek musi być lekki i dobrze zbilansowany. Należy unikać objadania się!

Niskie ciśnienie oraz niska wilgotność powietrza sprawiają, że potrzebujemy więcej płynów. Wskazane jest picie dużej ilości niegazowanej wody, która najlepiej nawadnia organizm.

Co zabrać ze sobą na pokład samolotu?

1. Woda termalna w sprayu - szybko nawilży przesuszoną klimatyzacją twarz

2. Wilgotne chusteczki do twarzy

3. Krem do rąk

4. Balsam i błyszczyk do ust oraz puder w kamieniu (najlepiej z małym lusterkiem)

5. Użytkowniczki szkieł kontaktowych nie powinny zapomnieć o okularach, gdyż soczewki bardzo wysuszają oczy



Na podstawie informacji prasowej

