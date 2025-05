BANDI na Dzień Matki – kosmetyki z przesłaniem

Reklama

Dzień Matki to święto czułości, wdzięczności i wspomnień. To idealna okazja, by podarować Mamie coś, co pozwoli jej na chwilę relaksu i oderwania się od codziennych obowiązków. To także okazja, aby wsłuchać się w jej potrzeby i pragnienia – zastanowić się, co sprawi jej największą radość. Marka BANDI zachęca, by podejść do wyboru prezentu nie tylko estetycznie, ale też... refleksyjnie.

Mat. prasowe

Kampania promocyjna opiera się na trzech symbolicznych postaciach Matek:

Mama Motyl – niezależna dusza, pełna artystycznego uroku, marzycielka o silnym charakterze.

Mama Pszczółka – opiekunka domowego ogniska, mistrzyni organizacji, której nieustanna troska daje poczucie bezpieczeństwa.

Mama Orlica – przewodniczka, nauczycielka odwagi, silna i czujna strażniczka rodzinnych wartości.

Każda z tych metafor niesie ze sobą inny ładunek emocjonalny, zachęcając darczyńcę do zastanowienia się, jaka jest jego Mama, do której postaci jej najbliżej – i jak najlepiej wyrazić to poprzez prezent.

Jak działa promocja?

Po określeniu symbolicznego „typu” Mamy, klient wybiera odpowiednio dobrany zestaw kosmetyków BANDI o wartości minimum 179 zł. Produkty pakowane są w kolorowe, tematyczne pudełka, którym towarzyszą życzenia – gotowe lub przygotowane samodzielnie.

W zamian klient otrzymuje 20% rabatu oraz możliwość stworzenia niebanalnego prezentu, który łączy jakość, emocje i estetykę.

Dzień Królewny – akcja z bransoletką od YES

Równolegle BANDI wprowadziła również drugą, nietypową promocję – z okazji tzw. Dnia Królewny, obchodzonego symbolicznie tuż przed Dniem Matki. To ukłon w stronę dziewczynek, nastolatek i kobiet, które nie wpisują się w stereotyp delikatnej księżniczki. Wolą być postrzegane jak silne, niezależne i sprawcze.

Dlatego marka z okazji Dnia Królewny proponuje upominek godny królewskiego berła – pozłacaną bransoletkę z koroną. Pozłacana, minimalistyczna, ponadczasowa i unikatowa jest subtelnym symbolem siły i blasku. W ramach promocji każda klientka, która dokona zakupu kosmetyków za min. 249 zł, otrzyma w prezencie pozłacaną bransoletkę z koroną z limitowanej edycji zaprojektowanej specjalnie dla BANDI przez markę YES.

Mat. prasowe

Promocja z wartością dodaną

Choć promocje BANDI są osadzone w świecie marketingu, niosą ze sobą coś więcej niż tylko korzyść zakupową. Ich siłą jest subtelne przesłanie – o docenieniu kobiecej siły, indywidualności i codziennej troski, jaką obdarzają nas Mamy.

To propozycja, która może stanowić alternatywę dla standardowych prezentów, oferując coś bardziej osobistego i symbolicznego.

BANDI - polskie kosmetyki profesjonalne - Sklep Internetowy Bandi

Reklama

Materiał promocyjny marki Bandi