Dziękujemy wam wszystkim za wzięcie udziału w akcji Luksja #takajestem. Tylko dzięki wam Luksji udało się stworzyć portret współczesnej polskiej kobiety. Teraz każda z nas może przejrzeć się w nim jak w lustrze. Jakie zatem jesteśmy my, współczesne Polki? Piękne, mądre, seksowne, a może ciche i niepewne siebie?

Silne i zaradne, ale też atrakcyjne i seksowne

Współczesna Polka jest przede wszystkim silna i zaradna. Te cechy, jako najważniejsze w kobiecym portrecie, wskazało ponad 77% z was. Równie ważnym elementem naszej kobiecości jest atrakcyjność. Prawie 9% z was zwróciło też uwagę na to, że jesteśmy nie tylko Polkami, lecz także Europejkami. To wspaniale, że czujemy się częścią europejskiej kobiecej wspólnoty. Jednak bycie kobietą wcale nie jest takie łatwe. Największą trudnością, którą dostrzega prawie 60% z nas, jest to, że pełnimy zbyt wiele ról społecznych jednocześnie. Jesteśmy przecież kobietami, ale też żonami, mamami, przyjaciółkami, pracownikami… - rzeczywiście sporo tego. A w każdej sytuacji wymaga się od nas, byśmy wyglądały pięknie i atrakcyjnie. Nieco ponad 20% z was uważa to za nie lada wyzwanie. Wciąż też nie jesteśmy traktowane na równi z mężczyznami – przeszkadza to prawie 12% z was, a dla prawie 10% uciążliwe jest ciągłe porównywanie z gwiazdami i postaciami z reklam. Mimo to większość z nas, bo prawie 85%, świetnie daje sobie radę z rzeczywistością i z uśmiechem na twarzy stawia czoła codziennym obowiązkom, jak jedna z laureatek konkursu, Marta K.:

„W każdej sytuacji staram się być sobą – na tym polega mój sukces. Do życia podchodzę z pewną dozą dystansu, ponieważ zawsze po burzy wychodzi słońce, dlatego w każdy nowy dzień wkraczam z uśmiechem na ustach”.

Dbamy o siebie…

A co sprawia, że jesteśmy uznawane za jedne z najpiękniejszych kobiet na świecie? Czyżby nasza słowiańska uroda? Bez wątpienia też – tak sądzi ponad 28% ankietowanych, ale większość, bo ponad 36%, uważa, że nasz sukces tkwi w odpowiednim dbaniu o siebie. Prysznic czy kąpiel nie są dla nas tylko codziennym obowiązkiem, ale przede wszystkim chwilą relaksu, kiedy możemy zadbać o swoją urodę i pieścić nasze zmysły pięknymi zapachami kosmetyków. W ten sposób codzienne zabiegi pielęgnacyjne postrzega prawie 88% Polek. Wiemy też, jak dbać o swoje ciało. Relaksacyjne kąpiele są dla nas ważne, nie zapominamy jednak o sporcie i zdrowym odżywianiu. O swoją kondycję fizyczną i odpowiednią dietę dba prawie 80% pań. Brawo dziewczyny, tak trzymać!

…i znamy swoją wartość

Choć jesteśmy piękne i seksowne, to wcale nie urodę cenimy w sobie najbardziej. Dla prawie 62% z nas najważniejsze są osobowość i charakter, a dla blisko 28% - umysł i intelekt. A jeśli już musiałybyśmy wybrać jakąś zewnętrzną cechę, którą lubimy w sobie najbardziej, co by to było? Zdecydowanie oczy – tak odpowiedziało prawie 38% kobiet. Prawie 20% pań lubi swoje włosy, a 17% – nogi. Znamy też receptę na to, by czuć się dobrze z samą sobą i akceptować swoje ciało. Otóż wystarczy… mieć dystans do siebie, tak jak ponad połowa z nas. Jedna z laureatek konkursu Luksji mówi o sobie:

„Jestem piękna, mimo kilku niedoskonałości, kocham swoje ciało, akceptuję siebie, dostrzegłam w sobie wyjątkowość i jestem z siebie dumna, każdego dnia budzę się z uśmiechem na twarzy! Biorę z życia pełnymi garściami, jestem odważna, nie boję się wyzwań, spełniam swoje marzenia i celebruję każdy dzień, jakby miał być ostatnim!”.

Druga połowa ankietowanych Polek uważa, że przyda się też odpowiednia pielęgnacja i dbanie o swoją figurę oraz… adorowanie nas przez panów. Przypomnijcie o tym swoim mężczyznom, jeśli zapomnieli. Piękne, atrakcyjne, zaradne, a do tego inteligentne i mające fajną osobowość – wygląda na to, że Polki to kobiety idealne!