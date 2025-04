Skoncentrowane kwasowe krople ujędrniające do ciała i Turboaktywne serum ujędrniające do ciała z serii SKIN HYPE pobudzają tkwiącą w naszej skórze moc autoregeneracji i spowalniają procesy starzenia się skóry. A wszystko po to, abyśmy mogły cieszyć się jędrną i elastyczną skórą jak najdłużej. HYPE YOUR SKIN! Oparty na naturalnych składnikach ujędrniające duet od BodyBoom stymuluje naturalną regenerację i odnowę skóry, zapewniając jednocześnie doskonały poziom nawilżenia.

Skoncentrowane kwasowe krople ujędrniające do ciała SKIN HYPE - jak działają?

Ten wysokoaktywny koncentrat w formie kropli ma działanie mikrozłuszczające naskórek, wygładzające, ujędrniające i liftujące skórę. Skład kwasowych kropki ujędrniających do ciała:

• lift express complex – nawilża, wygładza i poprawia sprężystość skóry,

• kwasy AHA – delikatnie złuszczają, wygładzają i wpływają na poprawę wchłaniania innych składników aktywnych,

• pieprz tasmański – koi i działa antyoksydacyjnie,

• roślinna tauryna – poprawia elastyczność i jędrność,

• algi – stymulują regenerację, wspomagają redukcję oznak utraty nawilżania i spadku jędrności.

Turboaktywne serum ujędrniające do ciała SKIN HYPE – jak działa?

Wysoka koncentracja substancji zwiększających gęstość i elastyczność skóry pozytywnie wpływa na poprawę jej elastyczności, zwiększenie jędrności i wygładzenie, a także wspomaga redukcję cellulitu. To kosmetyk do codziennego stosowania – rano i wieczorem.

Skład serum ujędrniającego do ciała:

• turbo firming complex – komplex o silnym działaniu ujędrniającym i wygładzającym,

• kofeina – wspiera lipolizę, poprawia napięcie i zwiększa mikrokrążenie, wpływając pozytywnie na kondycję skóry,

• guarana – poprawia elastyczność i jędrność, poprawia mikrokrążenie i przepływ limfy, działa antyoksydacyjnie,

• roślinna tauryna – zwiększa elastyczność i jędrność skóry,

• algi – stymulują odnowę, rewitalizują i nawilżają skórę.

Synergiczne działanie obu kosmetyków sprawia, że skóra staje się gładka, jędrna i bardziej elastyczna. Stosujcie regularnie, a efekty ich działania zauważycie na własnej skórze! Nowe kosmetyki ujędrniające do ciała z serii SKIN HYPE znajdziecie w wybranych drogeriach, w tym w sieci Rossmann oraz na stronie.