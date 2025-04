Własny styl to coś, czego szukamy latami. Poznajemy różne trendy, testujemy wiele fasonów i kolorów. Chcemy wyglądać modnie, a jednocześnie w jakiś sposób wyróżniać się z tłumu. Każdy pragnie mieć swój wyjątkowy styl, który podkreśli jego osobowość i charakter. Będzie jak druga skóra. Na szczęście marki zaczynają rozumieć potrzeby nowoczesnych klientów. Tworzą kolekcje, które nie są schematyczne i nudne – wręcz przeciwnie! Zachęcają do niebanalnego zestawienia ubrań, z których każde jest małym dziełem sztuki. Takie właśnie rzeczy stworzyła marka 10DAYS. Chcecie dowiedzieć się więcej? Koniecznie przeczytajcie!

10DAYS- historia i filozofia marki

Marka powstała w 2005 roku w Amsterdamie z inicjatywy dwóch kobiet - Barbary i Myon. Nazwa ma swoje znaczenie: dziesiątka to symbol początku i końca, tworzenia i kreatywności - jak w systemie zerojedynkowym, który jest podstawą wszelkiego programowania. Projektantki zachęcają do zabawy modą i odnajdywania swojego stylu. Tworzą rzeczy, które nie są klasyczne, ale pasują do siebie w dowolnych zestawieniach.

„Jak długo chcesz pozostać sobą, pozwól na to także swoim ubiorom” – mówią. Zachęcają do wyjścia z tłumu i wyzwolenia własnej fantazji. Czy w XXI wieku nie tego nam potrzeba? Ta marka rozumie to doskonale! Firma właśnie otworzyła pierwszy sklep monobrandowy w Polsce - w Domu Mody Klif w Warszawie.

10DAYS - nowa kolekcja na jesień

Według projektantów 10DAYS najważniejsze to skupić się na obecnej chwili. Zakładać to, na co mamy ochotę, bez skrępowania! Najważniejszy jest relaks i dobre samopoczucie, które pomaga nam kreować własny styl. Jesienią kolekcja daje mnóstwo możliwości, aby go podkreślić. Znalazły się w niej m.in.: duże, mięsiste swetry z miękkich dzianin, długie i niebanalne sukienki, płaszcze w neonowych kolorach, a także prawdziwy hit: duże emblematy z ikoną uśmiechu (my w redakcji już je kochamy!). Z takimi ubraniami nie da się wyglądać zwyczajnie. Ta marka po prostu wyznacza nowe trendy. Poza kolekcjami sezonowymi, przez cały rok dodatkowo dostępna jest linia 10DAYS BASIC.

Jeżeli wszyscy płyną w lewo, to najwyższy czas stanąć po prawej stronie - mówią projektanci 10DAYS.

Wyjątkowe cechy 10DAYS

Każda kolekcja 10DAYS pasuje do wszystkich innych liniii marki. Można je dowolnie łączyć i dopasowywać. Choć unikatowe, wszystkie do siebie pasują. Wiele z nich jest w stylu unisex i ubierze je zarówno kobieta, mężczyzna, jak i nastolatki. Widać to w najnowszym lookbooku na jesień 2019. Dominuje w nim oryginalność i... komfort, który jest tak samo ważny, jak dobry look. „Uczucie naturalności, wygody, spokoju, relaksu, wyluzowania. To jak druga skóra, która pozwala pozostać sobą” - głosi filozofia marki. To kolejny powód, by wybierać 10Days. Codziennie od nowa!

