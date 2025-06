Jak zadbać o urodę przed latem?

Jeśli chcesz zainwestować w swoje dobre samopoczucie latem, przygotuj odpowiednio swoją cerę i włosy, by cieszyć się wakacyjnym luzem w pełni. Słońce, słona woda, ale też wysoka temperatura wystawiają naszą urodę na próbę. Chociaż piękna pogoda kusi nas, by jak najwięcej czasu przebywać na świeżym powietrzu to dla skóry i włosów oznacza to intensywną eksploatację. Promieniowanie UV przyśpiesza bowiem starzenie się skóry, a także może prowadzić do różnych przebarwień. Z kolei słona woda czy basenowy chlor wysuszają strukturę włosa, co zwiększa ich podatność nie tylko na puszenie się, ale przede wszystkim złamania i kruszenie. Warto pamiętać także, że upał wzmaga potliwość naszej skóry, co może prowadzić do niedoskonałości i szybszego przetłuszczania się i cery i fryzury.

Kluczem do sukcesu jest więc odpowiednia pielęgnacja i przygotowanie ciała przed trudnościami. Zacząć należy od podstaw: na początek delikatne oczyszczanie i regularne złuszczanie naskórka, które pomogą usunąć martwe komórki i przygotować skórę na łatwiejsze wchłanianie składników aktywnych. Zapominać nie należy też o nawilżaniu – sięgaj po te kosmetyki z kwasem hialuronowym, aloesem czy witaminą C, które nie tylko zadbają o odporność i elastyczność naskórka, ale także dodadzą ci naturalnego blasku. Absolutną podstawą – i to nie tylko latem – są za to kremy SPF z filtrem. Taka codzienna tarcza ochronna musi znaleźć się na twojej twarzy, dekolcie, szyi oraz dłoniach zarówno kiedy leżysz na plaży, jak i wybierasz się na kawę na mieście.

Szukaj kosmetyków z tymi składnikami: aloes, kwas hialuronowy, zielona herbata, hydrolat z róży lub ogórka, witamina C, olejek z dzikiej róży.

Włosom też przyda się odrobina wytchnienia przed wystawianiem ich na słońce. Daj im trochę oddechu. To znaczy, jeśli możesz, zrezygnuj z prostowania, suszenia na gorąco i silnych zabiegów. Postaw na regenerację. Intensywnie nawilżające maski czy naturalne olejki (arganowy, kokosowy, jojoba) zregenerują i wzmocnią pasma. W drogeriach znajdziesz także mgiełki z filtrami UV – to świetne rozwiązanie zabezpieczające twoją fryzurę oraz pozwalające szybko ją odświeżyć.

Szukaj kosmetyków z tymi składnikami: miód, ocet jabłkowy, olej arganowy, olej kokosowy, masło shea.

Rusz ciało, tak jak lubisz

Słońce już powoli grzeje w ramiona, w powietrzu unosi się klimat wakacyjnego luzu i czujesz, że chciałabyś wyjść z domu i gdzieś się ruszyć, ale… Nie masz pomysłu. Albo wydaje ci się, że sport może nie być dla ciebie, a iść samej na spacer to głupio. Nic bardziej mylnego. Lato zachęca do różnego rodzaju aktywności i nie musisz wybierać się na siłownię, żeby zbudować formę. Przede wszystkim jednak, zanim wybierzesz się na ambitny trekking, albo zdecydujesz się na kilkudziesięciokilometrowy trip rowerowy, przygotuj swoje ciało do nowych wyzwań. Mniej zakwasów i kontuzji to większa energia i satysfakcja. Aktywność fizyczna to nie jest obszar życia, któremu sprzyja wrzucanie na głęboką wodę. Jeśli przez większość roku twój jedyny bieg to ten na autobus, nie próbuj od razu intensywnych treningów. Zdecydowanie lepiej zadziałają regularne lekkie rozgrzewki, rozciąganie czy spacery, które pobudzą mięśnie i poprawią mobilność. Warto też pamiętać o odpowiednim przygotowaniu: woda, ochrona przeciwsłoneczna i wygodny, oddychający strój to podstawa letnich sportów.

