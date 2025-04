III Vicemiss Polski, Miss Polski Foto, organizatorka Wyborów Miss Warszawy i scouterka.

Pełen profesjonalizm, doświadczenie i chęć pozostania w branży zachęciły je do uruchomienia agencji EM Models. O to, jak wyglądają kulisy ich pracy, pytamy Karolinę Ancerowicz i Ewelinę Chojniak.

Często w świecie modelingu zdarza się, że dwie doświadczone zawodowo kobiety otwierają agencję. Co was do tego skłoniło?

Ewelina Chojniak: Wydaje nam się, że w świecie Miss i modelingu osiągnęłyśmy wszystko, co mogłyśmy osiągnąć, a że uwielbiamy znajdować się w tym świecie, pomyślałyśmy, że swoim doświadczeniem możemy pomóc początkującym dziewczynom. Wprowadzić je w świat mody, doradzić w kwestii wyglądu, diety.

Co pomaga w przedostaniu się do tego pozornie zamkniętego świata?

Karolina Ancerowicz: Dziewczyna powinna być naturalna, niekoniecznie klasycznie piękna, ale charakterystyczna, proporcjonalna z sylwetki, z odpowiednim wzrostem. Jeśli chodzi o komercję, wzrost nie gra roli tak bardzo, jak w przypadku fashion. Dziewczyna powinna mieć potencjał do pracy, starać się, przykładać do wykonywanego zlecenia. Powinna mieć także mocny charakter, by potrafiła zmierzyć się z konkurentkami, czy kontrowersyjnymi ocenami np. na zagranicznych castingach. Współczesny świat mody rzekomo odbiega od stereotypu bardzo szczupłej modelki, ale wydaje nam się, że jeszcze długa droga do tego, gdyż większość projektantów nadal uważa modelki jedynie za tzw. "wieszaki" prezentujące ich kreacje, dlatego figura dziewczyny ubiegającej się o taką pracę, powinna być naprawdę smukła.

Jaki typ urody jest teraz na topie?

E.Ch: Aktualny typ urody jest naturalny, słowiański i charakterystyczny. Klasyczne piękno odchodzi na drugi plan. Jasna, świeża cera i naturalne włosy to obowiązek.

Dziewczyny aby schudnąć posuwają się do najdziwniejszych zachowań. Czy to prawda, że niektóre jedzą tylko waciki nasączone sokiem?

K.A: Niekiedy jest tak, że dziewczyny są na tyle zdeterminowane, żeby schudnąć i wygrać upragnioną rolę w castingu, że mogą się posunąć do takich zachowań. Mam tu na myśli nie tylko nasączone waciki, ale także picie octu, czy dietę polegającą na braku jakiegokolwiek jedzenia i piciu kawy oraz wody. Modelki muszą sprostać konkurencji oraz wymaganiom stawianym ich przez scoutów, jednak taki tryb życia nie prowadzi do kariery i sukcesu, a do wyniszczenia organizmu i następujących po sobie kolejno chorób.

Jakie cechy decydują o tym, że dziewczyna ma szansę zostać modelkę?

E.Ch: Musi mieć odpowiednie uwarunkowania genetyczne do posiadania i utrzymania szczupłej figury oraz ciężko nad nią pracować poprzez zdrową dietę, bogatą w witaminy, a także ćwiczenia na siłowni, czy aerobiku. Taka droga jak najbardziej, z odpowiednim wzrostem, może prowadzić do sukcesu.

Na czym, waszym zdaniem, polega fenomen Anji Rubik?

K.A: Fenomen Anji Rubik opiera się na jej profesjonalizmie w wykonywanym przez nią zawodzie, nie wspominając już o proporcjach sylwetki, które odpowiadają wzorcowej posturze współczesnej modelki, ale te akurat spełnia wiele dziewczyn. Fenomen Anji opiera się także na tym, że potrafi się wcielić w każdą odgrywaną przez siebie rolę przed obiektywem, zawsze wygląda nieskazitelnie, czy by to była reklama marki odzieżowej, czy własnej kolekcji butów, czy odważna sesja z modelem. Ponadto wyczuwa się od niej ogromną skromność, nie uczestniczy w żadnych skandalach i nie aspiruje do bycia celebrity, nie rozdrabnia się, lecz koncentruje na przyjętych zleceniach. Ma na tyle plastyczną twarz i naturalny look, że jej postać można dostosować do reklam w każdej tematyce.

Zatem jak długo można zajmować się modelingiem?

E.Ch: Współcześnie mówi się o tym, że najlepsze modelki, czy takie które po prostu mają zlecenia to dziewczyny w przedziale 14-18 lat. Ogranicza to i zawęża rynek modelingu, a także odbiera pewność siebie starszym, aczkolwiek w rzeczywistości przecież młodym dziewczynom. Wyjątkami są jednak np. Anja Rubik, Joanna Krupa, Ada Biedrzyńska z Agencji ML Studio, która wieku 30 lat wzbogaciła swoje konto o kampanię Puccini, czy Kate Moss lub Heidi Klum, które nawet teraz można spotkać na światowych wybiegach mody, jednak te również inaczej należy klasyfikować, biorą pod uwagę, że takich jak one TOP jest tylko garstka na świecie. Modeling ponadto to nie tylko pozowanie przed obiektywem, udział w pokazach mody, ale także praca od tej drugiej strony. Fotografowie, właściciele Agencji, projektanci - oni przecież także związani są z modelingiem, lecz pod innym kątem. To jednak dowodzi na to, że modelingiem można zajmować się niemal przez całe życie, a przynajmniej do momentu, do którego będziemy chcieli to robić.

