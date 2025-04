Marka Jenny Fairy na swój oryginalny sposób interpretuje najpopularniejsze tendencje panujące na wybiegach i w mediach społecznościowych. Zgodnie z zapowiedziami ekspertów mody to właśnie estetyka retro będzie jednym z wiodących trendów 2021 roku. Na wybiegach na najbliższą wiosnę–lato pojawiło się blisko 300 sylwetek w tym stylu. Na Instagramie hashtag #retro zebrał już ponad 32 miliony zdjęć. A to nie wszystko. W ostatnich latach odnotowuje się znaczący wzrost sprzedaży płyt winylowych (obecnie jest najwyższa od lat 70.) i aparatów analogowych. Wszystko po to, by jeszcze silniej zatopić się w klimacie retro.

W trend retro doskonale wpisuje się też najnowsza kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes, która czerpie z trendów lat 70., 80. i 90. Botki na grubym słupku z dużą, ozdobną klamrą przypominają te, które w latach 70. do dżinsów dobierały Anita Pallenberg czy Jane Birkin. Buty, by każdy mógł dobrać je do własnego stylu, dostępne są w sześciu kolorach– w ciemnobeżowym, niebieskim, czarnym, jasnoniebieskim, szarym i beżowym.

Nowe torby Jenny Fairy na pewno pokochałaby Madonna lat 80. lub Carrie Bradshaw. Pierwszy model, w kształcie prostokąta z krótkim uchwytem i złotym zapięciem, zaprojektowany został w siedmiu odsłonach: w lakierowanej czerni, bieli, brązie, fuksji oraz tłoczone we wzór krokodyla w odcieniach beżu, zieleni i niebieskiego. Druga, elegancka i praktyczna torba, z dwiema kieszonkami, także dostępna będzie w tych samych siedmiu wersjach kolorystycznych.

Premierze kapsułowej kolekcji Jenny Fairy towarzyszy klimatyczna sesja zdjęciowa, również utrzymana w stylu retro. Ważnym elementem fotografii jest ruch, przez co całość nabiera niezwykłej dynamiki. Pozy i scenografia przypominają sesje zdjęciowe z lat 60., które jednak przełamane są nowoczesnym światłem. Tak, by jeszcze mocniej podkreślić retro styl najnowszych projektów Jenny Fairy Retro Vibes.

Kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes dostępna jest w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki.

SESJA ZDJĘCIOWA:

Fotograf: Frankiewicz & Rożniata

Modelka: Lara Mullen

Stylizacja: Agnieszka Ścibior

Make-up: Wilson

Włosy: Gor Duryan

Scenografia: Michał Zomer

Produkcja CCC: Bartosz Majkowski

Dom produkcyjny: Warsaw Creatives