Nie musisz też planować od razu górskich eskapad, by ciekawie i aktywnie spędzić dzień. W mieście też znajdziesz dla siebie ciekawe propozycje. Jeśli dopiero zaczynasz, prześledź ścieżki rowerowe w swojej okolicy – to niezbyt wymagające, ale interesujące trasy, podczas których lepiej poznasz swoją dzielnicę. Dla bardziej statecznych i spragnionych oderwania od pracy przy biurku świetnie sprawdzi się joga na świeżym powietrzu – zajęcia organizowane w parkach są tańsze niż w studiach, a często nawet darmowe! Dla budujących kondycję polecamy też intensywniejsze spacery z kijkami do nordic walking. Jeśli wstydzisz się spacerować tak sama, poszukaj grup na Facebooku, gdzie inni umawiają się na wspólne treningi. Gorąco polecamy, by w ogóle śledzić miejskie wydarzenia, by znaleźć ciekawe formy aktywności dla siebie.

Nade wszystko jednak – nie stosuj na sobie presji. Nie zmuszaj się to ćwiczeń, które męczą cię emocjonalnie. Lato to czas lekkości i odpoczynku, dlatego szukaj takiej formy ruchu, która sprawi ci przyjemność i pozwoli odetchnąć od intensywnego tempa pozostałej części roku. Najlepszy trening bowiem to ten, który chętnie powtórzysz.

Co jeść latem i viralowe przepisy dla urody

Sezonowe warzywa i owoce to nie tylko doskonały smak, ale przede wszystkim bogactwo witamin, antyoksydantów i minerałów spierających skórę, włosy i twoje samopoczucie. W twoim letnim menu nie powinno zabraknąć soczystych pomidorów (źródło likopenu, chroniącego skórę przed słońcem), ogórków (o działaniu kojącym i nawadniających), jagód (pełnych antyoksydantów) oraz zielonych liści – rukola, sałata szpinak, zioła, co tylko zapragniesz. Sięgaj także po produkty bogate w witaminę C (papryka, truskawki, natka pietruszki), która wspiera produkcję kolagenu (naturalny botoks dla twojej skóry), oraz zdrowe tłuszcze (np. awokado, oliwa z oliwek, orzechy), dzięki którym cera staje się bardziej jędrna i promienna.

W social mediach pojawił się ostatnio viralowy przepis prourodowy, idealny na lato. Przygotowanie tzw. marchewki kolagenowej jest proste, a efekty spektakularne.

Przepis: zetrzyj 2–3 młode marchewki na tarce, dodaj łyżeczkę oleju lnianego lub oliwy z oliwek (dla lepszej przyswajalności witaminy A), odrobinę soku z cytryny i szczyptę kurkumy. Możesz dosypać sezamu lub pestek dyni dla chrupkości. Jedz codziennie jako sałatkę lub dodatek do obiadu – poprawa kolorytu skóry i jej kondycji gwarantowane!

Jeśli marzy ci się z kolei lekki deser, to zaserwuj sobie chia pudding z malinami i mlekiem kokosowym.

Przepis: wymieszaj 3 łyżki nasion chia z 1 szklanką mleka kokosowego, dodaj łyżeczkę miodu lub syropu klonowego, wstaw na noc do lodówki. Rano dodaj świeże maliny, listki mięty i opcjonalnie płatki migdałów. To bomba odżywcza, która dostarczy twojemu organizmowi zarówno białka, błonnika, zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3, ale także minerałów i antyoksydantów. Nie tylko poprawi funkcjonowanie twojego organizmu, ale jest też sprzymierzeńcem w redukcji.

Zrezygnuj z tego, co ci szkodzi

Lato to czas, kiedy wszystko staje się lżejsze – ubrania, jedzenie, nastrój. Warto więc wykorzystać ten moment, by zrzucić też ciężar nawyków, które nam szkodzą, jak palenie papierosów. Wąchaj zapach kwiatów, a nie dymu papierosowego, który w upalne dni staje się jeszcze bardziej intensywny i męczący – osiada na skórze, włosach i ubraniach, kontrastując z zapachem świeżego powietrza i wakacyjnych perfum. Do tego palenie latem męczy organizm szybciej niż zwykle – płuca nie radzą sobie z wysiłkiem, a zmęczenie przychodzi błyskawicznie, nawet po lekkim spacerze. Skóra szybciej się wysusza, starzeje, a cera traci swój blask – mimo słońca, które teoretycznie powinno dodawać jej uroku. Jeśli szukasz momentu, by się oczyścić i odzyskać kontrolę, lato jest najlepszą porą. Zamiast dymu wybierz głęboki, czysty oddech, który daje wolność – i naprawdę pasuje do jasnych dni, letnich sukienek, rowerowych wycieczek i poranków bez zadyszki. Rzuć palenie, ogranicz, albo przestaw się na alternatywy. Naprawdę warto spróbować!