Cieszę się, że zostałam Ambasadorką Avon, to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie. To marka, która jest w świadomości Polek od lat! Miliony kobiet to wierne fanki Avon. Jestem jedną z tych dziewczyn, które swoje pierwsze kroki makijażowe stawiały właśnie z Avon. Pierwszy był niebieski tusz do rzęs podebrany mamie z kosmetyczki. Kosmetyki są zgodne z trendami beauty, mają świetną jakość i co ważne, wiele dziewczyn może sobie na nie pozwolić. Setki produktów są kultowe od lat! To ikony. Trzeba pamiętać, że Avon to nie tylko kosmetyki. Pamiętam, że jako mała dziewczynka przeglądałam katalog i szukałam fajnych beauty gadżetów w katalogu: kosmetyczek, pięknych pędzli etc.

Reklama

Bardzo ważne dla mnie jest to, że marka od zawsze stoi po stronie kobiet – wspiera je, inspiruje i daje przestrzeń do wyrażania siebie. Cieszę się, że mogę być częścią czegoś, co jest nie tylko piękne, ale również ma historię, jest autentyczne i ważne – mówi Maffashion.

Influencerka, która od lat dyktuje modowe trendy, wybrała kilka swoich makijażowych ulubieńców. Jej numer jeden? Nowy Fan-Omenal(ny) tusz, który błyskawicznie rozdziela, podkręca i pogrubia rzęsy, tworząc efekt rozłożystego wachlarza.

Mat. prasowe

Pogrub. Obróć. Rozdziel. Zachwyć.

Koniec z wieloma warstwami, by osiągnąć efekt idealnie uniesionych i pogrubionych rzęs! Nowa maskara Fan-Omenal od Avon z łatwością zamienia rzęsy w rozłożysty wachlarz już po pierwszym pociągnięciu. Niemożliwe? 92 proc. kobiet potwierdza błyskawiczne pogrubienie i rozdzielenie[1]! Szczoteczka flip’n’fan precyzyjnie chwyta i rozdziela nawet najcieńsze włoski. Wystarczy, że użyjesz płaskiej strony, aby zbudować objętość każdej rzęsy, od kącika do kącika. Następnie obrócisz szczoteczkę o 180 stopni i wykorzystasz pełną główkę aplikatora, aby precyzyjnie je rozdzielić. Voilà! Panoramiczny wachlarz rzęs gotowy.

Co więcej, tusz nie kruszy się, nie rozmazuje i nie odbija na górnej powiece, dzięki czemu zapomnisz o niepożądanym efekcie rozmazanej pandy. Jest też dostępny w dwóch kolorach: bardziej wyrazistym Blackest Black oraz subtelniejszym Brown Black.

Ten tusz naprawdę robi robotę. Serio! Jedno pociągnięcie szczoteczką i rzęsy są podkreślone bez żadnych kombinacji z zalotką. Mam efekt „wow” bez wysiłku – idealny na co dzień, i na większe wyjście – mówi Maffashion.

[1] Na podstawie badania oceny konsumenckiej z udziałem 138 osób.

Reklama

Materiał promocyjny marki Avon