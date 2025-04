Zakochani znajdą w niej nowoczesną biżuterię, w której główną rolę pełni serce - ponadczasowy symbol wiecznej miłości. W.KRUK przygotował też niezwykły naszyjnik, dzięki któremu słowa Kocham Cię, Tęsknię, Myślę o Tobie, Ty i Ja dotrą prosto do serca adresatki. Na zawsze.

Reklama

Prezent od serca

Klasyczny symbol, pełne uczucia wyznanie. Delikatna biżuteria w srebrze i żółtym złocie to piękny prezent dla najważniejszej osoby. Walentynkowa kolekcja od W.KRUK to nowoczesne formy,

które pokocha każda kobieta. Obok geometrycznych kształtów, m.in. koła czy rombu, głównymi bohaterami kolekcji są pierścionki, kolczyki oraz naszyjniki i bransoletki z motywem serc. Walentynkowa propozycja od W.KRUK to wybór subtelnej biżuterii, która znaczy tak wiele.

Miłosny list

Z okazji Święta Zakochanych W.KRUK podpowiada też jak wysłać szczególną miłosną wiadomość. Niezwykłym elementem kolekcji jest złoty naszyjnik w kształcie koperty, dzięki któremu najważniejsze słowa od ukochanego trafią prosto do serca adresatki. Do kopertki dołączona jest złota karteczka, na której wygrawerowano jedną z pięciu wyjątkowych deklaracji. Kocham Cię, Tęsknię, Myślę o Tobie, Ty i Ja, Na Zawsze – uniwersalne wyznania miłości, za którymi kryją się miliony indywidualnych historii Tych, których połączyło uczucie. Kochasz? Podaruj serce, wyślij miłosną wiadomość.

Reklama

W.KRUK Od 1840 na zawsze.

W.KRUK to nie tylko biżuteria. To marzenie kobiet i mężczyzn od 1840 roku. W.KRUK to jedyna marka biżuteryjna w Polsce, która sprawia, że ludzie, którzy ją noszą, czują się wyjątkowi i ważni dla siebie nawzajem. W.KRUK jest najstarszą marką jubilerską w Polsce. Historia ponad 175 lat to największa duma i najważniejsze dziedzictwo. W ponad 95 salonach firmowych na terenie całego kraju W.KRUK oferuje najwyższej jakości złotą i srebrną biżuterię, brylanty, kamienie szlachetne oraz autorskie kolekcje inspirowane najnowszymi trendami w modzie.

W.KRUK to ekspert w dziedzinie zegarków. Przeszło 175 lat tradycji oraz otwartość na nowoczesne trendy czynią markę wiarygodnym i profesjonalnym przedstawicielem najlepszych światowych marek zegarkowych: Rolex, Tudor, Raymond Weil, Omega, Longines, IWC, TAG Heuer, Burberry i wiele innych.