Taft przedstawia linię kosmetyków Lycra-flex do układania trwałych i elastycznych fryzur.

Zimowe krajobrazy, śnieżne zaspy i zmrożone drzewa zapewniają nam wspaniałe widoki i gwarantują świetną zabawę. Silne mrozy wymagają od nas jednak porządnego przygotowania - ciepłych swetrów, kurtek, rękawic i mocno naciągniętych na głowę czapek. Jak w takich warunkach zapewnić włosom wymarzony kształt? Tworząc elastyczną fryzurę za pomocą kosmetyków do stylizacji włosów Taft Lycra-flex.

Styliści i eksperci firmy Schwarzkopf&Henkel opracowali innowacyjną formułę nowej linii kosmetyków do stylizacji włosów. Lakier, pianka i żel do włosów Taft Lycra-flex pozwalają na ułożenie swobodnych, elastycznych, naturalnie wyglądających i nowoczesnych fryzur bez sklejania włosów. Specjalna formuła Lycra-flex zawiera mikroskipijne cząsteczki włókien Lycry, które po nałożeniu kosmetyku równomiernie rozprzestrzeniają się na powierzchni włosów tworząc na nich przezroczystą, niewidoczną siateczkę o bardzo wysokim stopniu elastyczności. Dzięki niej wymodelowany kształt fryzury utrzymuje się nawet przez 24 godziny nie klejąc przy tym włosów.

Cena produktów:

Lakier bardzo mocny Taft Lycra-flex, poj. 250 ml - ok. 14 zł

Pianka bardzo mocna Taft Lycra-flex, poj. 200 ml - ok. 14 zł

Żel bardzo mocny Taft Lycra-flex, poj. 150 ml - ok. 12 zł