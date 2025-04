Nowy Opel Corsa zapewnia niezwykle wysokie standardy zarówno pod względem komfortu jazdy, jak i właściwości dynamicznych i bezpieczeństwa. Jest wyjątkowo cichy, wygodny i doskonale się prowadzi dzięki nowoczesnym układom wspomagania kierownicy, a najnowocześniejszy system multimedialny IntelliLink pozwoli ci być w kontakcie z innymi bez względu na to, gdzie jesteś. Imponujące? Nowy Opel Corsa oferuje znacznie więcej.

Uwodzicielskie kształty

Nowoczesna stylistyka wnętrza i karoserii piątej generacji Corsy to nowy poziom finezji, przejrzystości i wykończenia. Sylwetka wersji 3-drzwiowej – przypominająca coupé – ma sportowy, bardziej drapieżny charakter, natomiast wersja 5-drzwiowa to funkcjonalny samochód rodzinny, niepozbawiony jednak wyjątkowego kształtu. Nadwozie nowej Corsy charakteryzuje się płynnymi, artystycznymi liniami oraz precyzyjnie dopracowanymi detalami, dlatego nowemu pojazdowi marki Opel nie oprze się żadna wielbicielka piękna. Opływowo wyrzeźbiona sylwetka, uwypuklone dynamiczne linie wraz z charakterystycznym dla marki Opel motywem ostrza i najwyższej klasy wykończenie sprawiają, że Corsa wygląda jak mały sportowy samochód o eleganckiej stylistyce. O śmiałym wyglądzie przodu decydują reflektory w kształcie skrzydła z typowymi światłami LED do jazdy dziennej i dynamiczna chromowana listwa z emblematem firmy. Także tył piątej generacji Corsy jest całkowicie nowy. Szerokie, dzielone światła optycznie poszerzają samochód i zachodzą na boki nadwozia, podkreślając muskularność sylwetki. Dla nowej Corsy przygotowano też bogatą paletę kolorów nadwozia – od bardziej konserwatywnego srebrnego przez soczystą, kobiecą czerwień i odcienie zieleni aż po śmiałą, sportową żółć.

Bogate wnętrze

Wnętrze Corsy zaskakuje przestronnością i wygodą, a także nowym, finezyjnym wykończeniem z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i innowacyjnych rozwiązań. Harmonijnie ukształtowane powierzchnie i wdzięczne linie przykuwają uwagę i cieszą oko. Deska rozdzielcza w kształcie skrzydła stanowi połączenie twardych powierzchni i łagodnych przejść zakończonych eleganckimi zdobieniami, które znajdują się na całej szerokości panelu przyrządów, podkreślając przestronność wnętrza. Doskonałej jakości materiały dają poczucie wygody i luksusu. Nowoczesny system multimedialny IntelliLink stworzono z myślą o wyjątkowo łatwej obsłudze. IntelliLink oferuje znakomitą łączność ze smartfonami i innymi urządzeniami elektronicznymi. Dostępnych jest kilka aplikacji, takich jak nawigacyjna BringGo czy Stitcher i TuneIn, umożliwiające odbiór radia internetowego. IntelliLink jest kompatybilny urządzeniami wykorzystującymi zarówno system IOS, jak i Android, wyposażony jest także w wejście USB i obsługuje bezprzewodowe połączenia za pośrednictwem Bluetooth. Dzięki temu Corsa staje się prawdziwym centrum multimedialnym, które pozwoli ci być w kontakcie z innymi niezależnie od tego, gdzie będziesz. Nowa Corsa dostępna jest w czterech wariantach – Essentia, Enjoy, Color Edition i Cosmo, co daje ci możliwość dopasowania stylistyki samochodu do twoich własnych upodobań.

Wyjątkowy komfort jazdy i bezpieczeństwo

Wygląd samochodu, to jednak nie wszystko. Auto, poza zgrabną sylwetką, powinno być także wygodne i bezpieczne. Nie zapomnieli o tym projektanci nowej Corsy. Najnowszy samochód marki Opel oferuje zwiększony komfort jazdy i precyzję prowadzenia dzięki nowemu podwoziu i układowi kierowniczemu, a dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo za sprawą zaawansowanych układów wspomagania. Ułatwiają one prowadzenie samochodu, zwłaszcza w mieście, gdzie manewry bywają bardzo trudne i stresujące. Po naciśnięciu przycisku aktywującego tryb miejski (City Mode) można zwiększyć siłę wspomagania kierownicy, co ogromnie ułatwia sterowanie pojazdem na zatłoczonych miejskich ulicach. Do wyposażenia standardowego należy również system ułatwiający ruszanie na wzniesieniu. Utrzymuje on działanie hamulców jeszcze przez około 2 sekundy po tym, jak zwolnisz pedał hamulca. Zapobiega to stoczeniu się Corsy z pochyłości, na przykład podczas ruszania ze świateł lub z miejsca parkingowego na wzniesieniu. Bezpieczeństwo zwiększają też automatyczne biksenonowe reflektory z funkcją doświetlania zakrętów i światłami LED do jazdy dziennej. To sprawia, że zasięg oświetlenia jest lepszy, a jasność i kontrast barw – większe, co istotnie wpływa na widoczność podczas jazdy. Nowa Corsa położy też kres twoim problemom z parkowaniem. Asystent parkowania nowej generacji sam rozpoznaje wolne miejsce na parkingu i automatycznie parkuje samochód.

Na twoje życzenie wybrana przez ciebie Corsa zostanie wyposażona w inne technologiczne dodatki, które sprawią, że twój samochód będzie idealnie dostosowany do twoich potrzeb.

Współcześnie auta mają nie tylko być nie tylko środkiem transportu, lecz także modnym i funkcjonalnym gadżetem. I taka właśnie jest nowa Corsa. Idealnie dopasowana do kobiecych potrzeb, świetnie sprawdzi się zarówno podczas wyjazdu do SPA, jak i rodzinnych wakacji czy zakupów. Jej modny wygląd, bogate wnętrze i funkcjonalność doceniła nawet supermodelka Claudia Schiffer.

Nowy Opel Corsa to samochód, z którym stworzysz zgrany i piękny duet.