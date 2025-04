Jesteś aktywna, lubisz ćwiczyć, pokonywać własne ograniczenia i stawiać sobie nowe wyzwania? Jeżeli tak, to będziesz zachwycona nową, fantastyczną kolekcją kolorowych legginsów Reebok. To absolutny must-have sezonu!

Przyłącz się do akcji Reebok „Burn Your Black Leggings” i odrzuć nudne, czarne spodnie treningowe. Pokaż innym kobietom, że uprawiając sport także możemy być atrakcyjne i modne. Wyraź swój temperament nosząc legginsy, które zapewnią ci wyrazisty look i maksymalną swobodę ruchów.

Są super praktyczne! Barwne legginsy zostały specjalnie zaprojektowane tak, żeby zapewnić komfort każdej kobiecie w trakcie ćwiczeń, niezależnie od uprawianej dyscypliny. Zatrzymują ciepło i szybko transportują wilgoć na zewnątrz. Specjalny, dopasowany do ciała, krój nie krępuje ruchów podczas ćwiczeń. A wszystko to, dzięki technologiom – PlayDry & PlayWarm. Wreszcie, również na sali treningowej, możesz poczuć się pewna siebie i piękna.

Przełam treningowa nudę i oznacz swoje zdjęcie w kolorowych legginsach hasztagiem #reebokpl i #burnyourblackleggings!



Do akcji przyłączyło się siedem sportsmenek, zachwyconych stylem i możliwościami kolorowych legginsów. Każda reprezentuje inne podejście do aktywności fizycznej i trenuje inną dyscyplinę. Wśród ambasadorek marki Reebok znajdziecie Joannę Jędrzejczyk – mistrzyni świata UFC w mieszanych sztukach walki, ale też top modelkę Kamilę Szczawińską oraz wyjątkowe trenerki fitness, które na co dzień realizują swoje pasje uprawiając: trening funkcjonalny, jogę, crossfit czy dance.

