Tego roku królują niezwykłe dodatki, które możesz sama wykonać w domu. Obszerne szaliki oraz plecione szale to idealne akcesoria na jesień, zwłaszcza gdy w obowiązkowych trendach pojawia się akcent kolorystyczny. Zobacz, jak wykonać banalnie proste dodatki przy użyciu... starej koszulki!

Tego sezonu tekstura i warstwowość idą w parze z kolorami, neo-gotykiem, folkiem oraz motywami plemiennymi. Warto więc, niemal za darmo, sprawić sobie wyjątkowy szal!

Czy posiadasz w swojej szafie starą koszulkę lub znoszoną sukienkę, której chciałbyś nadać nowe życie? Jeśli tak, to wykaż się odrobiną kreatywności i wykonaj małe dzieło mody w zaciszu własnego domu. Zwłaszcza teraz, gdy coraz krótsze, chłodniejsze dni odbierają ochotę na ruch na świeżym powietrzu. Zacznijmy od uzbierania chęci i potrzebnych materiałów.

[CMS_PAGE_BREAK:Młodzieżowy szalik]

Młodzieżowy szalik

Aby go wykonać, potrzebujesz starej koszulki z kolorowym nadrukiem, nici zbliżone kolorystycznie do barwy koszulki oraz igłę. Do tego dobre nożyczki i sporo zapału! Posiadaczki maszyny do szycia mogą ją śmiało wyciągnąć i wykorzystać do wykończenia ozdobnego szalika.

Modny szalik

Modny szalik

Na początek rozkładamy koszulkę na równej powierzchni - może być to stół, biurko lub podłoga. Nożyczkami odcinamy rękawy, dół oraz wejście na głowę. Następnie przecinamy koszulkę na pół - najlepiej z boku szwu, idącego pod pachą. Wyrównujemy materiał i cierpliwie tniemy go w długie pasma. Poszczególne pasma naciągamy, aby nabrały zaokrąglonego kształtu - na wzór makaronu. Chwytamy sporą garść powstałych sznurków, wyrównujemy i mocno związujemy. Przekładamy całość przez szyję i na podobnej wysokości ponownie ciasno związujemy frędzle i odcinamy całość poniżej węzła. Wybieramy kilka frędzli, formujemy i doszywamy je do dwóch końcówek. Staraj się bawić ich długościami. Gdy szalik będzie miał już wystarczająco bogatą formę, z materiału, pozostałego po rękawach, wytnij prostokąty. Owiń nim szczelnie część supła oraz doszywanych frędzli i ciasno zaszyj krawędź. Na koniec odetnij resztę materiału i wywiń go na drugą stronę. Gotowe, teraz możesz cieszyć się unikatowym szalikiem jakiego nie znajdziesz w żadnym sklepie.

[CMS_PAGE_BREAK:Szal z frędzlami]

Szal z frędzlami

Aby go wykonać, potrzebujesz koszulki w ulubionym kolorze lub letniej sukienki. Nasz opis wykonamy na podstawie znoszonej sukienki, w którą tchniemy nowe życie.

Jak zrobić modny szal

Jak zrobić modny szal

Na początek odcinamy dół sukienki i rozkładamy go na równej powierzchni, np. podłodze. Wyrównujemy dolną linię - docinając jej koniec. Teraz z dużą dozą cierpliwości tniemy paski do większej połowy materiału. Gotowe! Teraz możesz przepleść go podwójnie przez szyję i założyć do niego ozdobny naszyjnik. Możesz też dołożyć do niego drugi kontrastujący kolorystycznie szal z frędzlami, wybór zależy od twojej inwencji twórczej.

